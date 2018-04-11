Парадокс капитан-лейтенанта

Сделано_в_СССР Просмотров: 365 Комментарии: 4 +7 Сегодня, 19:06 by

Доброго времени суток! Хочу поведать вам одну историю об одном загадочном и одновременно интересном случае, который произошел со мной в самом начале августа 2014 года. Сразу предупреждаю: я - человек военный, в мистику, чертей и прочую "замогильщину и колдунство" как не верил, так и не верю, даже произошедшее не заставило меня поменять свои убеждения. Хотя, может, совсем малость. Ведь нам, военным, чуть ли не уставом запрещено подобным забивать свою голову, что бы в случае чего не креститься по углам, а четко и быстро выполнять свои обязанности. Сию историю я мало кому рассказывал и где-либо публиковать её вообще не собирался - жена настояла, ведь она частый гость этого сайта и, в отличие от меня, в мистику и остальных барабашек верит. Сегодня я на очередном дежурстве по кораблю, за бортом ночь, делать нечего, решил все же написать, что бы жена уже отвязалась, да и вам, уважаемые читатели, было чего почитать на данном интернет-ресурсе.Итак, к сути. Я тогда еще был в звании капитан-лейтенанта, служил, как и служу поныне, в славном граде Владивосток в 44 бригаде противолодочных кораблей на большом противолодочном корабле "Адмирал Пантелеев"...1 августа 2014 года. Вечер. Я готовлюсь сдавать дежурство по кораблю, а принимать у меня его будет наш командир БЧ-1, капитан третьего ранга Угрюмый Х@р. Почему его так прозвали? Да потому, что он угрюмый и он х@р! Ему сдавать дежурство - сущая каторга, лучше еще одно отстоять: он залезет в такие "говна", куда даже пьяный мичман не лазил, доколупается до каждой помарки в журналах, выгрызет мозжечок каждому моряку, заступившему на вахту, и пересчитает всех тараканов на камбузе! А эти самые тараканы в панике бежали на соседние корабли - хоть один плюс. Многие даже говорят, что слышали, как тараканы кричат: "Амба!" и "Полундра!" во время экстренного покидания корабля. Врут, наверное! Все! Дежурство сдал, а наш любимый кап-три принял, но с замечаниями. С замечаниями, блин! Вот же х@р! Ну и ладно! Я чуть ли не бегом в каюту: забрал сумку с ноутбуком, пшикнул на себя разок туалетной водой и пулей по трапу на берег, и на всех парах курсом на КПП, не дай бог, Угрюмый еще до чего додолбается! Ух! Я в машине, позвонил жене, сказал, что скоро буду и поехал. Часы показывали полдевятого вечера, солнце уже почти село за горизонт, а я только подъехал к парковке, что в 5 - 7 минутах ходьбы от моего дома. Снова позвонил жене, спросил, нужно ли чего домой, получил отрицательный ответ, но в магазин все равно заскочил: детям вкусняшек купить, да и себе сигарет. Потратил на все про все еще минут десять, вышел из магазина, закурил сигарету и не спеша побрел до дома.Считаю необходимым пару слов сказать о доме и о квартире, в которой мы проживали. Квартира была в доме еще 70-х годов постройки, в которой жили бабушка и дедушка моей жены, когда они умерли (еще до нашего знакомства с Юлей (женой)), квартира перешла к теще, а шесть лет назад подарили ее нам на свадьбу, так как теща и тесть жили в квартире тестя, а эту самую трешку сдавали. Мы сделали современный ремонт, купили новую мебель взамен старой, кроме древнего дубового трюмо, видимо, времен царя-гороха (после реставрации оно выглядел очень солидно) и оставили старую металлическую входную дверь, обшитую лакированной деревянной рейкой.