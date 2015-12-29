Возвращались они как-то ночью...

Новость отредактировал kisena54 - Сегодня, 02:12

батяня Просмотров: 48 Комментарии: 1 0 Сегодня, 02:12 by

Ехали как-то два парня на мотоцикле домой. Они возвращались из соседнего села с местной дискотеки. Дорога проходила через лесной массив. Время уже переваливало за полночь. Алексей был за рулём, Иван позади. Фары старой "Планеты" еле освещали перед собой путь. Ребята были еще юны и не определились в жизни. Да куда там... Ежедневной целью было найти у кого занять на выпивку да настрелять сигарет впрок. Кстати, с сигареты-то всё и началось...У Ивана, который сидел позади, была за ухом сигарета, которую он стрельнул перед отъездом от клуба. Он почувствовал, как на скорости она вылетела из за уха: "Лех! Тормози! Сигу потерял", - крикнул Иван. Леха начал сбавлять скорость, и вскоре они ходили вокруг, пытаясь найти пропажу. Поиски надолго не затянулись. Иван нашел ее на краю дороги, близ лесной чащи. Он нагнулся, чтобы поднять, но услышал перед собой, как кто-то дышит. Подняв голову, он увидел перед собой существо. Оно было большое. Несмотря на Ванин рост - 1.90 м, оно было выше. Телесно напоминало человека, но покрыто шерстью. Лицо плохо видно. Самое ужасное - это глаза. Они как-то неестественно ярко горели зеленым цветом."Заводи!" - крикнул Иван и бегом побежал к мотоциклу. Существо начало выбираться из леса на дорогу. Леха одним пинком завел своего железного коня. Да так газу дал, что существо немного опешило и встало посреди дороги, тем самым дав фору ребятам.Село было близко. Только в горку подняться, и тут уже начинаются дома. Существо стало нагонять. Оно бежало, как человек, на двух ногах с нечеловеческой скоростью. Леха переключил скорость и мотоцикл пошел в отрыв. Тогда оно стало бежать на четырех лапах. Впереди показался фонарь местной церкви Святой Богородицы. Существо поравнялось с мотоциклом и уже было готово сделать прыжок. Только свет фонаря коснулся их, как существо исчезло.В деревне ребятам не поверили. Ну а что, медведя у нас на сотни километров как нет. Говорят, допились до чертиков! Но им не до шуток и критики было...Спустя ровно месяц со дня встречи с существом парни сидели своей веселой компанией в мазанке (так у нас называют амбары из красного кирпича, где раньше хранили муку, зерно и разную утварь). Тот случай с существом позабыли и жили дальше, как ни в чем не бывало. Веселье было в самом разгаре, когда в дверь постучали. Иван спросил: "Кто там?". В ответ постучали так, что аж петли на двери задрожали. Иван отпер большой засов на двери. Дверь распахнулась. Перед ним стояло оно - смесь медведя с человеком - так он его называл. Оно влетело в амбар, распугав дружную подвыпившую компанию, которая через пару секунд уже была на улице. "Держи дверь, чтобы не убежал!" - крикнул Леха браво и побежал в сарай за вооружением. Они подперли дверь лопатой и пошли вооружаться. Кто-то вилы взял, кто-то лопату, а кто и ружье притаранил с парой патронов. Лица женского пола вооружились кочергами да ухватами.Ночь прошла... Стало светать. Ребята решили отпереть амбар, дабы отловить существо. Откинув лопату и открыв дверь, они увидели... ничего! Там было пусто. Обследовав амбар, они нашли нож, который эксплуатировался для нарезки закуси. Он был воткнут в кирпичную стену с такой силой, что не так-то просто было его вытащить.С тех пор "оно" не появлялось. И охотой его брали, а толку... как след простыл! Иван, правда, пить после этого сильнее стал - всё боялся, что человек-медведь явится по его душу. А через год вовсе повесился в той самой мазанке. Причина его поступка никому не понятна. Леха тоже спился. Пошел купаться и утонул. Совпадение или нет?Хотите верьте, а хотите нет...

Ключевые слова: Человек-медведь оно мотоцикл в деревне в лесу нечто чудовище существо авторская история

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