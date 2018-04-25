Хотите - верьте, хотите - нет

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:48

Причина: Авторская стилистика сохранена. Добавлен раздел

капитанская дочка Просмотров: 173 Комментарии: 3 +6 Вчера, 23:48 by

У меня бывают странные сны. Обо одном я уже рассказывала, а странное в моих снах - это умершие родные или знакомые люди, которые обращаются ко мне с разговорами, просьбами.Сначала я отмахивалась от этих сновидений, типа - ну, посмотрела на ночь ужастик, вспоминала в разговорах о покойном и так далее, но жизнь показала, что все совсем не так просто.Теперь я просто верю в свои сны и стараюсь, по возможности, выполнять просьбы покойных (для справки - психически здорова).Вот несколько историй...Как-то неожиданно мне приснился бывший мамин сослуживец. Я его хорошо знала, когда жила в родном городе. Так вот, он был весьма жизнерадостен и деловит. На фоне яркого цветущего пейзажа он подошел ко мне и сказал: "Маме передай привет! Мы тут с сынами для моей супруги дом строим, сейчас кухню отделываем!". И удалился.Проснувшись, я все четко помнила. Поудивлялась, что приснился Александр Иванович, про которого я и не вспоминала.Через пару дней, разговаривая с мамой, я рассказала ей свой сон. Была долгая пауза... Потом мама сказала вдруг осипшим голосом: "Александр Иванович уже несколько лет назад умер, а через некоторое время один за одним погибли оба сына, жена его жива, но сильно болеет". Сон мой из чудноватого сразу стал жутковатым.Спустя полгода жена Александра Ивановича скончалась...Сколько я себя помню, соседями родителей были дядя Ваня и тетя Валя. Люди уже немолодые, добрые и общительные. Дети со всего двора очень любили дядю Ваню. Дядя Ваня был невысокий, прихрамывающий из-за боевого ранения, с замечательным чувством юмора.И маленькими, и взрослыми мы любили с ним поговорить. Он легко находил ответы на детские вопросы, строил снежные горки зимой, а летом, на лужайке, пек с детворой картошку и рассказывал всякие интересные истории.Шли годы, вырастало одно поколение нашего двора, другое... Но все так же дядя Ваня был другом детей.Как-то весной мама сказала мне, что дядя Ваня умер... Что поделаешь - годы...Спустя некоторое время мне снится сон, что я нахожусь в помещении, похожем на метро. Лестницы ведут вниз. Светло и красиво, но как-то тихо, нерадостно... Широкий и нарядный коридор, вдоль него расположены высокие белые закрытые двери.Я иду уверенно и открываю одну из дверей. Внутри просторная комната, ярко освещенная, но окон нет и стены голые, нет ни обоев, ни обивки какой-нибудь. Посредине помещения стоит широкая кровать, застеленная кружевным полотном. Под полотном очертания человеческого тела, из-под покрывала доносится голос: "Я на папу твоего обиделся... Все ко мне пришли, а он не пришел. Я же ждал его".Я проснулась в ужасе, у отца последнее время со здоровьем неполадки, а тут кто-то ждет его в таком странном месте.Еле дождавшись утра, я позвонила маме, чтобы рассказать свой сон. "Сегодня по дяде Ване сорок дней, - сказала она. - Вчера мы все ездили к нему на кладбище, а отец не смог". На кладбище отец съездил в тот же день.Хотите - верьте, хотите - нет...

Ключевые слова: Покойники просьбы смерть вещие сны авторская история

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