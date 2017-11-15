"Не бойся, я попрощаться..."

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 14:35

Причина: Стилистика автора сохранена.

Loranatatiana Просмотров: 518 Комментарии: 6 +9 Сегодня, 14:35 by

Случай этот произошел непосредственно со мной в 2004 году, в марте месяце.Перед нашей с мужем кроватью стоял огромный шкаф, с зеркалом во всю его большую дверцу. Это зеркало вмещало в себя не только отражение нашей кровати, но и еще окна. В ту ночь мы с мужем спали, и вдруг я проснулась от ощущения того, что на меня из зеркала кто-то смотрит.Я открыла глаза и увидела силуэт рядом со мной, как раз напротив зеркала. Этот силуэт был в виде туманной дымки в человеческий рост, но зависшей над полом.Во мне сразу начал подниматься страх, но я не могла ни пошевелиться, ни слова вымолвить, горло сковали тески. Но тут в моей голове прозвучал женский голос:- Не бойся, я пришла проститься, я не причиню тебе вреда.И по телу прошла волна тепла, к глазам подступили слезы, и почудилось в этой дымке что-то неуловимо-знакомое, я бы даже сказала ощущение очень родного; и тут же в сознание появилась мысль, в моей семье умерла женщина , очень близкая, возможно, даже сейчас ночью.Это все длилось не больше минуты, каким-то мгновением дымка исчезла, ко мне вернулся голос, и я со страху стала сразу будить мужа, у меня внутри была паника, я ему сказала, что надо что-то делать, выяснить, кто умер, вдруг что-то произошло, а мы не знаем.Он меня успокоил, сказав, что утро вечера мудренее и мы сейчас ничего сделать не сможем.Но остаток ночи я толком не спала, было чувство внутреннего беспокойства. Утром, позвонила мама и сказала, что вчера поздно вечером умерла папина родная тетя, которая мне и моей сестре заменила рано ушедших в мир иной наших бабушек. Она умерла внезапно, инфаркт. Вечером поехала навестить подругу молодости, та позвонила моим родителям, и весь вечер они занимались ритуальными хлопотами, и на ночь моя мама не стала мне звонить, решив сообщить мне о случившимся утром пораньше. Тут я поняла, кто приходил прощаться ночью, и боль от потери была ужасна. А шкаф с зеркалом, после похорон, мы все же переставили.

Ключевые слова: Зеркало прощание страх авторская история

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