На улицу наползал густой туман, отчего стало еще темнее, хотя ночь еще не наступила. Туман во Владивостоке - обычное явление. Бывает, что весь день солнечно и жарко, а к вечеру наползает такой туман, что хоть топором руби! А утром - бац! - и опять солнечно и безмятежно. Но сегодняшний туман был гуще прежнего: не видно дальше пары метров впереди, я даже ход сбавил, что бы в молочно-сизом мареве не напороться ногой на что-либо и не проморгать свой подъезд. Ну вот мой дом, первый подъезд, дверь в него почему-то открыта, и не горит даже лампочка у входа. Зашел, щелкнул выключателем - ноль эффекта, вызвал лифт - тишина.Ну что же, как говорится на флоте: "Вверх, по мусингам!" и я пошел на свой 7-й этаж пешкодралом. Вот моя дверь, в темноте нащупал замочную скважину, вставил ключ, открыто. Юлька, наверное, забыла запереть дверь, или дети, играясь, выбегали в подъезд, пока мама не видит. Открыл дверь, зашел. Странно, выключатель совершенно другой, хотя очень знакомый, пощелкал, свет не включился, а в коридоре полумрак, пока снимал туфли, успел заметить некоторые странности: на стенах обои, хотя мы не клеили обои после ремонта, старая вешалка и полка для обуви, а у нас шкаф купе, трюмо на месте ( этого монстра тяжело не заметить ), дверь в зал заперта и из под нее струился мягкий электрический свет, дверь в детскую тоже заперта, да и сами двери какие - то странные: белые и без стекол, хотя у нас цвета дерева и с мозаичным цветными стеклами. Тут открылась дверь в детскую и оттуда вышла заспанная молодая и, нужно отметить, симпатичная девушка, в тельняшке и шортах, посмотрела на меня, вздрогнула, мгновение постояла и уже абсолютно меня не стесняясь да и не замечая двинулась в сторону ванной.- Извините, девушка, я скорее всего квартирой ошибся! Не поднимайте панику, я ухожу. Но девушка меня абсолютно не слышала, подошла к двери в ванную, включила свет и зашла. Я немного удивился подобному поведению: я в чужой квартире, а меня полностью проигнорировала юная девица! Да что там! Даже не заметила! Я быстро надел туфли и вышел из квартиры. Странно, дверь-то такая же, как и у нас! Подъездом ошибся? Возможно, хотя я больше ни у кого такой двери в доме не видел. Может ошибся домом? Ну это уже вообще ни в какие ворота! Я вышел на улицу в полном недоумении, закурил сигарету. На улице не было ни души и стояла абсолютная тишина: ни птички не чирикают, ни машины не гудят, да молодежь не смеется на лавке, и все тот же непроницаемый туман! Достал телефон, чтобы позвонить домой, но он отказался мне показывать что-либо окромя черного экрана. Сдох, зараза! Докурил сигарету, подошел к углу дома, посмотрел табличку с названием улицы и номером дома, все было таким, каким и должно быть, вот только табличка какая-то старого образца, поменяли что ли? Ладно, поднимусь снова на этаж, может, жена в гости кого пригласила, а другая мебель мне привиделась... В квартире все было тем же самым, но свет на кухне был включен я решил сначала пройти именно туда.- Я дома! Дети! Жена! - прокричал я. Тишина. На кухне все было чужим, но смутно знакомым. Мебель, и плита, и холодильник были старые, советские, но выглядели как новые. Да что же происходит? Опять в чужую квартиру забрался? Хотя ощущение некой "знакомости" меня не покидало. Решил пройти в зал и поговорить с хозяевами. "Вот сейчас зайду такой красивый, а хозяева ментов вызовут!" - подумал я. По пути в зал заглянул в детскую. Как и везде, мебель была совершенной другой. Заправленный диван-кровать, шкаф, письменный стол и небольшая книжная полка, на которой стояла черно-белая фотография девушки и парня. Присмотрелся. Парень и девушка были одеты как-то старомодно, как одевались мои отец и мать годах этак в 70 - 80х. Девушка на фотке была именно той, которая мне повстречалась в коридоре. Её правильный овал лица, большие глаза и улыбка мне казались очень знакомыми, а вот парня я не узнавал: высокий, с сигаретой в зубах, какая-то лохматая прическа, рубашка, заправленная в брюки-клеш и татуировка на кисти правой руки в виде якоря рисовали в моей голове хулиганистого парня времен СССР годов 70х.