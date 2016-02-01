Ясным ли сном

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:11

Причина: Добавлен раздел.

Mary3.11. Просмотров: 352 Комментарии: 8 +11 Сегодня, 13:11 by

Эту историю, которая произошла на моих глазах, и даже можно сказать с моим участием, я пишу без разрешения, поэтому имена изменю.Три года назад я работала в детском саду воспитателем. Все знают, что на группе всегда работает два педагога. С моей сменщицей Еленой мы не были подругами, просто коллеги и не более того. Её дочь также работала воспитателем в нашем саду. Молодая женщина, мама двоих деток, младшей ещё не было и года.В одну из ночей я проснулась с воспоминанием о неприятным сне: я мыла пол в детском саду, пол был деревянный и какой-то уж очень грязный, и мыла я его от окна к двери холодной, колодезной водой, у меня даже руки во сне заледенели. Рядом со мной стояла и смотрела, как я пол мою, Катя, дочь моей сменщицы. Для меня (проверено годами) такой сон не предвещает ничего хорошего, как говорится, вымываю я кого -то.Сон я рассказала приятельнице, она тоже в саду работает.Когда Елена пришла на работу, она была сама не своя: вся нервная, дерганая, с запахом "Корвалола". Обычно мы не сильно откровенничаем, но в данной ситуации я не могла не спросить, что случилось. Лена заплакала и рассказала, что ночью ей приснился ужасный сон: она копала грядку на огороде, а грядка была в виде могильного холма. Я попыталась её успокоить, но она упорно твердила, что надо ждать беды, такой же сон она видела десять лет назад перед тем, как в аварии погиб её муж. Я не стала рассказывать ей свой сон, зачем тревожить человека. Это все произошло в четверг.А в субботу вечером Кати не стало.Оставив деток с матерью и отпросившись у мужа, работающего в тот день, они вместе с друзьями поехали в кафе немного отдохнуть. Несмотря на свои 25 лет, Катя имела мужа-неудачника, который не мог нормально обеспечить семью, но её любил безумно, двух деток, 5 лет и 8 месяцев. Она не стала сидеть в декрете и вышла на работу, с малышкой сидели по очереди с Еленой. В общем, девчонка работящая, совсем не пьющая и отдохнуть в её понятии - немного посидеть в кафе, поесть шашлыка, да ещё маме домой привести.Когда они ехали на такси домой из кафе, в их машину на большой скорости врезался абсолютно пьяный товарищ. Удар пришелся на сторону, где сидела Катя, видимо, у водителя такси включился инстинкт самосохранения, и он на автомате увернулся от пьяного идиота, тем самым подставил под удар пассажира. Катюша погибла сразу. Её друзья попали в реанимацию в тяжелом состоянии, к счастью, выжили. У водителя черепно-мозговая травма и перелом ключицы. А вот пьяная скотина, как ни странно, отделался лёгким испугом - только царапины от разбитого стекла и шишка на лбу. Потом уже очевидцы рассказывали, что он на своих ногах, шатаясь, вышел из машины и попытался скрыться. Поймали.Елене позвонили часа через три после случившегося, когда нашли сумочку с паспортом и телефон. Потом, придя в себя, она рассказывала, что младшая девочка вдруг начала сильно плакать. Успокоить ребёнка было невозможно, потом раздался стук в дверь. Лена подошла и посмотрела в глазок - никого, открывать не стала. А малышка орёт и ползет к двери, бабушка её на руки берет, а она вся выгибается дугой, орёт и к двери тянется. Стуки были до звонка из полиции. Может, они и дальше бы продолжались, но материнский крик разбудил соседей, и они пришли к Лене и больше не уходили.На протяжении следующих дней друзья, родственники и соседи не оставляли Лену, Катиных детей и мужа без присмотра. У мужа два раза отбирали ключи от машины, он кричал, что поедет и сам в столб врежется, что не может без жены жить.После похорон стуки начались снова. Я работала целые дни по 12 часов, очень уставала и спала, как убитая. Перед девятым днём мне приснилась Катя. Она стояла у ворот детского сада вся в слезах. Увидев меня, она подошла и говорит: "Ты не знаешь, почему меня домой не пускают? Я стучу, стучу, а мама не открывает. Как мои доченьки без меня?" Я проснулась в холодном поту. Утром решила позвонить Лене. После положенных вежливостей я спросила, продолжаются ли стуки в дверь. "Да, каждую ночь стуки, малышка орёт дурниной, ничего не помогает". Тогда я рассказала свой сон. Елена решила открыть дверь.Стуки прекратились, до сорокового дня они ощущали присутствие Кати в доме. Малышка перестала орать. Правда, сердобольные бабульки ругали Лену, говорили, что нельзя дверь открывать, что мать может ребёнка забрать. Но все обошлось, прошло сорок дней, как положено помянули Катеньку. А вечером, это уже потом Лена рассказала, вдруг упала её фотография с траурной лентой. Ленту сняли, а фото на стену повесили. Стуки прекратились, малышка не плакала, жизнь пошла своим чередом.Пьяную тварь осудили через несколько месяцев: за убитую молодую женщину и осиротевших деток ему дали шесть лет колонии поселения и какую-то мизерную ежемесячную выплату в качестве алиментов девочкам.Где-то через год Катя приснилась мне опять, она была в красивом свадебном платье, улыбалась. Я во сне говорю ей: "Ты почему в свадебном платье?", а она отвечает: "Жениха жду, скоро приехать должен". Честно сказать, я не задумывалась об этом сне, но через несколько дней около нашего посёлка в аварии погиб молодой человек.Больше Катя не снится. Детки подрастают, бабушка и папа их воспитывают. Катин муж второй раз не женился и не собирается пока, её забыть не может.Вот мне интересно, если мы будем прислушиваться к своим снам, тем более, если они повторяются, и мы понимаем к чему нам что-то снится, сможем ли мы предотвратить беду? Или все-таки от судьбы не уйдёшь?

Ключевые слова: Сон вещий сон авария стук в дверь авторская история

Другие, подобные истории: