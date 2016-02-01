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Истории из жизни / Сны

Ясным ли сном

Эту историю, которая произошла на моих глазах, и даже можно сказать с моим участием, я пишу без разрешения, поэтому имена изменю.

Три года назад я работала в детском саду воспитателем. Все знают, что на группе всегда работает два педагога. С моей сменщицей Еленой мы не были подругами, просто коллеги и не более того. Её дочь также работала воспитателем в нашем саду. Молодая женщина, мама двоих деток, младшей ещё не было и года.

В одну из ночей я проснулась с воспоминанием о неприятным сне: я мыла пол в детском саду, пол был деревянный и какой-то уж очень грязный, и мыла я его от окна к двери холодной, колодезной водой, у меня даже руки во сне заледенели. Рядом со мной стояла и смотрела, как я пол мою, Катя, дочь моей сменщицы. Для меня (проверено годами) такой сон не предвещает ничего хорошего, как говорится, вымываю я кого -то.

Сон я рассказала приятельнице, она тоже в саду работает.

Когда Елена пришла на работу, она была сама не своя: вся нервная, дерганая, с запахом "Корвалола". Обычно мы не сильно откровенничаем, но в данной ситуации я не могла не спросить, что случилось. Лена заплакала и рассказала, что ночью ей приснился ужасный сон: она копала грядку на огороде, а грядка была в виде могильного холма. Я попыталась её успокоить, но она упорно твердила, что надо ждать беды, такой же сон она видела десять лет назад перед тем, как в аварии погиб её муж. Я не стала рассказывать ей свой сон, зачем тревожить человека. Это все произошло в четверг.

А в субботу вечером Кати не стало.

Оставив деток с матерью и отпросившись у мужа, работающего в тот день, они вместе с друзьями поехали в кафе немного отдохнуть. Несмотря на свои 25 лет, Катя имела мужа-неудачника, который не мог нормально обеспечить семью, но её любил безумно, двух деток, 5 лет и 8 месяцев. Она не стала сидеть в декрете и вышла на работу, с малышкой сидели по очереди с Еленой. В общем, девчонка работящая, совсем не пьющая и отдохнуть в её понятии - немного посидеть в кафе, поесть шашлыка, да ещё маме домой привести.

Когда они ехали на такси домой из кафе, в их машину на большой скорости врезался абсолютно пьяный товарищ. Удар пришелся на сторону, где сидела Катя, видимо, у водителя такси включился инстинкт самосохранения, и он на автомате увернулся от пьяного идиота, тем самым подставил под удар пассажира. Катюша погибла сразу. Её друзья попали в реанимацию в тяжелом состоянии, к счастью, выжили. У водителя черепно-мозговая травма и перелом ключицы. А вот пьяная скотина, как ни странно, отделался лёгким испугом - только царапины от разбитого стекла и шишка на лбу. Потом уже очевидцы рассказывали, что он на своих ногах, шатаясь, вышел из машины и попытался скрыться. Поймали.

Елене позвонили часа через три после случившегося, когда нашли сумочку с паспортом и телефон. Потом, придя в себя, она рассказывала, что младшая девочка вдруг начала сильно плакать. Успокоить ребёнка было невозможно, потом раздался стук в дверь. Лена подошла и посмотрела в глазок - никого, открывать не стала. А малышка орёт и ползет к двери, бабушка её на руки берет, а она вся выгибается дугой, орёт и к двери тянется. Стуки были до звонка из полиции. Может, они и дальше бы продолжались, но материнский крик разбудил соседей, и они пришли к Лене и больше не уходили.

На протяжении следующих дней друзья, родственники и соседи не оставляли Лену, Катиных детей и мужа без присмотра. У мужа два раза отбирали ключи от машины, он кричал, что поедет и сам в столб врежется, что не может без жены жить.

После похорон стуки начались снова. Я работала целые дни по 12 часов, очень уставала и спала, как убитая. Перед девятым днём мне приснилась Катя. Она стояла у ворот детского сада вся в слезах. Увидев меня, она подошла и говорит: "Ты не знаешь, почему меня домой не пускают? Я стучу, стучу, а мама не открывает. Как мои доченьки без меня?" Я проснулась в холодном поту. Утром решила позвонить Лене. После положенных вежливостей я спросила, продолжаются ли стуки в дверь. "Да, каждую ночь стуки, малышка орёт дурниной, ничего не помогает". Тогда я рассказала свой сон. Елена решила открыть дверь.

Стуки прекратились, до сорокового дня они ощущали присутствие Кати в доме. Малышка перестала орать. Правда, сердобольные бабульки ругали Лену, говорили, что нельзя дверь открывать, что мать может ребёнка забрать. Но все обошлось, прошло сорок дней, как положено помянули Катеньку. А вечером, это уже потом Лена рассказала, вдруг упала её фотография с траурной лентой. Ленту сняли, а фото на стену повесили. Стуки прекратились, малышка не плакала, жизнь пошла своим чередом.

Пьяную тварь осудили через несколько месяцев: за убитую молодую женщину и осиротевших деток ему дали шесть лет колонии поселения и какую-то мизерную ежемесячную выплату в качестве алиментов девочкам.

