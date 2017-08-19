До сих пор необъяснимые для меня факты

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:28

Helldog Просмотров: 278 Комментарии: 1 +6 Сегодня, 13:28 by

Хочу рассказать вам несколько фактов из своей жизни, которые заставляют меня верить в то, что сверхъестественное не выдумка. Я не видела духов, не удирала с кладбища из-за трепыхающегося надгробия, но и мои случаи поднимали волосы на затылке и холодили спину.1) Мне 3 года, и я однажды заявляю маме:— Я хочу на пианино поиграть!Мама говорит, что у нас нет пианино, спрашивает, откуда я про такой предмет знаю. А я отвечаю:— У бабушки было, помнишь, мы его из Москвы на поезде после войны везли?Занавес. Мама говорит, что я про войну и Москву слыхом не слыхивала, тем более про поезда и пианино: жили мы в глухомани в деревне. Телевизора у нас в советское бедное время не было, в сад я не ходила.Вот что это было? Память о прошлой жизни? Маме тот случай рассказывать неприятно, потому как она в сверхъестественное не верит, а тогда она реально напугалась. И я бы о нем и не узнала, если бы не откопала мамин «Дневник молодой мамы», куда она записывала мои первые слова и забавные фразочки.2) Не помню, сколько лет мне было, кажется, 9-11, точно не скажу. Я жила с родителями в деревне. Домик был маленький, спали мы на двухэтажной кровати, которую сам смастерил мой папа. Дружная семья, все прекрасно.Самой обыкновенной ночью я просыпаюсь оттого, что папа встал с кровати и пошел на кухню, включил свет, обул валенки и вышел из дома в коридор — покурить, наверное. Мне срочно приспичило по-маленькому, а папа как назло свет выключил, когда в коридор выходил. Я слезла с верхней полки кровати, прошла на кухню, свет включаю, а возле дверей стоят папины валенки. Я подзависла: что же он тогда обул? Захожу в спальню, а папа спит. Я очень испугалась, разбудила родителей и спала с ними до утра.Мама упирала на то, что я уснула, когда папа вышел, а когда проснулась, он уже вернулся. Но вся фишка в том, что, когда он включил на кухне свет, я на кровати села и собиралась спуститься, позывы мочевого пузыря прогнали сон. Что это было, я не знаю. Но до сих пор мурашки.И сейчас, когда мне снятся кошмары, всенепременно они происходят в том самом доме или в его окрестностях. Раздолье для психиатров.3) Дочке чуть больше двух лет. Знает только самые примитивные слова и еле составляет из них фразы. Ночь, сижу играю на компе, дочка в конце комнаты спит в кроватке. Вдруг она просыпается, садится на кровать, смотрит в ноги и начинает плакать.Я подбегаю, начинаю укачивать, а доча плачет и повторяет: «Убери эту тетю». И так было несколько раз. У мужа убили мать, когда ему было 11 лет, думаю, может, она к внучке приходила? Когда батюшка освятил квартиру, дочка стала спать спокойно. А вообще, в этой квартире много народа поумирало.4) Переехали мы в новую квартиру — сталинка 50-х годов, бывшая коммуналка. Все прекрасно, барабашки по потолкам не бегают. И вот купила я кошку. Кошка меня реально пугала. Она могла идти по коридору, потом резко выгнуть с шипением спину и уставиться в пустоту. Ужас!Муж говорил, что она котов в подъезде слышала и запах их чуяла. Но какого черта она тогда так делала на кухне — помещении, максимально удаленном и изолированном от коридора? И опять я позвала батюшку. После освящения кошка успокоилась. Так что не в котах было дело. Но сама я ничего не видела, не слышала, не ощущала.5) Это не моя история, мне ее рассказала подруга, и не верить ей оснований у меня нет. Ее мать умерла давно, даже фото практически не осталось, черно-белые только, старые. И вот ее дочка однажды сказала, что ей бабушка Валя приснилась. А маму моей подруги звали Валентина. Подруга стала расспрашивать дочку (ей 5 лет) про бабушку, и та ей ее мать описала. Самое интересное, что подруга дочке про маму свою никогда не рассказывала и фоток не показывала. Что конкретно ей бабушка во сне сказала, она не помнит и вообще значения этому не придала. А вот подруга моя со всех ног в церковь ломанулась.6) Эта история не совсем в тему, но раз писать, так писать. Делаю покупки в супермаркете, пора идти на кассу, ближайшая ко мне первая, а меня потянуло в конец — на двенадцатую. Когда я стала выкладывать товары на ленту, отрубился свет до десятой кассы. Совпадение? Но меня реально в конец тянуло, прямо жгло.Вот и вся мистика из моей жизни. Кто-то скажет, что я вижу то, чего на самом деле нет, но я не соглашусь с этим мнением.Автор: Стесняшка.

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