- Хозяева! Не пугайтесь! Я всего лишь хочу поинтересоваться! - снова прокричал я в звенящую тишину квартиры. Мне снова никто не ответил. Я прошел в зал. Почти на всю длину стены стояла шкаф-стенка, за стеклянными дверцами которой стояли различные сервизы, на самом шкафу был добротный макет старого советского крейсера проекта 68 бис, справа от него стояла фарфоровая фигурка карикатурного моряка, который, приложив руку к бескозырке, вглядывается в даль, а слева - два дельфина из зеленого стекла, выпрыгивающие из такой же зеленой волны. Между окном и шкафом стоял старый черно-белый советский телевизор на четырех ногах, по которому шел какой-то футбольный матч, этот матч смотрел усатый мужчина лет сорока, сидящий на стуле у открытой балконной двери, и дымил сигаретой, по левую руку от него был лакированный обеденный стол на 6 персон, на столе стояла пепельница в виде раскрытого бутона тюльпана, рядом лежал очень красивый и, по-видимому, серебряный портсигар, с гравировкой крейсера и флага ВМФ СССР, так же лежала стопка газет ("Труд" и "Комсомольская Правда"), а на них - книга зеленого цвета, В.Пикуль "Битва железных канцлеров". У другой стены стоял диван, на котором сидела женщина, по возрасту примерно одинаковая с мужчиной, а возле женщины сидела та самая молодая девушка, которая очень мне кого-то напоминала. Девушка была явно чем-то встревожена и что-то с жаром рассказывала женщине, которая, видимо, пыталась успокоить девушку. Но самое интересное, что все это происходило беззвучно! Была абсолютная тишина! Я видел, как открываются рты, но из них не доносилось ничего! Словно рыбы на берегу!- Людиии! Ауууу! Я тут! - я уже закричал!- Ээээй! Что за игнор????Люди меня вообще не видели! Я для них не существовал будто!- Эй, нароооод! - снова закричал, вдобавок запрыгав и замахав руками, чувствуя себя при этом полным кретином. Эффект тот же, а точнее отсутствие оного. Меня начала брать злость. Я психанул и скинул стопку газет и книгу со стола, от чего те разлетелись по полу. Девушка и женщина вздрогнули, резко подтянули ноги на диван, на их лицах был дикий испуг, мужчина резко встал, все они смотрели на раскиданные газеты и книгу. И тут мне стало очень страшно, но страх был каким - то инстинктивным, я нутром почувствовал, что нужно бежать, и бежать подальше, иначе может произойти нечто непоправимое, такое непоправимое, что я даже не мог представить.Я ломанулся к входной двери, буквально впрыгнул в свои туфли, схватил сумку и бегом, перелетая три ступеньки, выбежал на безжизненную и беззвучную и все еще туманную улицу. На меня навалилась какая-то первобытная и безосновательная паника! Куда бежать? От кого? Я выбрал направление на автостоянку и побежал, рискуя в непроглядном тумане наткнуться на припаркованный на тротуаре автомобиль. Через метров 20 туман начал таять, а еще через 10 он как-то резко кончился, и я со всего маху врезался в заднюю часть авто, отчего тот разразился диким и громким звуком сработавшей сигнализации. Звук мне показался неестественно громким! Да и вообще улица была наполнена различными звуками, от которых я, видимо, даже поотвык: работающий телевизор из открытого окна квартиры первого этажа, звук автомобилей на дороге, музыка и громкий смех молодежи на лавочке, лай далеких собак и еще более далекий шум порта. Я присел на лавочку у соседнего дома, потирая ушибленное колено, как в кармане брюк ожил мой телефон, разразившись не переставаемым звучком оповещения СМС. Достал телефон и был дико удивлен! Десятки, нет, сотни СМС летели в нутро моего телефона и останавливаться явно не хотели. Почти все СМС были "Вам звонил..." и кого там только не было: жена, родители, теща, тесть, друзья со службы, просто коллеги и много просто неизвестных номеров. Бесконечный поток СМС прервал звонок, на экране высветилось "Юльчик".