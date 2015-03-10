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Истории из жизни

Комната страха

Эта мистическая история произошла с моей семьёй. Кому-то она, может быть, покажется выдуманной, нереальной. Я привыкла к такой реакции. Те, кому я её рассказывала, начинали подозрительно на меня коситься. В итоге я перестала поднимать эту тему.

Много лет назад мы купили дом. Предыдущие хозяева уступили нам его по сходной цене и, практически сразу, мы переехали. Тогда я была совсем маленькой девочкой и отдельную комнату мне, конечно же, никто не выделил, в отличие от моей старшей сестры Олеси.

Прошло время. Олеся выросла, окончила школу и уехала учиться в другой город. Её комната по наследству перешла мне. На тот момент мне исполнилось 11.

Первая же ночь на новом месте стала для меня кошмаром. Я долго не могла уснуть от ощущения, что за моей спиной кто-то стоит, насквозь прожигая взглядом. Было настолько страшно, что я боялась даже шевельнуться.

Дальше – хуже. Я стала замечать, что пропадают мои вещи, а затем появляются на самом видном месте, где (я точно помню) их не было. По ночам слышались тихие стоны. При закрытых окнах в комнате появлялся холодный ветерок.

Когда же, в одну из ночей, я отчётливо услышала, как кто-то сказал: «Мама», и почувствовала на своей лодыжке прикосновение холодной руки, не выдержала, вскочила с кровати и, закричав, бросилась к родителям. Услышав мой рассказ, они переглянулись. Чуть позже я узнала, что подобные истории им рассказывала и Олеся. Тогда они списывали всё на впечатлительность девочки и, несмотря на её уговоры, не разрешали спать с ними.

Мои родители решили расспросить соседей об истории этого дома. Те рассказали, что до нас здесь жила пьющая семья. В ходе одной из пьяных ссор кто-то кого-то зарубил топором.

Тогда родители решили связаться с предыдущими хозяевами. Дом им продала девушка, когда мама набрала её номер, в трубке послышался старческий голос. Бабуля представилась матерью девушки и, когда услышала о просьбе моих родителей рассказать об истории дома, разрыдалась. Потом, немного успокоившись, поведала о том, что так давно терзало её душу.

Раньше в доме проживала она и её взрослый сын. Мужчина любил выпить и погулять. Нередко приводил он в дом и собутыльников, устраивая дебош.

Однажды пьяная компания отдыхала в лесу, где произошла ссора, в ходе которой мужчина был зарублен топором. Его тело закопали в землю.

И кто знает, сколько бы продлилось следствие и поиски трупа, если бы мать сама не указала точное место захоронения. Женщина рассказала, что в день трагедии её сын сам пришёл домой, весь в крови, и рассказал о том, что его убили и закопали.

Мать не хотела смириться с потерей сына и каким-то неведомым способом привязала его к этому дому. Он часто приходил ночью в её комнату. Иногда говорил с ней.

Кроме сына у женщины была ещё и дочь, живущая в Москве. Услышав от матери эту историю, она решила, что та тронулась умом и забрала её к себе, а дом продала.

Мои родители пригласили батюшку освятить дом. Мистика вроде прекратилась, но мне всё равно отвели другую комнату. А в этой старались никогда не ночевать. Спустя пару лет дом мы продали.

Автор - Мария.
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Новость отредактировал Qusto - Вчера, 15:59
Вчера, 15:59 by Сделано_в_СССРПросмотров: 942Комментарии: 9
+19

Ключевые слова: Семья дом ночной кошмар мужчина убийство трагедия призрак

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Комментарии

#1 написал: Calipso
Вчера, 16:12
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 39
Очень даже верится! Поставила плюс.
Зарегистрирован: 10.03.2015
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 17:19
+1
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Публикаций: 61
Комментариев: 2 966
Если даже эта история правда, то какая ещё такая душа сына?! Сущность это.
Зарегистрирован: 23.12.2013
        
#3 написал: Татушка
Вчера, 18:34
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 56
Кто бы то ни был, сущность или душа.....все равно очень грустная история... А старшая сестра бедненькая, столько страхов натерпелась. Небось рада была быстрее уехать из этого дома!
Зарегистрирован: 16.07.2017
#4 написал: ScarlettMarie
Вчера, 19:48
0
Группа: Посетители
Репутация: (25|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 172
Жутенькая история, плюс однозначно!
Зарегистрирован: 9.11.2017
#5 написал: Ksenya078
Вчера, 20:13
0
Группа: Посетители
Репутация: (186|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 399
Грустная история. Женщину жаль, что без сына осталась. Да и сын, похоже скучал по ней очень, неспокойно ему там было, раз к матери приходил пообщаться. В историю верю, плюс+
Зарегистрирован: 6.01.2016
   
#6 написал: kas11
Вчера, 21:15
+1
Группа: Посетители
Репутация: (924|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 282
если и привязала,то явно не душу сына... всякая нечисть рада любой возможности вырваться в мир живых...
Зарегистрирован: 16.03.2013
#7 написал: qqq666
Вчера, 21:46
0
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Репутация: (78|-1)
Публикаций: 116
Комментариев: 1 783
всякое бывает плюс конечно +
Зарегистрирован: 23.12.2012
       
#8 написал: Космонасть
Вчера, 22:49
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (463|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 848
Простите меня ,конечно,но.Чем привязала? Как привязала? Даже если она обладала такими знаниями,она должна была знать ,что душу к дому она врятли привяжет,а вот непонятную сущность -да.Ну хорошо,привязала,так отвяжи ,раз тебя в Киев забирают.Получается,оставила душу сына мыкаться.Одно радует,что это наверняка был не сын
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
#9 написал: фергю сон
Вчера, 22:55
0
Группа: Посетители
Репутация: (19|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 432
Зато помянули грешную душу молодого человека. Не зря приходила. Мамина любовь всегда выведет к свету.
Зарегистрирован: 8.12.2014
 
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