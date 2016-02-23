Молчаливые визитеры

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:06

Helene85 Просмотров: 36 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 00:06 by

В моей семье случилось вот такое НЕПОНЯТНОЕ.Отец мой (1933-го года рождения) жил до войны со своими родителями и братьями-сестрами в Читинской области.Родители его были грамотные, отец - начальник лесозаготовительного участка, мать - учительница начальных классов (при этом очень верующая).Частенько отец брал с собой младшего сына то на рыбалку, то в баню с мужиками, то в поле. И вот что рассказал мой отец:«Мне было лет пять тогда, это было еще до войны, папка был жив. Едем с ним на телеге по дороге через поля. Отец уставший был, задремал с уздечкой в руках, а конь сам уже дорогу домой знал, его и подгонять не надо. Конь идет не спеша, отец дремлет, а я сижу спиной вперед, ноги с телеги свесил. И вдруг вижу: вдоль дороги по полю бегут два маленьких ребенка - девочка и мальчик. Совершенно одинаковые, наверное, близнецы. Примерно им по 3-4 годика. Одеты не по-деревенски: ботиночки у обоих, носочки белые. Мальчик в шортиках, на девочке - юбочка. Красивенькие такие. Я с телеги спрыгнул – и к ним, а они в поле убегать. Я побежал за ними, но не догнал и вернулся. Папку не хотел будить.Через некоторое время они вновь появились. Я ждал, чтобы поближе подошли, но они не подходили. Опять к ним хотел бежать, но они снова убежали. Так я их и не догнал.Дома рассказал маме. Мама мне поверила, но очень удивлялась, кто же такие могли быть, ведь необычно одеты и без взрослых».В сентябре 1941-го мой дед ушел на войну, а бабушка осталась с пятью детьми. Дожила она до 84 лет в полном уме, обладала удивительной памятью – вплоть до того, что иной раз, описывая тот или иной день из своей жизни, она указывала, какая была погода. Знала, когда умрет, приготовилась к этому событию. Так что нет повода ей не доверять.Когда впервые увидела близнецов – сразу узнала их из рассказа своего сына еще довоенного времени. Они появлялись у нее в доме ночью, выходили из-за печки. В руках держали что-то, больше похожее на свиток из бумаги. Приходили несколько раз.Но однажды она не стала гасить свечу, сделала вид, что спит, и когда они подошли поближе – попыталась поймать за руку одного из них. Девочка и мальчик убежали и больше не появлялись, а моя бабушка всю жизнь сокрушалась: «Не надо мне было ловить, надо было поговорить с ними. Может, они весточку от Гриши приносили?».Через некоторое время она получила похоронку на своего Гришу. Григорий Степанович Попов погиб осенью 1943-го в боях за восточную окраину села Бряново Смоленской области.А кто были эти маленькие гости – так и осталось тайной, осталось загадкой. Ведь разница, когда их видели мой отец и моя бабушка, составляет примерно три года, но они как были маленькими детьми, так и остались. Интересно, а может, они уже раньше приходили к кому-нибудь из моей родни? Или еще придут?

Ключевые слова: Близнецы видение война похоронка знак авторская история

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