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Истории из жизни

Наркоз

Наркоз.

Всё описываемое ниже очень субъективно, но задуматься стоит. Один мой хороший приятель недавно попал на операционный стол, удаляли варикоз под общим наркозом. Вроде молодой парень, а тут такая «шляпа»…

Небольшое введение: «Общее обезболивание, или наркоз, — это состояние организма, которое характеризуется временным выключением сознания человека (не путать с потерей сознания от боли), его болевой чувствительности и рефлексов…».

Вот именно о выключении или даже о переключении сознании пойдёт речь. Поначалу всё было нормально: положили на стол, вырубили уколом, покромсали - и обратно в палату. Прошло некоторое время, всё срослось, позже выписали. Вернулся к обыденной рутине, всё, как всегда: работа, дом работа и т.п.

И вдруг приходит и рассказывает следующее.

Говорит, что всё вокруг стало какое-то не такое. Вроде всё, как прежде и вроде не совсем. Что-то изменилось, но что, понять не может. Будто потерял он нить событий, нить времени, в котором жил до наркоза, цепь дней, скованных между собой, и живёт он теперь не в своей жизни.

А началось всё с того, что парни с его работы стали обсуждать недавнее посещение кафе и спрашивают его, пойдёт ли он с ними второй раз. А он и не помнит, когда был первый. Стал их расспрашивать, они всё так подробно изложили, что ему стало не по себе, ведь в описываемый день он вроде был дома.

Главное слово тут - «вроде». Не помнит он, что было в этот день, но точно знает, что не ходил в кафе. Причём он даже не знает, где эта забегаловка находится.

После этого стал находить дома вещи, которые никогда не покупал, в телефоне номера людей, которых не знает, а номер на машине якобы отличается от того, что был до операции, одной буквой. Да ещё квартира его вдруг стала этажом выше, и девушку зовут немного по-другому. Будто всплывают в памяти фрагменты другого настоящего, лица других людей, другие названия улиц и вещей.

Но ведь такого быть не может, ничего ведь не изменилось. Или всё же изменилось, но мы этого не замечаем, потому что не прерывали свою нить событий. И ещё странная вещь: была у него аллергия на цитрусовые, а тут вдруг нет.

А что, если не вокруг него не его жизнь, а он сам не от мира сего. Он вовсе не он. Ведь утверждал же, что в его отсутствие звонили в дверь квартиры какие-то люди, о которых первый раз слышит. Спрашивали его, интересовались, но позже не появлялись вовсе.

Вот предположим, что вдруг во время наркоза он каким-то образом махнулся местами со своим двойником из параллельного времени, или время изменилось вокруг него, или сознание с душой кого-то другого местами поменялись, и живёт он теперь жизнью другого себя, параллельного.

Но лучше думать, что «крыша» у него маленько съехала от медикаментов, чем то, что он в чем-то прав. И если дальше эту тему раскручивать, можно хрен знает, куда зайти, и непонятно на что нарваться.

Со временем он вроде как успокоился, свыкся, перестал обращать внимания на якобы несоответствия, а может, притворился, чтоб не привлекать чьё-то, одному ему известное, внимание.

А с другой стороны, зачем он всё это рассказал? Для чего? Если считает свои предположения и догадки правдой, то помалкивать надо. Но тут встаёт другой вопрос, он ли это рассказывал?

2018.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:57
Сегодня, 08:57 by LoydПросмотров: 367Комментарии: 5
+8

Ключевые слова: Другой мир параллельные миры сознание наркоз душа авторская история

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Комментарии

#1 написал: Latifa2323
Сегодня, 09:13
+3
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 59
Наркоз на всех по разному действует.У кого то открывается некий дар у кого провалы в памяти
Я более склоняюсь что это провалы в памяти,такие пробелы у него.В любом случае пусть лучше так думает .
На мне наркоз никак не отразился,разве что просыпалась с трудом.

За историю плюс!
Зарегистрирован: 29.01.2017
#2 написал: 2902an
Сегодня, 09:23
+1
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Репутация: (6|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 21
Да, странная история. Но картика в описании не в тему, у меня она уехала в сторону и тем самым убила всю главную страницу :D
Плюс.
Зарегистрирован: 17.04.2018
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 09:41
0
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Публикаций: 61
Комментариев: 2 885
Может наркоз дал толчок психическому заболеванию?
А может передоз там какой-то был, который от него скрыл
Зарегистрирован: 23.12.2013
        
#4 написал: Fantom2015
Сегодня, 10:09
+1
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Репутация: (18|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 453
Цитата: Latifa2323
Наркоз на всех по разному действует.У кого то открывается некий дар у кого провалы в памяти

У меня страшные провалы в памяти были - доходило до того, что вышла на работу спустя месяц после операции, оформляю документы на коллегу с которым очень долго работала и не могу вспомнить имя-фамилию. И ощущение нереальности происходящего - как-будто все во сне происходит - с полгода такой "эффект" держался.
Так что скорее всего медикаменты ГГ по мозгам шарахнули, а то, что воспоминания были другие - скорее всего мозг пытался восполнить провалы в памяти какими-то обрывками мыслей и желаний. Возможно, ГГ когда-то мечтал, что неплохо было бы иметь квартиру на этаж выше, вот мозг и подменил действительное желаемым или хотел встречаться с девушкой Катей, а стал встречаться с Таней, но мозг "подсовывает" черты Кати. Человек такое существо, что у него постоянно какие-то мысли в голове крутятся он не на все внимание обращает, но мозг все запоминает, а после наркоза пошел сбой и все "перемешалось"
Зарегистрирован: 27.10.2015
 
#5 написал: Евгеша
Сегодня, 11:27
+1
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 37
У меня после наркоза время остановилось. Кучу раз просыпалась,смотрела на часы в реанимации,стрелки были на одном месте. Я думала,они сломаны. А через какое-то время поняла,что они идут,но как-то медленно и непостоянно. Потом выяснилось,что они и не думали вставать,шли как обычно. Это я "тормозила". И у соседки в палате после операции такие же ощущения в реанимации были-что часы стояли. Это сознание. Вряд ли в истории есть мистика.
Зарегистрирован: 11.08.2017
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