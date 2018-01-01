Ушедших в мир иной отпустите!

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:02

Причина: Добавлен раздел.

Ernesta Просмотров: 77 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 11:02 by

Случилась на днях такая история.Есть у меня здесь в Греции подруга Вильма. Знаю я её уже лет пятнадцать. Раньше мы вместе работали и снимали квартиру, ну, а потом нас жизнь развела: сначала я вышла замуж, а потом и подруга. Так получилось, что муж её оказался с очень маленького острова, всего 156 человек населения, и наше общение сводится к телефонным разговорам. Всё бы ничего, но родился у Вильмы шесть лет назад мальчик, не простой. Заячья губа, волчья пасть и несахарный диабет - это неполный список всех заболеваний. Ребёнок первый и единственный у обоих супругов - и вот такое несчастье.Но дело не в этом. В тот самый момент, когда ребёнку делались необходимые операции и был реабилитационный период, отец подруги резко занемог. У него обнаружили четвёртую стадию онкологии. Он просто-напросто медленно умирал. Вильма, дабы не усложнять ситуацию, отцу ничего про проблемы внука не рассказывала, но и приехать в Россию, по понятным причинам, не могла. Отец умер, так и не увидав дочь и внука. А он очень просил её приехать.В итоге у Вильмы появился комплекс сильнейшей вины, она корила себя на протяжении последних пяти лет.А теперь сама суть истории.Буквально на днях возвращалась я с работы, тут зазвонил телефон. Смотрю - Вильма. Обычно подруга спокойная и медлительная, я и не ожидала такого напора с её стороны:- Привет. У меня тут такое случилось! Ты же специалист по всяким таким делам, вот объясни мне, что это такое было! Ты же знаешь, что я в никакую мистику не верю, а теперь даже не знаю, как и жить дальше. Как такое может быть-то вообще? Мне страшно, что делать-то и что это всё значит?Я, естественно, понять ничего не могу:- Да ты успокойся и расскажи толком, что было.- Ну, ты же знаешь про моего папу, ну, что я не поехала попрощаться. А тут очередная годовщина смерти скоро будет, и я опять переживать начала и плакать. А ночью мне приснился сон. Захожу я в прихожую своей квартиры, а там в кресле мой папа сидит. Я его как увидела - сразу кинулась в ноги и стала прощения просить. Плачу, кричу: "Папочка, папочка, прости меня за то, что не приехала. Я не могла: сын больной очень, нельзя мне ехать было!" А отец из кресла поднялся смотрит на меня, пальцем грозит и говорит: "Не надо, не надо". А я всё плачу и на коленях в ногах у него валяюсь. Отец стал меня поднимать: "Встань, не надо, я не хочу".Короче, не знаю, сколько это продолжалось, но тут зазвонил будильник, и я проснулась, вся зарёванная в слезах. Собрала быстро сына в школу, и мы ушли. А школа у нас прямо во дворе, идти-то пять минут. Отвела - и обратно вернулась. Захожу на кухню, а там такой погром! Мамочки родные! Вся посуда, что в шкафчике над вытяжкой стояла, на полу разбитая валяется. Причём окна все закрыты, сквозняка никакого не было. Живём мы вдвоём с сыном, муж на другом острове работает, но там для сына условий нет и медобслуживания должного, поэтому мы на Калимносе-то и сняли квартиру. Животных в доме тоже нет.Стала я осколки сметать, и вдруг сзади как что-то шарахнет! Я от испуга на улицу вылетела. Погуляла с часок да домой вернулась. Страшно, а спать-то на улице не будешь.Опустим наш дальнейший разговор, скажу лишь, что я посоветовала подруге отпустить эту ситуацию и больше не терзать себя и покойного отца. Но на этом история не закончилась.Не успела я зайти домой, как подруга позвонила снова и уже не просто испуганно лепетала, а истерично визжала.Короче, после моих наставлений она решила позвонить мужу и рассказать всё ему, дабы он попросил своего отца, то бишь её тестя, заказать молебен,необходимый в таких случаях. Но не успела подруга договорить, как её муж подавился и начал задыхаться, а потом связь оборвалась. На последующие звонки муж не отвечал, и Вильма стала названивать мне. Истерика у неё была конкретная. Хорошо, что всё обошлось, муж живой, но подавился конкретно собственной слюной.От себя хотелось бы добавить следующее. Однажды 8-го марта я разговаривала по скайпу с мамой и бабушкой. Бабушка пожаловалась, что у неё побаливает живот. Ну, ничего страшного же, правда? Потом я сказала, что мне надо замесить кекс, вот поставлю в духовку печься и перезвоню.Прошло где-то полчаса. Звоню и вижу по скайпу маму с квадратными глазами. Оказывается, бабушка умерла, и бригада скорой уже успела приехать и сделать ей электрошок прямо дома, но всё без толку. У меня был не просто шок, а шок в кубе. Естественно, я хотела лететь в Россию, даже билеты заказала, но муж и моя мама стали орать в два горла, чтоб я никуда не ехала, мол, не успею, да ещё в дороге что-нибудь случится.Я не поехала, но всё время терзала себя за это и переживала. Закончилось всё не очень хорошо. Сначала сон мне приснился. Звонит телефон, поднимаю трубку, а там голос бабушки:- Олечка, я звоню тебе чтобы сказать, что у меня всё хорошо, а как у тебя...Я не дослушала, бросила трубку. Во-первых тон, которым бабушка говорила, не предвещал ничего хорошего, а во-вторых, я во сне понимала, что бабушка умерла и звонить никак не может.Весь день я была немного не в себе, к вечеру успокоилась и села за комп поиграть в нарды. Слева у меня стеклянная балконная дверь, вот на неё я и облокотилась плечом. Вдруг меня так тряхануло, что я думала, стекло вылетит, но я не успела проанализировать ситуацию, потому как моя сумка в холле улетела с полки в буквальном смысле слова и, пролетев метра три, упала с грохотом на пол. Как будто её швырнули, так как летела сумка с ускорением, а не просто падала по вертикали вниз.Вот после этого я даже думать перестала про то, что не поехала к бабушке на похороны. Просто вычеркнула этот эпизод из своей жизни.В конце концов, если ей это не нравятся все мои переживания, значит, на это есть причины. И какая разница, смог ты проводить человека в последний путь или нет, главное, что ты искренне любил от всего сердца, не забывал, радовал по мере возможности, оберегал от лишних волнений и тревог своего любимого, родного человека. А расстояние и время придумали люди, и "там" эти два понятия просто не существуют.

Ключевые слова: Папа сон остров похороны авторская история

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