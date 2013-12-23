Невидимая сила толкала меня в спину

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 21:52

Helldog Просмотров: 106 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 21:52 by

Мне срочно нужно было сделать маникюр. Завтра важное мероприятие, а я сломала два ногтя. Работаю я допоздна, все салоны уже закрыты к тому времени, и я созвонилась со знакомой девочкой, чтобы она исправила ситуацию, и я была во всеоружии на празднике.Мастер маникюра жила далеко от моего дома в другом конце города, где я никогда не была. Ко мне домой она ехать отказалась, пришлось ехать к ней. Добралась на такси я быстро, сделала красивый маникюр, мы попили кофе, поговорили, и я засобиралась домой. Было около одиннадцати ночи.Я вызываю такси, чтобы поехать домой, но, как назло, нет машин в этом районе. За сам район могу рассказать, что здесь живут рабочие завода, люди старательные, работящие, но сильно пьющие, поэтому на улице часто можно услышать ругань, маты и драки.Я уже проклинаю свои ногти, зачем в зиму, в холод и гололед я в незнакомом районе поздно вечером делаю маникюр. Уж лучше остаться целой и невредимой с поломанными ногтями, чем поломанной и убитой с целым маникюром.Я взяла себя в руки, думаю: "Дойду до остановки автобусной, там часто стоят такси, и я спокойно доеду домой".Вышла я на улицу, а там мрак, темно, страшно, снег идет, а в дали один фонарный столб тускло освещает безлюдную улицу. Нигде не души. И такой меня страх взял.Я быстро пошла по темной аллейке в сторону остановки. Иду и вдруг меня как будто кто-то сзади толкает. Знаете, когда сильный ветер, и он тебя гонит в спину? Вот и меня так гнало что- то, я и бежать не могу, потому что много снега под ногами, и не иду, а лечу, толкаемая невидимой рукой быстрее идти вперед.Так за минуту я долетела до остановки, а там, конечно же, тоже никого, ни людей, ни такси, ни машин на дороге, ничего и никого кругом, как умерли все. Снег валит, ничего вокруг не видно, и я одна на всем белом свете. Страшно - жуть.Я отдышалась немного в остановке, решилась опять позвонить в службу такси, может быть, уже есть машины в данном районе. Машина прибыла через десять минут, и я поехала домой. А утром позвонила девочка мастер и сказала, что возле ее дома убили человека, как раз в то время, когда я летела по темной аллейке, и невидимая сила толкала меня вперед, прочь от страшного места.Спасибо тебе, мой Ангел хранитель, прости, что я часто не разговариваю и забываю о тебе. Говорят же, что наши ангелы сидят у нас на плече, и чем реже мы с ним разговариваем, тем выше и выше они улетают от нас и не слышат, когда мы к ним обращаемся. Люди, не забывайте своих ангелов, разговаривайте с ними, и они спасут вас в минуту опасности!

Ключевые слова: Ночь опасность убийство ангел-хранитель

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