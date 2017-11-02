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Истории из жизни

Феденька

В маленьком городке моего детства, недалеко от бабушкиного дома, находилась действующая церковь. В праздничные дни доносился торжественный и светлый перезвон колоколов.

Мы с бабушкой часто ходили к церкви. Бабуля не любила стоять службы, хоть и родом была из семьи священника. Она заходила ненадолго в храм, ставила свечи и, перекрестившись, шла дальше на кладбище, на котором похоронены были многочисленный родные.

У церкви часто находился молодой мужчина, опрятно одетый, светловолосый, весьма красивый. Взгляд его голубых глаз был по-детски наивен, да и поведение было скорее как у большого, доверчивого ребенка.
Это был Феденька, местный юродивый. Он старательно прислуживал в храме и помогал в других делах: подметал двор, выносил мусор. Если после службы какая-нибудь старушка плохо себя чувствовала, то Феденька провожал горемычную до дома, поддерживая под руку и приговаривая: "Ты старая, сидела бы дома...".

Мальчишки издевались над юродивым: дразнили, кидались недозревшими яблоками. Феденька, на радость обидчикам, горько плакал и шел жаловаться батюшке.

Были у юродивого и свои странности.
Иногда он садился на скамеечке у какого-нибудь дома и сидел, странно улыбаясь, приговаривая: "Как хорошо пахнет блинами и кашей". Через пару дней в этом доме кто-то умирал.

Что с ним произошло, почему он стал таким, было ли это от рождения? Я не знаю.
Тогда не поинтересовалась, а теперь и спросить не у кого.

Однажды, у меня на глазах, Феденька подошел к еще молодой женщине и стал гладить ее по плечу и приговаривать: "Черный платочек наденешь, но недолго носить будешь".
Бабушка позже рассказала, что муж у этой женщины скоропостижно умер, но, судя по Фединым предсказаниям, недолго ей во вдовах ходить.

Вспоминается еще один неприятный случай.
Ребята с нашего двора развлекались, обижая Феденьку. Часто они ждали, когда он пойдет мимо... и начиналась "охота". Они кричали, дразнили, кидали всем, что попадется под руку. Мы, девчонки, пытались остановить их, но где там... Они уже вошли в раж, тем более, что их жертва, закрыв голову руками, сидела на тропинке.
Мы понимали, что добром это не кончится. Одни девчонки пытались остановить ребят, а другие побежали за взрослыми.
Как вдруг Феденька поднялся в полный рост, распрямился и громко сказал, указав на двоих ребят - самых рьяных обидчиков: "Слезами и кровью умоетесь скоро!". Ребят это только раззадорило еще больше, но тут прибежал отец одного из мальчишек.
Все закончилось. Нападавшие были наказаны родителями, а Феденька ушел.

Через несколько дней мальчишки полезли в заброшенный дом, и там трое из них провалились в подвал. Один легко отделался, а те, на кого указал Феденька, сильно разбились. Одного даже увезли в областной центр на операцию. Они потом выздоровели, но восстанавливались долго.

Феденьку я увидела в последний раз через несколько лет. Он ходил по кладбищу, подсаживался на могилки и тихо разговаривал, глядя на памятники или кресты.

Бабушка рассказывала, что Феденька умер, сидя на солнышке возле церкви. Смотрел в небо и улыбался.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 20:25
Причина: Авторская стилистика сохранена.
Сегодня, 20:25 by капитанская дочкаПросмотров: 564Комментарии: 10
+28

Ключевые слова: Юродивый больной человек ясновидец церковь обидчики наказание авторская история

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Комментарии

#1 написал: Космонасть
Сегодня, 20:53
+2
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (575|0)
Публикаций: 35
Комментариев: 1 184
Юродивый человек. Такие люди многое знают и не от мира сего,естественно. Много фильмов есть на тему тему,с православным уклоном,конечно же.
Плюс.
Зарегистрирован: 2.11.2017
    
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 20:57
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1162|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 3 269
Всегда удивляет эта жестокость детишек. Это ведь наша скрытая темная сторона.
Интересно, способность Феденьки была только к ясновидению, или же иногда и способен был изменять судьбу? Вот как с теми мальчишками случилось
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#3 написал: conjure one
Сегодня, 21:24
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (5156|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 090
Про блины и кашу это жесть. Как бы теперь ассоциация не сложилась... А то так можно от этих запахов шарахаться начать. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#4 написал: Winnie-the-Pooh
Сегодня, 21:26
+2
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (2804|-1)
Публикаций: 33
Комментариев: 9 373
Не зря говорят, что если где-то убыло, значит где-то прибыло (и наоборот). Вот и у блаженных вроде как есть некие способности, компенсирующие их умственную "недостаточность". Только вот Федя, по ходу, не просто предсказать, но и навлечь невзгоду мог. Так выходит?
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#5 написал: Gatta_Black
Сегодня, 21:38
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (16|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 444
Вот что за мода такая, обижать слабых? Ничего же плохого Федя не делал, а что видел то, что остальным недоступно, так это можно воспринимать как компенсацию за отсталость.
Зарегистрирован: 24.03.2015
 
