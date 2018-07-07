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Истории из жизни

Ангел в дорогу, или Как безбожников в путь благословили

Мы с супружником люди от церкви далекие. Нет, не так: он абсолютно равнодушен к этой стороне жизни, но воспринимает странности людей спокойно. Я к чужим тараканам отношусь с подозрением, и приручить не пытаюсь. На своих насекомых дихлофоса не напасешься.

Вот поэтому-то постоянно и влипаю во всякие истории. Как говориться: «Бог не Митрошка, видит немножко».

Дело было лет 10 назад. Довелось нам ехать в соседнюю губернию по печальному поводу: умерла мать мужа.

Скорбные дела одним днем не делаются, поэтому пришлось заночевать у милой тётушки Таисии. Добрая женщина всем была хороша: тихая, улыбчивая и гостеприимная. Только религиозность ее зашкаливала. Бабушка постоянно лепетала молитвы, кланялась образам и горестно вздыхала по поводу ранней кончины Лидии. Но открою «страшную» тайну: ни моего мужа, ни тем более меня, смерть свекрови не потрясла. Пожила она в свое удовольствие: о сыне никогда не заботилась, и с ранней юности водила крепкую дружбу с бутылкой. От этой сердечной привязанности и померла во цвете лет. У мужа мать ничего, кроме раздражения и стыда не вызывала. Поэтому, когда бабуля заикнулась об отпевании, была мягко послана куда подальше.

Не стану утомлять читателя долгим повествованием о мытарствах следующего дня. Когда все закончилось, мы засобирались в обратный путь. Несмотря на протесты, Таисия решила торжественно нас благословить. Благоговейно вынесла из красного угла иконку, изображающую каких-то незнакомых мрачных людей, и предложила поцеловать их. Я без страха и брезгливости могу погладить бродячую собаку, а потом этими же руками хлеб есть. Но облизывать сомнительной чистоты, засаленные и закопченные доски – нет уж, увольте! Заляпанный пальцами оклад и тусклое мутноватое стекло вызвали у меня моментальный рвотный рефлекс.

Бабка не смутилась. Она шустро достала из кармана халата какой-то пузырек, ловко открыла крышечку. По комнате распространился удушливый, тяжелый и тошнотворный запах чего-то сладкого и липкого. Не спрашивая нашего согласия, Таисия быстренько помазала мне и мужу лоб дурно пахнущим составом. Ловко перекрестила и пробормотала какие-то напутственные слова. Фразу целиком я не расслышала: было там что-то про ангелов-хранителей и хорошую дорогу.

Что путь будет чудесным, я поняла сразу: на трассе висел густой молочный туман. Разметка отсутствовала, а черные кюветы пугали бездонной глубиной. Голова раскалывалась в прямом и переносном смысле слова: виски ломило, в носу было мерзко от липкого церковного запаха. Он словно пропитал кожу. Я, борясь со сном, тошнотой и мигренью, вцепилась в руль и пыталась не вилять из стороны в сторону, ловя слабую нить разметки.

«Опа, а мы заблудились» – громко заявил кто-то в больной голове. Я вздрогнула и поняла, что абсолютно не понимаю, где мы находимся, и где, черт возьми, осталась основная трасса! На ощупь сползла на обочину, включила «аварийку».

Дорога была абсолютно пустой. Ни попутных, ни встречных машин не наблюдалось. Мы вышли из машины. Ноябрьский холодок пробирал до костей, а туман можно было потрогать руками. Местность была абсолютно незнакомой. Тишину нарушал лишь привычный и уютный рокот мотора. Пейзаж до отвращения напоминал сценку из классического триллера. Словно специально, чтобы усилить сходство с сюжетами Хичкока, автомобиль сделал несколько судорожных всхлипов, пару раз буркнул и заглох.

Первая мысль была, что я забыла заправиться. Вторая – что к дальним поездкам нужно готовиться тщательней. Третья оформиться не успела. В наступившем молчании не было даже естественных природных звуков. Даже собаки не лаяли, что наталкивало на мысль, что километров на десять вокруг никакой цивилизации нет. Меня охватила паника, голову сжало, словно обручем, в ушах звенело от пустоты. Муж смело полез под капот: но что можно сделать в полной темноте, да еще с иномаркой, у которой движок заботливо прикрыт защитным кожухом? Я залезла в салон и бессильно облокотилась на руль. Все происходящее казалось нереальным сном: ну как можно было заплутать в трех соснах и заглохнуть на ровном месте!

