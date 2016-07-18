Обида

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 19:42

Причина: Стилистика автора сохранена.

Mary3.11. Просмотров: 678 Комментарии: 11 +19 Вчера, 19:42 by

Случилось так, что через неделю после поездки на родину папы, мне пришлось снова поехать на малую родину, в славный град Иваново. Сама я на машине на большие расстояния не езжу, муж работает, а бюрократическая машина требует справку с места рождения. Отодвинув свои дела, я собралась в путь. На поезде я не ездила очень давно, а тут "Ласточка", новый экспресс, вагон сидячий (ехать около четырёх часов). Красота! Жаль никто сейчас не берет яйца варёные да курицу жареную, уж очень не хватало запахов этих!Я довольно давно пытаюсь найти пару интересных историй, одну на нашем сайте все-таки нашла, а вот вторую никак, не помню где читала. Этому поиску и решила посвятить часть времени. Рядом со мной села женщина, очень симпатичная, лет пятидисяти , видно по ней, что что-то случилось - глаза платочком часто вытирает и его же в руках беспокойно мнет.Минут тридцать проехали - звонит дочка. "Как дела? Что делаешь?" - спрашивает. Ну я ей рассказала, что историю пытаюсь найти. А женщина, услышав наш разговор, спрашивает, верю ли я в жизнь после смерти? Так завязывается наше знакомство. Вера (так её зовут) рассказала мне , что её привело к поездке. Её рассказ я сейчас и напишу от её же имени."Я родилась в середине 70- х , в одном из сел Пучежского района Ивановской области. Это сейчас там разруха, а раньше и совхоз-миллионер и жителей полное село. Я была старшей из тройняшек: Вера, Надя, Люда. Правда Люда родилась слабенькой - тяжёлая родовая травма и прожила очень мало.Когда нам было пять лет, на Волге, во время рыбалки, утонул отец. Мать осталась одна, она очень авторитарная женщина, непробиваемая, как о ней говорили в селе. Работала мама завмагазином, держала скотину и пчел. Продавала все, что можно, лишь бы у нас все было. Нас с сестрой она, конечно, баловала, но и спуску не давала: учась в первом классе, часть домашней работы мы делали безоговорочно, а на мне ещё и дневная дойка козы была. В общем, хорошо жили. Я была бойкая, до учёбы жадная, а Надя, сестренка моя, не любила учиться, все у меня списывала. Мама всегда и говорила: "Верка в учёные пойдёт, а Надьку замуж отдадим, ей с куриными мозгами только коровам хвосты крутить".Я после восьмого класса уехала в Иваново, в медучилище поступила. Надя пошла дояркой на ферму работать. И работала она очень хорошо, хвалили её и даже от совхоза направление учиться давали, да мать не пустила. Училище я закончила с отличным дипломом, один из преподавателей настоял, чтобы попробовала в институт поступить. И поступила! Мама была счастлива - дочка умница, красавица, врачом станет, гордость семьи.После первого курса мы с подружками поехали в Москву, на рынок в Лужники. Там беда у меня случилась - разрезали сумку и все подчистую выкрали - деньги, паспорт, билет обратный. В милиции меня отправили к следователю. Им оказался молодой парень, год назад закончивший институт, Иван. Понравились мы друг другу. Стали общаться, в основном письмами. Я маме ничего не рассказывала, как-то в городской суете не до неё было. А она всегда мечтала, как нас с Надей замуж будет выдавать, все у неё расписано было - от платья до гостей. С Надюшей так и получилось - в 19 лет она замуж вышла, парень наш, местный, семья хорошая, а то, что выпивает, так в деревне это норма. И ещё у мамы блажь была - если у нас первая дочь родится, то её непременно Людой назвать, в честь сёстры нашей умершей. У Надюши сын родился, мамина мечта не сбылась.А по весне мне Иван предложение сделал, от которого отказаться я не смогла: выйти за него замуж, но срочно, работа у него наклевывалась в верхах, а там нужны женатые. А меня его отец обещал перевести в Московский мединститут. Я понимаю, что неправа, что надо было маме хоть позвонить, но.... Молодость довольно эгоистична, в тот момент я была счастлива, да и сделать надо было все быстро. В общем, сделали мне справку о беременности (в 90-е это уже не было проблемой) и мы расписались, скромно, без торжественной регистрации.