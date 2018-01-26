Дела житейские

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:30

Причина: Стилистика автора сохранена.

ШтэтАуф Просмотров: 599 Комментарии: 6 +11 Сегодня, 11:30 by

Эта история произошла с моей подругой Наташей, с которой дружим мы со школы уже почти сорок лет. Ничего страшного в этой истории нет, дела-то житейские, но поделиться хочется.Сюжет банален: свекровь и невестка. Родители Наташкиного мужа Сергея – староверы (царствие им небесное). Сергей трудолюбивый и не пьющий парень был, ездил по работе по разным городам, привозил оттуда деликатесы и промтовары, которых у нас в городе конце 80-х и не водилось, на том тоже копейку зарабатывал, но жадным не был никогда.Увидел Наташку и влюбился. В начале романа, как водится, с родителями перезнакомились, серьёзные намерения у Серёжки были. Но вот когда привёз Наташу к себе домой, маме его девушка не приглянулась. Сначала вопросы, мол, да сколько ей лет?! Наташке 20 было, а выглядела, как школьница, вот у родителей Сергея и возникла первая претензия.Потом интереснее стало, как сказала Алиса в известной сказке: «Всё страньше и страньше.» На свадьбу (скромный вечер со своими) родители Серёжкины не приехали, хотя они приглашали их. Мотивировали тем, что их один раз пригласили. Так что женился Серёжка словно сирота.Начало совместной жизни пришлось как раз на весёлые 90-е, Серёжка крутился-вертелся, Наталья работала, денежка потихоньку текла… Но я не буду рассказывать, как тяжело было в те времена и как «каток» тех лет прокатился по людям, а многих и раздавил. Не о том мой рассказ.После свадьбы зачастил Серёга к родителям в гости (в соседний город). Пока дома с Наташей живёт, всё хорошо, как только съездит в гости к маме – словно подменили парня: то ему не так, это не этак. Наташка терпела, но в итоге сказала ему, мол, выбирай: или я, или мама твоя. Сказала так на полном серьёзе, и Серёга «умерил пыл», ездить не перестал, конечно, но делал это гораздо реже.Но и в отношениях у молодых начались перемены. Нет, Серёга не стал пить, не стал буянить. Просто он стал как тот кот, который сам по себе, да и жену свою теперь сравнивал с другими девушками, которые разодетые и накрашенные у прилавка в его отделе крутились. А Наташка в это время работала где только могла, но деньги на себя не тратила, отдавала мужу «на развитие бизнеса».А потом и измены начались, но Наташка ничего не замечала, Серёжка для неё всегда «на божничке» пребывал. Домой Серёга приходил поздно, надо – не надо, а бежал на работу, Наташка оставалась одна, если было скучно, встречалась с подругами. К родителям Серёгиным в гости Наташа ездила редко, потом ещё реже… А потом сына родила.Когда сыну исполнилось три года, Наталья неожиданно узнала, что муж ей изменяет. Слёз было… На третий день слёзы закончились, собрала она Сергею чемоданчик и выгнать хотела, но не смогла. Любовь… И покатилась у них жизнь дальше, ни шатко ни валко, Серёгин бизнес «накрылся» (три раза его отдел ограбили, и руки у мужика опустились), и появилась такая закономерность: за что ни возьмётся Сергей, у кого другого получится, а у него всё в минус. А Наташка работала, да не просто работала, а пахала. Жили бедненько, да кое-как: сходились и расходились, вместе трудно, а друг без друга невозможно.Сидели как-то мы с Наташкой, разговаривали. «Вот, понимаешь, как проклятие какое-то. Идёт устраиваться на работу, непьющий, некурящий, трудяга добросовестный, а ему от ворот поворот. Смотрит, а приняли какого-то алкаша, который потом неделю отработал и пропал. И у меня постоянно какие-то сложности. И так во всём. Что к чему? И живём мы с ним, как по кочкам едем. Вроде наладится всё, любовь-морковь, вдруг на пустом месте то я вспылю, то он морду свою воротить начинает ни с того ни с сего».Сыну исполнилось 12, когда произошло то, о чём Наташка сказала «вот это поворот». Поехал Сергей к своим родителям, сына взял с собой, побыли недолго, вернулись, дуются друг на друга. Позже сын Наталье и говорит:- Мам, ты знаешь, бабушка хотела меня заставить полы помыть.- Так и помог бы бабушке, она ж старенькая, ей тяжело.- Да, помог… Ты знаешь, что она кричала? Она кричала, что ты не работаешь, сидишь у папы на шее, ножки свесила. Что у нас @лядкий род!Наташка онемела, а сын продолжал:- А я ей сказал, чтобы на свой род посмотрела. И она тогда начала орать, что «всё равно отец вас бросит и придёт к нам жить», что она нам тут наделает.И всё бы можно на старухину глупость списать, да только сын Наташин немногим после как «с катушек слетел»: стал школу прогуливать, дружить с отрепьем, потом курить, потом с друзьями выпивать… Ничего не могли с ним поделать: и разговаривали, и к психологу водили, и наказывали – бесполезно! Наташка от выходок сына поседела, добрые учителя пророчили мальчишке тюремные нары. С мужем стали окончательно жить как соседи. И так прошли ещё четыре года.А потом слегла свекровушка, полгода лежала перед тем, как умереть, просила, чтобы Наташка к ней приехала, но Наталья ни в какую. По телефону поговорила, пожелала здоровья, на этом общение со свекровью закончила, да и не до неё было, своих проблем достаточно.В один прекрасный день, точнее, в ночь, легли супруги спать. В шесть утра вставать, на работу собираться, а у Наташки сна нет, извертелась вся на супружеском ложе.«Понимаешь, так лягу, так повернусь… Серёга спит сном младенца, а меня как выталкивает кто-то с дивана. Как объяснить… точно невидимая масса выдавливает. Мучилась, мучилась я, часа в три ушла на диванчик сына спать. А на душе как-то темно. Ну, начала отключаться, задремывать. В полпятого звонит телефон, отец Серёгин позвонил, сказал, что мать умерла. И вот, понимаешь, ведь можно подумать, что до последнего она меня от сына своего оттолкнуть пыталась, иначе что это могло быть?»Похоронили свекровь. И надо же, жизнь-то у Натальи и Сергея налаживаться начала, потихоньку, не всё сразу, но в том же году Сергей работу нашёл постоянную и с нормальной зарплатой, Наталья даже смогла позволить себе в институт поступить, в последствии тоже работу поменяла на лучшую. Потом мечту давнюю исполнили – квартиру продали, дом купили. А самое главное - сын начал в себя приходить, тоже не на один год процесс, но дело-то с мёртвой точки сдвинулось! Да и отношения между супругами изменились, доверительными стали, Сергей, конечно, бывает «котом, который сам по себе», но редко.Наталья на кладбище к свекрови не ездит. Не хочу, говорит. «Понимаешь, не знаю я, чем она занималась, зачем ей это было надо, но ведь 19 лет мы толком не жили, 19 лет, золотых лет! Так что пусть лежит себе спокойно, а я близко к её могиле не подойду».

Ключевые слова: Свекровь семья жизнь сын невестка авторская история

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