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Истории из жизни

Дела житейские

Эта история произошла с моей подругой Наташей, с которой дружим мы со школы уже почти сорок лет. Ничего страшного в этой истории нет, дела-то житейские, но поделиться хочется.

Сюжет банален: свекровь и невестка. Родители Наташкиного мужа Сергея – староверы (царствие им небесное). Сергей трудолюбивый и не пьющий парень был, ездил по работе по разным городам, привозил оттуда деликатесы и промтовары, которых у нас в городе конце 80-х и не водилось, на том тоже копейку зарабатывал, но жадным не был никогда.

Увидел Наташку и влюбился. В начале романа, как водится, с родителями перезнакомились, серьёзные намерения у Серёжки были. Но вот когда привёз Наташу к себе домой, маме его девушка не приглянулась. Сначала вопросы, мол, да сколько ей лет?! Наташке 20 было, а выглядела, как школьница, вот у родителей Сергея и возникла первая претензия.

Потом интереснее стало, как сказала Алиса в известной сказке: «Всё страньше и страньше.» На свадьбу (скромный вечер со своими) родители Серёжкины не приехали, хотя они приглашали их. Мотивировали тем, что их один раз пригласили. Так что женился Серёжка словно сирота.

Начало совместной жизни пришлось как раз на весёлые 90-е, Серёжка крутился-вертелся, Наталья работала, денежка потихоньку текла… Но я не буду рассказывать, как тяжело было в те времена и как «каток» тех лет прокатился по людям, а многих и раздавил. Не о том мой рассказ.

После свадьбы зачастил Серёга к родителям в гости (в соседний город). Пока дома с Наташей живёт, всё хорошо, как только съездит в гости к маме – словно подменили парня: то ему не так, это не этак. Наташка терпела, но в итоге сказала ему, мол, выбирай: или я, или мама твоя. Сказала так на полном серьёзе, и Серёга «умерил пыл», ездить не перестал, конечно, но делал это гораздо реже.

Но и в отношениях у молодых начались перемены. Нет, Серёга не стал пить, не стал буянить. Просто он стал как тот кот, который сам по себе, да и жену свою теперь сравнивал с другими девушками, которые разодетые и накрашенные у прилавка в его отделе крутились. А Наташка в это время работала где только могла, но деньги на себя не тратила, отдавала мужу «на развитие бизнеса».

А потом и измены начались, но Наташка ничего не замечала, Серёжка для неё всегда «на божничке» пребывал. Домой Серёга приходил поздно, надо – не надо, а бежал на работу, Наташка оставалась одна, если было скучно, встречалась с подругами. К родителям Серёгиным в гости Наташа ездила редко, потом ещё реже… А потом сына родила.

Когда сыну исполнилось три года, Наталья неожиданно узнала, что муж ей изменяет. Слёз было… На третий день слёзы закончились, собрала она Сергею чемоданчик и выгнать хотела, но не смогла. Любовь… И покатилась у них жизнь дальше, ни шатко ни валко, Серёгин бизнес «накрылся» (три раза его отдел ограбили, и руки у мужика опустились), и появилась такая закономерность: за что ни возьмётся Сергей, у кого другого получится, а у него всё в минус. А Наташка работала, да не просто работала, а пахала. Жили бедненько, да кое-как: сходились и расходились, вместе трудно, а друг без друга невозможно.

Сидели как-то мы с Наташкой, разговаривали. «Вот, понимаешь, как проклятие какое-то. Идёт устраиваться на работу, непьющий, некурящий, трудяга добросовестный, а ему от ворот поворот. Смотрит, а приняли какого-то алкаша, который потом неделю отработал и пропал. И у меня постоянно какие-то сложности. И так во всём. Что к чему? И живём мы с ним, как по кочкам едем. Вроде наладится всё, любовь-морковь, вдруг на пустом месте то я вспылю, то он морду свою воротить начинает ни с того ни с сего».

Сыну исполнилось 12, когда произошло то, о чём Наташка сказала «вот это поворот». Поехал Сергей к своим родителям, сына взял с собой, побыли недолго, вернулись, дуются друг на друга. Позже сын Наталье и говорит:
- Мам, ты знаешь, бабушка хотела меня заставить полы помыть.
- Так и помог бы бабушке, она ж старенькая, ей тяжело.
- Да, помог… Ты знаешь, что она кричала? Она кричала, что ты не работаешь, сидишь у папы на шее, ножки свесила. Что у нас @лядкий род!

Наташка онемела, а сын продолжал:
- А я ей сказал, чтобы на свой род посмотрела. И она тогда начала орать, что «всё равно отец вас бросит и придёт к нам жить», что она нам тут наделает.