Свекр занялся моим переводом в Москву, муж устраивался на новую работу. Свекровь посоветовала написать маме, все объяснить, а летом поехать познакомиться и сыграть нормальную свадьбу. Я же рассчитала по другому / пусть маме летом сюрприз будет.В августе все устаканилось и мы с мужем и свекрами на их машине поехали к маме.Сюрприз не удался - мама выгнала нас всех из дома, едва услыхав новость о уже состоявшемся замужестве. Она просто открыла дверь и сказала: "Вон из моего дома! Проституток в нашем роду не было!". Я писала, звонила, приезжала - она даже слышать меня не хотела. Надя говорила, что мама очень сильно обиделась, она считает, что я её опозорила, что ей в глаза людям стыдно смотреть. Потом я родила сына, следом второго, мы ездили к маме, она не вышла из дома. Останавливались в доме тетки, встречались с сестрой, а мама все растила свою обиду, не брала от меня ничего, а время уже тяжёлое было, все развалилось. Потом тётка умерла, по просьбе Нади мы помогли её мужу с работой в Подмосковье вахтовым методом. Надежда стала разводить птицу для продажи и у неё прекрасно пошло дело! Она даже в техникум аграрный на заочное отделение поступила.В общем, так и жили. Со временем я прекратила все попытки общения с мамой. Мои дети даже не знают бабушку! Потом и общение с сестрой как-то сошло на нет. Старший сын женился, в марте этого года у него родилась прекрасная девочка, сноха предложила назвать её Людой, но это в честь её бабушки. Пока молодые живут с нами.Месяц назад я проснулась от непонятного чувства тревоги. Мне показалось, что в углу что-то есть, какое-то пятно. Сначала я не придала этому значения, но это стало повторяться каждую ночь! Только теперь я вижу, ясно вижу силуэт человека, женщины. Пошла в церковь, когда ставила свечку о здравии мамы, она тухла и так раза три. Одна из бабулечек, увидев как я пытаюсь зажечь свечу, сказала, что видно за умершего ставлю, вот свеча и гаснет. И самое ужасное, что свеча за внучку мою, за Людочку тоже долго не горела, потухла прямо на моих глазах. На мой вопрос та же бабушка сказала, что если ребёнок не крещеный, то свечку нельзя ставить. Людочку решили срочно покрестить!Вернувшись домой, я стала звонить сестре, номер её не активен. Сын помог черед одноклассников связаться с племянником и он дал её номер. Надя подтвердила, что мама недавно умерла. Перед смертью звала меня, но ".. тебе ведь некогда приехать..". На вопрос почему не позвонили, Надя зло ответила: "А мы что, тебе нужны?".Ночью я снова увидела силуэт в углу. Я поняла, что это мама. Я плакала, просила у неё прощения, разговаривала с ней. А утром заболела Людочка. Поднялась высокая температура, были судороги. Её положили в одну из лучших больниц. Но во всех исследованиях врач не видит ничего ужасного, сначала даже менингит подозревали! В общем боимся думать о страшном - лишь бы онкологии не было!Я сходила в церковь, батюшка согласился провести обряд в больнице, а мне посоветовал ехать на материнскую могилу и прощение вымаливать. Нельзя жить с обидой в душе, а мама с этой обидой и умерла. Вот и еду, чего ждать не знаю. Снохе накануне сон приснился: какая-то женщина тянет к Люде руки и говорит: "Отдай мне её, мне плохо одной". Видимо, мама моя ей приснилась".Время пролетело незаметно, вот мы и в Иваново. Мой зять меня встречал, я попросила его довезти Веру до хорошей гостиницы. В разговоре выяснили, что на следующий день он едет в соседнюю с Вериной деревню по работе. И он с удовольствием довезет её до места. Обменявшись телефонами, мы попрощались. Через два дня я с заветной справкой в сумке поехала домой. В дороге позвонила Вера, очень благодарила за помощь и сказала, что весь день провела на материнской могиле, разговаривала с ней, просила прощения. Вечером был трудный разговор с сестрой. Они помирились. Утром сноха написала, что температура у Людочки спала и девочка сама покушала. Я надеюсь, что наше общение продолжится, и что у Веры все будет хорошо.

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