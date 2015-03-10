Комната страха

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 15:59

Сделано_в_СССР Просмотров: 942 Комментарии: 9 +19 Вчера, 15:59 by

Эта мистическая история произошла с моей семьёй. Кому-то она, может быть, покажется выдуманной, нереальной. Я привыкла к такой реакции. Те, кому я её рассказывала, начинали подозрительно на меня коситься. В итоге я перестала поднимать эту тему.Много лет назад мы купили дом. Предыдущие хозяева уступили нам его по сходной цене и, практически сразу, мы переехали. Тогда я была совсем маленькой девочкой и отдельную комнату мне, конечно же, никто не выделил, в отличие от моей старшей сестры Олеси.Прошло время. Олеся выросла, окончила школу и уехала учиться в другой город. Её комната по наследству перешла мне. На тот момент мне исполнилось 11.Первая же ночь на новом месте стала для меня кошмаром. Я долго не могла уснуть от ощущения, что за моей спиной кто-то стоит, насквозь прожигая взглядом. Было настолько страшно, что я боялась даже шевельнуться.Дальше – хуже. Я стала замечать, что пропадают мои вещи, а затем появляются на самом видном месте, где (я точно помню) их не было. По ночам слышались тихие стоны. При закрытых окнах в комнате появлялся холодный ветерок.Когда же, в одну из ночей, я отчётливо услышала, как кто-то сказал: «Мама», и почувствовала на своей лодыжке прикосновение холодной руки, не выдержала, вскочила с кровати и, закричав, бросилась к родителям. Услышав мой рассказ, они переглянулись. Чуть позже я узнала, что подобные истории им рассказывала и Олеся. Тогда они списывали всё на впечатлительность девочки и, несмотря на её уговоры, не разрешали спать с ними.Мои родители решили расспросить соседей об истории этого дома. Те рассказали, что до нас здесь жила пьющая семья. В ходе одной из пьяных ссор кто-то кого-то зарубил топором.Тогда родители решили связаться с предыдущими хозяевами. Дом им продала девушка, когда мама набрала её номер, в трубке послышался старческий голос. Бабуля представилась матерью девушки и, когда услышала о просьбе моих родителей рассказать об истории дома, разрыдалась. Потом, немного успокоившись, поведала о том, что так давно терзало её душу.Раньше в доме проживала она и её взрослый сын. Мужчина любил выпить и погулять. Нередко приводил он в дом и собутыльников, устраивая дебош.Однажды пьяная компания отдыхала в лесу, где произошла ссора, в ходе которой мужчина был зарублен топором. Его тело закопали в землю.И кто знает, сколько бы продлилось следствие и поиски трупа, если бы мать сама не указала точное место захоронения. Женщина рассказала, что в день трагедии её сын сам пришёл домой, весь в крови, и рассказал о том, что его убили и закопали.Мать не хотела смириться с потерей сына и каким-то неведомым способом привязала его к этому дому. Он часто приходил ночью в её комнату. Иногда говорил с ней.Кроме сына у женщины была ещё и дочь, живущая в Москве. Услышав от матери эту историю, она решила, что та тронулась умом и забрала её к себе, а дом продала.Мои родители пригласили батюшку освятить дом. Мистика вроде прекратилась, но мне всё равно отвели другую комнату. А в этой старались никогда не ночевать. Спустя пару лет дом мы продали.Автор - Мария.

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