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Истории из жизни

Мои "непутёвые" заметки

Очень понравился мне данный сайт. Нравится читать местные истории и рассказывать свои. Вот и покопавшись очередной раз в закромах своей памяти, всплыли у меня вот такие коротенькие заметки, а насколько они путёвые и мистические, то судить только вам.

I


Кто тут развалился на полу?

Интересное явление происходит у меня в квартире. Сколько живу и помню себя, то всегда у нас живут кошки. Четыре их было за все время. Самое интересное, что все эти кошки жили в разное время, но каждая из них в зале в одном месте возле стены перепрыгивала через что-то невидимое. Просто, если кошка там идёт, то обязательно прыгнет на ровном месте. Не прыгнет, а прямо скакнет. Это мы частенько наблюдали раньше. Сейчас, правда, давно такого не было.

II


Не приносит счастья Fender stratocaster

Бывают же такие люди, с которыми после общения становится неимоверно тяжело. Такое чувство возникает, что на тебя гири понавешали. Вот, видимо, предметы и вещи бывают такими.

Начну с того, что я очень люблю как обычные акустические, так и электроигитары. У меня их всегда имеется дома по три или четыре экземпляра. Некоторые на стене висят, некоторые на подставке стоят на полу. Для меня, знаете, - этот как для некоторых людей, когда картины создают уют, а для меня вот гитары. Ну и естественно я на них играю. Какие-то инструменты продаю, заместо них другие покупаю.

И вот как-то попался мне мексиканский Fender stratocaster. Когда я его покупал, звук мне показался изумительный. Но прийдя домой и поиграв на нем, почувствовал дикий упадок сил - из меня как будто соки все высосали. На других играю, и ничего, а этот... Поначалу думал что показалось, но нет. Да и играть на нем было в тягость. Игра не идёт и все! Спустя 10-15 минут опять эта сильная слабость. История повторялась много и много раз. А ещё заметил, что как возьму ее в руки, то сразу в жизни гадость какая-то происходит, причём серьёзная. И так постоянно. Взял в руки, поиграл - на тебе! Машину стукнул или палец на ноге сломал. И все в этом роде. Да и весь день потом из рук все валится. Была она у меня около полугода. За это время много чего плохого произошло. Не знаю, насколько это связано с гитарой, но когда я её продал, то все наладилось, а так же испытывать чувства тяжести после игры на инструментах мне больше не приходилось.

III


Звонок

Жил в нашем доме одинокий пожилой мужчина. Жена у него умерла, довольно-таки давно. И вот как-то ночью, после полуночи раздался звонок. Сонный подходит он к телефону (стационарному), а там голос жёны: "Почему ты так долго не был у меня, и не приходишь!" Он испугался и побежал среди ночи к соседям. Трясся, рассказывал, как все было. Сказал, что голос жёны ни с кем не перепутает. Надо сказать, что прожил этот мужчина ещё долго после этих событий.
Так же, когда умерла его жена, то у него в квартире звонил дверной звонок. Свидетелем этого было много людей. В дверь позвонили, а там никого нет, хотя сам звонок продолжал работать. Пришлось обрезать провод.

IV


Как они с нами прощаются

Хочу отметить, что о рассказе "Звонок" я думаю - это не покойная жена была, а бесы, которые питаются человеческими страхами. Они пугают таких людей, когда у них горе - ведь в таком состоянии, человек ещё больше ослаблен.

Но я также и верю, что и сами души умерших могут приходить в наш мир по каким-то причинам, а также находятся дома до срокового дня после смерти. Много раз слышал, что когда умирает кто-то, то в квартиру может зайти бродячий, совсем неизвестный кот к примеру, который откуда ни возьмись появился, и трется, и смотрит такими родными глазами. Бывает, птичка залетит в форточку, полетает по квартире и улетит... Сам замечал как-то один раз, перед похоронами, появился белоснежный голубь, и не улетал, так и ходил прямо в толпе похоронной церемонии во дворе, прямо перед дверьми подъезда, откуда должны были вынести гроб. Какое же было наше удивление, когда такой же белый голубь появился на кладбище, в момент похорон.. Часто такие вещи я слышал от людей, потерявших близких. И все эти явления происходят именно после смерти. Совпадение? Я лично не уверен.

