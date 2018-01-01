Мои домовые. Часть 2

Мои домовые. Часть 2Так получилось, что квартира, которую купил мой супруг, долго пустовала. Об этом свидетельствовали не только бывшие хозяева жилья, но и пыль с паутиной, которые свисали отовсюду большими клочьями и атаковали глаза и нос со страшной силой. Благодаря этим раздражающим факторам в квартире начался активный шорох, естественно, уборка, замена плиты, установка окна на кухне, ну, и всякие тому подобные вещи. В какой-то из таких насыщенных работой дней муж так сильно устал, что решил остаться здесь с ночевкой, заодно, так сказать, прочувствовать энергетику нового жилья. Выключил свет, лег в постель и прочувствовал практически мгновенно. Едва он уснул, на него навалилось темное и тяжелое существо и начало душить. Муж отбился, выругался и попробовал снова уснуть. Куда там. Все повторилось снова. Стоит ли говорить, что спать после такого уже не хотелось...
Потом, немного приведя квартиру в порядок, мы переехали. Мне было неуютно в этой квартире, я не любила оставаться одна, было постоянное ощущение, что за мной наблюдают, а ванную комнату я и вовсе почему-то боялась: брала с собой кошку, чтобы она посидела рядом, пока я моюсь. У мужа были похожие ощущения, плюсом спал он очень плохо, во сне размахивал руками и ногами, как будто дрался. Мне даже досталось пару раз. (К слову сказать, сейчас муж спит, как ангел, не дергается во сне и практически не ворочается).
В общем, думали мы, думали, что нам делать и как с этим бороться, решили задобрить домового и поговорить с ним. Наложили в пиалу сладостей, попросили нас не пугать, что жить мы тут будем все время и не уйдем, так что мы теперь одна семья. И пообещали квартиру содержать в чистоте и красоте. Через несколько дней я еще святой водой все окропила и молитвы почитала. И вроде все стало налаживаться.
А через месяц домовой мне показался. Проводила мужа на работу, лежу на кровати на боку лицом к входной двери, ее видно с кровати. Время - 7:00. Прикрыла глаза. И словно с открытыми глазами лежу, вижу коридор, дверь. И вижу, как дверь открывается и заходит крупный мужчина в черной одежде и большой черной шляпе. Лицо и руки не видно. Стоит в дверях и смотрит меня, взгляд не видела, но чувствовала совершенно точно. Я резко открываю глаза, смотрю на часы - 7:02. (Почему-то у меня до сих пор твердая уверенность, что это именно домовой был, он очень похож на того, кого я видела в доме в деревне.). Не сказать, что я испугалась, больше удивилась... А дальше домовой начал нам предсказывать печальные события...
У нас было две кошки, одна из них заболела. Рак лимфатической системы. Долго мы за нее боролись, но безуспешно...Так вот. Лежу я,
сплю, два часа ночи. И вдруг начинается что-то непонятное, словно кто-то бегает мимо меня туда-сюда у кровати, прямо топот стоит. Я лежу, уже проснулась, но глаза не открываю - страшно. А потом кааак схватили меня за палец на ноге, аж сердце сжалось... На следующий день кошка наша умерла... Думаю, домовой так предупреждал нас о грядущей смерти нашего бедного животного...
А вот и самый последний случай, который произошел меньше месяца назад. У меня уже полтора года тяжело болела бабушка по отцовской линии. В последние два месяца все было совсем плохо настолько, что каждый день мы все думали, что она вот-вот умрет... Я была очень частым гостем и помощником, приезжала к ней постоянно. И вот за пару дней до поездки: глубокая ночь, я лежу, сплю на боку лицом к мужу. И вдруг меня как будто кулаком толкнули в спину, да так резко, что я в мужа головой уткнулась, он аж заорал от неожиданности: «Что такое, что случилось?!» А я недоумеваю, повернулась назад и зависла, пытаюсь сообразить, как так вышло. Потом дошло, кто это сделал и зачем... И действительно, бабушка прожила несколько дней и умерла...
Бонус к истории. Вспомнилась мне еще одна из детства, связанная с деревенским домовым. Был какой-то праздник, взрослые сидели на кухне, отмечали, а меня и сестру вместе с вкусняшками отправили в комнату поиграть, чем мы и занялись. В какой-то момент сестра молча вцепилась мне в руку и показала взглядом наверх, на полки. Я повернулась в тот момент, когда с нее посыпались книги, игрушки и тетрадки. Причем мы обе точно помним, что полка висела ровно и была в обычном состоянии! Словно невидимая рука сгребала это все и скидывала! Смотреть на это было жутко и удивительно одновременно! С визгами мы побежали на кухню, вцепились в бабушку и весь остаток вечера не отпускали ее, потому что боялись сидеть одни...
Вот такие истории. Надеюсь, я вас не утомила.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:09
Сегодня, 11:09 by Angelina.kuzminaПросмотров: 29Комментарии: 0
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