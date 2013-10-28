Случай в маршрутке

Маруся0311 Просмотров: 1 538 Комментарии: 7 +15 Сегодня, 00:29 by

Было раннее лето. На улице все уже давно цвело, погода была чудесная.В свой выходной день я проснулась и, чтобы не сидеть дома, решила съездить к подруге. Я шустро собралась и вышла на остановку.Сейчас у нас ходят новые маршрутки, где можно ехать даже стоя, но тогда еще ходили газельки старого вида, где были только посадочные места, а стоя ехать не разрешалось.Так вот, села я в такую маршрутку назад, где было четыре места (ехать боком), то есть два сидения с одной стороны и два - с другой. Я села на предпоследнее место, рядом со мной сидела девушка, а напротив меня тучная женщина, которая своими ногами просто «вбила» меня в сидение. Я слушала музыку в наушниках, и у меня было отличное настроение, поэтому эта теснота меня не смущала, да и ехать мне было недолго - остановок пять.Газель набилась, дверь закрыли. Я подняла глаза, чтобы просто посмотреть на попутчиков и обратила внимание на мужчину, который сидел как раз рядом с этой тучной дамой, почти напротив меня, можно даже сказать, что чуть по диагонали. Я думаю, вы представили. Так вот, этот мужчина был лет сорока, с залысинами на лбу, одет немного не по погоде. На нем был свитер, который можно было бы надеть, если бы на улице было градусов пятнадцать тепла, но никак не двадцать пять. Он на меня смотрел пристально и странно улыбался, мне стало даже не ловко, и я опустила глаза, уткнувшись в телефон.В этот момент маршрутка открылась, и стала заходить женщина, пробиваясь в заднюю часть салона, где сидела я. И тут я подумала: «Куда ж она лезет, если все места заняты уже!». Женщина стала толкаться между моих коленей и коленей, сидящей напротив меня дамы, а потом села на то самое место, где секунду назад сидел тот странный мужчина, который «строил мне глазки».Я точно помню, что он не выходил, так как немного проблематично было пройти через колени той дамы. Я сидела в недоумении.Позже я вышла на своей остановке и пока шла к подруге, обдумывала ситуацию. Как я не заметила, что мужчина вышел из маршрутки? Когда я пришла к подруге, то рассказала ей этот случай, на что она сказала: «С привидениями заигрываешь!». Мы посмеялись и все. Но вдруг правда, что это был неживой человек, ведь когда я его видела, мы как раз были на остановке рядом с больницей по кардиологии, при которой был морг.

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