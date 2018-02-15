Черная полоса

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 20:11

Andof Просмотров: 342 Комментарии: 5 +11 Сегодня, 20:11 by

Было это ещё при СССР, в начале 1980-х. Мой дед тогда работал инженером в одном конструкторском бюро в Киеве.И вот как обычно мой дед, собираясь утром на работу, позавтракал и у него неожиданно очень сильно разболелся зуб. В общем, выпив таблетку, он вышел из квартиры, но только он сделал пару шагов из подъезда, как на него с крышы хрущевки капнула смола, прямо на белую рубашку. Ну что поделаешь, он вернулся домой и переоделся. Уже выйдя из дома в второй раз, его снова постигла неудача, оса укусила его в губу. Пришлось ему снова вернуться домой, приложив что-то холодное и намазав место укуса, он поспешил на работу, так как уже опаздывал. Но моя бабушка попыталась его отговорить туда идти и так уже не заладилось с утра. Но дед не был суеверным и решил идти в любом случае. И вот третья попытка, он снова вышел из дома, прошел за него и вроде бы все нормально на этот раз. Но уже подойдя к остановке, ему нужно было перейти дорогу, как раз он увидел, что подъехал его автобус, он резко побежал через дорогу и не заметил, что по ней ехал велосипедист на немалой скорости и он сбивает деда.Мой дед и велосипедист попали в больницу, у деда перелом руки и ключицы, велосипедист, оказавшийся еще и спортсменом, сломал два ребра и получил сильный ушиб головы, позже не смог поехать на соревнования.Но на этом история не закончилась. Как потом узнали, в тот же день на работе у моего деда случился сильный пожар, пострадало несколько человек и один скончался в больнице позже от ожогов. Дед до того момента никогда не верил в мистику и тому подобное, был советским инженером и воспитывался в таком духе, что все материально и никакой мистики нет, а всему есть научные объяснения.Но этот случай он не мог объяснить, он потом думал, а что бы ещё могло произойти, если бы он попал на работу в тот день.

Ключевые слова: Невезение несчастные случаи история из жизни авторская история

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