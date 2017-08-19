Как смерть за старушкой приходила

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:19

Helldog Просмотров: 83 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 15:19 by

История случилась очень давно, где-то в начале 70-х. Рассказала ее моя бабушка, которая, к слову, сама обладала некоторыми экстрасенсорными способностями (людей лечить могла, сны вещие видела и пр.).Была в их деревне одна семья. Муж и жена, пожилые люди, где-то под 60-70 лет, одни жили, дети давно разъехались. Старушка эта часто болела, но никогда не отчаивалась, постоянно говорила, что так просто она своей смерти не дастся, еще повоюет на этой земле.И вот рассказывает она, как-то пошла с утра управляться, скотинку покормить. И тут замечает, что за ней какая-то женщина наблюдает (среднего возраста, вся в черном, отнюдь не страшная). Старушка сразу смекнула, что это смерть за ней пришла (возраст уже преклонный, да и болезни все сильнее дают знать о себе). Но не тут-то было. Старушка этой женщине и говорит:— Не пойду я сейчас с тобой, мне надо скотинку покормить, управиться, мужу есть приготовить, во дворе убраться. Вот когда все сделаю — тогда и приходи.Женщина постояла немного и ушла.Часов до 12 дня старушка, понимая, что ей отмерено немного, переделала все свои дела во дворе, на огороде, в хлеву. Со скотинкой попрощалась и пошла домой к мужу, накормить его.Пришла, еду приготовила и зовет мужа, а он не окликается. И только сейчас поняла она, что целое утро его не видела и не слышала его старческого ворчания.Заходит в комнату, а он лежит на кровати и даже вставать еще не думал. Начала будить и поняла, что старик-то ее уже как несколько часов мертв, холодный весь. А ведь никогда на здоровье не жаловался, и для своего возраста еще такой бодренький и крепенький был.Так вот, с тех пор старушка и стала говорить, что работа ее от смерти уберегла. А смерть ждать не стала: вместо нее мужа забрала, который даже не противился.Умерла она, будучи очень древней и дряхлой старухой. А история ее стала одной из тех, которые детям на ночь рассказывают. Правда, моя бабушка никогда не сомневалась в ее правдивости, не поверить ей я не могу: незачем ей врать было, тем более, что сама она и с ведьмами, и с колдунами не раз в своей жизни сталкивалась, от их руки и погибла (кстати, как и все знахари, она точно знала, когда умрет и как).Я историю вспомнила к тому, что, читая рассказы о встречах со смертью, обратила внимание, что ко всем она приходит по-разному: кому-то в образе родных, кому-то в образе животных, а вот старушка из моей истории увидела ее обычной, не вызывающей страхов женщиной. Видимо, перед уходом видят ее все (вспомните, как в бреду люди начинают разговаривать с кем-то, сама была свидетелем такого), но простым смертным не дано наблюдать ее появление.

Ключевые слова: Смерть женщина бабушка работа

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