Кто стучится в вашу дверь?

Lynx Просмотров: 202 Комментарии: 3 +6 Сегодня, 00:37 by

Я очень часто встречал такие истории, где люди часто слышат стук в дверь или в окно, при этом, как правило, никаких гостей не обнаруживается. Со мной тоже такое происходило, потому хочу поделиться своей историей и рассказами тех, с кем я общаюсь.1) Первая история не совсем про стук. У одной моей приятельницы квартира в чудесном доме, за которым находится лесопарк, откуда потом можно попасть к дачам, а если набраться терпения и пройти дальше, то можно даже к реке спуститься.Эта девушка тогда только купила квартиру на первом этаже. Из окон изумительный вид в любое время года. Интересные вещи стали происходить зимой, когда из-за снега на улице будто становится светлее, соответственно, встаешь ночью воды попить и в комнате не очень темно.Вот уже выпал снег, настроение у этой девушки замечательное. Пришла с работы, поужинала, сидит себе в гостиной, читает, на фоне играет музыка. К ней в гости собиралась приехать подруга, звонит, говорит, что задерживается. Ладно, не проблема.И тут в окно прилетает снежок. Девушка откладывает книгу, подходит к окну. Никого. Усаживается обратно, снова снежок. Она возвращается к окну, открывает его, выглядывает. Вдруг слышит, как ее зовут на улицу погулять. Голос такой звонкий, веселый. Она сначала подумала, что подруга приехала пораньше и вот так дурачится. Закрывает окно, звонит подруге. Та еще едет, жалуется на пробки.В окно снова врезается снежок. Девушка выключает свет, подходит обратно к окну. Видно, что среди деревьев как будто кто-то пританцовывает на месте, машет ей рукой, снова снежок летит.Приятельнице не по себе стало. Она-то головой понимает, что это наверняка ребенок балуется, но чем дольше она вглядывалась в мельтешащую фигурку, тем больше приходила к выводу, что на ребенка это мало похоже. Голосом разве только. Девушка шторы задернула, включила телевизор, громкость побольше сделала.Она краем уха слышала, что с улицы голос все зовет ее, но старалась переключить внимание на фильм, который как раз начался на одном из каналов.Потом приехала подруга, девушка и забыла про странный случай. Однако такое повторялось потом много раз, а однажды ночью, когда приятельница встала попить воды, то увидела, что у окна кто-то стоит. Высокий, очень худой. Лица видно не было, она рассмотрела только красную шапку с помпоном, потрепанное пальтишко и разглядела только из-за того, что в соседних квартирах еще не спали, и свет из окон хоть как-то освещал пришедшего. Девушка понеслась в ванную и до утра там просидела.Говорит, что этот озорник появляется каждую зиму, в остальные времена года его практически не видно. Так же бросается снежками, зовет гулять, иногда подходит поближе к окнам. У него всегда одна и та же одежда, даже если он появляется весной или в начале осени, других фраз он не произносит. Иногда просто стоит или пританцовывает. Остальные жители дома тоже его видят, но им все равно. Переезжать девушка не собирается, купила шторы поплотнее, все остальное ее устраивает. А приглашения погулять просто мимо ушей пропускает. Я не знаю, есть ли вообще что-то мистическое в этой истории, но мне она показалась необычной.2) У моего знакомого есть дом за городом, где он каждое лето живет, оттуда же и на работу ездит. Говорит, что очень нравится там засыпать и просыпаться, воздух вкусно пахнет. По соседству живет пожилая женщина, у которой недавно умер муж от инфаркта.А у знакомого моего имеется привычка вставать рано утром, чуть ли не на рассвете, и сразу идти курить. И вот он встает утром, только светать начало. Берет сигареты, зажигалку, выходит на веранду, усаживается там. Подносит зажигалку к сигарете, бросает мимолетный взгляд в сторону забора и видит, что возле него стоит муж соседки. Тот самый, которого недавно схоронили. Помахал рукой моему знакомому и говорит, что жена его что-то не пускает в дом, да что там в дом, калитку даже не отпирает, говорит, чтобы уходил.