Злость взяла верх над всеми другими эмоциями. Я несколько раз со всей силы ударила по сигналу и заорала: «Да зараза такая! Что нам теперь, ночевать здесь, что ли»! От резкого звука, кажется, даже туман вздрогнул и неохотно отступил. Ключ – на старт, и, о чудо! Машина завелась, плавно набирая обороты. Мы стартанули вперед, пока снова не заглохли на холостых.

Я упорно давила на педаль газа, словно пытаясь проскочить через невидимую стену с разгона. Меня уже не пугала перспектива к чертям вылететь с трассы на очередном опасном повороте. Когда стрелка спидометра замерла на отметке «сто», пейзаж вокруг вдруг резко изменился. Будто кто-то сорвал пелену с глаз: впереди показались очертания небольшой деревеньки. В открытое окно потянуло дымком от печки. Мы могли поклясться, что с момента набора скорости до первых домов на околице прошло не больше пяти минут. Получается, мы были совсем рядом! Но почему тогда не слышали звуков и не видели огоньков? Словно кто-то специально отвел глаза чтобы напугать! Я не верю в подобную чертовщину и мистику. Единственное разумное объяснение коллективного помешательства – глубокий транс, в котором мы пребывали с момента, как бабуля пробормотала свои заклинания. А резкий сигнал включил мозг.

Навигаторов и продвинутых смартфонов в то время не было, поэтому мы еще долго плутали в темноте по проселкам, сверяясь с картой. Пока выбирались на трассу, поминая черта и матерясь, запах ладана, или чем там бабуля отравила, окончательно выветрился. Голова перестала трещать. И о, чудо: перед нами возникла большая развязка, выводящая на Ярославское шоссе. Муж потер голову: «От души благословила бабка. Лучше б она этого не делала: доехали бы без приключений. Видать, не впрок нам, безбожникам, напутствие пошло»!

Только вот почему машина неожиданно заглохла, а потом волшебным образом завелась, мы так и не поняли.

Автор - неизвестен.
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Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 20:31
Вчера, 20:23 by Сделано_в_СССРПросмотров: 677Комментарии: 12
0

Ключевые слова: Мать похороны деревня благословение дорога туман машина история из жизни

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Комментарии

#1 написал: BAbYGUy
Вчера, 20:27
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 3
++++++++++++
Зарегистрирован: 7.07.2018
#2 написал: Vellesa
Вчера, 21:31
+1
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 107
Вот потому и не люблю когда излишне религиозные люди лезут к тем кто их взгляды не поддерживает. У фанатиков зачастую такая каша, на библии настоянная, в голове, что их "обряды" никому впрок не идут. Да и вообще каждый имеет право верить в то что хочет и жить под покровительством выбраных сердцем душой и мозгом сил. И не всегда столкновение двух векторов безопасно.
Зарегистрирован: 29.10.2016
#3 написал: Spivachka
Вчера, 21:44
+7
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 82
Не понравилась история. Я не набожный человек, но и не атеист. Но так оскорблять икону побоялась бы и даже от уважения к мастеру, который ее сделал. Ведь на "Девочку с персиками" или на "Джаконду", даже повалявшуюся в коровьем , Вы бы так не сказали.
И ещё - хорошие слова всегда несут положительную энергию. В виде молитвы, аффермации или простого пожелания. Поэтому не стоит связывать вашу неудачную поездку с благословением женщины.
Единственное нехорошее в этом- нанесение эфирных масел с резким запахом вблизи дыхательных путей. Из-за этого повышенная нервозность и головная боль. И тошнота.
Не понравилось.
Зарегистрирован: 8.11.2017
#4 написал: Vellesa
Вчера, 21:50
+1
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 107
Цитата: Spivachka
Не понравилась история. Я не набожный человек, но и не атеист. Но так оскорблять икону побоялась бы и даже от уважения к мастеру, который ее сделал. Ведь на "Девочку с персиками" или на "Джаконду", даже повалявшуюся в коровьем , Вы бы так не сказали.
И ещё - хорошие слова всегда несут положительную энергию. В виде молитвы, аффермации или простого пожелания. Поэтому не стоит связывать вашу неудачную поездку с благословением женщины.
Единственное нехорошее в этом- нанесение эфирных масел с резким запахом вблизи дыхательных путей. Из-за этого повышенная нервозность и головная боль. И тошнота.
Не понравилось.

