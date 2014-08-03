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Истории из жизни

Альпинист

История эта произошла со мной в год тотального невезения и такой чернущей полосы в моей жизни, что черней уже, наверное, и некуда.
После долгой болезни умерла моя мама, уход за ней в последний год занимал почти всё мое время. Практически сразу после маминых похорон я узнала, что у моего мужа есть другая женщина.

Едва оклемавшись после мучительного развода с мужем, я узнала, что мою должность сокращают. Крупнейший банк нашей страны автоматизировал большинство процессов, людей сокращали пачками, и перевестись на какую-то должность надежды не было. Я осталась без работы, с ребенком на руках, в ипотечной квартире... Брала всевозможные подработки, ходила на собеседования по разным вакансиям, но мой 12-летний опыт банковского работника никому не был нужен в нашем провинциальном городке. Денег катастрофически не хватало, и иногда отчаяние накатывало и накрывало с головой.
А тут еще и весна пришла - наступило самое моё нелюбимое время года, серое покрывало депряссняка окрасилось в цвета грязного снега и прочих оттаявших прелестей городских улиц.

А жизнь в городе шла своим чередом, в частности, наше доблестное ЖЭУ решило обновить фасад моего дома, замазав трещины в панелях и покрасив его в розовый позитивный цвет. И появились на нашем доме строительные люльки, а во дворе небольшая бытовка-вагончик для рабочих.
Однажды после очередного собеседования, на котором я узнала, что еще и "немного старовата" в свои 35 лет для вакансии специалиста отдела пенсионного обеспечения, я пришла домой, вытряхнула из банки остатки кофе в любимую кружку, открыла окно и села на подоконник, свесив ноги на улицу. В голове была усталая пустота, на задворках вертелись мысли, что дочке нужно купить белые носки на утренник в саду, и что сломался кран в кухне, и придется вызывать мастера, а денег не остается практически ни на что...

И тут где-то рядом раздался голос:

- Ну, и что это мы тут сидим?

Я вздрогнула и чуть не выронила чашку от неожиданности, этаж-то четвертый, на минуточку, и соседских балконов нет рядом.

Чуть высунувшись наружу, я увидела прямо возле своего окна парня, который сидел на какой-то скамеечке, болтающейся на спускающихся с крыши веревках. Он держал в руках инструменты и баллон с монтажной пеной.

Парень улыбнулся мне совершенно светлой улыбкой и спросил:

- Ты, Оля, неужто прыгать собралась?

Я засмущалась. И сама испугалась тому, что он так подумал обо мне, и от неожиданности выпалила:

- А хотите кофе?

Парень еще шире улыбнулся и принял моё неожиданное приглашение. Ловко влез на подоконник, снял страховочные какие-то веревки и, положив на пол сумку с инструментами, уселся на табурет у стола. Пребывая в каком-то ступоре, я вдруг вспомнила, что кофе был последний, о чем гостю и сообщила. Мы посмотрели друг на друга и рассмеялись. Олег, так представился мой новый знакомый, любезно согласился выпить чаю вместо обещанного кофе, и мы как-то быстро разговорились на самые разные темы за жизнь. Я посетовала на отсутствие предложений по работе, на трудности и с финансами, и с хозяйством - кран на кухне требовал починки. А Олег рассказал, что он увлекается альпинизмом и таким вот образом может еще и заработать промышленным альпинизмом, что у него в пригороде семья – жена и маленький сын, но видит он семью редко, потому что все время на работе.

Выпив чаю, Олег взял какой-то инструмент в своей сумке и подошел к раковине. Я пыталась протестовать, говорила, что вызову мастера, было мне очень неудобно, ведь даже отблагодарить его мне было нечем. Улыбчивый гость и слушать не захотел мой лепет, починил злополучный кран, сложил инструмент и собрался уходить, сказав, что коллеги его, наверное, уже обыскались.

Уже стоя в дверях, Олег обернулся и сказал мне:

- Не грусти, Олька, скоро всё наладится. А когда ты ко мне в гости приедешь, тогда кофе и попьем.

Проводив гостя, я стояла у раковины, мыла чашки, вдруг меня озарила мысль - откуда он знал моё имя, когда спросил меня, не собралась ли я прыгать. Так и застыла с чашкой в руках.

Но размышлять не было времени, нужно было бежать за дочкой в садик, долго раздумывать о загадочных явлениях жизненная ситуация не позволяла.
А жизнь-то и вправду пошла в гору после неожиданного визита - сначала позвонила моя приятельница с вопросом, не устроилась ли я на работу, а то у них в отделе появилась вакансия специалиста с неплохим для нашего городка окладом. Затем бывший муж вышел из сумрака и решил выплатить долг по алиментам на дочку. Постепенно наладилась моя жизнь.

Примерно через месяц я шла домой и увидела, что отделка нашего дома почти закончена, и решила, что нужно зайти в рабочую бытовку и поблагодарить Олега за так своевременно оказанную поддержку, а также и за починенный кран! Я зашла в ближайший магазин, купила банку приличного кофе, разных вкусняшек и пошла к вагончику.

