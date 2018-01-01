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Истории из жизни

Проклятие родных людей

Словом можно благословить. Можно проклясть… И самые страшные и сильные проклятия исходят не от колдунов и ведьм... а от родных людей.

Моя подруга Надя в жизни много чего пережила, что называется — хлебнула по полной. Она была старшей в многодетной семье, где родители были алкоголиками. После школы девочка поступила в кулинарное училище, чтобы выкормить младших сестер и братьев.
Когда у Нади умерла мать, ей пришлось заменять родительницу подрастающим детям. Подняв малышей, Надя уехала в столицу, стала снимать комнату в коммуналке и работать в столовой. Связь с семьей поддерживала через младшую сестру Катю.

Однажды на работе Наде стало плохо. Вызвали скорую, отвезли в больницу. После обследования врачи посоветовали завязывать с профессией повара. Надя уволилась, обратилась в контору по подбору персонала и стала прислугой у пожилого мужчины. Орест Харламович был старше Нади ровно вдвое. Он долго присматривался к бывшей поварихе, теперь готовившей исключительно для него, и однажды сказал: «Выходи за меня замуж! Квартира государственная. Если будешь законной супругой, прописанной здесь, никто у тебя ее не отнимет. У меня есть накопления, ты сможешь не работать больше. Секса мне не надо. Все, чего я хочу, чтобы кто-то был рядом со мной до последней минуты». Надя приняла предложение.

Орест умер через семь месяцев после бракосочетания. Молодая жена осталась в пятикомнатных хоромах и с кругленьким счетом в банке.
Чтобы отдохнуть хоть раз в жизни, Надя отправилась в кругосветный круиз. В этом круизе я с Надей и познакомилась. Я работала на лайнере горничной. Как-то у меня от жары в экваториальных водах случился обморок. Прямо в каюте Надежды. Когда очнулась, обнаружила себя в постели богачки. А сама миллионерша драила пол. Пыль была уже вытерта, белье лежало на кресле. Я умоляла не рассказывать ничего администратору. Надежда успокоила: «Не бойся, я сама меньше года как выиграла неожиданный приз». Мы подружились.

Высшее общество, нувориши и Рокфеллеры ей были чужды, она не интересовалась ни высокой модой, ни драгоценностями. Не занималась никакими видами спорта. В каждом порту Надя брала экскурсии, исключительно индивидуальные. После того, как мы начали общаться, она приглашала с собой меня, если у меня был выходной. Сначала я отказывалась — стоимость подобных развлечений была мне не по карману. Но Надя сказала, что ей нужна спутница, так как она инвалид, и я в этих поездках буду за ней приглядывать. Когда путешествие вокруг света закончилось, на берег мы сошли вместе. Я шла позади Нади, чуть в стороне, делая видеозапись встречи подруги и ее младшей сестры. Эту запись я подруге не показала, соврала, что сел аккумулятор. Счастливо смеющаяся Надя не замечала, с какой ненавистью на нее смотрела любимая сестра Катенька. Я подумала, что не стоит усложнять и так непростые отношения между родственниками.

Шли дни, недели, месяцы. Надя не писала и не звонила. Я не обижалась. Я была благодарна ей за дружбу, пусть краткосрочную. Через полгода Надя позвонила мне по Скайпу. Почерневшая, худая, она медленно и тихо рассказывала:
- Извини, что молчала так долго. Когда я встретилась с Катей, поехала в гости к семье. Сестра заманила меня, уверив, что все меня любят и хотят видеть. Это было большой ошибкой. Я представить не могла, как эти люди меня ненавидят. Они не вспомнили, что я отдала им все свои силы, молодость, что у меня не было мужа и детей, зато был спившийся отец и семь вечно голодных ртов. Они видели только то, что я богата, и каждый требовал денег, денег, денег! Мое богатство уже поделили и ставили меня перед фактом, что я должна сделать, чтобы им стало хорошо.
Никого не интересовало, как я себя чувствую, хотя я давно на инвалидности, которую, опять же, заработала, обслуживая их. Я сказала, что никто не получит от меня ни копейки. Отец налетел на меня, стал душить. Остальные его оттащили, правда, не сразу, а вдоволь насладившись моим унижением. Папочка меня проклял. Сестры и братья плевали мне в след, племянники обзывали непечатно. А потом я начала болеть. Сначала думала, что акклиматизация после круиза затянулась. Потом — что это последствия стресса. Когда обследовалась, оказалось, что у меня рак. В онкологическом центре соседка по палате сказала, что рак может возникнуть от проклятий, от энергетического посыла ненависти. Самые страшные проклятия — от родственников, особенно от родителей. Теперь я стою на краю могилы. Прошу у тебя прощения за то, что не общалась с тобой. Я переведу тебе денег. Хочу, чтобы ты жила свободной от тяжелого труда и поминала в церкви мою грешную душу».
Я ответила:
- Дорогая, не о том думаешь. Болезнь пришла к тебе, чтобы показать, на что ты растратила свою жизнь, которую тебе дал Господь Бог. Ты не радовалась каждому дню, а метала бисер перед свиньями. Остуди сердце, успокой душу. Прости родственников. Дай им ровно столько, сколько необходимо на данный момент. Уезжай в другую страну, лечись у лучших врачей. Деньги сейчас нужны тебе, чтобы выжить, а не мне, чтобы жить красиво. Я буду молиться за тебя каждый день. А ты — живи!

Через несколько месяцев мне на счет капнула внушительная сумма, а после этого раздался звонок Скайпа. С экрана на меня смотрела Наденька, улыбающаяся и похорошевшая. Подруга сказала, что задумалась о моих словах. Родственники, получившие кое-какие деньги, благодарности не высказали. Зато они начали атаковать ее с новой силой, заранее деля наследство. Но она уже продала квартиру, перевела наличность за границу и уехала. Ее болезнь оказалась не такой страшной, как уверяли врачи в первой клинике, куда она попала. Да, у нее рак, но вполне операбельный, возможно почти полное выздоровление.
Я пожелала Наде здоровья и спросила, когда мы встретимся. Она сказала, что ей пока надо побыть без прошлого. Потом она мне позвонит.

Когда сеанс связи закончился, я подумала о том, что хорошо, что я — детдомовская. Некому будет смотреть на меня с ненавистью. На круизных судах я работала, чтобы посмотреть мир, а свою каморку сдавала, чтобы накопить на нормальную квартиру. Теперь я могла купить жилье и поехать, куда заблагорассудится. Но я подала документы в университет, на факультет психологии. Хочу помогать людям с тяжелыми заболеваниями.
Хочу поддерживать их и говорить, что болезни могут возникать от ненависти окружающих. Поэтому не стоит рассказывать о себе всем и каждому, хвастаться и показывать, как тебе хорошо живется. Но люди помешались на Интернете и выкладывают свою подноготную на всеобщее обозрение. А потом медики всего мира называют рак болезнью века. Кстати, во многих странах запрещено выкладывать в соцсети и на любые сайты фотографии несовершеннолетних. Видимо, там люди уже поняли, чем грозит публичность невинным малышам.
Я учусь. И надеюсь, что моя подруга скоро выйдет на связь. А я, уже с опытом полученных знаний, помогу ей не меньше, чем она помогла мне.

Автор - Марина.
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:53
Сегодня, 00:53 by Сделано_в_СССРПросмотров: 72Комментарии: 0
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Ключевые слова: Надя предложение бракосочетание наследство проклятия родственников онкология помощь

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