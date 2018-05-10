Оборотень из нашей деревни

Оборотень из нашей деревниВ деревне, где жила маленькая Танюша, не было школы, поэтому ученикам приходилось ходить за знаниями в соседнее село. Путь ребятишек пролегал через лес, поэтому в зимнее время малышам разрешалось пропускать занятия, особенно в плохую погоду.
В тот год зима выдалась снежной, Таня как раз училась в первом классе и очень гордилась своим новым статусом, девочка в любую погоду ходила в школу, несмотря на то, что родители ее всячески отговаривали - как это так, Витька пойдет, а ей дома сидеть.
Витька - это старший брат Танюши, он был уже взрослый, в девятом классе учился вместе с соседскими мальчишками Толиком и Юрой, поэтому родители и согласились отпускать малышку, с таким-то сопровождением…
Уроки у малышей заканчивались рано, поэтому учителя разрешали Тане ждать старшего брата.
***
Это случилось незадолго до нового года, Витя предупредил родителей, что переночует у друзей в соседнем селе, они собирались оформлять стенгазету, поэтому Тане лучше остаться дома. Но не тут-то было: девочка закатила истерику, и семейство согласилось.
Со стенгазетой управились быстрее, чем думали, поэтому Витя все же решил идти домой, было около семи вечера, когда брат с сестрой подошли к лесу, низко над деревьями висела полная луна, и Тане вдруг стало страшно. Девочке захотелось вернуться в село к друзьям Вити, но она побоялась, что брат назовет ее трусихой, поэтому она промолчала.
В лесу было тихо, даже очень тихо, лишь снег тихонько похрустывал под ногами, и воздух тихонько звенел от мороза. В какой-то момент Тане показалось, что она слышит шаги за спиной, она оглянулась, но на тропе никого не было.
***
Таня перевела взгляд на брата, он уверенно шагал по тропе, как будто ничего не слышал, и девочка немного успокоилась.
Вдруг Витя резко остановился и сжал руку сестры так, что она чуть не вскрикнула. Прямо перед ними стоял волк. Зверь внимательно смотрел на ребят, в тот момент Тане показалось, что он думает, кого бы съесть первым. Животное присело на задние лапы и переводило взгляд с брата на сестру.
В следующий миг Таня поняла, что находится на уровне веток, это брат подсадил ее на дерево, девочка ловко уцепилась и, подтянувшись, вскарабкалась выше. Волк глухо зарычал, казалось, в следующий момент он прыгнет. Таня понимала, что брату не спастись, от ужаса она не могла даже кричать.
***
Где-то вдали затрещали ветви, раздался вой, от которого девочка чуть было не сорвалась вниз, да и волка проняло…
Зверь, так и не завершив прыжок, попятился, ветви трещали уже совсем рядом, казалось, через лес пробиралось что-то большое. Наконец, из-за кустов показалась морда огромного зверя, внешне похожего на старого волка.
В тот момент Таня готова была поклясться, что он похож на дядьку Федора, одинокого мужика из их деревни. От Федора его отличали лишь красные светящиеся глаза, свалявшаяся шерсть, свисающая клочьями, и огромные клыки.
***
Прыжок.
И вот, зверь уже стоит, ощерившись, между волком и детьми…
- Не сметь, - услышала Таня сквозь жуткий рык, от которого волк заскулил и попятился.
Зверь повернулся к детям, по-доброму заворчал и удалился в чащу. В этот момент Таня не выдержала и свалилась с дерева прямо на голову брату.
***
- Родителям ни слова, - прошептал Витька севшим от страха голосом, Таня кивнула, и они пошли домой.
Кем был зверь, который так вовремя пришел на помощь, а вдруг это и был дядя Федор? Ведь это означало, что в их деревне живет самый настоящий оборотень…
Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:45
Вчера, 16:45 by ZoreslavaПросмотров: 749Комментарии: 6
Ключевые слова: Волк оборотень деревня авторская история