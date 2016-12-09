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Истории из жизни

Совет старицы

Моя история будет длинной, так как я – ее очевидец и знаю много подробностей, о которых хочу рассказать. Но имена главных героев событий из этических соображений изменю, кроме имени старицы, о которой тоже здесь расскажу.

Дело было в небольшом старинном городке. Жили две красивых девушки, две подруги. Обеим было по 20 лет. Одну из них звали Наташа, и у нее были роскошные каштановые волосы, от которых все время пахло медовой жимолостью, и зеленые глаза. А другую звали Людмила. Ее красота была более утонченной и благородной. Если говорить короче и простым языком: Наташа была гулящей, а Людмила только развелась со своим первым мужем и также наслаждалась вниманием мужчин. Не знаю, в чем конкретно было дело – то ли подругам стало скучно, то ли они поспорили друг с другом, а может, и действительно влюбились. Но однажды две подруги обратили внимание на двух симпатичных молодых людей в рясах. Дело было в 90-е гг., и монастыри только возрождались. Вот и эти молодые люди по зову сердца пришли в монастырь. Они были послушниками, но готовились к монашеству. Подробностей я не знаю, но Наташа завлекла в свои сети одного, а Людмила – другого. У Наташи все сразу сложилось печально. Ее избранник уехал в далекий монастырь и там стал монахом. А она родила ребеночка, который не мог говорить. Чем только она его не лечила. Все закончилось тем, что она забрала его, уехала в другой город и осталась там, видимо, чтобы начать жизнь заново.

А избранник Людмилы, Георгий (так его назовем), предложил ей повенчаться и стать матушкой. В общем, он стал мечтать о большой семье и о служении, но уже не в качестве монаха, а в качестве батюшки. Людмиле сначала все это было интересно. Они повенчались, она забеременела и родила сына.

В это время младший брат Людмилы Дмитрий достиг призывного возраста. Но так как время было тревожное (была свежа память о войне в Афганистане), родственники стали переживать за Диму и думать, какие могут варианты, чтобы избежать службы. На семейном совете решили устроить его в милицию или даже отправить в духовную семинарию. И тут Георгий вдруг предложил съездить за советом к матушке Маргарите в Дивеево. Он рассказал, что эта матушка не со всеми разговаривает, не всех принимает, а если принимает, то говорит иносказательно. Но тем не менее, он попытается попасть к ней и поговорить.

Георгий вернулся от Матушки Маргариты воодушевленный. Он сказал, что по поводу Димы матушка сказала: не надо ему в семинарию, а надо в армию. Как выразилась матушка, «У него своя дорога к Богу». Но особенно она была внимательна к Георгию. Почему-то она несколько повторила: «Только не разводитесь. Если не разведетесь, вас ждет венец от Богородицы».

Но вот после этой поездки Людмиле почему-то расхотелось становиться матушкой, а захотелось нормальной жизни, как у всех. Георгий очень старался, увез ее в Москву, наряжал, устраивался на разные престижные работы по знакомству. Но Людмила грустила… А однажды взяла ребенка и уехала домой. Никакие уговоры ее не вернули назад. Ей казалось, что лучше жить свободной жизнью, гулять, влюбляться, и все такое.

Дмитрий не вернулся из армии, он погиб на чеченской войне, которая только началась. Такой была его «дорога к Богу».

А история Людмила оказалась тоже печальной. Георгий не слал алименты. А когда она подала в суд, он стал присылать в аккурат сумму из трех шестерок. Как оказалось, он ушел из религии. Стал кем-то вроде знахаря, делал и продавал какие-то амулеты. А Людмила… стала выпивать… Красота ее стерлась, и буквально за 10 лет не осталось намека от былой красавицы. Сын рос почти один, тайком стал пробовать выпивать, потом наркотики. Она пыталась его увозить от непутевых друзей, меняла место жительства. Но на новой квартире все продолжалось. И однажды он просто свел счеты с жизнью.

Вот такая история… Я часто думаю, что если бы она не развелась, то все могло бы быть иначе. Иногда действительно хочется выбрать в жизни более легкий путь, но вот только он может быть совсем не правильным.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 18:41
Вчера, 18:41 by EfstafiyaПросмотров: 789Комментарии: 14
+9

Ключевые слова: Святые совет монах батюшка неудача авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 19:22
+1
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Репутация: (1663|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 2 910
Жизненно, но мистики нет.
Зарегистрирован: 9.12.2016
      
#2 написал: МертвецкиЖив
Вчера, 19:33
+2
Группа: Посетители
Репутация: (59|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 209
История интересная и хорошая, но мистики не узрел-сплошная жизнь. Так каждый может предполагать и в своей бытовухе: " Что было бы, если..."
Отвечу поговоркой. Если б ды кабы, то росли во рту грибы. Или знать, где упадешь, соломку бы постелил.
Зарегистрирован: 15.04.2018
#3 написал: Gatta_Black
Вчера, 19:36
+1
Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 431
При желании можно увидеть мистику, но по сути это обычная бытовуха. А матушкой стать это не каждая сможет морально. Я в свое время отказалась и ни разу не пожалела.
Зарегистрирован: 24.03.2015
 