- Алло! - тишина и какое - то всхлипывание.- Слушаю! - снова тихо.- Командующий у аппарата! - пошутил я.- Домой бегом, шутник, мля! - голос отца в трубке изрядно меня удивил.Что он делает у нас дома? Он же с мамой на дачу уехал! Что за спешка? Что случилось? Взглянул на время - 21:15. Чего там все взбаламутились. Встал с лавки, повернулся в направлении своего дома и немного обалдел: тумана, как не бывало! Что за? Нееет, так быстро туман не рассеивается! Хотя я что - синоптик? Продолжая дивиться мгновенному исчезновению тумана, я подошел к подъездной металлической двери, которая была заперта, приложил ключ к домофону, зашел в освещенный подъезд, вызвал лифт и поднялся на свой этаж. Возле двери квартиры мне снова стало не по себе: а вдруг там снова не моя квартира? Вздохнул, дернул дверь - заперто? Открыл ключом, зашел. В нос ударил резкий запах валерьяны и карвалола.- Папа! Папа вернулся! - закричали в голос мой 6ти-летний Юрка и 4х-летняя Дашка, и, бросив недостроенный замок из Лего прямо в коридоре, бросились ко мне. Я их поймал и взял на руки.- Папа, а ты гулял? - спроила дочь.- Ты чего, солнышко, я на дежурстве был. Забыла?- А мама сказала, что ты загулял, что тебе влетит и что ты кабель! - выпалил сын.- Папа, а кто такой кабель? - спросила Дарья. Не успел я ей ничего ответить, как возле меня столпились мои родители, родители жены и, собственно, жена - красавица. Лицо у нее было какое то опухшее, как будто долго плакала, под глазами едва заметные синяки, словно не спала долго, у остальных лица были хоть и пободрее, но какие-то злые, что ли.- Так, дети, берите игрушки и бегом в свою комнату! - грозно произнесла жена.- Но мы с папой хотим! - возразил Юрка.- Маму слушаться надо. Давайте в комнату, а потом поиграем. - поставив на пол детей, произнес я. Как только дети закрыли за собой дверь в детскую, я неожиданно получил увесистую и весьма болезненную пощечину от жены.- ???? ЗА...ЗА ЧТО?????? - я аж дар речи потерял.- Ах ты еще и удивляешься? - гневно произнесла Юля, видимо, хотела еще раз мне дать пощечину, но я ее обнял, она засопротивлялась, но вдруг разревелась у меня на груди.- Раздевайся и на кухню, молодой человек! - произнесла сурово моя мама. Процессия родни двинулась на кухню, замыкающий был мой отец, который, проходя мимо меня, сунул мне под нос свой огромный кулачище. Юлька уже начала успокаиваться, утерла слезы и начала меня зачем-то обнюхивать, провела руками по щекам, по погонам, по спине, по груди, посмотрела на ладони, затем сняла сменя рубашку, зачем-то посмотрела через нее на свет.- Юль, ты чего? Жена на меня зыркнула тяжелым взглядом и пошла на кухню, а вслед за ней и я. Рубашка перекочевала в руки тещи, а потом и моей маме, которые повторили процедуру жены.- Что здесь происходит-то? Вы тут все в секту что ли вступили в какую-то? Чур, меня не зазывать!- Он еще и шутит? Вы посмотрите на него! Где-то шлялся, жену чуть до инфаркта не довел, нас тоже! А он шутит! - выпалила теща.- Где я шлялся-то? Я приехал буквально минут 45 назад! А, да! Тут знаете какая истори приключилась? Обсмеетесь!- Точно, смех да и только. Где ты был? - сурово спросил отец.- На службе. Я дежурство только сегодня сдал. Вы чего это? - я уже действительно начал теряться от столь странных вопросов.