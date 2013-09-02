Сглаз подруги

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:40

Nik_dk Просмотров: 758 Комментарии: 21 0 Сегодня, 13:26 by

Так, с чего начать? Начну, наверное, с того, что человек я активный, занимаюсь всю жизнь различными аэробиками, хожу в спорт зал. С тех пор как переехала в эту часть света еще и велосипедом, лыжами, роликами, каяками, горными походами и т.д. Еще я довольно долго уже занимаюсь разными оздоровительными голоданиями, чистками организма, никогда, из принципа не пью никакие лекарства, простуды лечу исключительно голоданием, болею, в общем, достаточно редко.Занимаясь, однако, всем вышеперечисленным я как-то начала замечать, что у меня достаточно низкий уровень энергии. Я очень быстро уставала. Все время мерзла. Иногда такой уставшей себя чувствовала, что просто до слез, хотелось лечь и лежать без движения, целую вечность. Когда я стала обращать на это внимание, я себе это объяснила, тем, что ну, наверное, слабый организм от природы. Папа алкоголик был, мама в войну росла ну и т.д. Годы опять же.Вспоминая студенческие годы, сил у меня тогда, видимо, было навалом. Тогда я грызла до умопомрачения гранит науки, занималась по полтора часа аэробикой 3 раза в неделю, устраивала постоянные студенческие тусовки у себя дома (я жила в отдельной квартире), шила, вязала, кучей общественной работы занималась и еще чего только не творила, Герболайф, например, я не помню, чтобы я замечала за собой какой-то нехватки сил.Короче, научилась я как-то с этим жить. Старалась в свой пищевой рацион включать высокоэнергетические продукты и вообще соблюдать режим дня, питания, спать достаточно ну и т.д. В общем, мне удавалось как-то поддерживать себя на каком-то уровне.И вот сводит меня жизнь с некой женщиной, назовем ее "астрологиня". Женщина была представлена мне как человек, который снимает сглазы, как астролог и гадалка на картах Таро. Довольно широкая специализация, надо сказать. Слышала я о ней много хорошего, поэтому однажды позвонила астрологине и договорилась о встрече. Астрологиня оказалась очень приятной женщиной, и мы сели "поговорить". Говорила в основном она, я всего лишь изложила ей свой вопрос, что, мол, мало у меня сил, что со мной не так? Рассказала она мне интересные вещи. Она сказала, что лет примерно пять назад меня очень сильно сглазила одна моя знакомая, при этом она мне ее описала - основным в описании было то, что у человека очень плохие волосы.Сглазила она меня, пробив большую дыру в районе пресса, чакра солнечного сплетения, и это является основной причиной того, что у меня низкий уровень энергии. Она просто вытекает из этой дыры, и кто угодно может энергию оттуда черпать.Она сказала, что это надо, конечно, лечить, то есть снимать сглаз. Сказано, сделано, в следующий раз я приехала к астрологине для процедуры снятия сглаза. Все прошло хорошо, во время снятия сглаза страшно трещали свечи, у меня очень сильно крутилась голова, иногда пробивали слезы, но, в общем, прошло все хорошо. После этой процедуры я съездила в церковь, поставила свечи, и жизнь пошла дальше.Практически сразу я начала замечать результаты… Упадок сил у меня исчез. Я стала замечать, что как бы я ни выматывалась, физически или на работе, я перестала чувствовать - все больше не могу, могу только лежать и не двигаться… И вообще настроение стало лучше… Но, кто меня сглазил, так мне было и непонятно, я перебирала все своих знакомых и не могла определиться.Жизнь меня забрасывала в разные места, я из Москвы, одно время я жила в Чикаго, теперь живу в Ванкувере.Больше всего жаль оставлять друзей, которых приобретаешь во всех этих "жизнях". Благо, есть Интернет, можно поддерживать связь с людьми в любой точке мира.Так однажды, во время очередного чата с одними моими друзьями, семейной парой, рождается у нас идея рвануть в круиз.Опускаю детали сборов, решений какие туры брать, в портах, остановки и прочих деталей. Мы все вместе едем в круиз после практически 4 лет разлуки.Мы не виделись довольно долго, поэтому разговоров разных у нас было много. Так в один из таких разговоров, вызванных фактом, что я отказывалась принимать лекарство от укачивания. Я, пытаясь доказать свою точку зрения, что лекарствам есть альтернативные методы, рассказываю, когда мне было где-то 19 лет, походив на курс иглоукалывания, я абсолютно излечилась от ангины, которой болела с детства, и никакие лекарства мне не помогали.Круиз проходит очень весело, за бортом красота, в каждом порту нас ждет очередное заранее запланированное приключение. Приключения часто требуют физической подготовки, и у моей подруги не всегда, к сожалению, получается, что очень ее расстраивало и злило, как я видела. Еще я видела, что каждый раз, когда мы разрядившиеся в пух и прах шли в ресторан или на шоу, она как-то на меня смотрела, что не очень мне от этого взгляда было хорошо. Я старалась на это внимания не обращать. Бывает.И вот круиз наш подходит к концу, и в последний день я сваливаюсь с простудой. Все как положено, температура, ломота в теле. Не на пустом месте простуда, на круизе с погодой не повезло, было холодно, дождь, а тут еще наши приключения. Я тут же приступила к своим обычным методам – много жидкости и голодание. Болеть было некогда, в день прибытия у моих друзей еще целый день до самолета, и должна показать им все красоты Ванкувера, так как пароход прибывал в Ванкувер.Мы заехали ко мне домой, немного отдохнули, оставили вещи и потом целый день бегали по городу и окрестностям. Вечером друзья мои улетели.На следующий же день я сваливаюсь в жуткой, самой настоящей ангиной, которой у меня не было уже 20 лет. Ангина странная. Помимо боли при глотании у меня еще какой-то страшный хрипящий кашель… В общем, разболелась я не на шутку.Болею неделю, ничего не проходит, вторая пошла, я решила, что придется пить лекарства, потому что ничего уже не помогает… Лекарства мне тоже не помогли. Проболев две недели, я решила наведаться к астрологине.С порога, она начала мне говорить, что у меня что-то нехорошее висит на горле, чакра шеи, что надо быстро это снять, это будет несложно, потому что сглаз очень свежий. Тут же процедура снятия сглаза была проведена… Я уехала от астрологини здоровым человеком, симптомов ангины уже не было под вечер, хрипящий кашель прошел в течение еще дней 3-х. Еще астрологиня мне сказала, что автор сглаза тот же самый. Вот это был удар! Никак я не могла подумать, что это моя подруга.Надо сказать, что у моей подруги лет 5 назад обнаружили раннюю стадию рака. Мы очень за нее переживали, любящий муж, двое маленьких деток, а тут такая напасть. Слава богу, это было обнаружено тогда, когда это можно было лечить. Подруга моя вылечилась. Но во время химио-терапии волосы, конечно, пришлось сбрить.Автор: kiseta.

Ключевые слова: Подруга сглаз чакра

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