Но меня всегда интересовал вопрос - могут ли души материализоваться, да так, чтобы казаться такими как при жизни, и дотрагиваться до предметов, двигая их? Наверное могут, но на короткий отрезок времени, и ими должно управлять огромное чувство любви к человеку, или наоборот тревоги за его жизнь.

Этот рассказ отец мне рассказал буквально на днях. Ему, на момент тех событий, было примерно четырнадцать-пятнаднадцать лет, когда умерла его бабушка. Уж очень сильно она его любила, что даже ночью вставала и проверяла уже взрослого парня, как он спит там. Частенько подходила к нему и накрывала одеялом, если заметит, что любимый внучек раскроется во сне.

Случай произошёл перед помином срокового дня бабушки. В эту ночь отец только лег в постель. Клянется, что не спал. Видит - в дверном проеме появился силуэт бабушки, и она идёт к нему. Даже шаги были слышны. Подошла она к нему, наклонилась, и накрыла одеялом, после чего пошла к выходу из комнаты и пропала. Отец сказал, что страшно не было нисколько, а наоборот он был рад увидеть снова свою бабушку.

Они с нами всегда прощаются, просто это, как мне кажется, надо замечать.

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 20:35
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 20:34 by МертвецкиЖивПросмотров: 324Комментарии: 8
+14

Ключевые слова: В квартире сущности проклятые вещи призраки история из жизни авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 20:47
+4
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Комментариев: 3 298
1) я видела даже, как кот кидался на кого-то с воплями. Пытался бороться.
2) с таким не сталкивалась, но надо же — проклятые вещи scream
3) ввходит он её могилку всё-таки не навещал?
И наконец, по 4-й. Как-то мне рассказали такое. Во время отпевания матери в церковь залетел голубь, и сел на голову сына. Вскоре он погиб.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#2 написал: Mary3.11.
Сегодня, 21:17
+1
Онлайн
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Публикаций: 26
Комментариев: 54
Спасибо за заметки. +
Зарегистрирован: 15.02.2018
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 21:39
0
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Репутация: (1738|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3 039
Спасибо, что вспомнили эти случаи +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#4 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 21:47
0
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Репутация: (97|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 282
Цитата: Tigger power
Спасибо, что вспомнили эти случаи +

Цитата: Mary3.11.
Спасибо за заметки. +

И вам всем спасибо! braavo Писал в машине когда ехал, время коротал в пути, поэтому расписывать больно не стал, написал все основное. Надеюсь, не слишком сумбурно получилось.
Зарегистрирован: 15.04.2018
#5 написал: conjure one
Сегодня, 22:06
+3
Группа: Активные Пользователи
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Комментариев: 2 109
Занятные истории. Что касается музыкального инструмента, то, возможно, в довесок к основному звучанию он издавал инфразвуки, поэтому и ухудшалось самочувствие. Хотя это и не объясняет дальнейших неприятностей. По остальным заметкам - тонкий мир проявляет себя временами, это факт. В общем, +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#6 написал: Космонасть
Сегодня, 22:15
+1
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Очень здорово) мне нравятся такие истории))
Плюс)
Зарегистрирован: 2.11.2017
     
#7 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 22:38
0
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Комментариев: 282
Цитата: conjure one
Занятные истории. Что касается музыкального инструмента, то, возможно, в довесок к основному звучанию он издавал инфразвуки, поэтому и ухудшалось самочувствие. Хотя это и не объясняет дальнейших неприятностей. По остальным заметкам - тонкий мир проявляет себя временами, это факт. В общем, +++

Нет, звучал то он как раз таки весьма неплохо.
Зарегистрирован: 15.04.2018
#8 написал: qqq666
Сегодня, 23:34
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классно супер плюс +
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