Где-то через год Катя приснилась мне опять, она была в красивом свадебном платье, улыбалась. Я во сне говорю ей: "Ты почему в свадебном платье?", а она отвечает: "Жениха жду, скоро приехать должен". Честно сказать, я не задумывалась об этом сне, но через несколько дней около нашего посёлка в аварии погиб молодой человек.

Больше Катя не снится. Детки подрастают, бабушка и папа их воспитывают. Катин муж второй раз не женился и не собирается пока, её забыть не может.

Вот мне интересно, если мы будем прислушиваться к своим снам, тем более, если они повторяются, и мы понимаем к чему нам что-то снится, сможем ли мы предотвратить беду? Или все-таки от судьбы не уйдёшь?

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:11
Причина: Добавлен раздел.
Сегодня, 13:11 by Mary3.11.Просмотров: 352Комментарии: 8
+11

Ключевые слова: Сон вещий сон авария стук в дверь авторская история

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Комментарии

#1 написал: Joss
Сегодня, 13:31
0
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Комментариев: 610
Какая трагичная и печальная история....
+++
Зарегистрирован: 1.02.2016
 
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 13:33
+1
Онлайн
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Комментариев: 8 057
Я думаю, что от судьбы всё таки не уйдёшь. Хотя, кто "его" знает, может и уйдёшь, но "как"? Мы ведь не верим снам, думаем что это просто сны.....до последнего момента, пока что-то не случится.
Зарегистрирован: 19.08.2017
                         
#3 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 13:36
0
Группа: Посетители
Репутация: (86|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 241
Жуть. А насчёт предотвращения - вряд ли. Или не всегда. Не знаешь же точно, что, когда и в какое время. Вот если бы сон приснился без этой дрянной символичности, а чётко: мол, не ходи туда-то, не делай того-то, тогда бы и беду от своей двери можно было реально отпнуть. А так...
Зарегистрирован: 18.07.2016
#4 написал: Ольга 1981
Сегодня, 13:41
+2
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Репутация: (13|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 115
Верю во все, от первого до последнего слова. Сама сталкивалась со всем этим. И со сном, где моешь полы
(самое страшное, что может приснится), и со стуками и даже с падением фотографии.
Всегда возмущает наш закон по отношению к пьяным водителям. Почему такие маленькие сроки? У нас в поселке тоже есть такой " человек". Один раз он пьяный в хлам сбил насмерть парня, отца двоих маленьких детей. Водителю дали ОДИН год поселения! Как так? А в августе, года два назад он сбил двух мальчишек 15 лет. Оба насмерть. И ему не было ничего! Только прав лишили. У него тётка в Москве судьей работает, отмазывает. Родители погибших ребят даже Путину писали, результата ноль. Буквально три дня назад видела эту живность на речке, весёлый, смеётся, бухает, ездит на машине.
Как же так? Неужели у законодателей нет детей, внуков? Моей бессильной злобе нет предела.
Царствие небесное погибшей Катюше и лёгкой и счастливой жизни ее детям.+++++
Зарегистрирован: 13.12.2017
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 14:07
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1718|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3 001
Мне кажется ничего уже не изменить, а сны с полами у меня те же. Три раза их видела и все три раза умирал кто-то из близких знакомых. История очень печальна +
Зарегистрирован: 9.12.2016
      
#6 написал: conjure one
Сегодня, 14:48
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (5161|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 091
Пронзительная история, страшная и печальная. Столько всего произошло. А правосудие у нас напрочь коррумпированное, прав тот, у кого больше прав, ну и связи никто не отменял. Остается только верить, что в подобных случаях расплата всё же найдет таких моральных уродов. Плюсанул.
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#7 написал: ПИК НИК
Сегодня, 15:29
+1
Группа: Посетители
Репутация: (252|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 577
Печально, трагично.
Если б можно было ,что то изменить, давно уже бы всё изменили.
А за мужика обидно, детей и жену любил, но клеймо неудачника! Почему?! Неужели все в молодом возрасте, судя по рассказу, да ещё и в посёлке - успешны?! А этот вот, Иванушка- дурачок! М- да. naezd
Зарегистрирован: 27.06.2017
 
#8 написал: Mary3.11.
Сегодня, 15:36
0
Группа: Авторы
Репутация: (12|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 29
Цитата: ПИК НИК
Печально, трагично.
Если б можно было ,что то изменить, давно уже бы всё изменили.
А за мужика обидно, детей и жену любил, но клеймо неудачника! Почему?! Неужели все в молодом возрасте, судя по рассказу, да ещё и в посёлке - успешны?! А этот вот, Иванушка- дурачок! М- да.


Неудачником я назвала его по следующим причинам: ни на одной работе больше года не работал, хотя и не лентяй, каждый раз его с деньгами кидали; за что бы он не взялся ( ремонт в доме, дела по даче) все через заднее место получается. И по возрасту не мальчик, Катю старше лет на восемь. И, чисто моё мнение, если у мужика руки на месте, его жена не пойдёт работать, находясь в декрете. Но это конечно же личное дело каждого. Любовь, она штука сложная, а девочка его тоже очень любила.
Зарегистрирован: 15.02.2018
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