Однажды ночью на кладбище

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:13

Сделано_в_СССР Просмотров: 443 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 11:13 by

Все началось с посещения большого старого городского кладбища. На нем уже много лет никого не хоронили. Заброшенный некрополь поразил какой-то торжественной, пусть и несколько пугающей красотой. Многие надписи были на латыни, иные на до революционном русском. Некоторые стерло безжалостное время… Но с того момента я плотно подсел на тему эпитафий и надгробных памятников. А потом пришла идея. Поговорил со своим научным руководителем в институте.— А что? Тема интересная! Дерзайте, Роман! — сказал профессор. — Сначала пусть это будет курсовая, а там посмотрим, может, и до дипломной работы дорастет!Кладбищ в нашем городе несколько. На одно из них я наведывался практически каждый день после занятий, чтобы поработать с эпитафиями. Одно не нравилось: приходилось от общежития добираться через весь город. Однажды увидел объявление о том, что на одно из кладбищ требуется сторож. А так как в то время были каникулы, решил устроиться на работу: и финансовое положение поправить, да и работу над курсовой продолжить. Мой напарник Сан Саныч, щуплый мужичонка лет шестидесяти явно любивший заглянуть в рюмку, передал смену.— Ты, парень, главное — ничего не бойся! Никого чужого в сторожку не пускай, если придет кто ночью, не дай бог! А мертвяки — они в большинстве нормальные, тихие, по аллейкам не шастают! — хихикнул он.— В большинстве? А что, есть такие, которые шастают? — невозможно понять, шутит он или нет.— Всякое бывает! Говорю же: дверь не открывай! Ну, можешь «Отче наш» почитать, ежели чего… Да, чуть не забыл: Андрей Николаевич, ну, тот, что до тебя работал, не забрал кое-какие свои вещи. Может, заявится за ними.Дедок утопал, а я взял фотоаппарат и пошел фотографировать интересные памятники и эпитафии на них.Не люблю работать с фотографиями на компьютере, поэтому смотался в ближайший магазин, где предоставляли услуги по распечатке. А вечером начал разглядывать. В целях экономии все снимки сделал на простой бумаге, некоторые надписи оказалось трудночитаемые. Вскоре улегся на топчан в сторожке и задремал…Сквозь сон услышал, как кто-то настойчиво стучит в дверь. Честно говоря, стало немного не по себе: сразу вспомнились слова напарника о ночных не прошенных гостях. Выглянул в окошко. В свете яркой полной луны увидел пожилого мужчину интеллигентного вида.— Молодой человек! Откройте, пожалуйста! Не бойтесь, перед вами не чужой, а местный!Я подумал, что, вероятно, это и есть пришедший за своими вещами предыдущий сторож. Почему среди ночи явился, у меня вопроса не возникло. Открыл ему, пропустил внутрь.— Проходите. Вы — Андрей Николаевич? — поинтересовался у незнакомца.— Я? — рассеянно переспросил тот, не дал никакого вразумительного ответа и шагнул к столу, на котором лежали мои бумаги. А потом самым наглым образом начал в них копаться.— Что вы делаете? — моему возмущению не было предела.— Я?! Ищу…— Зачем роетесь в моих бумагах? — завопил я. — Выход — там! Вас сюда никто не звал!— Меня?! — мужик словно издевался надо мной. — Нашел…Он взял в руки один из снимков, именно тот, на котором не удалось прочитать эпитафию:— «Такую боль не передать словами, она вся в сердце раненом моем. Жестоко как судьба распорядилась нами, не дав остаться на земле вдвоем. Но в одиночестве своем тоскуя, под жарким солнцем и когда идут дожди, я помню о тебе, тебя люблю я! Мой самый верный муж! До встречи… Жди!»Незваный гость устало опустился на топчан, плечи его содрогались от рыданий.— Умоляю вас, удалите эту надпись на памятнике! Тот муж был очень плохим человеком и не заслуживает столь лестных слов от женщины, которую всю жизнь предавал!— Что за чушь? Как вы себе это представляете? Бредите, что ли?Я на минуту отвернулся от сумасшедшего мужика, чтобы подбросить дров в печку.— Сделайте милость! Больно осознавать, что Мария страдает и продолжает любить этого негодяя! Когда уничтожите старую надпись, сделайте другую: «Жена, прости мои грехи, за которые я теперь страдаю в аду».— Как вы себе это представляете? Перед вами сторож, и портить памятник не входит в его обязанности! Вы ненормальный? — рявкнул ему, повернулся к гостю, но его и след простыл, словно никогда и не было.О том, что этот чокнутый все же являлся, свидетельствовали разбросанные бумаги. Я подошел к двери, но она оказалась закрытой на щеколду. «Хм… Как же мужик вышел? Наверное, просто захлопнулась…» Вскоре снова уснул…Утром пришел Сан Саныч, я рассказал ему о ночном происшествии.— А-а-а… То профессор снова являлся! — не удивился дедок. — И Андрея, ну, прошлого сторожа, отсюда выжил. Зачастил ходить каждую ночь! Я-то его не боюсь, Иван Антонович мирный, прочитаю молитву, он и сгинет!— А что за профессор?— Дык на одной из аллей похоронен. Его благоверная все ходила на могилу к нему и убивалась от горя! Люди сказывали, что этот самый покойник при жизни еще тот гуляка был, ни одной юбки не пропускал, но Мария, ну, жена в смысле, ничего об этом не знала! Всех доброжелателей, что намеревались ее просветить, посылала по известному адресу. А недавно женщину дети к себе в другой город забрали. Вот, думаю, может, все-таки уважить Антоныча и переделать надпись? Вдруг ему полегчает?«Еще один ненормальный!» — пронеслось у меня в голове. Перед уходом решил посмотреть на могилу профессора. Каково же было удивление и испуг, когда на фотографии на памятнике узнал ночного гостя…Больше я на работу ночного сторожа не вышел!Автор - Роман.

Ключевые слова: Старое городское кладбище эпитафии надгробные памятники сторож ночное происшествие

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