И всё бы можно на старухину глупость списать, да только сын Наташин немногим после как «с катушек слетел»: стал школу прогуливать, дружить с отрепьем, потом курить, потом с друзьями выпивать… Ничего не могли с ним поделать: и разговаривали, и к психологу водили, и наказывали – бесполезно! Наташка от выходок сына поседела, добрые учителя пророчили мальчишке тюремные нары. С мужем стали окончательно жить как соседи. И так прошли ещё четыре года.

А потом слегла свекровушка, полгода лежала перед тем, как умереть, просила, чтобы Наташка к ней приехала, но Наталья ни в какую. По телефону поговорила, пожелала здоровья, на этом общение со свекровью закончила, да и не до неё было, своих проблем достаточно.

В один прекрасный день, точнее, в ночь, легли супруги спать. В шесть утра вставать, на работу собираться, а у Наташки сна нет, извертелась вся на супружеском ложе.

«Понимаешь, так лягу, так повернусь… Серёга спит сном младенца, а меня как выталкивает кто-то с дивана. Как объяснить… точно невидимая масса выдавливает. Мучилась, мучилась я, часа в три ушла на диванчик сына спать. А на душе как-то темно. Ну, начала отключаться, задремывать. В полпятого звонит телефон, отец Серёгин позвонил, сказал, что мать умерла. И вот, понимаешь, ведь можно подумать, что до последнего она меня от сына своего оттолкнуть пыталась, иначе что это могло быть?»

Похоронили свекровь. И надо же, жизнь-то у Натальи и Сергея налаживаться начала, потихоньку, не всё сразу, но в том же году Сергей работу нашёл постоянную и с нормальной зарплатой, Наталья даже смогла позволить себе в институт поступить, в последствии тоже работу поменяла на лучшую. Потом мечту давнюю исполнили – квартиру продали, дом купили. А самое главное - сын начал в себя приходить, тоже не на один год процесс, но дело-то с мёртвой точки сдвинулось! Да и отношения между супругами изменились, доверительными стали, Сергей, конечно, бывает «котом, который сам по себе», но редко.

Наталья на кладбище к свекрови не ездит. Не хочу, говорит. «Понимаешь, не знаю я, чем она занималась, зачем ей это было надо, но ведь 19 лет мы толком не жили, 19 лет, золотых лет! Так что пусть лежит себе спокойно, а я близко к её могиле не подойду».

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:30
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 11:30 by ШтэтАуфПросмотров: 599Комментарии: 6
+11

Ключевые слова: Свекровь семья жизнь сын невестка авторская история

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Комментарии

#1 написал: DRUID
Сегодня, 12:19
+6
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (69|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 386
Много Наташа вытерпела.

У меня почти так-же было. Свекровь такое исполняла! -Продайте дом, купите мне квартиру, купили. -Нет, не то, зачем вы продали мой дом, я не хочу в квартире жить. Стала жить с нами, за стол не садилась:-Не хочу объедать, меня она постоянно видела с любовниками, моего мужа с любовницами. Внучек терпеть не могла, маленькой два раза стул к открытому окну подставляла. Один раз я её поймала за этим делом, она обвинила старшую дочь, второй раз муж её поймал. Я не стала ставить супруга перед выбором, просто сказала: - Я между матерью и сыном вставать не буду, я ухожу. Муж сразу маму посадил на её любимый диван и увез восвояси. Так-же постоянно возвращался от неё накрученный, таскал тайком ей еду из дома. Свекровь жаловалась, что у неё плохая невестка, но приготовленную мной пищу уплетала за обе щеки. Каждую ночь муж во сне плакал и причитал: Мама, мамочка, мамуля.
Как только свекровь умерла, всё разом прекратилось: психи, ссоры, ночные причитания и слёзы.

История +++
Зарегистрирован: 26.01.2018
 
#2 написал: Космонасть
Сегодня, 12:37
+2
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (544|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 1 086
Ужасы какие.Я так вот читаю,и со стороны смотрю на людей, такое впечатление ,что свекрови все больные на голову получается? Или как? Даже в комментах, половина же настоящие или будущие свекрови,наверняка,ну адекватные женщины,а как дойдёт до дела - все с приветом.
Насчёт мистики в данной истории : я ее не вижу и считаю,что для того ,чтоб разладить жизнь,необязательно таким вот людям прибегать к помощи гадалок и ведьм,ведь негативные эмоции - это уже мощный заряд.Хочу напомнить,что хранитель домашнего очага - женщина,а мужчина,уходя каждый день на работу,хочет приходить домой ,как в убежище,а не как на очередное поле боя.А как ему работать,если две самые важные женщины в его жизни рвут его на части и пилят? Откуда возьмётся душевное равновесие? А нет душевного равновесия,нет гармонии, отсюда и всё остальное вытекающее из этой истории.
От себя могу сказать,что я не ставила бы мужчину перед таким выбором,это нечестно и неискренне. Мама это святое,да,мама на первом месте,согласна,но если ещё раз ,мамо,вы сунетесь в нашу кровать,мы вам голову оторвём.
Зарегистрирован: 2.11.2017
   
