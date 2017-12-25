Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Ночная свадьба джиннов

У нас есть дерево джида, которая в период цветения распространяет одурманивающий аромат. По поверьям, именно в это время нечисть справляет свои свадьбы. Это происходит глубоко ночью, когда люди спят. И горе тому запоздалому путнику, который попадет в их поле зрения в это время. В такие ночи издалека слышатся звуки пения и музыка, но древняя. Я сама иногда слышала такие звуки с улицы. С настоящей свадьбой или вечеринкой такое спутать трудно.

Моя покойная бабушка в молодости сталкивалась с подобным явлением. На ее махалле была проблема с водой — ее подавали редко, приходилось в ведрах тащить с других улиц. Тогда ей было 19 лет, у нее был грудной ребенок. Однажды ребенок капризничал и долго не спал. Угомонился за полночь. Бабушка вышла во двор и услышала звук воды из-под крана. Решила набрать воды, чтобы утром не стоять в очереди, взяла ведра и вышла на улицу.

У крана был фонарь и росла ива. Она поставила ведро под кран и стала ждать. И тут она увидела толпу, которая молча шла по улице.

Она говорила, что не слышала даже звука их шагов, они как будто плыли. В ней были мужчины и женщины в нарядной, но древней одежде, на руках музыкальные инструменты. Было что-то зловещее в их облике. Бабушка замерла под ивой и внутренне стала молиться. Толпа молча прошла мимо нее. Когда они отошли, одна из них остановилась и оглянулась. Представьте атмосферу той ночи - тихо, темно и молчаливая процессия в причудливых одеждах. Это Азия, 50-е годы прошлого века и совсем рядом кладбище, куда эта процессия направилась. И вдруг, одна фигура останавливается и оглядывается на вас. Бабушке то мгновение показалось вечностью.

Потом они ушли и бабушка, даже не забрав ведра, побежала домой и, забежав туда, потеряла сознание, долго потом болела. Всю оставшуюся жизнь она боялась той истории. Она была уверена, что видела джиннов.

Автор - простомама.
Источник.

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 23:59
Вчера, 23:59 by Nik_dkПросмотров: 69Комментарии: 3
+6

Ключевые слова: Бабушка ночь люди толпа процессия джинны болезни история из жизни

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: A.Norton
Сегодня, 00:13
+1
Онлайн
Группа: Редакторы
Репутация: (279|0)
Публикаций: 76
Комментариев: 242
В фольклоре разных народов можно встретить предания о нечистой силе, справляющей свадьбы меж ее адептов. Не реже упоминаются и ночные явления духов по всему миру, в разных обличьях. Верю, что бабушке рассказчика повстречались неизвестные сверхъестественные создания, прикинувшиеся людьми. Но джинны ли они, или другие существа?
Зарегистрирован: 25.12.2017
  
#2 написал: Asheera
Сегодня, 00:21
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (169|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 504
И горе тому запоздалому путнику, который попадет в их поле зрения в это время. В такие ночи издалека слышатся звуки пения и музыка, но древняя.

Эта музыка воплощена в альбоме Arcana– Le Serpent Rouge. Самая красивая композиция Amber.

Красивая история, плюс.
Зарегистрирован: 29.10.2016
 
#3 написал: Spivachka
Сегодня, 00:23
0
Группа: Посетители
Репутация: (16|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 107
Что значит джинны? Из лампы которые? Друзья Алладина? Расскажите, кто знает
Зарегистрирован: 8.11.2017
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.