Домовой или сущность из параллельного мира

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 22:35

Сергей2016 Просмотров: 47 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 22:35 by

За мою жизнь со мной происходило несколько странных, объяснимых и необъяснимых событий. Я расскажу об одной истории, что ещё раз подтверждает, что мир устроен далеко не так, как нас учили в школе и университете.Мы с родителями жили в квартире, а бабушка с дедушкой - в частном доме. Это был район города, где основная часть строений - это частные дома без каких либо коммуникаций. Я все детство провёл именно в этом доме - любимые кошки и собаки, друг детства из соседнего дома, занимательный чердак дома и т.д. Посадки на огороде приходилось поливать из колодца, и, когда вода в нем заканчивалась, так как он был неглубокий, приходилось возить воду большой флягой на тележке из водяной колонки с соседней улицы.Это был июль или начало августа. Мне было 12 или 13 лет, точно не помню. Как обычно, по вечерам я с бабушкой и дедом поливали помидоры на грядках. В те времена ровно в 22 час и 10 мин всегда начинался какой-нибудь фильм по телеку, поэтому, чтобы не просмотреть начало фильма, я всегда переворачивал старый будильник циферблатом к окну, и со двора дома я периодически подходил к окну, где стоял будильник, и проверял время. Это окно было перед входом в дом со стороны крыльца.И вот где-то около 22-х часов. Я поднялся на крыльцо, чтобы посмотреть, сколько там времени осталось до начала фильма, и на диване в столовой я увидел это: там сидела старушка, как из старых советских сказок. Во-первых, она была полупрозрачной, словно из белого тумана сделана, но у неё все черты лица и одежда были четко различимы. На голове повязан платок, старушечья кофта и длинная юбка. Я никогда не забуду ее лица, взгляд был направлен непосредственно на меня. У меня не было чувства страха или удивления, было такое чувство, что ее уже давно знаю. Что самое странное, она меня ввела словно в транс, так как я стал ее звать: «Бабушка, бабушка». И при этом стал ломиться в дом, быстро стал открывать ключом входную дверь дома. С полной уверенностью, что это моя бабушка (забавно, я ведь знал, что моя бабушка с дедом на огороде), я зашёл в дом.Там было все в полутьме. В доме был длинный коридор, так вот эта бабушка-домовой вышла из столовой в этот коридор и стала прозрачной, но ее ступни я отчётливо видел, вернее, это были не ступни, а как белые стельки из белового дымчатого тумана. Потом она, вернее, ее следы потопали по коридору, причём топот был как у пятилетнего ребёнка.Я, кстати, забыл про рост написать. Когда я увидел через окно, как «она» или «оно» сидит на диване, могу сделать вывод, что ее рост был в пределах 110-130 см.Так вот, я был словно под гипнозом, страха не было совсем. Она как будто хотела, чтобы я шёл за ней. Я пошёл за ней по коридору, потом мы зашли в комнату, где стоял большой стол, и эта сущность забежала под этот стол, причём ее следы как бы спускались по лестнице вниз. И только после этого я реально очнулся, и меня охватило чувство глубинного страха. Я так сильно заорал, что прибежали дед с бабкой и потом минут 10 меня успокаивали.Что хотела эта сущность - показать себя или просто меня напугать? Я до сих пор не могу понять. Следующие истории напишу позже.

Ключевые слова: Огород дом нечто бабка призрак сущность следы авторская история

Другие, подобные истории: