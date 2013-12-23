Ворота

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 09:54

Rita Asman Просмотров: 437 Комментарии: 7 +7 Сегодня, 09:54 by

Рассказала мне это моя подруга, которая провела дни отпуска на юге России, в частности в одной из станиц."Собралось нас много родственников в одном доме, и одним вечером мы с двоюродной сестрой пошли прогуляться. Осмотреть окрестности, так сказать.Я думаю, знаешь, насколько темны южные ночи. Хоть глаз выколи. Даже страшновато иногда. Особенно когда уже поздно, и многие жители уже сидят по домам или вовсе спят.Несмотря ни на что, мы довольно спокойно обошли пару кварталов, дошли до магазина и повернули домой.Когда мы возвращались обратно, мы проходили мимо одного из дворов, который огораживал забор с большими, массивными металлическими воротами. Было поздно и тихо. Поэтому, когда что-то ударилось изнутри об эти ворота, мы испугались.Мы стояли и смотрели на ворота, пытаясь предположить, что это, наверное, собака почуяла нас и хочет прогнать.Но тут началось самое неприятное. В ворота со стороны двора кто-то или что-то начало биться со всей силы, раскачивая их. Это было так агрессивно, так сильно и жестко, словно кто-то собирался проложить или сорвать с петель ворота и выйти наружу.У нас не было времени, да и желания разбираться, что ту происходит, мы были напуганы, и со всех ног побежали домой. Только дома смогли отойти от произошедшего и предположить, что какой-то сосед из ума выжил и занимается странными вещами по ночам. Легли спать, сетуя на неадекватных соседей.Наутро мы спросили хозяев, кто же живет в этом доме, и рассказали о вчерашнем кошмаре. Но нам рассказали, то, что, может, и не повергло нас в шок, но заставило обходить этот двор стороной даже днем: дом-то уже несколько лет как заброшен, и там никто не живет, и не собирается. Там нет собак, нет людей. Абсолютно пусто. Не знаем до сих пор, что могло так сильно ударять в массивные железные ворота, что они шатались, словно сделаны из пластмассы."Как вы думаете, что это могло быть? И что случилось бы, если бы оно вырвалось наружу?

Ключевые слова: Дом странное двор авторская история

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