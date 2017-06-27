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Истории из жизни / Сны

"К дооо"...бру?

В планах на зиму 2017-2018 года у нашей немногочисленной семьи стоял переезд из Москвы в другой город. Планы, сборы, завершение текущих дел, вялый удаленный поиск работы на новом месте – рутина заполнила мои дни. Где-то в глубине души зрела мысль, а не поспешили ли мы, в столице неплохо складывалась карьера, да и силы пока еще были, хотелось творить, вытворять, вершить – в общем, всячески удовлетворять личные амбиции.

Услышала я тут об одной женщине, что карты раскладывает на судьбу. Думаю, схожу-ка, хуже не будет, куда мне дорога лежит: остаться или уехать?

Сходила, послушала, сделала выводы. Мои опасения насчет того, что уезжать еще рано, подтвердились. Начала думать, как сообщить домашним, что ехать-то я никуда и не хочу. С тяжелыми мыслями уснула.

Я вообще большая любительница поспать, тем более, что выспаться удается редко, потому страшно не люблю, когда меня будят. И тут мне… снится? Лежу на кровати, рядом сопит муж, в комнате темно, но очертания предметов вполне различимы. Мне тяжело, на груди сидит темное бесформенное нечто! На шее я ношу серебряный крестик и медальон со Святым Георгием, так вот это нечто своими лапищами не просто тянет меня за цепочки, а накручивает их на свои кулачки, придушивая меня.

- С..ка, ты чего придумала?! Делай, как планировала, не вы...пендривайся! Что понавесила на себя? Думаешь, тебе это поможет? Слушай меня, говорю: делай, как велено!

Беспомощно поворачиваю голову, муж крепко спит, а мне не страшно даже, я в ярости! Меня! Будить! Не буду приводить цитату своего ответа, он был малоцензурным, суть в том, что "отстань, дай поспать, ты мне не указ, пошел вон!" Через несколько минут видение пропало, я снова уснула.

Днем я даже как-то не вспоминала об этом случае, мало ли, что приснится на эмоциях. На следующую ночь все повторилось, снова тяжесть на груди. Я перевернусь – оно на спину, на плечо садится и давит, давит… Я ругаюсь с визитером, на чем свет стоит!

Рассказала о своих ночных приключениях подруге. Ее осенило – может, домовой? Ты, мол, спроси, к добру или худу. Я пожала плечами, три года живем в этой квартире и никогда никаких проявлений не замечала. Но мысль в голову закралась.

Третье пришествие случилось только недели через две. За это время было многое проговорено: споры, отмена планов, новые цели. В третий раз оно снова сидело на мне, только уже молчало. Я каким-то чудом вспомнила, что вопрос надо задать. Прохрипела: «К добру или худу?». Оно молчало, молчало и выдохнуло мне в лицо: «К доооо…»

Работа хорошая нашлась, вроде жизнь снова входит в колею, кризис, кажется, преодолен. Но вот что это за обещанное? Надеюсь, добро? Пока не знаю.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:40
Причина: Добавлен раздел.
Сегодня, 16:40 by Восьмая теньПросмотров: 572Комментарии: 13
+16

Ключевые слова: Домовой переезд предсказание гадалка сонный паралич авторская история

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Комментарии

#1 написал: ПИК НИК
Сегодня, 16:52
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 502
Круто! Домовой значит тоже собирался переехать или от жильцов освободиться, утомили понимаешь. А тут вона чооо, передумали, остаемся! Нее, собрались, значит съезжайте!))
Плюсон вставил.
Зарегистрирован: 27.06.2017
 
