Однажды ночью на кладбище

Однажды ночью на кладбищеВсе началось с посещения большого старого городского кладбища. На нем уже много лет никого не хоронили. Заброшенный некрополь поразил какой-то торжественной, пусть и несколько пугающей красотой. Многие надписи были на латыни, иные на до революционном русском. Некоторые стерло безжалостное время… Но с того момента я плотно подсел на тему эпитафий и надгробных памятников. А потом пришла идея. Поговорил со своим научным руководителем в институте.
— А что? Тема интересная! Дерзайте, Роман! — сказал профессор. — Сначала пусть это будет курсовая, а там посмотрим, может, и до дипломной работы дорастет!
Кладбищ в нашем городе несколько. На одно из них я наведывался практически каждый день после занятий, чтобы поработать с эпитафиями. Одно не нравилось: приходилось от общежития добираться через весь город. Однажды увидел объявление о том, что на одно из кладбищ требуется сторож. А так как в то время были каникулы, решил устроиться на работу: и финансовое положение поправить, да и работу над курсовой продолжить. Мой напарник Сан Саныч, щуплый мужичонка лет шестидесяти явно любивший заглянуть в рюмку, передал смену.
— Ты, парень, главное — ничего не бойся! Никого чужого в сторожку не пускай, если придет кто ночью, не дай бог! А мертвяки — они в большинстве нормальные, тихие, по аллейкам не шастают! — хихикнул он.
— В большинстве? А что, есть такие, которые шастают? — невозможно понять, шутит он или нет.
— Всякое бывает! Говорю же: дверь не открывай! Ну, можешь «Отче наш» почитать, ежели чего… Да, чуть не забыл: Андрей Николаевич, ну, тот, что до тебя работал, не забрал кое-какие свои вещи. Может, заявится за ними.
Дедок утопал, а я взял фотоаппарат и пошел фотографировать интересные памятники и эпитафии на них.
Не люблю работать с фотографиями на компьютере, поэтому смотался в ближайший магазин, где предоставляли услуги по распечатке. А вечером начал разглядывать. В целях экономии все снимки сделал на простой бумаге, некоторые надписи оказалось трудночитаемые. Вскоре улегся на топчан в сторожке и задремал…
Сквозь сон услышал, как кто-то настойчиво стучит в дверь. Честно говоря, стало немного не по себе: сразу вспомнились слова напарника о ночных не прошенных гостях. Выглянул в окошко. В свете яркой полной луны увидел пожилого мужчину интеллигентного вида.
— Молодой человек! Откройте, пожалуйста! Не бойтесь, перед вами не чужой, а местный!
Я подумал, что, вероятно, это и есть пришедший за своими вещами предыдущий сторож. Почему среди ночи явился, у меня вопроса не возникло. Открыл ему, пропустил внутрь.
— Проходите. Вы — Андрей Николаевич? — поинтересовался у незнакомца.
— Я? — рассеянно переспросил тот, не дал никакого вразумительного ответа и шагнул к столу, на котором лежали мои бумаги. А потом самым наглым образом начал в них копаться.
— Что вы делаете? — моему возмущению не было предела.
— Я?! Ищу…
— Зачем роетесь в моих бумагах? — завопил я. — Выход — там! Вас сюда никто не звал!
— Меня?! — мужик словно издевался надо мной. — Нашел…
Он взял в руки один из снимков, именно тот, на котором не удалось прочитать эпитафию:
— «Такую боль не передать словами, она вся в сердце раненом моем. Жестоко как судьба распорядилась нами, не дав остаться на земле вдвоем. Но в одиночестве своем тоскуя, под жарким солнцем и когда идут дожди, я помню о тебе, тебя люблю я! Мой самый верный муж! До встречи… Жди!»
Незваный гость устало опустился на топчан, плечи его содрогались от рыданий.
— Умоляю вас, удалите эту надпись на памятнике! Тот муж был очень плохим человеком и не заслуживает столь лестных слов от женщины, которую всю жизнь предавал!
— Что за чушь? Как вы себе это представляете? Бредите, что ли?
Я на минуту отвернулся от сумасшедшего мужика, чтобы подбросить дров в печку.
— Сделайте милость! Больно осознавать, что Мария страдает и продолжает любить этого негодяя! Когда уничтожите старую надпись, сделайте другую: «Жена, прости мои грехи, за которые я теперь страдаю в аду».
— Как вы себе это представляете? Перед вами сторож, и портить памятник не входит в его обязанности! Вы ненормальный? — рявкнул ему, повернулся к гостю, но его и след простыл, словно никогда и не было.
О том, что этот чокнутый все же являлся, свидетельствовали разбросанные бумаги. Я подошел к двери, но она оказалась закрытой на щеколду. «Хм… Как же мужик вышел? Наверное, просто захлопнулась…» Вскоре снова уснул…
Утром пришел Сан Саныч, я рассказал ему о ночном происшествии.
— А-а-а… То профессор снова являлся! — не удивился дедок. — И Андрея, ну, прошлого сторожа, отсюда выжил. Зачастил ходить каждую ночь! Я-то его не боюсь, Иван Антонович мирный, прочитаю молитву, он и сгинет!
— А что за профессор?
— Дык на одной из аллей похоронен. Его благоверная все ходила на могилу к нему и убивалась от горя! Люди сказывали, что этот самый покойник при жизни еще тот гуляка был, ни одной юбки не пропускал, но Мария, ну, жена в смысле, ничего об этом не знала! Всех доброжелателей, что намеревались ее просветить, посылала по известному адресу. А недавно женщину дети к себе в другой город забрали. Вот, думаю, может, все-таки уважить Антоныча и переделать надпись? Вдруг ему полегчает?
«Еще один ненормальный!» — пронеслось у меня в голове. Перед уходом решил посмотреть на могилу профессора. Каково же было удивление и испуг, когда на фотографии на памятнике узнал ночного гостя…
Больше я на работу ночного сторожа не вышел!
Автор - Роман.
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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:13
Сегодня, 11:13 by Сделано_в_СССРПросмотров: 443Комментарии: 3
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