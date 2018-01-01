Предупреждение умершей подруги

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:03

Helldog Просмотров: 57 Комментарии: 0 0 Сегодня, 14:03 by

Парень один рассказывал, что в юности у него была большая любовь, Альбиной звали. Прямо друг без друга жить не могли, все думали, жених и невеста будут, но юность есть юность, как любовь загорелась, так быстро и погасла, в общем, расстались они еще до его армии.Служить попал он в Афганистан, слава Богу, целый и невредимый домой вернулся, но тут перестройка началась, а с ней и капитализм пришел, в общем, бизнесом занялся, на трамвайном кольце несколько круглосуточных ларьков открыл, излишне говорить, что про Альбину он к тому времени уже начисто забыл, не до нее совсем.Но место очень хорошее, торговля бойко идет, вот и появились у него конкуренты, которые его убрать захотели. Вычислить его не трудно было, с утра и до обеда он всегда в своих ларьках находился, а после обеда садился в машину и ехал в коммерческий магазин, который тоже его был. Вот и в этот день он только направился к своей «восьмерке», как его по имени окликнули, оглядывается, а там Альбина стоит и его к себе подзывает.Ну, подошел он к ней, а она ему тихонько так и говорит: «Не садись в машину, она заминирована!». Его уже давно предупреждали, что серьезным людям дорогу перешел, будь осторожен, поэтому не стал выяснять, откуда Альбина про мину узнала, да и не до этого тут, срочно ребят знакомых позвал, а те действительно под днищем радиоуправляемую бомбу нашли, заложена грамотно, прямо под местом водителя, в общем, шансов выжить не было. Ну, он в благодарность Альбину в ресторан пригласил, предложил за ней заехать, но та категорически отказалась, говорит: «сама в ресторан приду».Встретились они в ресторане, он ее увидел и голову потерял, да и было от чего, Альбина выглядела шикарно, высокие каблуки, вечернее платье, модная прическа, в общем — девочка высший класс, закачаешься! Он как джентльмен заказал шампанское, закуску, в общем, сидят, разговаривают. Одно только странным показалось, на вопрос: «чем сейчас она занимается?» Альбина категорически отвечать отказалась, но с другой стороны тогда время такое было, каждый, как мог, выживал, не всегда об этом говорить можно было. Зато на другие темы Альбина говорила весьма охотно, весело шутила, громко смеялась, а самое главное, на его предложение начать все сначала ответила согласием!За это сдвинули бокалы, но немного неудачно, и вино пролилось Альбине на платье. Пролилось не сильно, на платье еле заметное пятнышко появилось, но Альбину будто подменили, она вмиг стала очень злой, раздражительной, а потом и вовсе сказала, что ей надо в «дамскую комнату». Она ушла и не вернулась. Что делать, парень за ужин расплатился, а на следующий день поехал к Альбине домой, узнать, что случилось. Мама Альбины его узнала и рассказала следующую историю.Когда они расстались, и он ушел в армию служить, Альбина себе новую любовь заимела, хотя мама была против категорически, но кто в этом возрасте родителей слушает? А повод для волнения большой был, ведь новой любовью Альбины был руководитель криминальной группировки, парень резкий и абсолютно бесшабашный. Да и Альбина ему очень нравилась, девочка красивая, с характером, перед друзьями не стыдно.В общем, Альбина к этому типу от родителей съехала. В это время криминальные войны еще только начинались, поэтому к безопасности все относились спустя рукава, а тот вообще на безопасность с высокой колокольни плевал. Жил в старом доме на первом этаже, дом теплый, и форточка всегда открыта. Вот убийцы убедились, что он в комнате находится, и в форточку гранату кинули, а там и Альбина была, ее убивать не хотели, случайно попалась. Только от этого не легче, погибла Альбина вместе со своим возлюбленным, так что схоронили Альбину уже два года назад.Почему-то парень у матери спросить решился, а в каком платье Альбина похоронена, мать не возмутилась и не прогнала его, а спокойно описала платье, как раз то платье, в котором она в ресторане была, на которое случайно вино пролилось.Скажу честно, выпивали мы тогда, а потому в его рассказ не шибко поверили, думали, что напился и ерунду несет. Более того, подкалывали его, все шутили, что он «по уши в астрал занырнул», но прочитав историю про призрак утонувшей девочки я подумал: «а может, тот парень и правду говорил, кто его знает, ведь в нашем мире еще очень много неизведанного и таинственного!»Автор: Юрий Васильевич.

Ключевые слова: Девушка призрак платье

Другие, подобные истории: