Оборотень из нашей деревни

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:45

Zoreslava Просмотров: 749 Комментарии: 6 +13 Вчера, 16:45 by

В деревне, где жила маленькая Танюша, не было школы, поэтому ученикам приходилось ходить за знаниями в соседнее село. Путь ребятишек пролегал через лес, поэтому в зимнее время малышам разрешалось пропускать занятия, особенно в плохую погоду.В тот год зима выдалась снежной, Таня как раз училась в первом классе и очень гордилась своим новым статусом, девочка в любую погоду ходила в школу, несмотря на то, что родители ее всячески отговаривали - как это так, Витька пойдет, а ей дома сидеть.Витька - это старший брат Танюши, он был уже взрослый, в девятом классе учился вместе с соседскими мальчишками Толиком и Юрой, поэтому родители и согласились отпускать малышку, с таким-то сопровождением…Уроки у малышей заканчивались рано, поэтому учителя разрешали Тане ждать старшего брата.***Это случилось незадолго до нового года, Витя предупредил родителей, что переночует у друзей в соседнем селе, они собирались оформлять стенгазету, поэтому Тане лучше остаться дома. Но не тут-то было: девочка закатила истерику, и семейство согласилось.Со стенгазетой управились быстрее, чем думали, поэтому Витя все же решил идти домой, было около семи вечера, когда брат с сестрой подошли к лесу, низко над деревьями висела полная луна, и Тане вдруг стало страшно. Девочке захотелось вернуться в село к друзьям Вити, но она побоялась, что брат назовет ее трусихой, поэтому она промолчала.В лесу было тихо, даже очень тихо, лишь снег тихонько похрустывал под ногами, и воздух тихонько звенел от мороза. В какой-то момент Тане показалось, что она слышит шаги за спиной, она оглянулась, но на тропе никого не было.***Таня перевела взгляд на брата, он уверенно шагал по тропе, как будто ничего не слышал, и девочка немного успокоилась.Вдруг Витя резко остановился и сжал руку сестры так, что она чуть не вскрикнула. Прямо перед ними стоял волк. Зверь внимательно смотрел на ребят, в тот момент Тане показалось, что он думает, кого бы съесть первым. Животное присело на задние лапы и переводило взгляд с брата на сестру.В следующий миг Таня поняла, что находится на уровне веток, это брат подсадил ее на дерево, девочка ловко уцепилась и, подтянувшись, вскарабкалась выше. Волк глухо зарычал, казалось, в следующий момент он прыгнет. Таня понимала, что брату не спастись, от ужаса она не могла даже кричать.***Где-то вдали затрещали ветви, раздался вой, от которого девочка чуть было не сорвалась вниз, да и волка проняло…Зверь, так и не завершив прыжок, попятился, ветви трещали уже совсем рядом, казалось, через лес пробиралось что-то большое. Наконец, из-за кустов показалась морда огромного зверя, внешне похожего на старого волка.В тот момент Таня готова была поклясться, что он похож на дядьку Федора, одинокого мужика из их деревни. От Федора его отличали лишь красные светящиеся глаза, свалявшаяся шерсть, свисающая клочьями, и огромные клыки.***Прыжок.И вот, зверь уже стоит, ощерившись, между волком и детьми…- Не сметь, - услышала Таня сквозь жуткий рык, от которого волк заскулил и попятился.Зверь повернулся к детям, по-доброму заворчал и удалился в чащу. В этот момент Таня не выдержала и свалилась с дерева прямо на голову брату.***- Родителям ни слова, - прошептал Витька севшим от страха голосом, Таня кивнула, и они пошли домой.Кем был зверь, который так вовремя пришел на помощь, а вдруг это и был дядя Федор? Ведь это означало, что в их деревне живет самый настоящий оборотень…

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