- Ну хоть бы врать - то научился поубедительней! - как-то спокойно сказал тесть.- Да что вы тут устроили? Позвоните Парнову, он дежурным по КПП заступил, позвоните Славке, он на корабле остался ночевать! Да хоть кому угодно позвоните! - я уже негодовал.- Звонили мы и Кольке, и Славке, и Сашке, и командиру твоему, вообще всем! Все больницы обзвонили, полицию, морги даже!- снова сквозь накатывающие слезы произнесла Юлька.- Да на дежурстве я был!!! Приехал недавно, машину поставил, в магазин сходил и домой! - я чуть не кричал от злости.- Так, сын, успокойся и объясни нормально: где ты был эти два дня? - успокаивающе произнес отец.- Да какие два дня? Вы что тут все, совсем чокнулись?- Телефон дай! - потребовала жена. Я достал телефон, разблокировал, и протянул жене. Та посмотрела историю вызовов, полистала СМС, залезла в фотогалерею.- А календарь зачем перевел на два дня назад? - спросила Юля.- Да ничего я не переводил! - я взглянул на наручные часы, календарь на них показывал 1 августа.- Как было первое, пятница, так и осталось!- Ну хватит, Дима, хватит! Ты же прекрасно знаешь, что сегодня вечер воскресенья, 3 августа! - устало произнесла мама. Я заулыбался и посмотрел на всех, в надежде, что это все какая то шутка, постановка. Но лица родни не показывали и намека на юмор. Я начал уже что-то осознавать, я выхватил телефон у жены, залез в интернет и посмотрел дату..... Боже!!! 3 августа, воскресенье!!! Что за фигня??? Я проверил у всех телефоны, потом схватил пульт и включил телевизор на кухне. Щелкал каналы, останавливаясь на новостях или на тех каналах, которые писали дату.... Все было так,как говорили родственники. У меня затряслись руки, в ногах появилась предательская слабость, если бы тесть не подхватил меня под руку, я бы, наверное, упал. Меня посадили на стул, дали воды. В голове у меня стоял какой-то звон, я практически ничего слышал, что мне говорили. Но картинка начала складываться, фантастическая, но картинка. Это значит пока я бродил в тумане, меня не было два дня. А где я был? Ведь это все мне не привиделось, это было реально! Может параллельный мир какой?- Димка, ты наркотиками не балуешься? - осторожно спросила жена, поглаживая по спине. Видимо, увидев мое состояние, родня решила сменить гнев на милость.- Тут вот какое дело..... Все, что я вам расскажу чистая правда. В это тяжело поверить, но не перебивайте меня, пожалуйста! И я поведал все: и про сдачу дежурства Угрюмому Х@ру, и как я приехал домой, а тут туман, и про беззвучную тишину, и про странную нашу квартиру, и про странных жильцов, в общем, обо всем. Я заметил, что, когда я перешел к описанию убранства квартиры, внешности жильцов на лице тещи, тестя и жены все больше и больше проявлялось искреннее удивление, а когда я описал, как я скинул со стола газеты и книгу, так теща испуганно охнула, прикрыв рот руками, и с таким изумлением и, кажется, испугом посмотрела на меня. Когда я закончил рассказ, на кухне стояла гробовая тишина.- Дим, что за бредовые фантазии! - грустно произнесла мама.- Нет, Марин, это не фантазии! Это... это, я даже не знаю, как все объяснить, - как-то взволновано ответила теща.- Юль, принеси, пожалуйста все фотоальбомы. Юлька быстро побежала в зал и уже через пару секунд принесла два наших альбома. Теща быстренько их просмотрела.- Нет тут таких фотографий. Значит, все же правда.- Наташ, да какая правда? - спросил отец.