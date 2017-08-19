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Истории из жизни

Что это было?

Всем привет!
Вот сегодня мне рассказал историю мой начальник на работе. История не страшная, но странная.

Немного отступлюсь от темы…
Надо сказать, что мой начальник – человек серьезный, совершенно ни во что такое мистическое неверующий. Работаем мы вместе уже 18 лет, возраст у него почтенный, он мне - как второй отец, смело могу сказать, что не верить ему – просто себя не уважать.

10 апреля (приходится на Пасхальную неделю) умер дедушка его зятя, 12 апреля были похороны. И вот, 13 апреля, он пришел на работу и рассказывает… Далее с его слов:

"Получилось так, что гроб с покойником всю траурную процессию носил я, мой сват и еще двое молодых ребят из родственников. Приехали мы в морг, вынесли гроб, поставили его в катафалк, далее – церковь, та же процедура, вынесли из катафалка, занесли в церковь, поставили. Гроб такой хороший, с резными ручками, не тяжелый, да и покойный при жизни был небольшого роста, худой, так что несли, не напрягаясь.

В церкви батюшка сказал, что так как неделя Пасхальная, то молитвы за упокой не читаются, а читаются молитвы во славу Господа, правда, такие слова, как «Господи, прими душу новопреставленного раба Твоего….» были произнесены. Я очень удивился, впервые вот так попал на Пасхальную неделю. Оказывается, за упокой молитвы не читаются, вот этого я не знал.
Отпевание шло долго, минут 40, у нас даже свечки уже все догорели, пришлось еще одни зажигать.

И вот отпевание закончилось, беремся мы за ручки гроба, чтобы вынести его из церкви и поставить в катафалк, а гроб тяжеленный! В 2 раза тяжелее, чем был! Я его еле поднял! Там идти-то до катафалка всего ничего, а я думаю: "Не донесу ведь!". Второй рукой за днище гроба пришлось придерживать. Не пойму, что за ерунда такая! Ну, думаю, может, со мной что-то не так, может пока стоял в церкви, расслабился, может, еще чего… Смотрю на свата, который напротив за ручку несет, а он так же, как и я, второй рукой придерживает, и видно, что ему тоже тяжело. Еле донесли до катафалка, поставили, а я отдышаться не могу никак, как будто я вот сейчас работал физически и прямо устал весь, выдохся. Смотрю на ладонь – вся ручка отпечаталась на ней, аж до боли (тут добавлю от себя, что начальник мой высокой, крепкий мужчина).

Далее наш путь лежал к дому, где жил покойный, а оттуда уже на кладбище. Едем мы к дому, а я все думаю: "Как же я нести-то сейчас буду?". Рука еще болит, прям весь извелся, пока ехали. И вот приезжаем, беремся за ручки, а гроб легкий! Как и был, когда мы его из морга выносили и в церковь заносили. Ну, думаю, что за фигня такая? И дальше уже все было нормально, несли, вообще не напрягаясь.
А вечером уже, когда все разъехались после поминок, я подошел к свату и поделился своими впечатлениями, а он мне: "Такая же ерунда была и со мной! Я в шоке! Что это было вообще?".

Рассказывал мой начальник, и видно было, что он и правда в шоке!
"Если бы мне кто-то рассказал подобное, я бы не поверил ни за что!" - сказал он. Он знает, что я напечатала этот его рассказ, и ему очень интересно: может, кто встречался с подобными вещами? Потому что он, как привык всегда искать логику во всем, логического объяснения этому не находит. И еще он сказал, что поговорит с теми молодыми ребятами, которые тоже несли гроб.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:30
Причина: Авторская стилистика сохранена
Вчера, 21:30 by CalipsoПросмотров: 261Комментарии: 10
+13

Ключевые слова: Похороны церковь покойник гроб авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 21:45
+2
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (1596|0)
Публикаций: 672
Комментариев: 6 743
Вот честно, впервые в жизни такое читаю, как такое может быть?.... Видимо всё таки есть что то в таинстве отпевания, тем более что в Пасхальную неделю. Вроде как знак свыше, возможно душа присутствовала в теле, последнее присутствие прощание. Звучит фантастично, но это моё мнение. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                    
#2 написал: Лесная ведьма
Вчера, 21:55
+2
Группа: Посетители
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Публикаций: 0
Комментариев: 67
Бывает же на свете необъяснимое... Автор, спасибо за интересную историю!
Зарегистрирован: 14.10.2016
#3 написал: Tigger power
Вчера, 21:55
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1486|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 2 629
За историю плюс, необычно. Но как объяснить данный феномен, не представляю себе, интересно что напишут знатоки) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
      
#4 написал: Calipso
Вчера, 21:56
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 31
Спасибо за комментарий. Я сегодня общалась со своей подругой, рассказала ей тоже эту историю. А подруга моя знает эти вещи не понаслышке. У нее есть дар видения, скажем так, правда она его не развивает, но это другая история... Так вот она тоже сказала, что в церкви душа вернулась в тело и не хотела уходить из церкви в ожидании отпевания, но как такового отпевания не было!
Зарегистрирован: 10.03.2015
#5 написал: SAVRAS
Вчера, 22:15
+4
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 33
Грехи его вынесли 434
Зарегистрирован: 9.03.2014
#6 написал: Calipso
Вчера, 22:20
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 31
Цитата: SAVRAS
Грехи его вынесли 434

Грешные мы все, конечно, но вот хотелось бы добавить по истории со слов моего начальника: мужик был очень хороший, очень много народу пришло проститься, кто в морге, кто в доме, где жил, кто-то уже на кладбище. Уважаемый был человек!
Зарегистрирован: 10.03.2015
#7 написал: Lynx
Вчера, 22:22
+3
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (3435|0)
Публикаций: 395
Комментариев: 2 048
Занятная история. Я тоже склоняюсь к тому, что душу его "облегчили", а всю тяжесть бренного тела, переживаний покойного и остального, что было в жизни, пришлось Вашему начальнику ощутить.

За историю, несомненно, плюс!
Зарегистрирован: 23.02.2016
               
#8 написал: makunya
Вчера, 22:24
0
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Публикаций: 3
Комментариев: 54
Дело все в ТОМ,ЧТО не НУЖНО детей богов(славян) РАБАМИ еврейского божка называть...Обидели вы его сильно..могли не донести
Зарегистрирован: 10.02.2012
#9 написал: Lynx
Вчера, 22:29
+1
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Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (3435|0)
Публикаций: 395
Комментариев: 2 048
Цитата: makunya
Дело все в ТОМ,ЧТО не НУЖНО детей богов(славян) РАБАМИ еврейского божка называть...Обидели вы его сильно..могли не донести


Внимательно правила сайта читайте. "2.3. Запрещены выражения, разжигающие религиозную рознь", в следующий раз подумайте, пожалуйста, о чем пишете.
Зарегистрирован: 23.02.2016
               
#10 написал: Arhip
Сегодня, 00:44
0
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Репутация: (649|0)
Публикаций: 38
Комментариев: 608
Цитата: makunya
Дело все в ТОМ,ЧТО не НУЖНО детей богов(славян) РАБАМИ еврейского божка называть...Обидели вы его сильно..могли не донести


Что за бред? Какие еще рабы какого еще божка? В истории вообще имен не указано.
Вообще согласен с комментарием Lynx
Возомнил себя борцом за чистоту расы? Уже такие были раньше. Закончили плохо.
Зарегистрирован: 29.08.2017
   
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