Мне вот иконы не особо приятны, и если бы мне протянули для поцелуя икону...ну я б конечно картинку не ммм оскорбляла а вот протянувшему могла бы посоветовать самому её облизывать. Я терпеть не могла когда меня крестили в след бабушки, любительницы на дорогу крест наложить...но на меня эти все обряды не срабатывают. Давненько отрезала данной вере путь к моей жизни.
Зарегистрирован: 29.10.2016
#5 написал: Spivachka
Вчера, 21:58
+1
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 82
Давненько отрезала данной вере путь к моей жизни.[/quote]

Религия убила веру. Это я давно поняла. Именно религия со своими забобонами убила веру в Бога.
Зарегистрирован: 8.11.2017
#6 написал: conjure one
Вчера, 22:26
+4
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (5254|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 118
По-моему, здесь всё дело не в религии, а в голове. Да тут так и написано:
«Опа, а мы заблудились» – громко заявил кто-то в больной голове.


Чем больше человек испытывает ненависти, тем больше эта ненависть его съедает. Отсюда все проблемы, и бабка с её "обрядами" здесь совсем не при чем.
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#7 написал: Gatta_Black
Вчера, 23:50
+2
Группа: Посетители
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Публикаций: 6
Комментариев: 462
Я не могу назвать себя полной атеисткой, но церковь и все, что с ней связано, вызывает лишь ухмылку. Если кому-то нравится бить поклоны картинкам и целовать руки священникам - это их дело, но вот уж меня увольте, я на такое никогда не пойду. К подобным благословениями отношусь индифферентно, в связи с чем мне от них не тепло и не холодно, а автор, видимо, восприняла все чересчур негативно, вот и привлекла неприятности.
Зарегистрирован: 24.03.2015
 
#8 написал: stahlratte
Вчера, 23:56
+2
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Репутация: (6|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 126
Нда, история несет отрицательный заряд, видимо от самого автора
Я как и Спивачка нерелигиозна и целовать икону бы не стала, но с таким отношением к чужой вере автору ничего хорошего не прицепится. Слишком много злости и ненависти чувствуется, да и мистики особо не вижу. В темноте и тумане ездила, опыт имею. Ни света, ни звуков, обычная физика. Автору двойку бы поставить. Пять минут со скоростью 100 это вообще норм расстояние для тумана получается
Зарегистрирован: 18.01.2013
#9 написал: Vellesa
Сегодня, 00:14
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Комментариев: 107
Нууу тут правилами запрещено так то, а в жизни у меня ненависть к христианству где то на уровне ненависти к людям ммм из ближних республик. Причём ненависть лютая, звериная. Я вполне держу себя в рамках закона, но внутри..впрочем никаких проблем в моей жизни эта ненависть не притянула. А в косяках я сама виновата х)
Зарегистрирован: 29.10.2016
#10 написал: Космонасть
Сегодня, 01:12
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Перед Пасхой вк читала мем с приблизительным текстом : Вы можете быть трижды атеистом, но если вы без кривляний и закатыванием глаз не можете ответить своей бабушке: « Воистину Воскресе!», то вы просто мудак.
Таких людей, как в этой истории, даже клясть не нужно - они сами себе всё сделают, ходячее проклятие.
Зарегистрирован: 2.11.2017
     
#11 написал: Шахерезада
Сегодня, 01:15
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Вероятнее всего это было масло ладана или мирры, и то, и другое обладают выраженным седативным действием, чтобы легче было достичь состояния транса, похоже автор этого состояния достигла.... smile и как хорошо, что она вышла из него, не известно чем бы эта поездка закончилась, за что автору плюс.
Во всем нужна мера и в вопросах веры в том числе, я уважаю верующих, но ровно до тех пор, пока они не лезут ко мне и не навязывают свою веру.
Зарегистрирован: 24.05.2014
 
#12 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 05:42
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Можно и машину в транс ввести? Тогда это уже не просто фанатично верующая бабка, а маг не знаю какого уровня smeh .
Автору надо бы проверить, а подозрительно пахнущим маслом может и машину мазнули? Или не просто мазнули, капельку куда капнули, чтобы заглохла. Смешно.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
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