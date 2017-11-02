Феденька

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 20:25

Причина: Авторская стилистика сохранена.

капитанская дочка Просмотров: 564 Комментарии: 10 +28 Сегодня, 20:25 by

В маленьком городке моего детства, недалеко от бабушкиного дома, находилась действующая церковь. В праздничные дни доносился торжественный и светлый перезвон колоколов.Мы с бабушкой часто ходили к церкви. Бабуля не любила стоять службы, хоть и родом была из семьи священника. Она заходила ненадолго в храм, ставила свечи и, перекрестившись, шла дальше на кладбище, на котором похоронены были многочисленный родные.У церкви часто находился молодой мужчина, опрятно одетый, светловолосый, весьма красивый. Взгляд его голубых глаз был по-детски наивен, да и поведение было скорее как у большого, доверчивого ребенка.Это был Феденька, местный юродивый. Он старательно прислуживал в храме и помогал в других делах: подметал двор, выносил мусор. Если после службы какая-нибудь старушка плохо себя чувствовала, то Феденька провожал горемычную до дома, поддерживая под руку и приговаривая: "Ты старая, сидела бы дома...".Мальчишки издевались над юродивым: дразнили, кидались недозревшими яблоками. Феденька, на радость обидчикам, горько плакал и шел жаловаться батюшке.Были у юродивого и свои странности.Иногда он садился на скамеечке у какого-нибудь дома и сидел, странно улыбаясь, приговаривая: "Как хорошо пахнет блинами и кашей". Через пару дней в этом доме кто-то умирал.Что с ним произошло, почему он стал таким, было ли это от рождения? Я не знаю.Тогда не поинтересовалась, а теперь и спросить не у кого.Однажды, у меня на глазах, Феденька подошел к еще молодой женщине и стал гладить ее по плечу и приговаривать: "Черный платочек наденешь, но недолго носить будешь".Бабушка позже рассказала, что муж у этой женщины скоропостижно умер, но, судя по Фединым предсказаниям, недолго ей во вдовах ходить.Вспоминается еще один неприятный случай.Ребята с нашего двора развлекались, обижая Феденьку. Часто они ждали, когда он пойдет мимо... и начиналась "охота". Они кричали, дразнили, кидали всем, что попадется под руку. Мы, девчонки, пытались остановить их, но где там... Они уже вошли в раж, тем более, что их жертва, закрыв голову руками, сидела на тропинке.Мы понимали, что добром это не кончится. Одни девчонки пытались остановить ребят, а другие побежали за взрослыми.Как вдруг Феденька поднялся в полный рост, распрямился и громко сказал, указав на двоих ребят - самых рьяных обидчиков: "Слезами и кровью умоетесь скоро!". Ребят это только раззадорило еще больше, но тут прибежал отец одного из мальчишек.Все закончилось. Нападавшие были наказаны родителями, а Феденька ушел.Через несколько дней мальчишки полезли в заброшенный дом, и там трое из них провалились в подвал. Один легко отделался, а те, на кого указал Феденька, сильно разбились. Одного даже увезли в областной центр на операцию. Они потом выздоровели, но восстанавливались долго.Феденьку я увидела в последний раз через несколько лет. Он ходил по кладбищу, подсаживался на могилки и тихо разговаривал, глядя на памятники или кресты.Бабушка рассказывала, что Феденька умер, сидя на солнышке возле церкви. Смотрел в небо и улыбался.

Ключевые слова: Юродивый больной человек ясновидец церковь обидчики наказание авторская история

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