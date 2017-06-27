"К дооо"...бру?

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:40

Причина: Добавлен раздел.

Восьмая тень Просмотров: 572 Комментарии: 13 +16 Сегодня, 16:40 by

В планах на зиму 2017-2018 года у нашей немногочисленной семьи стоял переезд из Москвы в другой город. Планы, сборы, завершение текущих дел, вялый удаленный поиск работы на новом месте – рутина заполнила мои дни. Где-то в глубине души зрела мысль, а не поспешили ли мы, в столице неплохо складывалась карьера, да и силы пока еще были, хотелось творить, вытворять, вершить – в общем, всячески удовлетворять личные амбиции.Услышала я тут об одной женщине, что карты раскладывает на судьбу. Думаю, схожу-ка, хуже не будет, куда мне дорога лежит: остаться или уехать?Сходила, послушала, сделала выводы. Мои опасения насчет того, что уезжать еще рано, подтвердились. Начала думать, как сообщить домашним, что ехать-то я никуда и не хочу. С тяжелыми мыслями уснула.Я вообще большая любительница поспать, тем более, что выспаться удается редко, потому страшно не люблю, когда меня будят. И тут мне… снится? Лежу на кровати, рядом сопит муж, в комнате темно, но очертания предметов вполне различимы. Мне тяжело, на груди сидит темное бесформенное нечто! На шее я ношу серебряный крестик и медальон со Святым Георгием, так вот это нечто своими лапищами не просто тянет меня за цепочки, а накручивает их на свои кулачки, придушивая меня.- С..ка, ты чего придумала?! Делай, как планировала, не вы...пендривайся! Что понавесила на себя? Думаешь, тебе это поможет? Слушай меня, говорю: делай, как велено!Беспомощно поворачиваю голову, муж крепко спит, а мне не страшно даже, я в ярости! Меня! Будить! Не буду приводить цитату своего ответа, он был малоцензурным, суть в том, что "отстань, дай поспать, ты мне не указ, пошел вон!" Через несколько минут видение пропало, я снова уснула.Днем я даже как-то не вспоминала об этом случае, мало ли, что приснится на эмоциях. На следующую ночь все повторилось, снова тяжесть на груди. Я перевернусь – оно на спину, на плечо садится и давит, давит… Я ругаюсь с визитером, на чем свет стоит!Рассказала о своих ночных приключениях подруге. Ее осенило – может, домовой? Ты, мол, спроси, к добру или худу. Я пожала плечами, три года живем в этой квартире и никогда никаких проявлений не замечала. Но мысль в голову закралась.Третье пришествие случилось только недели через две. За это время было многое проговорено: споры, отмена планов, новые цели. В третий раз оно снова сидело на мне, только уже молчало. Я каким-то чудом вспомнила, что вопрос надо задать. Прохрипела: «К добру или худу?». Оно молчало, молчало и выдохнуло мне в лицо: «К доооо…»Работа хорошая нашлась, вроде жизнь снова входит в колею, кризис, кажется, преодолен. Но вот что это за обещанное? Надеюсь, добро? Пока не знаю.

Ключевые слова: Домовой переезд предсказание гадалка сонный паралич авторская история

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