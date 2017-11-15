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Истории из жизни

"Не бойся, я попрощаться..."

Случай этот произошел непосредственно со мной в 2004 году, в марте месяце.
Перед нашей с мужем кроватью стоял огромный шкаф, с зеркалом во всю его большую дверцу. Это зеркало вмещало в себя не только отражение нашей кровати, но и еще окна. В ту ночь мы с мужем спали, и вдруг я проснулась от ощущения того, что на меня из зеркала кто-то смотрит.
Я открыла глаза и увидела силуэт рядом со мной, как раз напротив зеркала. Этот силуэт был в виде туманной дымки в человеческий рост, но зависшей над полом.
Во мне сразу начал подниматься страх, но я не могла ни пошевелиться, ни слова вымолвить, горло сковали тески. Но тут в моей голове прозвучал женский голос:
- Не бойся, я пришла проститься, я не причиню тебе вреда.
И по телу прошла волна тепла, к глазам подступили слезы, и почудилось в этой дымке что-то неуловимо-знакомое, я бы даже сказала ощущение очень родного; и тут же в сознание появилась мысль, в моей семье умерла женщина , очень близкая, возможно, даже сейчас ночью.
Это все длилось не больше минуты, каким-то мгновением дымка исчезла, ко мне вернулся голос, и я со страху стала сразу будить мужа, у меня внутри была паника, я ему сказала, что надо что-то делать, выяснить, кто умер, вдруг что-то произошло, а мы не знаем.
Он меня успокоил, сказав, что утро вечера мудренее и мы сейчас ничего сделать не сможем.
Но остаток ночи я толком не спала, было чувство внутреннего беспокойства. Утром, позвонила мама и сказала, что вчера поздно вечером умерла папина родная тетя, которая мне и моей сестре заменила рано ушедших в мир иной наших бабушек. Она умерла внезапно, инфаркт. Вечером поехала навестить подругу молодости, та позвонила моим родителям, и весь вечер они занимались ритуальными хлопотами, и на ночь моя мама не стала мне звонить, решив сообщить мне о случившимся утром пораньше. Тут я поняла, кто приходил прощаться ночью, и боль от потери была ужасна. А шкаф с зеркалом, после похорон, мы все же переставили.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 14:35
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 14:35 by LoranatatianaПросмотров: 518Комментарии: 6
+9

Ключевые слова: Зеркало прощание страх авторская история

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Комментарии

#1 написал: Гомункул
Сегодня, 14:42
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 1
Не думаю что в этот момент зеркало сыграло свою роль
Зарегистрирован: 15.11.2017
#2 написал: Talisha
Сегодня, 15:20
+1
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Публикаций: 44
Комментариев: 2 318
Они всегда приходят попрощаться, но не все их видят.
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
#3 написал: Баба Клава
Сегодня, 15:22
+1
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Репутация: (2288|-2)
Публикаций: 39
Комментариев: 1 748
Вот же неугомонные. Обязательно надобно припереться среди ночи и напугать. Самой мне не приходилось такое видеть, а вот подруга пару раз видела. Один раз когда её свекровь померла а второй раз когда отец. Правда они молча прощались, без базара. Плюс.
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 17:54
-1
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Репутация: (92|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 1 495
Зеркала против кровати на меня вообще жуть нагоняют
Зарегистрирован: 23.12.2013
    
#5 написал: ELEMAT
Сегодня, 19:07
+1
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Репутация: (1855|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 1 673
Наверное, в данной ситуации зеркало не при чём. Просто умерший человек пришёл попрощаться - такое бывает довольно часто.
Но вообще к зеркалам отношусь очень настороженно. А в спальне, тем более напротив кровати, ну никак нельзя его ставить. Это не только моё мнение.
Плюсанула.
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#6 написал: Ksenya078
Сегодня, 21:00
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 1 091
Полностью верю в историю. Да! Приходят родные попрощаться...+++++++++++++
Зарегистрирован: 6.01.2016
   
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