Ночная свадьба джиннов

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 23:59

Nik_dk Просмотров: 69 Комментарии: 3 +6 Вчера, 23:59 by

У нас есть дерево джида, которая в период цветения распространяет одурманивающий аромат. По поверьям, именно в это время нечисть справляет свои свадьбы. Это происходит глубоко ночью, когда люди спят. И горе тому запоздалому путнику, который попадет в их поле зрения в это время. В такие ночи издалека слышатся звуки пения и музыка, но древняя. Я сама иногда слышала такие звуки с улицы. С настоящей свадьбой или вечеринкой такое спутать трудно.Моя покойная бабушка в молодости сталкивалась с подобным явлением. На ее махалле была проблема с водой — ее подавали редко, приходилось в ведрах тащить с других улиц. Тогда ей было 19 лет, у нее был грудной ребенок. Однажды ребенок капризничал и долго не спал. Угомонился за полночь. Бабушка вышла во двор и услышала звук воды из-под крана. Решила набрать воды, чтобы утром не стоять в очереди, взяла ведра и вышла на улицу.У крана был фонарь и росла ива. Она поставила ведро под кран и стала ждать. И тут она увидела толпу, которая молча шла по улице.Она говорила, что не слышала даже звука их шагов, они как будто плыли. В ней были мужчины и женщины в нарядной, но древней одежде, на руках музыкальные инструменты. Было что-то зловещее в их облике. Бабушка замерла под ивой и внутренне стала молиться. Толпа молча прошла мимо нее. Когда они отошли, одна из них остановилась и оглянулась. Представьте атмосферу той ночи - тихо, темно и молчаливая процессия в причудливых одеждах. Это Азия, 50-е годы прошлого века и совсем рядом кладбище, куда эта процессия направилась. И вдруг, одна фигура останавливается и оглядывается на вас. Бабушке то мгновение показалось вечностью.Потом они ушли и бабушка, даже не забрав ведра, побежала домой и, забежав туда, потеряла сознание, долго потом болела. Всю оставшуюся жизнь она боялась той истории. Она была уверена, что видела джиннов.Автор - простомама.

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