Возле бытовки на лавке сидели и курили двое парней, у них я и поинтересовалась: где я могу найти альпиниста Олега, парни удивленно переглянулись, сказали, что они новенькие и отправили меня к бригадиру. Бригадира я нашла на придомовой территории и задала тот же вопрос. Бригадир сперва опешил, потом осторожно спросил, кем я прихожусь Олегу. Выслушав мой странный рассказ, бригадир пригласил меня в бытовку и вот что поведал мне: Олег работал у него в бригаде больше полугода назад, был хорошим работником и душевным парнем. Но однажды возвращался Олег домой, к семье, с полученными за подработку деньгами, но до дома так и не доехал. Нашли его за городом, на обочине дороги выкинутым из машины, с черепно-мозговой травмой. Олег умер в реанимации, не приходя в сознание. Таксиста потом нашли, конечно, и посадили.

Я сидела на старом стуле в рабочей бытовке и не могла вымолвить ни слова, а как же... Ведь меньше месяца тому назад я пила с ним чай, а как же починенный кран, наконец, он и по сей день исправен...

В общем, узнала я адрес семьи Олега и ближе к лету, когда уже вышли на ветках деревьев нежные листочки, поехала в пригород. В частном доме жили мама Олега и его жена с маленьким сынишкой. Жену Олега тоже Олей зовут, кстати. Она выслушала мою невероятную историю, тихо вытирая слезы.
Налили мы тогда кофе в термос, и пошли в гости к Олегу. С каменного памятника на нас смотрело знакомое улыбчивое лицо с веселым прищуром глаз... Всё сбылось, что он тогда мне сказал - всё наладилось в моей жизни, и я пришла к нему в гости пить кофе.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:35
Сегодня, 12:35 by МораПросмотров: 244Комментарии: 8
+12

Ключевые слова: Призрак высота кофе визит авторская история

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 12:52
+1
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (9985|-4)
Публикаций: 562
Комментариев: 7 445
Вот час назад только через окно две верёвки висели))
Хорошая история, грустная, но светлая, хоть и предсказуемая насквозь.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                       
#2 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 12:57
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (26|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 97
Ну вот, а мы переживали куда пропала отвертка из истории "Гараж". Попала в добрые руки Олега. Он словно волшебной палочкой чинит не только краны, но и поломанные жизни людей. Вот, ради добрых дел, можно и не возвращать инструмент)) +++
Зарегистрирован: 15.04.2018
#3 написал: Мора
Сегодня, 13:03
0
Группа: Посетители
Репутация: (18|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 60
Цитата: МертвецкиЖив
Попала в добрые руки Олега.

Как Вы связали две истории) я вот даже не подумала, что они так перекликнутся.
Глаз наметан!
Зарегистрирован: 11.04.2018
#4 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 13:03
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (26|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 97
Цитата: Летяга
Вот час назад только через окно две верёвки висели))
Хорошая история, грустная, но светлая, хоть и предсказуемая насквозь.
+++

Так надо было открыть окно и скорее свесить ноги на подоконнике, глядишь бы Олег залетел;) Жизнь бы сделал краше и счастливее. Хотя час назад мы не знали, что есть Олег. Истории ещё не было. Так, что немного редактор опоздал, а ведь счастье было так близко))
Зарегистрирован: 15.04.2018
#5 написал: Летяга
Сегодня, 13:26
0
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (9985|-4)
Публикаций: 562
Комментариев: 7 445
Цитата: МертвецкиЖив
Так, что немного редактор опоздал

Верёвки и сейчас висят, только в другом окне))
По осени фасад ремонтировали и красили, я промальпов угощала сигаретами))
А после зимы, наверное, какие-то косяки вылезли, вот они их и устраняют))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                       
#6 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 13:30
+3
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Группа: Комментаторы
Репутация: (989|0)
Публикаций: 61
Комментариев: 2 874
История хорошо написанная, но маловероятная. Нету таких чудес на свете, нету.
Давайте, господа Анонимные минусаторы! Можете коммент заминусовать до потери пульса.
Зарегистрирован: 23.12.2013
        
#7 написал: Мора
Сегодня, 13:35
+1
Группа: Посетители
Репутация: (18|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 60
Цитата: зелёное яблочко
Нету таких чудес на свете, нету.

Ну чево это сразу так таки и нету)))
А вот к тетке в одной тут истории чёрт приходил в обличие мужа, дом чинил и дрова колол! Что это? Чертям можно, а Ангелам нет???? Вы не толерантны однако)))
Зарегистрирован: 11.04.2018
#8 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 13:45
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (989|0)
Публикаций: 61
Комментариев: 2 874
Цитата: Мора
Чертям можно, а Ангелам нет???? Вы не толерантны однако)))

Ангелам начальство не разрешает феячить.
И у меня прямо депг'ессия от таких внезапных чудес начинается. Хоть посуду переколоти от безнадеги)
Зарегистрирован: 23.12.2013
        
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