Комната в общежитии

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:00

Nik_dk Просмотров: 350 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 17:00 by

Переехала жить в город. На первое время заселилась в комнату в секционном общежитии. В первый момент удивило: над окном и дверью нагар от свечи в виде креста. Ладно, ремонт сделала, живу. Стала замечать маленькие странности. Если кто-то по какой-то надобности (ищут какой-то адрес, воду доставляют или еще что) заходит в нашу секцию, то всегда стучат только в мою дверь, хотя моя дверь дальше всех от общего входа. Соседи просят что-нибудь: соль,ведро, чеснокодавилку и т.д., то только у меня, хотя мы еще вроде толком и не сдружились как соседи. Исчезают мои вещи тоже только у меня: белье с веревки, шланг от стиральной машины, картошка, соседей не трогают.Ладно, я как-то не зацикливаюсь на этих моментах, может, мое ведерко красивее соседского, вот и свистнули. Стали вещи пропадать уже в моей комнате: ложки, кухонные полотенца, золото не исчезает, лежит на открытом месте. Тоже не обращаю внимания, мелочи жизни. Но вот началось кое-что.Стала просыпаться по ночам от чувства, что мне как-то не по себе. Сердце быстро бьется, вроде как от страха. И слышу стуки глухие по холодильнику. Только понять не могу, звук идет изнутри холодильника или с поверхности. Эти стуки стал слышать и мой сын. Как-то опять я проснулась от этих стуков, лежу, пытаюсь успокоится,и в этот момент стук в дверь. Я чуть с кровати не свалилась. Посмотрела на часы -половина третьего. Я спрашиваю: "Кто там?" Мне голос моей подруги отвечает: "Это я, Маша (имя изменено), зашла к тебе сказать, что приду завтра в твой магазин кое-что купить. Не забудь по поводу скидки продавцам сказать". Я в это время лихорадочно надеваю халат, открываю свою дверь, за ней никого. И краем глаза вижу, что входная (в общий коридор) дверь захлопнулась. Если честно, в общий коридор я уже не пошла.На следующий день все рассказала Маше, мол, что так поздно пришла сказать о том, о чем уже по телефону и так договаривались. Она смотрит на меня, как на сумасшедшую. В общем, утверждает, что не приходила. С того дня стуки по холодильнику прекратились. Вообще все прекратилось, уже год все нормально. Правда, люди все равно стучатся в мою дверь, и если на этаж подбрасывают котенка, тоже подкидыш к моей двери бежит.Автор: Trimid2.

Ключевые слова: Общежитие комната странности

Другие, подобные истории: