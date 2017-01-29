Наркоз

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:57

Loyd Просмотров: 367 Комментарии: 5 +8 Сегодня, 08:57 by

Всё описываемое ниже очень субъективно, но задуматься стоит. Один мой хороший приятель недавно попал на операционный стол, удаляли варикоз под общим наркозом. Вроде молодой парень, а тут такая «шляпа»…Небольшое введение: «Общее обезболивание, или наркоз, — это состояние организма, которое характеризуется временным выключением сознания человека (не путать с потерей сознания от боли), его болевой чувствительности и рефлексов…».Вот именно о выключении или даже о переключении сознании пойдёт речь. Поначалу всё было нормально: положили на стол, вырубили уколом, покромсали - и обратно в палату. Прошло некоторое время, всё срослось, позже выписали. Вернулся к обыденной рутине, всё, как всегда: работа, дом работа и т.п.И вдруг приходит и рассказывает следующее.Говорит, что всё вокруг стало какое-то не такое. Вроде всё, как прежде и вроде не совсем. Что-то изменилось, но что, понять не может. Будто потерял он нить событий, нить времени, в котором жил до наркоза, цепь дней, скованных между собой, и живёт он теперь не в своей жизни.А началось всё с того, что парни с его работы стали обсуждать недавнее посещение кафе и спрашивают его, пойдёт ли он с ними второй раз. А он и не помнит, когда был первый. Стал их расспрашивать, они всё так подробно изложили, что ему стало не по себе, ведь в описываемый день он вроде был дома.Главное слово тут - «вроде». Не помнит он, что было в этот день, но точно знает, что не ходил в кафе. Причём он даже не знает, где эта забегаловка находится.После этого стал находить дома вещи, которые никогда не покупал, в телефоне номера людей, которых не знает, а номер на машине якобы отличается от того, что был до операции, одной буквой. Да ещё квартира его вдруг стала этажом выше, и девушку зовут немного по-другому. Будто всплывают в памяти фрагменты другого настоящего, лица других людей, другие названия улиц и вещей.Но ведь такого быть не может, ничего ведь не изменилось. Или всё же изменилось, но мы этого не замечаем, потому что не прерывали свою нить событий. И ещё странная вещь: была у него аллергия на цитрусовые, а тут вдруг нет.А что, если не вокруг него не его жизнь, а он сам не от мира сего. Он вовсе не он. Ведь утверждал же, что в его отсутствие звонили в дверь квартиры какие-то люди, о которых первый раз слышит. Спрашивали его, интересовались, но позже не появлялись вовсе.Вот предположим, что вдруг во время наркоза он каким-то образом махнулся местами со своим двойником из параллельного времени, или время изменилось вокруг него, или сознание с душой кого-то другого местами поменялись, и живёт он теперь жизнью другого себя, параллельного.Но лучше думать, что «крыша» у него маленько съехала от медикаментов, чем то, что он в чем-то прав. И если дальше эту тему раскручивать, можно хрен знает, куда зайти, и непонятно на что нарваться.Со временем он вроде как успокоился, свыкся, перестал обращать внимания на якобы несоответствия, а может, притворился, чтоб не привлекать чьё-то, одному ему известное, внимание.А с другой стороны, зачем он всё это рассказал? Для чего? Если считает свои предположения и догадки правдой, то помалкивать надо. Но тут встаёт другой вопрос, он ли это рассказывал?2018.

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