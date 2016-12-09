Совет старицы

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 18:41

Efstafiya Просмотров: 789 Комментарии: 14 +9 Вчера, 18:41 by

Моя история будет длинной, так как я – ее очевидец и знаю много подробностей, о которых хочу рассказать. Но имена главных героев событий из этических соображений изменю, кроме имени старицы, о которой тоже здесь расскажу.Дело было в небольшом старинном городке. Жили две красивых девушки, две подруги. Обеим было по 20 лет. Одну из них звали Наташа, и у нее были роскошные каштановые волосы, от которых все время пахло медовой жимолостью, и зеленые глаза. А другую звали Людмила. Ее красота была более утонченной и благородной. Если говорить короче и простым языком: Наташа была гулящей, а Людмила только развелась со своим первым мужем и также наслаждалась вниманием мужчин. Не знаю, в чем конкретно было дело – то ли подругам стало скучно, то ли они поспорили друг с другом, а может, и действительно влюбились. Но однажды две подруги обратили внимание на двух симпатичных молодых людей в рясах. Дело было в 90-е гг., и монастыри только возрождались. Вот и эти молодые люди по зову сердца пришли в монастырь. Они были послушниками, но готовились к монашеству. Подробностей я не знаю, но Наташа завлекла в свои сети одного, а Людмила – другого. У Наташи все сразу сложилось печально. Ее избранник уехал в далекий монастырь и там стал монахом. А она родила ребеночка, который не мог говорить. Чем только она его не лечила. Все закончилось тем, что она забрала его, уехала в другой город и осталась там, видимо, чтобы начать жизнь заново.А избранник Людмилы, Георгий (так его назовем), предложил ей повенчаться и стать матушкой. В общем, он стал мечтать о большой семье и о служении, но уже не в качестве монаха, а в качестве батюшки. Людмиле сначала все это было интересно. Они повенчались, она забеременела и родила сына.В это время младший брат Людмилы Дмитрий достиг призывного возраста. Но так как время было тревожное (была свежа память о войне в Афганистане), родственники стали переживать за Диму и думать, какие могут варианты, чтобы избежать службы. На семейном совете решили устроить его в милицию или даже отправить в духовную семинарию. И тут Георгий вдруг предложил съездить за советом к матушке Маргарите в Дивеево. Он рассказал, что эта матушка не со всеми разговаривает, не всех принимает, а если принимает, то говорит иносказательно. Но тем не менее, он попытается попасть к ней и поговорить.Георгий вернулся от Матушки Маргариты воодушевленный. Он сказал, что по поводу Димы матушка сказала: не надо ему в семинарию, а надо в армию. Как выразилась матушка, «У него своя дорога к Богу». Но особенно она была внимательна к Георгию. Почему-то она несколько повторила: «Только не разводитесь. Если не разведетесь, вас ждет венец от Богородицы».Но вот после этой поездки Людмиле почему-то расхотелось становиться матушкой, а захотелось нормальной жизни, как у всех. Георгий очень старался, увез ее в Москву, наряжал, устраивался на разные престижные работы по знакомству. Но Людмила грустила… А однажды взяла ребенка и уехала домой. Никакие уговоры ее не вернули назад. Ей казалось, что лучше жить свободной жизнью, гулять, влюбляться, и все такое.Дмитрий не вернулся из армии, он погиб на чеченской войне, которая только началась. Такой была его «дорога к Богу».А история Людмила оказалась тоже печальной. Георгий не слал алименты. А когда она подала в суд, он стал присылать в аккурат сумму из трех шестерок. Как оказалось, он ушел из религии. Стал кем-то вроде знахаря, делал и продавал какие-то амулеты. А Людмила… стала выпивать… Красота ее стерлась, и буквально за 10 лет не осталось намека от былой красавицы. Сын рос почти один, тайком стал пробовать выпивать, потом наркотики. Она пыталась его увозить от непутевых друзей, меняла место жительства. Но на новой квартире все продолжалось. И однажды он просто свел счеты с жизнью.Вот такая история… Я часто думаю, что если бы она не развелась, то все могло бы быть иначе. Иногда действительно хочется выбрать в жизни более легкий путь, но вот только он может быть совсем не правильным.

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