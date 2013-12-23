Святая вода

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:16

Марфуша Просмотров: 699 Комментарии: 7 +17 Сегодня, 12:16 by

Святая вода. О ней очень много написано и рассказано, и в то же время она остаётся загадкой. Ей приписывают лечебные и волшебные свойства. Верить в это или нет, человек решает сам. Лично я верю.Эту историю мне поведала мама моей хорошей подруги. С Аленой мы видимся очень часто, поэтому наши разговоры о насущных проблемах быстро заканчиваются, и мы, мирно попивая чай, переключаемся на просмотр телевизора. Эта встреча не стала исключением. По телевизору шла очередная передача про гадалок, мы её увлеченно смотрели, изредка перекидываясь мнениями. Прекрасно понимаем, что это все просто постановка, но всё равно интересно. Там как раз показывали очередной ритуал, который вызвал у нас, знатоков, спор. На кухню вошла мама Алены. Мы, естественно, попросили её рассудить нас. Тётя Наташа недовольно на нас посмотрела и сказала, что мы вроде взрослые тёти, а забиваем голову всякой фигней.Сразу обмолвлюсь, что человек она в меру суеверный, вроде верит во что-то необъяснимое, но при этом отмахивается, мол, меньше говорить об этом надо. При этом передачи про разного рода ведьм и экстрасенсов люто ненавидит. Мне всегда было интересно, почему она так к этому относится, но я не знала, как об этом спросить. А тут вроде и повод появился.- Тётя Наташа, почему вы так не любите эти программы? Интересно же понаблюдать, как все у них происходит. Понятно, что всё преувеличено, но всё-таки зерно правды там есть.- Вот вам интересно, а особо одаренные на это насмотрятся, а потом пытаются практиковать. Раньше об этом так не говорили, и то находились те, которые книг начинаются, возомнят себя магами и давай мужиков чужих уводить, - было это сказано с такой злостью и обидой, что стало ещё любопытнее. Мама Алёны, видимо, заметила наш интерес, закурила сигарету и поведала весьма неприятную историю, правда, с хорошим концом. Далее от первого лица.Было это в 90-х, Алёнке тогда года четыре было. В стране разруха, денег только на еду, хотя в семье работали все, а Серёжа (папа Алёны) аж на трёх работах. Спал по пару часов в сутки. Мы с ним практически не виделись. И как часто бывает в таких ситуациях, когда супруги отдаляются друг от друга, Серёжа загулял. Сначала он изредка оставался на ночь на работе, мол, чтобы не тратить время на дорогу и отдохнуть подольше. Потом начал пропадать на несколько дней. Я уже стала догадываться, что к чему. И чтобы не мучить ни себя, ни его, спросила прямо, появилась ли у него другая. Скажу честно, я надеялась, что он станет меня успокаивать, говорить, что это неправда. Но всё было с точностью до наоборот. Он хладнокровно признался, что у него появилась женщина. Он понял, что значит любить, а в семье его держала только дочь. А раз я обо всем догадалась, то ему так проще, и он уходит. В этот же вечер он собрал вещи и ушёл. Как я переживала - не передать. Я его всегда любила, старалась быть образцовой женой, а он без тени сомнения оставил меня одну с маленькой Алёнкой на руках.Примерно через месяц Серёжа пришёл домой. Он осунулся, похудел. Стал просить прощения, говорил, что запутался и не может без нас. Я его, естественно, простила. Но счастье длилось недолго, через неделю он опять ушёл к ней. У меня опять истерика, слезы, сопли. Но надо жить дальше. Так продолжалось около полугода. Он то прощение просит, то опять к ней уходит.Перед крайним его уходом к нам переехала прабабушка Алёнки. Она была очень верующим человеком, и был у неё один пунктик. Бабушка всем и везде совала святую воду. На работе плохо - святой водой место окропи. Голова болит - попей. Человек плохо желает - дай ему попить. И всё в том же духе.Последний скандал был у неё на глазах. Когда мой благоверный, в очередной раз хлопнув дверью, ушёл, бабушка, как коршун, налетела на меня, мол, приворожили твоего Сереженьку, хороший он, смотри, как мается. Не может без вас, а всё равно к ней возвращается, дай водички ему попить. Я очередной раз отмахнулась. Девушка была молодая, воспитанная коммунизмом, как говорится, ни в бога, ни в чёрта не верила.В этот раз супруг не появлялся дольше обычного, обычно через месяц как штык дома прощение просит, а тут уже второй пошёл. Я уже начала даже привыкать, что мы вот так с Алёнкой вдвоём и остались. Но когда я была на работе, он вернулся. Выглядел, словно мумия.Пока меня не было дома, с ним случилась истерика, со слов бабушки, он умолял, чтобы его отпустили, что он хочет к семье, но при этом он и её любит. Он валялся по полу и рыдал. То просил прошения, то признавался в любви своей крале. Бабушка сразу отвела Алёну к себе в комнату и периодически присматривала за Сережей, чтобы он с собой чего не сделал. Но подходить боялась, так и сидели они с Алёнкой в комнате, слыша плач из соседней комнаты. Но естественные причины взяли вверх, и бабушка, строго наказав внучке не выходить, пошла в туалет. Алёна же бабушку не послушала и пошла к папе. И не просто пошла, а решила дать папе попить. К этому времени он немного стал поспокойнее. В комнате бабушки была в графине святая вода, которую Алёна и принесла.К этому времени бабушка уже зашла в комнату и видит, что Серёжа выпивает стакан воды, как-то сразу обмякает и заваливается на диван. Бабуля испугалась, подбежала к нему, а он спит. Спал он больше суток. Таким я его и увидела. А когда проснулся, опять стал прощение просить. Но не так, как раньше, истерически, а спокойно, рассудительно. Я тогда в первый раз обратила внимание, что у него взгляд изменился. Тогда я уже начала верить в слова бабушки про приворот, но сомнения остались.Прошло уже больше недели, а Серёжа был с нами. Всё было хорошо. А теперь, собственно, к чему я всё это тебе рассказываю. Когда мой милый был на работе, пришла ко мне его любовница. Она умоляла её простить. Говорила, что не знала, как завлечь его. А тут ей попалась книга, и она, недолго думая, решила приворожить любимого, как написано. Пыталась сунуть какую-то статуэтку в руку. Но я, выслушав её, просто захлопнула дверь перед носом. Вот хватило же мозгов. А теперь что? На каждом углу отвороты - привороты.Вот такая история. Что случилось дальше с этой барышней, неизвестно.

Ключевые слова: Святая вода приворот бабушка жена муж любовница авторская история

Другие, подобные истории: