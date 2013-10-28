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Истории из жизни

Случай в маршрутке

Было раннее лето. На улице все уже давно цвело, погода была чудесная.
В свой выходной день я проснулась и, чтобы не сидеть дома, решила съездить к подруге. Я шустро собралась и вышла на остановку.

Сейчас у нас ходят новые маршрутки, где можно ехать даже стоя, но тогда еще ходили газельки старого вида, где были только посадочные места, а стоя ехать не разрешалось.
Так вот, села я в такую маршрутку назад, где было четыре места (ехать боком), то есть два сидения с одной стороны и два - с другой. Я села на предпоследнее место, рядом со мной сидела девушка, а напротив меня тучная женщина, которая своими ногами просто «вбила» меня в сидение. Я слушала музыку в наушниках, и у меня было отличное настроение, поэтому эта теснота меня не смущала, да и ехать мне было недолго - остановок пять.

Газель набилась, дверь закрыли. Я подняла глаза, чтобы просто посмотреть на попутчиков и обратила внимание на мужчину, который сидел как раз рядом с этой тучной дамой, почти напротив меня, можно даже сказать, что чуть по диагонали. Я думаю, вы представили. Так вот, этот мужчина был лет сорока, с залысинами на лбу, одет немного не по погоде. На нем был свитер, который можно было бы надеть, если бы на улице было градусов пятнадцать тепла, но никак не двадцать пять. Он на меня смотрел пристально и странно улыбался, мне стало даже не ловко, и я опустила глаза, уткнувшись в телефон.

В этот момент маршрутка открылась, и стала заходить женщина, пробиваясь в заднюю часть салона, где сидела я. И тут я подумала: «Куда ж она лезет, если все места заняты уже!». Женщина стала толкаться между моих коленей и коленей, сидящей напротив меня дамы, а потом села на то самое место, где секунду назад сидел тот странный мужчина, который «строил мне глазки».
Я точно помню, что он не выходил, так как немного проблематично было пройти через колени той дамы. Я сидела в недоумении.

Позже я вышла на своей остановке и пока шла к подруге, обдумывала ситуацию. Как я не заметила, что мужчина вышел из маршрутки? Когда я пришла к подруге, то рассказала ей этот случай, на что она сказала: «С привидениями заигрываешь!». Мы посмеялись и все. Но вдруг правда, что это был неживой человек, ведь когда я его видела, мы как раз были на остановке рядом с больницей по кардиологии, при которой был морг.
Сегодня, 00:29 by Маруся0311Просмотров: 1 538Комментарии: 7
+15

Ключевые слова: Маршрутка женщина салон мужчина подруга авторская история

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Комментарии

#1 написал: Elena-lvs
Сегодня, 04:51
0
Группа: Посетители
Репутация: (91|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 1 579
Это ни шутки...мы встретились в маршрутке wink
Плюсанула, хотя не думаю, что это постоялец морга или кардиоцентра...
У меня два предположения: первое Вы его прозевали как он вышел и второе, что он выпал из времени, попав в некую петлю...о чем тут множество историй. За эту теорию говорит и тот факт, что одет он был не по погоде...Ну как бы там ни было, это мои предположения...
Спасибо
Зарегистрирован: 28.10.2013
      
#2 написал: акжана
Сегодня, 06:56
+1
Группа: Посетители
Репутация: (473|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 571
Если мужчина возле тучной дамы внезапно исчез из поля зрения, это не означает что имело место нечто паранормальное. Он мог незаметно выйти. В переполненной газели обзор очень плохой и уследить за пассажирами трудно, потом толкучка в транспорте всегда рассеивает внимание, стараешься внутренне отстраниться и не глазеть по сторонам. Но хочу заметить. что если у автора есть способности видеть тонкий мир, то вполне возможно, что она видела либо призрак или нечисть. Ладно пусть будет призрак. ПЛЮС
Зарегистрирован: 6.05.2016
 
#3 написал: Talisha
Сегодня, 08:03
+1
Группа: Посетители
Репутация: (550|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 1 493
Автор - медиум. А вполне может быть, что из кардиологии мужчина, в свитере - сердечники часто мерзнут, видимо, и после смерти - скорее даже не призрак, а фантом. +
Зарегистрирован: 18.05.2015
     
#4 написал: M717
Сегодня, 08:14
0
Группа: Посетители
Репутация: (79|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 602
Ну, может быть и просто гримассы игры подсознания, с учетом того, что автор на какое-то время отключился от реальности, может быть и просто мгновенный сон...
Зарегистрирован: 12.05.2010
 
#5 написал: Winnie-the-Pooh
Сегодня, 09:13
+3
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (2256|-1)
Публикаций: 32
Комментариев: 9 036
У меня альтернативная версия: он резко вышел через заднюю дверь в газели...кстати, они иногда бывают незапертыми)))))).... Одна женщина так на ходу однажды вышла, чуть ли не под колеса сзади идущему транспорту!
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#6 написал: marlin
Сегодня, 11:43
+1
Группа: Посетители
Репутация: (481|-1)
Публикаций: 6
Комментариев: 540
Представился рисунок козла на листе А4 и надпись-"Только он может не платить за проезд" Может таков и был. Проехал остановку и смылся быстренько, тем более и на вид мутный типок был. Плюс за интересный рассказ.

И ещё заодно что-то вспомнил ещё одну надпись в газеле-" Заходи, садись, пристегнись и заткнись" Помню так ржал что не мог остановиться, а люди смотрели на как на дебила. Почему-то всплыла настольгия по учёбе даже))
Зарегистрирован: 29.01.2016
 
#7 написал: ана аю
Сегодня, 14:36
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (453|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 792

Может в окно вышел? Шутка!
Зарегистрирован: 20.06.2016
   
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