- Значит так! То, что я вам расскажу, знали только я, моя мама и папа. Дело было в 1980-м году, я была еще совсем юной, мне было 19 лет и я только закончила второй курс университета и проводила лето дома. Однажды, 1 августа (до сих пор помню дату), я планировала со своим парнем идти на танцы, кстати парня Димка очень точно описал, даже татуировку его, хотя фотографию я порвала и выкинула после нашего расставания через полгода, так вот, перед танцами решила поспать. Легла спать в тельняшке и в атлетических шортах (все опять посмотрели на меня, ведь я именно так описывал юную девушку в квартире. Я же в свою очередь, все больше и больше узнавал свою тещу в той самой девушке) и снится мне, будто офицер молодой флотский в рубашке с погонами в квартиру входит и так непонимающе по сторонам смотрит, я понимаю, что он заблудился, и что ему нужно помочь, но тут я проснулась, вышла в коридор, как меня словно током ударило, я даже испугалась чуть-чуть, а показалось мне, но как-то очень явно показалось, что этот офицер прямо у двери входной в полумраке стоит! Именно тот, который снился! Но вот лица я не разглядела... А спустя миг наваждение спало, я пошла ванную умываться, а когда умывалась, почудилось, что кто - то в прихожей дверь открыл и закрыл. Я выглянула из ванной - никого. Умылась и пошла делиться столь необычным сном с матерью в зал, которая читала, как сейчас помню, книгу В.Пикуля "Битва Железных канцлеров", отец, покуривая у открытого балкона, смотрел футбол, тогда Олимпиада в Москве была.... Через несколько минут мне опять показалось, что в коридоре кто - то ходит. Я подумала, что опять тот офицер вернулся и мне уже стало жутко. Мама пыталась меня успокоить, а папа только хмыкал себе в усы. И только я почти успокоилась, как на пол сами собой, будто их кто-то невидимый бросил, упали газеты и мамина книга, разлетевшись по всему полу!!! Я от страха завизжала и прижалась к матери, которая была напугана не меньше моего! А потом мы услышали быстрые шаги из зала в коридор, и как будто кто-то дверью входной хлопнул. Отец, который тоже это все видел и слышал, строго настрого запретил об этом распространяться! Могли быть проблемы на службе! Кстати, он 15 лет отдал службе на крейсере "Дмитрий Пожарский", макет которого у нас стоял на стенке, смешного морячка из фарфора я подарила папе на День Рождения, а дельфинчиков и зеленого стекла родители купили в Геленджике.... Кстати обе эти статуэтки разбились, пепельницу в виде цветка тюльпана мама выкинула с балкона ( ей надоело, что отец курит в квартире ), а портсигар из серебра с кораблем и флагом на крышке отец утопил, когда он с товарищами на катере на рыбалку пошел... После рассказа Натальи Владимировны на кухне воцарилась тишина. Все смотрели с удивлением то на тещу, то на меня. А потом все разом начали обсуждать услышанное. Выдвигались версии о путешествии во времени, о пространственно-временных порталах, параллельных мирах и прочее. Теща высказалась, что это временная петля, которую я начал или...закончил. В общем - парадокс. Мы так и сидели до 3-х часов утра (отец с тестем даже за бутылкой сбегали), я же язык натер до мозолей, пересказывая историю и описывая квартиру бабушки и дедушки моей жены вплоть до мелочей. На следующий день теща с тестем привезли старые фотографии, на многих из них я сразу узнавал молодых родителей тещи, их квартиру и саму молодую тещу. Теперь уж не оставалось вопросов, от кого унаследовала стройную фигуру и большие глазищи моя жена.P.S. Что это было, я не знаю, но в подобной ситуации я бы не хотел оказаться вновь. Уж очень неприятные впечатления у меня остались. Кстати, после моего "путешествия во времени" я себя еще недели полторы плохо чувствовал: то температура поднималась, то, наоборот, падала, то бессонница одолевала, то просто кошмары снились...Автор - not_serious.

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