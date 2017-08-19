Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

До сих пор необъяснимые для меня факты

Хочу рассказать вам несколько фактов из своей жизни, которые заставляют меня верить в то, что сверхъестественное не выдумка. Я не видела духов, не удирала с кладбища из-за трепыхающегося надгробия, но и мои случаи поднимали волосы на затылке и холодили спину.

1) Мне 3 года, и я однажды заявляю маме:
— Я хочу на пианино поиграть!

Мама говорит, что у нас нет пианино, спрашивает, откуда я про такой предмет знаю. А я отвечаю:
— У бабушки было, помнишь, мы его из Москвы на поезде после войны везли?

Занавес. Мама говорит, что я про войну и Москву слыхом не слыхивала, тем более про поезда и пианино: жили мы в глухомани в деревне. Телевизора у нас в советское бедное время не было, в сад я не ходила.

Вот что это было? Память о прошлой жизни? Маме тот случай рассказывать неприятно, потому как она в сверхъестественное не верит, а тогда она реально напугалась. И я бы о нем и не узнала, если бы не откопала мамин «Дневник молодой мамы», куда она записывала мои первые слова и забавные фразочки.

2) Не помню, сколько лет мне было, кажется, 9-11, точно не скажу. Я жила с родителями в деревне. Домик был маленький, спали мы на двухэтажной кровати, которую сам смастерил мой папа. Дружная семья, все прекрасно.

Самой обыкновенной ночью я просыпаюсь оттого, что папа встал с кровати и пошел на кухню, включил свет, обул валенки и вышел из дома в коридор — покурить, наверное. Мне срочно приспичило по-маленькому, а папа как назло свет выключил, когда в коридор выходил. Я слезла с верхней полки кровати, прошла на кухню, свет включаю, а возле дверей стоят папины валенки. Я подзависла: что же он тогда обул? Захожу в спальню, а папа спит. Я очень испугалась, разбудила родителей и спала с ними до утра.

Мама упирала на то, что я уснула, когда папа вышел, а когда проснулась, он уже вернулся. Но вся фишка в том, что, когда он включил на кухне свет, я на кровати села и собиралась спуститься, позывы мочевого пузыря прогнали сон. Что это было, я не знаю. Но до сих пор мурашки.

И сейчас, когда мне снятся кошмары, всенепременно они происходят в том самом доме или в его окрестностях. Раздолье для психиатров.

3) Дочке чуть больше двух лет. Знает только самые примитивные слова и еле составляет из них фразы. Ночь, сижу играю на компе, дочка в конце комнаты спит в кроватке. Вдруг она просыпается, садится на кровать, смотрит в ноги и начинает плакать.

Я подбегаю, начинаю укачивать, а доча плачет и повторяет: «Убери эту тетю». И так было несколько раз. У мужа убили мать, когда ему было 11 лет, думаю, может, она к внучке приходила? Когда батюшка освятил квартиру, дочка стала спать спокойно. А вообще, в этой квартире много народа поумирало.

4) Переехали мы в новую квартиру — сталинка 50-х годов, бывшая коммуналка. Все прекрасно, барабашки по потолкам не бегают. И вот купила я кошку. Кошка меня реально пугала. Она могла идти по коридору, потом резко выгнуть с шипением спину и уставиться в пустоту. Ужас!

Муж говорил, что она котов в подъезде слышала и запах их чуяла. Но какого черта она тогда так делала на кухне — помещении, максимально удаленном и изолированном от коридора? И опять я позвала батюшку. После освящения кошка успокоилась. Так что не в котах было дело. Но сама я ничего не видела, не слышала, не ощущала.

5) Это не моя история, мне ее рассказала подруга, и не верить ей оснований у меня нет. Ее мать умерла давно, даже фото практически не осталось, черно-белые только, старые. И вот ее дочка однажды сказала, что ей бабушка Валя приснилась. А маму моей подруги звали Валентина. Подруга стала расспрашивать дочку (ей 5 лет) про бабушку, и та ей ее мать описала. Самое интересное, что подруга дочке про маму свою никогда не рассказывала и фоток не показывала. Что конкретно ей бабушка во сне сказала, она не помнит и вообще значения этому не придала. А вот подруга моя со всех ног в церковь ломанулась.

6) Эта история не совсем в тему, но раз писать, так писать. Делаю покупки в супермаркете, пора идти на кассу, ближайшая ко мне первая, а меня потянуло в конец — на двенадцатую. Когда я стала выкладывать товары на ленту, отрубился свет до десятой кассы. Совпадение? Но меня реально в конец тянуло, прямо жгло.

Вот и вся мистика из моей жизни. Кто-то скажет, что я вижу то, чего на самом деле нет, но я не соглашусь с этим мнением.

Автор: Стесняшка.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:28
Сегодня, 13:28 by HelldogПросмотров: 278Комментарии: 1
+6

Ключевые слова: Истории факты мистика ужас странное предчувствие

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 15:06
0
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (1805|0)
Публикаций: 803
Комментариев: 7 242
Поставлю плюс за ведение дневника, если бы его не было, то и этих историй тоже. blush +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                      
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.