#2 написал: den_ing
Сегодня, 17:03
0
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 205
В Москве хочется творить, вытворять, вершить? Удивили))
Зарегистрирован: 10.09.2014
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 17:03
0
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Репутация: (1094|0)
Публикаций: 61
Комментариев: 3 092
Тень вернулась)) Но неужели это нечто могло что-то подобное и сказать? Вроде должно молча сопеть в ухо.
И непонятно, чем всё закончилось: переезд, не переезд?
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#4 написал: Восьмая тень
Сегодня, 17:13
0
Группа: Посетители
Репутация: (463|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 525
У Тени довольно творческая и специфическая специальность, только вытворять и остаётся, вполне реализоваться получается пока только здесь)
И нет, Тень не переехала, хотя в целом это можно будет при желании сделать .
К чему все происходило и что предвещало тоже пока неясно, но сам факт любопытен.
Зарегистрирован: 31.01.2016
  
#5 написал: Pmariam
Сегодня, 17:21
+1
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Публикаций: 12
Комментариев: 1 762
домовой ругается матом???????????????
ogo
Удачи Вам!
Зарегистрирован: 22.07.2013
    
#6 написал: odinokiy putnik
Сегодня, 17:21
0
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Репутация: (61|-1)
Публикаций: 1
Комментариев: 223
Значит домовой не боится ни крестика, ни ладанки. Плюс Автору за историю.
Зарегистрирован: 29.01.2016
#7 написал: Восьмая тень
Сегодня, 17:32
0
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Репутация: (463|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 525
Я на знаю был ли это домовой, не уверена.
Рассказала как было, только плечами пожать остаётся.
Про домового просто вспомнила, кто знает...

Хорошо что то, что Тень ругается даже во сне, никого не смущает ))) уффф.
Зарегистрирован: 31.01.2016
  
#8 написал: den_ing
Сегодня, 17:41
+2
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 205
Цитата: odinokiy putnik
Значит домовой не боится ни крестика, ни ладанки. Плюс Автору за историю.

Святые свидетелбствовали, что видели бесов и на куполе храма, а там крест будь здоров! Так и низшие духи, дело не всегда в вещах. У нас пол страны с крестами, а верующих сколько из них?
Зарегистрирован: 10.09.2014
#9 написал: Космонасть
Сегодня, 19:30
+3
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Комментариев: 1 015
Нечистая сила боится не самого крестика и изображения святых,а именно силы веры того человека,который их носит.Я не хочу ничего этим сказать,я просто такое слышала)
Какой-то дерзкий у вас домовой,не? Приструнить бы его) Плюс
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
#10 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 19:55
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Комментариев: 184
Вы уехали, или нет не понял? То он, говорил, чтобы ехали, не отменяли планов, а вроде и не уехали, а потом "к добру" сказал Вам. +++
Зарегистрирован: 15.04.2018
#11 написал: Tigger power
Сегодня, 20:50
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Комментариев: 2 873
Цитата: Pmariam
домовой ругается матом???????????????
ogo
Удачи Вам!

Дэээ)) бандюган прямо - пришел и давай наезжать) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
      
#12 написал: Восьмая тень
Сегодня, 21:14
0
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Публикаций: 46
Комментариев: 525
Цитата: МертвецкиЖив
Вы уехали, или нет не понял? То он, говорил, чтобы ехали, не отменяли планов, а вроде и не уехали, а потом "к добру" сказал Вам. +++

Пока остались. Логика мне самой пока не ясна, наверное время покажет.
Зарегистрирован: 31.01.2016
  
#13 написал: Nadezhda9
Сегодня, 21:47
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 286
Цитата: ПИК НИК
Круто! Домовой значит тоже собирался переехать или от жильцов освободиться, утомили понимаешь. А тут вона чооо, передумали, остаемся! Нее, собрались, значит съезжайте!))
Плюсон вставил.


++++++++++++ и автору, и комментатору!

Цитата: Восьмая тень
У Тени довольно творческая и специфическая специальность, только вытворять и остаётся, вполне реализоваться получается пока только здесь)
И нет, Тень не переехала, хотя в целом это можно будет при желании сделать .
К чему все происходило и что предвещало тоже пока неясно, но сам факт любопытен.


Но планы сменили, и домовой успокоился- значит правильно сделали, одобрил смену планов!
Зарегистрирован: 4.10.2016
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