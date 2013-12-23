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Истории из жизни

Труп под кроватью

Эту историю давным-давно мне рассказала коллега по работе, а ей ее тетя. Далее сам рассказ.

Как-то шла тетя Валя с работы уставшая вечером, а к ней на встречу цыганка. Дай сколько не жалко, мол, и все в этом духе. Женщина продолжала идти, не обращая внимания на все приставания, как вдруг цыганка резко дернула ее за руку и прошипела, как ядовитая змея: " Придешь домой, а у тебя под кроватью труп лежит!"

От этих слов до дома тётя Валя еле пришла на ватных ногах. Хоть и жила она одна, и знала, что трупу в дома не было откуда взяться, но после этих слов долго сидела у забора на лавочке своего частного дома, не решаясь зайти. Пересилив себя и зайдя домой, конечно же, никакого трупа под кроватью она не обнаружила. Даже посмотрела во всех комнатах, под всеми кроватями, которые были. И вот как-то ночью снится ей эта цыганка. Идет за ней и просит денег. Вдруг резко дергает за руку и произносит: "Труп под кроватью!" Женщина проснулась от резкой боли в руке и чувствует, что дышать невозможно. В носу стоит запах чего-то гниющего. Страх сковал все тело, и сердце ушло в пятки. Пролежав в страхе, так и не уснув, утром решилась заглянуть под кровать, но, конечно же, там никого не было. На следующую ночь все повторилось: тот же сон, далее рывок, боль в руке, и снова этот липкий страх в тёмной комнате, сопровождающийся запахом разлагающегося трупа. Страшно было, не передать словами как.

Днем, идя по улице и сунув руку в карман пуховика, она нащупала там что-то мягкое. Каково было удивление женщины, когда в своей руке обнаружила целый пучок рыжих волос. Ее передернуло от этой находки, и резким движением она откинула его в сторону. В следующую ночь все повторилось: дышать в комнате было просто невыносимо. Утром она стала разгребать весь хлам под кроватью и обнаружила большую, дохлую и рыжую подвальную крысу.

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 13:39
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 13:39 by МертвецкиЖивПросмотров: 788Комментарии: 10
+9

Ключевые слова: Цыганка ночь страх авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 13:43
+4
Онлайн
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Комментариев: 2 795
Это как она запустила то под кроватью, что там крысы дохли и воняли
Зарегистрирован: 23.12.2013
        
#2 написал: DRUID
Сегодня, 14:05
+3
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Комментариев: 248
Пучок рыжих волос scream
Это какой же лохматости крыса была!

А с другой стороны хорошо, что тётка крысу нашла, а то бы окончательно себя загнала.
Зарегистрирован: 26.01.2018
#3 написал: Pmariam
Сегодня, 14:09
+4
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Публикаций: 11
Комментариев: 1 623
фуууууууууууууууу. green
хлам под кроватью... она что даже не мыла под ней ни разу? Как представлю, что она во сне могла крыску то гладить и не знать об этом. лежит себе спит и гладя вырывает шерсть и складывает ее себе в карман пуховика. Она что в пуховике спала? или на автомате поднималась шла в коридор и складировала все выщипанное в карман?
и что днем запаха не было никакого?
Зарегистрирован: 22.07.2013
    
#4 написал: shy cactus
Сегодня, 14:17
+7
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Публикаций: 1
Комментариев: 12
Может и хорошо что тетка цыганку встретила, хоть разгребла весь хлам под кроватью и выкинула дохлую крысу. А то так бы и спала дальше среди хлама и вони от разлагающейся рыжей крысы :)
Зарегистрирован: 23.12.2017
#5 написал: Долгопят
Сегодня, 14:36
0
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 2 401
Люблю такие рассказы.Цыгане те еще физиогномы( не путать с просто гномами)


Видит - гражданка легковнушаемая- нервничает, покрывается холодным потом и пятнами, пульс учащен- просто лакомый кусок. И так ее раскручивает, и этак- дама денег давать не желает, хоть и ссыт опасается колдуньи. Ну тогда на тебе "якорёк" в мозг- у тебя труп под кроватью= живи с этим, думай об этом , ищи его, не найдешь- подложи сама.
у меня , например, на службе окна в деревянных рамах.На дворе 21 век а мы все клеим и расклеиваем эти окна ежесезонно. И сколько у меня там трупов , товарищи...не сосчитать меж рамами...и мухи , и шмели, и осы, и бабочки и цикады , прости Господи. Приходишь с отпуска, СВЯТАЯ КОРОВА!!!!!!, и выгребаешь этот гумус.
Так что цыганке незачет, крыса не прокатит. Давай ядренее чёнить.
Плюс!
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#6 написал: 2902an
Сегодня, 15:20
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 6
Я считаю, что это совпадение. А переживания от слов цыганки:

" Придешь домой, а у тебя под кроватью труп лежит!"

Если запах еще можно понять, то боль в руке могла проявиться действительно, но уже после того, как цыганка ее потянула. Как после тренировки, сначала боли в мышцах не чувствуешь, а назавтра от боли встать не можешь.

"как вдруг цыганка резко дернула ее за руку и прошипела"

Комок волос для напущения мистики могла назаметно подсунуть цыганка. Они по карманам шастать - мастера.

Соответственно, страх и самовнушение сделали своё и свели тетку Вали до помешательства.

"Хоть и жила она одна, и знала, что трупу в дома не было откуда взяться, но после этих слов долго сидела у забора на лавочке своего частного дома, не решаясь зайти. Пересилив себя и зайдя домой, конечно же, никакого трупа под кроватью она не обнаружила. Даже посмотрела во всех комнатах, под всеми кроватями, которые были. И вот как-то ночью снится ей эта цыганка"

Но, с другой стороны. Труп необязательно должен был быть человеческим. Так что, доля правды в словах цыганки есть.

От меня плюс.
Зарегистрирован: 17.04.2018
#7 написал: Tigger power
Сегодня, 15:46
+1
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Репутация: (1542|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 2 726
При таком раскладе, что творился под кроватью, у нее наверняка там не один труп пылится и разлагается. Под шкафом, холодильником, тумбочкой, ванной, за унитазом...много короче)) ++
Зарегистрирован: 9.12.2016
      
#8 написал: Бозкурт
Сегодня, 16:22
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Комментариев: 155
Делайте уборку чаще, товарищи. Убирайте и мойте под кроватью! Мало ли чего там протухнет, запылится....Вон женщина как запустила. Даже цыганка не выдержала, высказалась.
Зарегистрирован: 27.04.2016
#9 написал: максик83
Сегодня, 17:41
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Комментариев: 702
История вообще не отредактирована. Куча ошибок!
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#10 написал: conjure one
Сегодня, 18:02
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Комментариев: 2 026
Пучок рыжих волос, может, и цыганка подбросила, а может и нет. И удивительно, что запах от дохлой крысы распространялся только ночью. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
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