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Истории из жизни

Оборотень из нашей деревни

В деревне, где жила маленькая Танюша, не было школы, поэтому ученикам приходилось ходить за знаниями в соседнее село. Путь ребятишек пролегал через лес, поэтому в зимнее время малышам разрешалось пропускать занятия, особенно в плохую погоду.

В тот год зима выдалась снежной, Таня как раз училась в первом классе и очень гордилась своим новым статусом, девочка в любую погоду ходила в школу, несмотря на то, что родители ее всячески отговаривали - как это так, Витька пойдет, а ей дома сидеть.

Витька - это старший брат Танюши, он был уже взрослый, в девятом классе учился вместе с соседскими мальчишками Толиком и Юрой, поэтому родители и согласились отпускать малышку, с таким-то сопровождением…

Уроки у малышей заканчивались рано, поэтому учителя разрешали Тане ждать старшего брата.

***

Это случилось незадолго до нового года, Витя предупредил родителей, что переночует у друзей в соседнем селе, они собирались оформлять стенгазету, поэтому Тане лучше остаться дома. Но не тут-то было: девочка закатила истерику, и семейство согласилось.

Со стенгазетой управились быстрее, чем думали, поэтому Витя все же решил идти домой, было около семи вечера, когда брат с сестрой подошли к лесу, низко над деревьями висела полная луна, и Тане вдруг стало страшно. Девочке захотелось вернуться в село к друзьям Вити, но она побоялась, что брат назовет ее трусихой, поэтому она промолчала.

В лесу было тихо, даже очень тихо, лишь снег тихонько похрустывал под ногами, и воздух тихонько звенел от мороза. В какой-то момент Тане показалось, что она слышит шаги за спиной, она оглянулась, но на тропе никого не было.

***

Таня перевела взгляд на брата, он уверенно шагал по тропе, как будто ничего не слышал, и девочка немного успокоилась.

Вдруг Витя резко остановился и сжал руку сестры так, что она чуть не вскрикнула. Прямо перед ними стоял волк. Зверь внимательно смотрел на ребят, в тот момент Тане показалось, что он думает, кого бы съесть первым. Животное присело на задние лапы и переводило взгляд с брата на сестру.

Оборотень из нашей деревни

В следующий миг Таня поняла, что находится на уровне веток, это брат подсадил ее на дерево, девочка ловко уцепилась и, подтянувшись, вскарабкалась выше. Волк глухо зарычал, казалось, в следующий момент он прыгнет. Таня понимала, что брату не спастись, от ужаса она не могла даже кричать.

***

Где-то вдали затрещали ветви, раздался вой, от которого девочка чуть было не сорвалась вниз, да и волка проняло…

Зверь, так и не завершив прыжок, попятился, ветви трещали уже совсем рядом, казалось, через лес пробиралось что-то большое. Наконец, из-за кустов показалась морда огромного зверя, внешне похожего на старого волка.

В тот момент Таня готова была поклясться, что он похож на дядьку Федора, одинокого мужика из их деревни. От Федора его отличали лишь красные светящиеся глаза, свалявшаяся шерсть, свисающая клочьями, и огромные клыки.

***

Прыжок.

И вот, зверь уже стоит, ощерившись, между волком и детьми…

- Не сметь, - услышала Таня сквозь жуткий рык, от которого волк заскулил и попятился.

Зверь повернулся к детям, по-доброму заворчал и удалился в чащу. В этот момент Таня не выдержала и свалилась с дерева прямо на голову брату.

***

- Родителям ни слова, - прошептал Витька севшим от страха голосом, Таня кивнула, и они пошли домой.

Кем был зверь, который так вовремя пришел на помощь, а вдруг это и был дядя Федор? Ведь это означало, что в их деревне живет самый настоящий оборотень…

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:45
Вчера, 16:45 by ZoreslavaПросмотров: 749Комментарии: 6
+13

Ключевые слова: Волк оборотень деревня авторская история

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Комментарии

#1 написал: Select
Вчера, 17:05
+2
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 43
Добрый оборотень дядя Федор? Обычно такими славными и хорошими оборотни не бывают. Ну, можно сказать повезло. А если и живет оборотень, то что? Добрый же, спас вас от волка.
Странная история, конечно, но плюс поставлю. 437
Зарегистрирован: 10.05.2018
#2 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 18:00
+3
Группа: Журналисты
Репутация: (1835|0)
Публикаций: 825
Комментариев: 7 317
Дядя Фёдор молодец, днём в деревне. а ночью в лесу. Не устаёт человек или оборотень круглые сутки работать и помогать всем. blush +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                       
#3 написал: Баба Клава
Вчера, 21:16
+3
Группа: Авторы
Репутация: (2685|-2)
Публикаций: 42
Комментариев: 2 157
А чего Витя с Таней вдвоем то через лес шастали? Неужто других детей-школьников из их села в тот день больше не было? Куда Толик с Юрой делись? Надо было с ними засветло домой тащиться, а не ждать ночи. Да и сомневаюсь я, что в снежную зиму можно через лес пройти. Откуда там тропы? Это не Невский проспект и снегоуборочные машины там не ездят. За одну ночь любую дорожку заметет так, что и не найдешь её. На лыжах - это я ещё бы поняла, а так не.
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
#4 написал: LudaM
Вчера, 22:04
+2
Группа: Посетители
Репутация: (57|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 459
Витя со стенгазетой задержался, вот и пошли вдвоем домой одни, если дети зимой шастали из одного села в другое в школу - тропа была всегда. Пусть "собачья тропка" - но была. А че дядя Федор, ну ведьмак, они ж разные бывают. Кто-то пакостит, кто-то выручает. Небось родители знали что нить о дяде Федоре, вот и побежали к нему, потому как знали, что дети ночью домой пойдут, ибо Танюшка, ответственная девочка, истерики по поводу учебы закатывает
Зарегистрирован: 27.09.2015
 
#5 написал: Arhip
Вчера, 22:50
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (755|0)
Публикаций: 39
Комментариев: 732
Прикольная история, но творческая.
Плюсанул только из-за картинки
Зарегистрирован: 29.08.2017
   
#6 написал: Баба Клава
Вчера, 22:53
0
Группа: Авторы
Репутация: (2685|-2)
Публикаций: 42
Комментариев: 2 157
Цитата: LudaM
Танюшка, ответственная девочка, истерики по поводу учебы закатывает

Ну да, ну да. А может Танюшка когда с дерева то летела, больно шибко головой об сугроб приложилась. Вот и рассказывает теперича всякие чудеса про дядю Федю и волка.
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
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