У знакомого сигарета изо рта выпала от неожиданности. А покойный спрашивает, мол, может, ты меня пустишь?Знакомый даже не ответил ему, в дом пулей помчался, запер все двери и окна занавесил. Потом разговаривал с соседкой, она только вздохнула и сказала: "Ну а чего не бродить ему, черти допекают, наверное, лежать спокойно не дают". Плюнула в сторону, сказала что-то вроде: "Ну и поделом, раз житья сам никому не давал, пусть сам помучается теперь".Знакомый мой поинтересовался как быть ему, ведь покойник и к нему заглянуть хотел. Пожилая женщина улыбнулась и сказала не бояться, больше не придет. И вправду, к знакомому не приходил, а к соседке иногда стучится.3) Коллега рассказывал про печальный случай, который ему бабушка рассказала. Она в молодости любила с подругами гаданием заниматься. Естественно, гадали и на женихов. Одной из бабушкиных подруг не везло в личной жизни, хотя, по словам бабушки, она была вполне привлекательной девушкой. Просила гадать постоянно.И вот, как-то раз, когда они собрались компанией, снова попросила она погадать ей на картах на будущего мужа. Бабушка коллеги ей отказывает, мол, хватит уже и так столько раз расклад делали, одно и то же тебе выпадает, давай на что-нибудь другое, вдруг там повезет.То ли подруга ее настолько отчаялась, что у других девушек дело к свадьбе продвигается, одна она лишь не нашла возлюбленного, то ли просто ума у нее не слишком много было, девушка эта возьми да и ляпни, что за самого черта замуж пойдет, раз так получается. Бабушка коллеги нахмурилась, велела рот закрыть и не говорить больше так никогда, особенно над картами гадальными.Вдруг в дверь громко постучали. Все вздрогнули от неожиданности, а потом начали подшучивать, мол, черт свататься пришел, надо бы впустить жениха, вдруг хороший да пригожий. Пошли дверь открывать, а там никого. Вот тогда всем страшно стало. Дверь заперли, карты спрятали, не гадали больше ни в тот вечер, ни после.Девушка же та вскоре после того вечера серьезно заболела. Когда ее навещали, она все твердила, что это жених ее забрать к себе хочет. Ее подруги все в шутку старались перевести, но бабушка коллеги призналась, что у нее мелькали подобные мысли. Девушка та умерла, хоронили ее в белом платье.Бабушка коллеги говорила ему, что, конечно же, просто так все совпало. Может быть, тогда дверью ошиблись, не туда постучали. Но до сих пор иногда ей та девушка снится в том самом платье, в котором и похоронена была. Жалуется, что плохо ей, плачет все время. Бабушка на могилу к ней ходила, разговаривала с ней, просила не приходить во снах, но девушка все равно является.4) Со мной произошел случай, который не то чтобы жуткий и страшный, просто непонятный.В то утро мне никуда не нужно было ехать, я долго валялся в постели. И когда уже собирался вставать, в дверь постучали. Именно постучали, хотя звонок работает. Я решил, что это кто-то из соседей, потому что в доме, где я тогда жил, кому-то из посторонних было достаточно проблематично попасть в подъезд, гостей я не ждал. Плюс все, кто хотят заглянуть ко мне, предварительно звонят и предупреждают о своем визите.Пошел открывать, мало ли, что могло случиться.Едва подошел к двери, как услышал, что кто-то быстро-быстро побежал прочь, и тут же раздался стук в окно спальни. Громкий и настойчивый. Я тогда жил на четвертом этаже, если это не соседи с пятого этажа свесились из своего окна и не стучались в мое окно шваброй или еще чем-то, то объяснения у меня нет. Стоило вернуться в спальню - стук в дверь. Иду к двери - стучат в окно. И так еще пару раз.Предпочитаю думать, что развлекался кто-то из жителей дома.Автор - LostSummoner.

Ключевые слова: Стук в дверь черт покойник призрак нечисть

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