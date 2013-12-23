Мои "непутёвые" заметки

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Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 20:35

Причина: Стилистика автора сохранена.

МертвецкиЖив Просмотров: 324 Комментарии: 8 +14 Сегодня, 20:34 by

Очень понравился мне данный сайт. Нравится читать местные истории и рассказывать свои. Вот и покопавшись очередной раз в закромах своей памяти, всплыли у меня вот такие коротенькие заметки, а насколько они путёвые и мистические, то судить только вам.Кто тут развалился на полу?Интересное явление происходит у меня в квартире. Сколько живу и помню себя, то всегда у нас живут кошки. Четыре их было за все время. Самое интересное, что все эти кошки жили в разное время, но каждая из них в зале в одном месте возле стены перепрыгивала через что-то невидимое. Просто, если кошка там идёт, то обязательно прыгнет на ровном месте. Не прыгнет, а прямо скакнет. Это мы частенько наблюдали раньше. Сейчас, правда, давно такого не было.Не приносит счастья Fender stratocasterБывают же такие люди, с которыми после общения становится неимоверно тяжело. Такое чувство возникает, что на тебя гири понавешали. Вот, видимо, предметы и вещи бывают такими.Начну с того, что я очень люблю как обычные акустические, так и электроигитары. У меня их всегда имеется дома по три или четыре экземпляра. Некоторые на стене висят, некоторые на подставке стоят на полу. Для меня, знаете, - этот как для некоторых людей, когда картины создают уют, а для меня вот гитары. Ну и естественно я на них играю. Какие-то инструменты продаю, заместо них другие покупаю.И вот как-то попался мне мексиканский Fender stratocaster. Когда я его покупал, звук мне показался изумительный. Но прийдя домой и поиграв на нем, почувствовал дикий упадок сил - из меня как будто соки все высосали. На других играю, и ничего, а этот... Поначалу думал что показалось, но нет. Да и играть на нем было в тягость. Игра не идёт и все! Спустя 10-15 минут опять эта сильная слабость. История повторялась много и много раз. А ещё заметил, что как возьму ее в руки, то сразу в жизни гадость какая-то происходит, причём серьёзная. И так постоянно. Взял в руки, поиграл - на тебе! Машину стукнул или палец на ноге сломал. И все в этом роде. Да и весь день потом из рук все валится. Была она у меня около полугода. За это время много чего плохого произошло. Не знаю, насколько это связано с гитарой, но когда я её продал, то все наладилось, а так же испытывать чувства тяжести после игры на инструментах мне больше не приходилось.ЗвонокЖил в нашем доме одинокий пожилой мужчина. Жена у него умерла, довольно-таки давно. И вот как-то ночью, после полуночи раздался звонок. Сонный подходит он к телефону (стационарному), а там голос жёны: "Почему ты так долго не был у меня, и не приходишь!" Он испугался и побежал среди ночи к соседям. Трясся, рассказывал, как все было. Сказал, что голос жёны ни с кем не перепутает. Надо сказать, что прожил этот мужчина ещё долго после этих событий.Так же, когда умерла его жена, то у него в квартире звонил дверной звонок. Свидетелем этого было много людей. В дверь позвонили, а там никого нет, хотя сам звонок продолжал работать. Пришлось обрезать провод.Как они с нами прощаютсяХочу отметить, что о рассказе "Звонок" я думаю - это не покойная жена была, а бесы, которые питаются человеческими страхами. Они пугают таких людей, когда у них горе - ведь в таком состоянии, человек ещё больше ослаблен.Но я также и верю, что и сами души умерших могут приходить в наш мир по каким-то причинам, а также находятся дома до срокового дня после смерти. Много раз слышал, что когда умирает кто-то, то в квартиру может зайти бродячий, совсем неизвестный кот к примеру, который откуда ни возьмись появился, и трется, и смотрит такими родными глазами. Бывает, птичка залетит в форточку, полетает по квартире и улетит... Сам замечал как-то один раз, перед похоронами, появился белоснежный голубь, и не улетал, так и ходил прямо в толпе похоронной церемонии во дворе, прямо перед дверьми подъезда, откуда должны были вынести гроб. Какое же было наше удивление, когда такой же белый голубь появился на кладбище, в момент похорон.. Часто такие вещи я слышал от людей, потерявших близких. И все эти явления происходят именно после смерти. Совпадение? Я лично не уверен.Но меня всегда интересовал вопрос - могут ли души материализоваться, да так, чтобы казаться такими как при жизни, и дотрагиваться до предметов, двигая их? Наверное могут, но на короткий отрезок времени, и ими должно управлять огромное чувство любви к человеку, или наоборот тревоги за его жизнь.Этот рассказ отец мне рассказал буквально на днях. Ему, на момент тех событий, было примерно четырнадцать-пятнаднадцать лет, когда умерла его бабушка. Уж очень сильно она его любила, что даже ночью вставала и проверяла уже взрослого парня, как он спит там. Частенько подходила к нему и накрывала одеялом, если заметит, что любимый внучек раскроется во сне.Случай произошёл перед помином срокового дня бабушки. В эту ночь отец только лег в постель. Клянется, что не спал. Видит - в дверном проеме появился силуэт бабушки, и она идёт к нему. Даже шаги были слышны. Подошла она к нему, наклонилась, и накрыла одеялом, после чего пошла к выходу из комнаты и пропала. Отец сказал, что страшно не было нисколько, а наоборот он был рад увидеть снова свою бабушку.Они с нами всегда прощаются, просто это, как мне кажется, надо замечать.

Ключевые слова: В квартире сущности проклятые вещи призраки история из жизни авторская история

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