#3 написал: lidia1
Сегодня, 13:09
+3
Группа: Посетители
Репутация: (23|-1)
Публикаций: 21
Комментариев: 629
Свекрови - такие же матери, как и многие из нас. Каждой хочется для сыночка золотую невесту. Вот и лютует свекровь. И сами мы не лучше. Я тоже не отпускала мужа к его матери. С ней не ругалась, а молча ненавидела. А сейчас очень жалею об этом. Свои сыновья взрослые, понимаю теперь положение свекрови. Конечно, лучше в семью молодых не вмешиваться. Не надо жить за них. Они должны прожить свою жизнь сами
Зарегистрирован: 22.09.2015
  
#4 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 13:17
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Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (1950|0)
Публикаций: 872
Комментариев: 7 776
Самая что ни на есть мистика жизни. Вот так во многих семьях, типа как невзлюбили друг дружку, так и маются по-жизни, пока беда не расставит всё на свои места. Почему беда?, - да всё просто до неприличия. Нет человека, нет проблем. Грубо, но факт остаётся фактом. Бывают конечно и другие неурядицы, после решение оных, тоже наступает мир и согласие. Что произошло в данной семье, происходит во многих семьях, это не ново. Жить со злом в сердце всю жизнь, большой урон здоровью приносит и тем кто недоволен по какой то причине, и тем, кому недобрые пожелания предназначаются. Нелёгкая жизнь, а тут ещё и большой негатив в отношениях. Всё когда-нибудь заканчивается и начинается новый этап в жизни, что и случилось в данной семье. Дай им бог, чтобы всё наладилось и счастье вернулось в семью. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                        
#5 написал: ШтэтАуф
Сегодня, 13:46
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1
Цитата: Сделано_в_СССР
Самая что ни на есть мистика жизни. Вот так во многих семьях, типа как невзлюбили друг дружку, так и маются по-жизни, пока беда не расставит всё на свои места. Почему беда?, - да всё просто до неприличия. Нет человека, нет проблем. Грубо, но факт остаётся фактом. Бывают конечно и другие неурядицы, после решение оных, тоже наступает мир и согласие. Что произошло в данной семье, происходит во многих семьях, это не ново. Жить со злом в сердце всю жизнь, большой урон здоровью приносит и тем кто недоволен по какой то причине, и тем, кому недобрые пожелания предназначаются. Нелёгкая жизнь, а тут ещё и большой негатив в отношениях. Всё когда-нибудь заканчивается и начинается новый этап в жизни, что и случилось в данной семье. Дай им бог, чтобы всё наладилось и счастье вернулось в семью. +++

А Наталья на свекровь зла и не держит. За все годы ни разу не нагрубила, слова дурного не сказала. Просто потом вычеркнула из своей жизни.
Зарегистрирован: 13.05.2018
#6 написал: светик-семицветик
Сегодня, 15:36
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 34
Моя первая свекровь тоже говорила, что разведет нас. Я же была не генеральской дочерью, денег, квартир, машин у меня не было. Когда случайно забеременела (до того как я узнала об этом, мы уже свадьбу планировали), то свекровь предложили мне сделать аборт. Аборт я не делала, но у меня случился выкидышь из-за той нервозной обстановки, в которой я пребывала. А после свадьбы свекровь взялась всерьез за нас. Муж с мамой съездил к какой-то бабке в деревню и привез "волшебную" водичку в трехлитровой банке, в которой плавали угольки. Он сказал, что вода для укрепления отношений. Я по-глупости своей (молодая была и наивная) пару глотков сделала, а вот он ее постоянно пил. И пошел у нас разлад. Его нет - скучаю, только он на пороге появляется - видеть не могу, все в нем раздрожало: как ест, как говорит и т.п. Он же стал чаще пропадать на работе, а может и не только там, стал пить, курить, хамить мне. Воду я пару раз выливала в унитаз, а банку выбрасывала в мусорку на улице. Через какое-то время новая банка с водой стояла на том же месте. Потом мне уже было все равно. Прожили мы сним где-то 2 года, детей не было. В итоге я от него ушла. Мы развелись. Но я сейчас об этом не жалею. Когда ходила в церковь, то ставила ей свечи за здравие. Бог - ей судья.
Зарегистрирован: 14.11.2017
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