#4 написал: DRUID
Вчера, 19:46
+3
Группа: Посетители
Репутация: (66|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 372
Вот это лёгкая жизнь, матерью одиночной быть! Вот это разумный выбор!
Жора вообще учудил, хотел батюшкой быть, а стал знахарем-алиментщиком.
Зарегистрирован: 26.01.2018
 
#5 написал: lidia1
Вчера, 19:58
+4
Группа: Посетители
Репутация: (23|-1)
Публикаций: 21
Комментариев: 617
Не думаю, что дело в разводе. Старица, как и все фанатики религии, считала, что лучше небесная, чем земная жизнь. Её предсказания надо было понимать буквально. "Дорога к Богу" означала смерть. "Венец Богородицы" - тоже смерть, смерть супругов в один день. Не всех привлекает такое "счастье". Не нужно было просить советов у старицы.
Зарегистрирован: 22.09.2015
  
#6 написал: Волжская О.В.
Вчера, 20:10
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 5 419
Просто жизненная история и все.
Зарегистрирован: 9.09.2011
         
#7 написал: ПИК НИК
Вчера, 20:25
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (225|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 523
Цитата: lidia1
Не думаю, что дело в разводе. Старица, как и все фанатики религии, считала, что лучше небесная, чем земная жизнь. Её предсказания надо было понимать буквально. "Дорога к Богу" означала смерть. "Венец Богородицы" - тоже смерть, смерть супругов в один день. Не всех привлекает такое "счастье". Не нужно было просить советов у старицы.

Очень крутой комментарий! Исчерпывающий. Плюс за коммент!
Дивеево, это в моей области, знаем.
Зарегистрирован: 27.06.2017
 
#8 написал: M717
Вчера, 20:40
+1
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Комментариев: 778
Моя история будет длинной

Но выглядит достаточно короткой
Если говорить короче и простым языком: Наташа была гулящей, а Людмила только развелась со своим первым мужем и также наслаждалась вниманием мужчин
Так если нет разницы, зачем платить больше? sunglasses
Финал истории, извините, какой-то никакой
Зарегистрирован: 12.05.2010
  
#9 написал: Ksenya078
Вчера, 20:47
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Комментариев: 1 439
Да уж, как знать откуда судьба посылает такие "сюрпризы". Не повезло, что тут скажешь. В жизни тяжелых и нелепых историй много и эта не исключение. Спасибо, что поделились,+
Зарегистрирован: 6.01.2016
   
#10 написал: conjure one
Вчера, 20:57
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Комментариев: 2 077
В общем-то поучительная история, как запросто жизнь может пойти под откос. А всё началось с банальной распущенности... Плюс автору за труды. +++++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#11 написал: зелёное яблочко
Вчера, 21:18
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Комментариев: 3 143
Цитата: lidia1
Не нужно было просить советов у старицы.

Вот именно. И вообще, зачем советы просить? Пройди свою дорогу сам, своими ножками.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#12 написал: guerra
Вчера, 22:52
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Публикаций: 0
Комментариев: 297
старица настолько иносказательна, что ее советы равны общеупотребительным гаданиям цыганок, вроде "жить будешь не богато, не бедно, иногда будешь болеть". и ежу понятно, что у дмитрия своя дорога. к кому бы то ни было. у всех она своя, если уж на то пошло.
тоже не вижу мистики. обычная бытовуха. домыслов и "если бы" история не терпит. ведь тогда можно мыслить и в другую сторону: а может, если б не развелись, то поехали бы супруги в серпухов за баклажанами и попали под грузовик. а развелись, разъехались и жить остались.
Зарегистрирован: 30.08.2015
#13 написал: Баба Клава
Вчера, 23:56
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Ну правильно. Мужики хотели монахами стать, а рогатый уж тут как тут. Подсунул каждому по прошмандовке и молча наблюдал, что эти два дурня творить будут. В итоге оба облажались. Один хоть и наделал делов, но вовремя опомнился, в монастырь подался. Хотя ежели по чесноку, то жениться должен был. И кто его на постриг или послушничество только благословил? Наврал небось духовнику с три короба, греховодник. Зато второй молодец, отличился. Заместо монастыря по престижным работам бабу свою обихаживать стал. Еще и наглости хватило к старице за советами ехать. Чего они от неё услышать то собирались? Короче тупая история про тупых ушлепков, которая красочно описывает как за грехи родителей расплачиваться приходится детям.
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
#14 написал: redcoon
Сегодня, 00:18
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Комментариев: 607
Да уж, стоило ли за такими мудрыми советами идти...
Мне гадалка недавно предсказала, что мы с мужем поссоримся, а помиримся или нет - неизвестно, но есть все предпосылки к миру. Конечно есть, 7 лет вместе... Вот и тут из этой же оперы - просто общие фразы, любому подойдут
Зарегистрирован: 23.04.2012
  
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