Труп под кроватью

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 13:39

Причина: Стилистика автора сохранена.

МертвецкиЖив Просмотров: 788 Комментарии: 10 +9 Сегодня, 13:39 by

Эту историю давным-давно мне рассказала коллега по работе, а ей ее тетя. Далее сам рассказ.Как-то шла тетя Валя с работы уставшая вечером, а к ней на встречу цыганка. Дай сколько не жалко, мол, и все в этом духе. Женщина продолжала идти, не обращая внимания на все приставания, как вдруг цыганка резко дернула ее за руку и прошипела, как ядовитая змея: " Придешь домой, а у тебя под кроватью труп лежит!"От этих слов до дома тётя Валя еле пришла на ватных ногах. Хоть и жила она одна, и знала, что трупу в дома не было откуда взяться, но после этих слов долго сидела у забора на лавочке своего частного дома, не решаясь зайти. Пересилив себя и зайдя домой, конечно же, никакого трупа под кроватью она не обнаружила. Даже посмотрела во всех комнатах, под всеми кроватями, которые были. И вот как-то ночью снится ей эта цыганка. Идет за ней и просит денег. Вдруг резко дергает за руку и произносит: "Труп под кроватью!" Женщина проснулась от резкой боли в руке и чувствует, что дышать невозможно. В носу стоит запах чего-то гниющего. Страх сковал все тело, и сердце ушло в пятки. Пролежав в страхе, так и не уснув, утром решилась заглянуть под кровать, но, конечно же, там никого не было. На следующую ночь все повторилось: тот же сон, далее рывок, боль в руке, и снова этот липкий страх в тёмной комнате, сопровождающийся запахом разлагающегося трупа. Страшно было, не передать словами как.Днем, идя по улице и сунув руку в карман пуховика, она нащупала там что-то мягкое. Каково было удивление женщины, когда в своей руке обнаружила целый пучок рыжих волос. Ее передернуло от этой находки, и резким движением она откинула его в сторону. В следующую ночь все повторилось: дышать в комнате было просто невыносимо. Утром она стала разгребать весь хлам под кроватью и обнаружила большую, дохлую и рыжую подвальную крысу.

Ключевые слова: Цыганка ночь страх авторская история

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