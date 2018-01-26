Камышёвка

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Мой родной дядя, брат моего отца, служить в армию попал на Кубань. А после армии там и жить остался, встретив там свою будущую жену.Потом папа часто летом возил нас с сестрой в гости к дяде Мише и тетушке Олесе. Жили они в частном доме, в большом селе. Природа в тех местах отличалась от нашей родной средней полосы. Речки текли медленно среди заросших высокой травой берегов, иногда поутру или в сумерки на село спускался такой густой туман, что не было видно даже забора палисадника под окошком. Бескрайние поля и луга окружали село, а за речкой темнел кронами лес.Моя сестра была уже в том возрасте, когда можно вечером гулять и сидеть на лавочке с соседскими девчатами и парнями. А нас с двоюродным братишкой Павликом отправляли спать. Взрослые чаёвничали на кухне и беседовали о разном, а я, лежа на полатях, являлась невольным слушателем их вечерних посиделок.В один из вечеров я услышала вот такой рассказ дяди Миши. Перескажу от первого лица"Было это, когда я уже демобилизовался и посватался к Олесе. Устроился работать в колхоз механиком, с техникой у меня давняя дружба - отец с детства приучил. От колхоза дали жилье - комнату в небольшом бараке, в котором осенью селили приехавших "на картошку" студентов. Барак стоял недалеко от реки, и однажды вечером я решил пойти искупаться после жаркого дня.Спустившись по небольшому склону к мостку, я сел на перевернутую на берегу лодку и закурил.Вдруг где-то в зарослях камыша и осоки, совсем недалеко, я услышал Олесин голос:- Мишаааа, Мишааа, иди сюдаааа.Я удивился, потому что точно знал, то Олеся уехала в тот день в райцентр по делам и осталась там ночевать у дальней родственницы. Но голос был точно Олесин!!! Я крикнул в ответ: "Олеська! Ты как добралась?", и пошел в сторону, откуда раздавался голос.Стал спускаться туман, а голос все звал и звал. Когда я дошел до кромки воды, то увидел недалеко от берега в воде девичий силуэт, слышал Олесин смех. И я поплыл, как будто в каком- то сне, понимал, что это не может быть Олеся, но плыл.Очнулся я, когда понял, что уже не слышу ни смеха, ни голоса Олеси и нахожусь уже почти на середине реки, которая была достаточно широка и глубока в том месте! Я резко развернулся и быстро поплыл обратно, утонуть я не боялся – как- никак КМС по плаванию. Через несколько метров я вдруг понял, что расстояние, которое я преодолеваю не соразмерно моим усилиям - я почти не продвигаюсь вперед, хотя усердно гребу к берегу! Не знаю, сколько времени это продолжалось, но я понял, что выбиваюсь из сил!И тут я закричал, сам не знаю кому и зачем:- Отпусти меня!!! Отпусти меня, пожалуйста! Меня девушка ждет, я женюсь скоро, отпусти!В тот же миг я чуть не захлебнулся от страха - в камышах раздался холодный и жуткий сиплый женский смех, и голос уже не был похож на звонкий Олесин голосок!Но просьбу мою исполнили - я почувствовал, что могу плыть и изо всех сил стал грести к берегу. Выбравшись на траву, еле передвигая ногами я сгреб в охапку лежащую на берегу одежду, и поплелся в сторону дома Олесиных родителей.Позже, уже приведённый в чувство стопочкой самогона, я сидел на лавке во дворе их дома с отцом Олеси и рассказывал, что со мной приключилось.- Аааа, ну так это Камышёвка опять озорует - сказал Иван Кузьмич, отец Олеси.- Какая Камышёвка? - спросил я.- Никто не знает кто она и откуда, кто-то говорит, что это русалка, а кто - будто утопленница, якобы утопилась в давние времена от несчастной любви или еще от чего. А только нет-нет, да и случается с кем такая оказия - заплывет человек подальше, а выплыть не может. Правда, никто пока не утоп по этой причине - всех отпускает Камышёвка. Побалуется, видать, и отпустит. И озорует обычно с приезжими, местных почему-то не трогает.После того случая я вечером на речку больше не хожу".В силу возраста и природного любопытства я следующим же вечером сдулась на речку с двумя подружками, которым пересказала услышанную историю. Сидели мы на берегу до темноты, пока я не услыхала звонкий голос брата - пора домой. Ничего мы тогда не увидели и не услышали, и очень о том сожалели. А сейчас думаю - и хорошо, что не встретились мы тогда с Камышёвкой, плавала то я тогда не ахти как, чуть получше топора.

Ключевые слова: Река русалка дух воды авторская история

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