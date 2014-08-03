Альпинист

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:35

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История эта произошла со мной в год тотального невезения и такой чернущей полосы в моей жизни, что черней уже, наверное, и некуда.После долгой болезни умерла моя мама, уход за ней в последний год занимал почти всё мое время. Практически сразу после маминых похорон я узнала, что у моего мужа есть другая женщина.Едва оклемавшись после мучительного развода с мужем, я узнала, что мою должность сокращают. Крупнейший банк нашей страны автоматизировал большинство процессов, людей сокращали пачками, и перевестись на какую-то должность надежды не было. Я осталась без работы, с ребенком на руках, в ипотечной квартире... Брала всевозможные подработки, ходила на собеседования по разным вакансиям, но мой 12-летний опыт банковского работника никому не был нужен в нашем провинциальном городке. Денег катастрофически не хватало, и иногда отчаяние накатывало и накрывало с головой.А тут еще и весна пришла - наступило самое моё нелюбимое время года, серое покрывало депряссняка окрасилось в цвета грязного снега и прочих оттаявших прелестей городских улиц.А жизнь в городе шла своим чередом, в частности, наше доблестное ЖЭУ решило обновить фасад моего дома, замазав трещины в панелях и покрасив его в розовый позитивный цвет. И появились на нашем доме строительные люльки, а во дворе небольшая бытовка-вагончик для рабочих.Однажды после очередного собеседования, на котором я узнала, что еще и "немного старовата" в свои 35 лет для вакансии специалиста отдела пенсионного обеспечения, я пришла домой, вытряхнула из банки остатки кофе в любимую кружку, открыла окно и села на подоконник, свесив ноги на улицу. В голове была усталая пустота, на задворках вертелись мысли, что дочке нужно купить белые носки на утренник в саду, и что сломался кран в кухне, и придется вызывать мастера, а денег не остается практически ни на что...И тут где-то рядом раздался голос:- Ну, и что это мы тут сидим?Я вздрогнула и чуть не выронила чашку от неожиданности, этаж-то четвертый, на минуточку, и соседских балконов нет рядом.Чуть высунувшись наружу, я увидела прямо возле своего окна парня, который сидел на какой-то скамеечке, болтающейся на спускающихся с крыши веревках. Он держал в руках инструменты и баллон с монтажной пеной.Парень улыбнулся мне совершенно светлой улыбкой и спросил:- Ты, Оля, неужто прыгать собралась?Я засмущалась. И сама испугалась тому, что он так подумал обо мне, и от неожиданности выпалила:- А хотите кофе?Парень еще шире улыбнулся и принял моё неожиданное приглашение. Ловко влез на подоконник, снял страховочные какие-то веревки и, положив на пол сумку с инструментами, уселся на табурет у стола. Пребывая в каком-то ступоре, я вдруг вспомнила, что кофе был последний, о чем гостю и сообщила. Мы посмотрели друг на друга и рассмеялись. Олег, так представился мой новый знакомый, любезно согласился выпить чаю вместо обещанного кофе, и мы как-то быстро разговорились на самые разные темы за жизнь. Я посетовала на отсутствие предложений по работе, на трудности и с финансами, и с хозяйством - кран на кухне требовал починки. А Олег рассказал, что он увлекается альпинизмом и таким вот образом может еще и заработать промышленным альпинизмом, что у него в пригороде семья – жена и маленький сын, но видит он семью редко, потому что все время на работе.Выпив чаю, Олег взял какой-то инструмент в своей сумке и подошел к раковине. Я пыталась протестовать, говорила, что вызову мастера, было мне очень неудобно, ведь даже отблагодарить его мне было нечем. Улыбчивый гость и слушать не захотел мой лепет, починил злополучный кран, сложил инструмент и собрался уходить, сказав, что коллеги его, наверное, уже обыскались.Уже стоя в дверях, Олег обернулся и сказал мне:- Не грусти, Олька, скоро всё наладится. А когда ты ко мне в гости приедешь, тогда кофе и попьем.Проводив гостя, я стояла у раковины, мыла чашки, вдруг меня озарила мысль - откуда он знал моё имя, когда спросил меня, не собралась ли я прыгать. Так и застыла с чашкой в руках.Но размышлять не было времени, нужно было бежать за дочкой в садик, долго раздумывать о загадочных явлениях жизненная ситуация не позволяла.А жизнь-то и вправду пошла в гору после неожиданного визита - сначала позвонила моя приятельница с вопросом, не устроилась ли я на работу, а то у них в отделе появилась вакансия специалиста с неплохим для нашего городка окладом. Затем бывший муж вышел из сумрака и решил выплатить долг по алиментам на дочку. Постепенно наладилась моя жизнь.Примерно через месяц я шла домой и увидела, что отделка нашего дома почти закончена, и решила, что нужно зайти в рабочую бытовку и поблагодарить Олега за так своевременно оказанную поддержку, а также и за починенный кран! Я зашла в ближайший магазин, купила банку приличного кофе, разных вкусняшек и пошла к вагончику.Возле бытовки на лавке сидели и курили двое парней, у них я и поинтересовалась: где я могу найти альпиниста Олега, парни удивленно переглянулись, сказали, что они новенькие и отправили меня к бригадиру. Бригадира я нашла на придомовой территории и задала тот же вопрос. Бригадир сперва опешил, потом осторожно спросил, кем я прихожусь Олегу. Выслушав мой странный рассказ, бригадир пригласил меня в бытовку и вот что поведал мне: Олег работал у него в бригаде больше полугода назад, был хорошим работником и душевным парнем. Но однажды возвращался Олег домой, к семье, с полученными за подработку деньгами, но до дома так и не доехал. Нашли его за городом, на обочине дороги выкинутым из машины, с черепно-мозговой травмой. Олег умер в реанимации, не приходя в сознание. Таксиста потом нашли, конечно, и посадили.Я сидела на старом стуле в рабочей бытовке и не могла вымолвить ни слова, а как же... Ведь меньше месяца тому назад я пила с ним чай, а как же починенный кран, наконец, он и по сей день исправен...В общем, узнала я адрес семьи Олега и ближе к лету, когда уже вышли на ветках деревьев нежные листочки, поехала в пригород. В частном доме жили мама Олега и его жена с маленьким сынишкой. Жену Олега тоже Олей зовут, кстати. Она выслушала мою невероятную историю, тихо вытирая слезы.Налили мы тогда кофе в термос, и пошли в гости к Олегу. С каменного памятника на нас смотрело знакомое улыбчивое лицо с веселым прищуром глаз... Всё сбылось, что он тогда мне сказал - всё наладилось в моей жизни, и я пришла к нему в гости пить кофе.

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