#6 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 22:09
+2
Группа: Посетители
Репутация: (79|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 254
Я другого знал юродивого. Не "экстрасенса", а силача. Того фиг кто подразнил бы. Все его боялись. Здоровый как бык, мог лавку деревянную выдрать с корнем просто так. Или видел, когда в детстве гостил у родни - подходит он к частному дому деревянному, и доску как вырвет крепко прибитую гоздями. Такой треск стоял. Я аж испугался его, и стороной обошел. А ровестник он мне был. Согласен со всеми, что компенсация у них какая-то есть всегда - или способности потусторонние, или силища дурная, или талант какой в искусстве.
Зарегистрирован: 15.04.2018
#7 написал: Spivachka
Сегодня, 22:26
0
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 56
Мне муж тоже рассказывал про юродивого. У бабок на рынке из под зада лавочку выбивал. И не убегал. Стоит и смотрит, мол, давай, че ты мне сделаешь. А в 12 лет был как 30-летний мужик. Здоровый такой. Или какушатами бросался. Дети его очень любили. И против вредных бабок настраивали. А раз он мертвую птичку нашёл и хотел продать. Предлагал всем. Его так и называли "купи-птичка". Жаль живое существо, всё -таки.
Зарегистрирован: 8.11.2017
#8 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 22:41
+1
Группа: Посетители
Репутация: (79|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 254
Цитата: Spivachka
Мне муж тоже рассказывал про юродивого. У бабок на рынке из под зада лавочку выбивал. И не убегал. Стоит и смотрит, мол, давай, че ты мне сделаешь. А в 12 лет был как 30-летний мужик. Здоровый такой. Или какушатами бросался. Дети его очень любили. И против вредных бабок настраивали. А раз он мертвую птичку нашёл и хотел продать. Предлагал всем. Его так и называли "купи-птичка". Жаль живое существо, всё -таки.

Вот бы его в наш двор, из-под зада наших бабок сплетниц, тоже лавки повыбивать))Только я это слабо представляю - это как? Сидит бабка на лавке, а тут бац, и лавку выбили как скатерть на которой посуда... Скатерть ловким движением дергают когда, а посуда остаётся. А это по лавке он бил, а задница бабки на месте чтоли?)) Или может по заду бабки бил а лавка на месте?)) Ужас какой напредставлял.
Зарегистрирован: 15.04.2018
#9 написал: ПИК НИК
Сегодня, 22:53
0
Группа: Посетители
Репутация: (251|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 575
Цитата: Winnie-the-Pooh
Не зря говорят, что если где-то убыло, значит где-то прибыло (и наоборот). Вот и у блаженных вроде как есть некие способности, компенсирующие их умственную "недостаточность". Только вот Федя, по ходу, не просто предсказать, но и навлечь невзгоду мог. Так выходит?

Выходит, что мог!
А дети жестокие, это лишь родители ответственны. Сам рос на улице, а сына учу добру и главное, что получается! Видимо теми детьми не особо и занимались, не объясняли, что можно и нужно делать, а что нельзя.конечно они поймут сами всё, но спустя время и ошибки. Возможно тут есть свой смысл. Человек сам познавший смысл добра, начинает его проповедовать другим, делая вокруг себя , всех добрее!)))
Знавал я одного юродивого, так тот и покалечить мог, если, что не по его. Силища дурная была, а ведь и не тренировался никогда.
Истории плюс.
Зарегистрирован: 27.06.2017
 
#10 написал: Mary3.11.
Сегодня, 23:00
+2
Группа: Авторы
Репутация: (11|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 27
У моих друзей сын аутист. Он не разговаривает,издает звуки похожие на рычание. Как же за ним интересно наблюдать на кладбище. Он ходит от могиле к могиле , взгляд становится светлым, а иногда кажется, что он разговаривает с кем то на своём языке, интонации то вопросительные, то восклицательный. Физическое и умственное не здоровье компенсируется духовным. Очень обидно видеть, как люди от него шарахаются, да ещё и обматерят не только мальчика, но и родителей. За историю плюс.
Зарегистрирован: 15.02.2018
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