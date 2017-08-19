Как смерть за старушкой приходила

Как смерть за старушкой приходилаИстория случилась очень давно, где-то в начале 70-х. Рассказала ее моя бабушка, которая, к слову, сама обладала некоторыми экстрасенсорными способностями (людей лечить могла, сны вещие видела и пр.).
Была в их деревне одна семья. Муж и жена, пожилые люди, где-то под 60-70 лет, одни жили, дети давно разъехались. Старушка эта часто болела, но никогда не отчаивалась, постоянно говорила, что так просто она своей смерти не дастся, еще повоюет на этой земле.
И вот рассказывает она, как-то пошла с утра управляться, скотинку покормить. И тут замечает, что за ней какая-то женщина наблюдает (среднего возраста, вся в черном, отнюдь не страшная). Старушка сразу смекнула, что это смерть за ней пришла (возраст уже преклонный, да и болезни все сильнее дают знать о себе). Но не тут-то было. Старушка этой женщине и говорит:
— Не пойду я сейчас с тобой, мне надо скотинку покормить, управиться, мужу есть приготовить, во дворе убраться. Вот когда все сделаю — тогда и приходи.
Женщина постояла немного и ушла.
Часов до 12 дня старушка, понимая, что ей отмерено немного, переделала все свои дела во дворе, на огороде, в хлеву. Со скотинкой попрощалась и пошла домой к мужу, накормить его.
Пришла, еду приготовила и зовет мужа, а он не окликается. И только сейчас поняла она, что целое утро его не видела и не слышала его старческого ворчания.
Заходит в комнату, а он лежит на кровати и даже вставать еще не думал. Начала будить и поняла, что старик-то ее уже как несколько часов мертв, холодный весь. А ведь никогда на здоровье не жаловался, и для своего возраста еще такой бодренький и крепенький был.
Так вот, с тех пор старушка и стала говорить, что работа ее от смерти уберегла. А смерть ждать не стала: вместо нее мужа забрала, который даже не противился.
Умерла она, будучи очень древней и дряхлой старухой. А история ее стала одной из тех, которые детям на ночь рассказывают. Правда, моя бабушка никогда не сомневалась в ее правдивости, не поверить ей я не могу: незачем ей врать было, тем более, что сама она и с ведьмами, и с колдунами не раз в своей жизни сталкивалась, от их руки и погибла (кстати, как и все знахари, она точно знала, когда умрет и как).
Я историю вспомнила к тому, что, читая рассказы о встречах со смертью, обратила внимание, что ко всем она приходит по-разному: кому-то в образе родных, кому-то в образе животных, а вот старушка из моей истории увидела ее обычной, не вызывающей страхов женщиной. Видимо, перед уходом видят ее все (вспомните, как в бреду люди начинают разговаривать с кем-то, сама была свидетелем такого), но простым смертным не дано наблюдать ее появление.
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:19
Сегодня, 15:19 by HelldogПросмотров: 83Комментарии: 1
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