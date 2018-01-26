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Истории из жизни

Ужасное существо на ночной дороге

Ехали как-то два парня на мотоцикле домой. Они возвращались из соседнего села с местной дискотеки. Дорога проходила через лесной массив. Время уже переваливало за полночь.

Алексей был за рулём, Иван позади. Фары старой «Планеты» еле освещали перед собой путь. Ребята были еще юны и не определились в жизни. Да куда там. Ежедневной целью было найти, у кого занять на выпивку да настрелять сигарет впрок. Кстати, с сигареты-то всё и началось.

У Ивана, который сидел позади, была за ухом сигарета, которую он стрельнул перед отъездом от клуба. Он почувствовал, как на скорости она вылетела из-за уха: «Лех! Тормози! Сигу потерял», — крикнул Иван. Леха начал сбавлять скорость, и вскоре они ходили вокруг, пытаясь найти пропажу. Поиски надолго не затянулись. Иван нашел ее на краю дороги, близ лесной чащи. Он нагнулся, чтобы поднять, но услышал перед собой, как кто-то дышит. Подняв голову, он увидел перед собой существо.

Оно было большое. Несмотря на Ванин рост — 1.90 м, оно было выше. Телесно напоминало человека, но покрыто шерстью. Лицо плохо видно. Самое ужасное — это глаза. Они как-то неестественно ярко горели зеленым цветом. «Заводи!» — крикнул Иван и бегом побежал к мотоциклу. Существо начало выбираться из леса на дорогу. Леха одним пинком завел своего железного коня. Да так газу дал, что существо немного опешило и встало посреди дороги, тем самым дав фору ребятам.

Село было близко. Только в горку подняться - и тут уже начинаются дома. Существо стало нагонять. Оно бежало, как человек, на двух ногах с нечеловеческой скоростью. Леха переключил скорость, и мотоцикл пошел в отрыв. Тогда оно стало бежать на четырех лапах.

переди показался фонарь местной церкви Святой Богородицы. Существо поравнялось с мотоциклом, и уже было готово сделать прыжок. Только свет фонаря коснулся их, как существо исчезло. В деревне ребятам не поверили. Ну, а что, медведя у нас на сотни километров как нет. Говорят, допились до чертиков! Но им не до шуток и критики было.

Спустя ровно месяц со дня встречи с существом парни сидели своей веселой компанией в мазанке (так у нас называют амбары из красного кирпича, где раньше хранили муку, зерно и разную утварь). Тот случай с существом позабыли и жили дальше, как ни в чем не бывало. Веселье было в самом разгаре, когда в дверь постучали. Иван спросил: «Кто там?» В ответ постучали так, что аж петли на двери задрожали. Иван отпер большой засов на двери. Дверь распахнулась. Перед ним стояло оно — смесь медведя с человеком, так он его называл. Оно влетело в амбар, распугав дружную подвыпившую компанию, которая через пару секунд уже была на улице. «Держи дверь, чтобы не убежал!» — крикнул Леха браво и побежал в сарай за вооружением. Они подперли дверь лопатой и пошли вооружаться. Кто-то вилы взял, кто-то лопату, а кто и ружье притаранил с парой патронов. Лица женского пола вооружились кочергами да ухватами.

Ночь прошла. Стало светать. Ребята решили отпереть амбар, дабы отловить существо. Откинув лопату и открыв дверь, они увидели… ничего! Там было пусто. Обследовав амбар, они нашли нож, который эксплуатировался для нарезки закуси. Он был воткнут в кирпичную стену с такой силой, что не так-то просто было его вытащить.

С тех пор «оно» не появлялось. И охотой его брали, а толку - его и след простыл! Иван, правда, пить после этого сильнее стал — всё боялся, что человек-медведь явится по его душу. А через год вовсе повесился в той самой мазанке. Причина его поступка никому не понятна. Леха тоже спился. Пошел купаться и утонул. Совпадение или нет?

Автор: батяня.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:38
Сегодня, 16:38 by ВариорПросмотров: 333Комментарии: 5
0

Ключевые слова: Существо сигарета медведь страх ужас совпадение исчезновение

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Комментарии

#1 написал: DRUID
Сегодня, 16:50
+2
Группа: Посетители
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Комментариев: 224
Недавно восхищались находчивостью и логикой этих двух стрелятелей сигарет.
Была уже эта история, ещё впечатления не померкли.
Зарегистрирован: 26.01.2018
#2 написал: guerra
Сегодня, 17:00
+1
Группа: Посетители
Репутация: (15|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 228
причина повешения и утопления непонятна? то есть недостаточно, что оба пили, как сволочи?)))
Зарегистрирован: 30.08.2015
#3 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 17:17
0
Группа: Посетители
Репутация: (46|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 121
Однако, не трусливый народ собрался на посиделки... А Ивана с Лёхой жаль, не чудище неэпилированное напрямую виновато, думаю, а банальный страх. Кому понравится, узреть такое чучело, понять, что оно по щелчку пальцев может исчезнуть... Ну и где гарантия, что однажды не проснёшься и не увидишь такого красавца над собой? Да кого угодно до дурки доведёт, не то что до желания выпить. Тем более человек слабохарактерный сам по себе, как и приятель. Хотя, как знать, может если и бросили бы бухать, так и ходячая мечта мастера по шугарингу отстала бы...
Зарегистрирован: 18.07.2016
#4 написал: Mary3.11.
Сегодня, 17:30
+2
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 2
История эта уже была здесь опубликована,только называлась " Возвращались они за полночь" .
Зарегистрирован: 15.02.2018
#5 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 21:49
0
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (1693|0)
Публикаций: 722
Комментариев: 6 921
Зарегистрирован: 19.08.2017
                     
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