Мои домовые. Часть 2

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:09

Angelina.kuzmina Просмотров: 29 Комментарии: 0 0 Сегодня, 11:09 by

Так получилось, что квартира, которую купил мой супруг, долго пустовала. Об этом свидетельствовали не только бывшие хозяева жилья, но и пыль с паутиной, которые свисали отовсюду большими клочьями и атаковали глаза и нос со страшной силой. Благодаря этим раздражающим факторам в квартире начался активный шорох, естественно, уборка, замена плиты, установка окна на кухне, ну, и всякие тому подобные вещи. В какой-то из таких насыщенных работой дней муж так сильно устал, что решил остаться здесь с ночевкой, заодно, так сказать, прочувствовать энергетику нового жилья. Выключил свет, лег в постель и прочувствовал практически мгновенно. Едва он уснул, на него навалилось темное и тяжелое существо и начало душить. Муж отбился, выругался и попробовал снова уснуть. Куда там. Все повторилось снова. Стоит ли говорить, что спать после такого уже не хотелось...Потом, немного приведя квартиру в порядок, мы переехали. Мне было неуютно в этой квартире, я не любила оставаться одна, было постоянное ощущение, что за мной наблюдают, а ванную комнату я и вовсе почему-то боялась: брала с собой кошку, чтобы она посидела рядом, пока я моюсь. У мужа были похожие ощущения, плюсом спал он очень плохо, во сне размахивал руками и ногами, как будто дрался. Мне даже досталось пару раз. (К слову сказать, сейчас муж спит, как ангел, не дергается во сне и практически не ворочается).В общем, думали мы, думали, что нам делать и как с этим бороться, решили задобрить домового и поговорить с ним. Наложили в пиалу сладостей, попросили нас не пугать, что жить мы тут будем все время и не уйдем, так что мы теперь одна семья. И пообещали квартиру содержать в чистоте и красоте. Через несколько дней я еще святой водой все окропила и молитвы почитала. И вроде все стало налаживаться.А через месяц домовой мне показался. Проводила мужа на работу, лежу на кровати на боку лицом к входной двери, ее видно с кровати. Время - 7:00. Прикрыла глаза. И словно с открытыми глазами лежу, вижу коридор, дверь. И вижу, как дверь открывается и заходит крупный мужчина в черной одежде и большой черной шляпе. Лицо и руки не видно. Стоит в дверях и смотрит меня, взгляд не видела, но чувствовала совершенно точно. Я резко открываю глаза, смотрю на часы - 7:02. (Почему-то у меня до сих пор твердая уверенность, что это именно домовой был, он очень похож на того, кого я видела в доме в деревне.). Не сказать, что я испугалась, больше удивилась... А дальше домовой начал нам предсказывать печальные события...У нас было две кошки, одна из них заболела. Рак лимфатической системы. Долго мы за нее боролись, но безуспешно...Так вот. Лежу я,сплю, два часа ночи. И вдруг начинается что-то непонятное, словно кто-то бегает мимо меня туда-сюда у кровати, прямо топот стоит. Я лежу, уже проснулась, но глаза не открываю - страшно. А потом кааак схватили меня за палец на ноге, аж сердце сжалось... На следующий день кошка наша умерла... Думаю, домовой так предупреждал нас о грядущей смерти нашего бедного животного...А вот и самый последний случай, который произошел меньше месяца назад. У меня уже полтора года тяжело болела бабушка по отцовской линии. В последние два месяца все было совсем плохо настолько, что каждый день мы все думали, что она вот-вот умрет... Я была очень частым гостем и помощником, приезжала к ней постоянно. И вот за пару дней до поездки: глубокая ночь, я лежу, сплю на боку лицом к мужу. И вдруг меня как будто кулаком толкнули в спину, да так резко, что я в мужа головой уткнулась, он аж заорал от неожиданности: «Что такое, что случилось?!» А я недоумеваю, повернулась назад и зависла, пытаюсь сообразить, как так вышло. Потом дошло, кто это сделал и зачем... И действительно, бабушка прожила несколько дней и умерла...Бонус к истории. Вспомнилась мне еще одна из детства, связанная с деревенским домовым. Был какой-то праздник, взрослые сидели на кухне, отмечали, а меня и сестру вместе с вкусняшками отправили в комнату поиграть, чем мы и занялись. В какой-то момент сестра молча вцепилась мне в руку и показала взглядом наверх, на полки. Я повернулась в тот момент, когда с нее посыпались книги, игрушки и тетрадки. Причем мы обе точно помним, что полка висела ровно и была в обычном состоянии! Словно невидимая рука сгребала это все и скидывала! Смотреть на это было жутко и удивительно одновременно! С визгами мы побежали на кухню, вцепились в бабушку и весь остаток вечера не отпускали ее, потому что боялись сидеть одни...Вот такие истории. Надеюсь, я вас не утомила.

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