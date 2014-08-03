Странные вещи, хранящиеся в кладовке

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:45

Helldog Просмотров: 79 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 13:45 by

Познакомилась с парнем, вскоре переехала к нему. Жили они вдвоем с мамой в старом и ветхом двухэтажном доме, квартира осталась от бабушки – двухкомнатная.Мама Игоря работала на скорой и часто дежурила ночью, и мы оставались вдвоем. С самого начала их квартира произвела на меня гнетущее впечатление, хотя везде было чисто, стояла красивая мебель.Однажды ночью я проснулась от какого-то шороха, доносившегося из кладовки. Туда и днем я редко заглядывала, так как кроме хлама там ничего не было. В самом начале я хотела положить туда свой рюкзак, но, открыв дверь, была удивлена, что там столько всего ненужного. Дома у нас в кладовке стоят только банки с консервацией и папины инструменты. Я еще тогда предложила Игорю все убрать, но он сказал, что там лежат вещи покойной бабушки, и это должна сделать мама, ведь мы же не знаем, что выбрасывать, а что оставлять.И вот из этой кладовки доносились эти подозрительные звуки, будто кошка скребет когтями. Но кота у них не было. Я решила, что послышалось, но тут в дверь начали стучать мелкими ударами, как будто это делалось только пальцами (это как барабанить пальцами по столу). Я поняла, что кто-то ищет дверную ручку, чтобы открыть дверь. Но ведь это не входная дверь, а с кладовки! Я от страха не могла даже пошевелиться, чтобы разбудить парня, который крепко спал и ничего не слышал.И тут я увидела, как дверь открывается, и закричала. Игорь вскочил, включил свет, я показываю на дверь кладовки, но она закрыта, там тихо. Я решила, что он мне не поверит, когда он сам сказал: «не бойся, мы часто такое слышим оттуда». Я просто обалдела от его спокойного тона. Если бы я такое слышала постоянно, то днем выбросила бы все оттуда и сожгла, а они уже привыкли и все откладывают уборку!Утром страхи развеялись, и я предложила посмотреть, что там хранится, но Игорь запретил, сказал, что мама будет недовольна. После этого я уже не могла спокойно находиться в их квартире, и постепенно наши отношения сошли на нет. Я уже давно замужем, бывшего парня с тех пор не видела, и мне просто интересно, а что там такое хранилось? Выбросили они этот хлам? Или и дальше продолжают слушать эти шорохи?Автор: Жанна.

Ключевые слова: Ночь кладовка вещи шорох

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