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Истории из жизни

Ворота

Рассказала мне это моя подруга, которая провела дни отпуска на юге России, в частности в одной из станиц.

"Собралось нас много родственников в одном доме, и одним вечером мы с двоюродной сестрой пошли прогуляться. Осмотреть окрестности, так сказать.
Я думаю, знаешь, насколько темны южные ночи. Хоть глаз выколи. Даже страшновато иногда. Особенно когда уже поздно, и многие жители уже сидят по домам или вовсе спят.

Несмотря ни на что, мы довольно спокойно обошли пару кварталов, дошли до магазина и повернули домой.
Когда мы возвращались обратно, мы проходили мимо одного из дворов, который огораживал забор с большими, массивными металлическими воротами. Было поздно и тихо. Поэтому, когда что-то ударилось изнутри об эти ворота, мы испугались.

Мы стояли и смотрели на ворота, пытаясь предположить, что это, наверное, собака почуяла нас и хочет прогнать.
Но тут началось самое неприятное. В ворота со стороны двора кто-то или что-то начало биться со всей силы, раскачивая их. Это было так агрессивно, так сильно и жестко, словно кто-то собирался проложить или сорвать с петель ворота и выйти наружу.

У нас не было времени, да и желания разбираться, что ту происходит, мы были напуганы, и со всех ног побежали домой. Только дома смогли отойти от произошедшего и предположить, что какой-то сосед из ума выжил и занимается странными вещами по ночам. Легли спать, сетуя на неадекватных соседей.
Наутро мы спросили хозяев, кто же живет в этом доме, и рассказали о вчерашнем кошмаре. Но нам рассказали, то, что, может, и не повергло нас в шок, но заставило обходить этот двор стороной даже днем: дом-то уже несколько лет как заброшен, и там никто не живет, и не собирается. Там нет собак, нет людей. Абсолютно пусто. Не знаем до сих пор, что могло так сильно ударять в массивные железные ворота, что они шатались, словно сделаны из пластмассы."

Как вы думаете, что это могло быть? И что случилось бы, если бы оно вырвалось наружу?

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 09:54
Сегодня, 09:54 by Rita AsmanПросмотров: 437Комментарии: 7
+7

Ключевые слова: Дом странное двор авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 10:25
+5
Онлайн
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Публикаций: 61
Комментариев: 2 774
Если бы оно было потустороннее, то ворота никак бы не остановили. Разве ОНИ не умеют просачиваться? Так что это было либо что-то вполне себе из материального мира, либо всё выдумано.
Зарегистрирован: 23.12.2013
        
#2 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 10:35
+2
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Публикаций: 1
Комментариев: 50
Дом заброшен, и туда пробрались подростки, и пугали прохожих.
Зарегистрирован: 15.04.2018
#3 написал: Бозкурт
Сегодня, 10:40
+3
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 152
"Как вы думаете, что это могло быть?"

Я думаю, что двум молоденьким девушкам лучше осматривать окресности при свете дня. Видимость лучше.)) И шансов нарваться на реальные, а не гипотетические неприятности, тоже в разы меньше.))
Кстати, а почему заброшенный дом не может стать местом куда залезет местный ассоциальный элемент с целью принятия дозы или распития горячительного. А там как карта ляжет. Может у товарища агрессия прет в этом состоянии. Словом, может есть логическое об, яснение случившемуся))
Зарегистрирован: 27.04.2016
#4 написал: Joss
Сегодня, 10:44
+2
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Публикаций: 9
Комментариев: 296
Это однозначно "нечисть", которая не может вырваться наружу... так как ее держит в стенах заброшенного дома старое заклятие... smeh
++++++++++
Зарегистрирован: 1.02.2016
#5 написал: Штурман Жорж
Сегодня, 11:04
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Думаю, если бы вырвалось, мы бы этой истории никогда и не узнали...
Зарегистрирован: 13.12.2017
#6 написал: Rita Asman
Сегодня, 11:29
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 4
Цитата: зелёное яблочко
Так что это было либо что-то вполне себе из материального мира, либо всё выдумано.


Цитата: Joss
Это однозначно "нечисть", которая не может вырваться наружу... так как ее держит в стенах заброшенного дома старое заклятие... smeh
++++++++++


Люди лишь рассказывают мне то, что напугало их, а я пытаюсь найти объяснение. К сожалению, я не могу ручаться за правдивость и паранормальность таких историй.
Потому и решила выкладывать рассказы сюда, чтобы дать их авторам рациональное объяснение происходящего и, возможно, этим их успокоить.
Зарегистрирован: 21.04.2018
#7 написал: Talisha
Сегодня, 13:22
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Репутация: (1355|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 2 738
Вспомнилось... Мы как-то среди бела дня гуляли по улице в нашем районе (частные дома) и когда проходили мимо одного дома, оттуда прямо в ворота, изнутри, кто-то вот так же беззвучно стал долбиться изо всех сил. Собака бы залаяла. Сильно долбился, ворота ходуном заходили. Мы прошли мимо, хотели сбоку посмотреть, но там обзор двора бы закрыт. Чуть отошли и долбежка прекратилась. Дом несколько заброшен был, муж сказал, что там вроде алкоголик живет. Может он в невменяемом состоянии, может кто-то в его теле, а может и сущи, таких много в заброшенных домах и в тех, где пьющие живут.
Хотя, есть ещё одна версия - может быт это был ребенок?
Зарегистрирован: 18.05.2015
        
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