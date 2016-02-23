Старица

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:12

Причина: Авторская стилистика сохранена

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История эта длинная, и она - одна их моих самых любимых, потому что именно с нее началась моя коллекция загадочных и мистических историй, которые происходили со мной или были рассказаны мне моими знакомыми.Жизнь моя складывалась так, что было в ней много переездов, а, следовательно, и новых знакомств. Рано или поздно разговоры заходили и о таинственных и непонятных случаях, происходящих с людьми в разное время и в разных местах. Со временем я стала записывать такие истории. А теперь я решила ими поделиться.Произошло это в моей юности, были мы тогда молодыми и глупыми и особо не верили во всякие там мистические мистики.Мне повезло родиться и расти в одном из красивейших мест нашей средней полосы, в краю лесном, озерном… Заповедные места, чистейшие родники и высокие, корабельные сосны окружали наш небольшой поселок.Мой тогдашний кавалер, ставший по прошествии времени моим мужем, учился в военном училище и приезжал в отпуск только 2 раза в год - зимой на Новый год и летом на целых 30 дней.В один такой летний отпуск пригласили нас друзья на природу с ночевкой в палатках, рыбалкой и шашлычком. Решено было ехать на лесную речку, которая течет километрах в пяти от нашего поселка. Надо сказать, до постройки в нашей местности водохранилища это была достаточно полноводная река, с быстрым течением, чистым дном белого песка, местами глубиной до колена, а местами такими глубокими омутами, что дна не увидишь при всей прозрачности воды. Питают речку лесные мелкие речушки и бьющие из-под земли холодные ключи, и русло ее не пролегает ни через один населенный пункт. В общем, природа почти не тронутая цивилизацией, в чистом виде.По весне речка достаточно сильно разливается и после весеннего разлива оставляет небольшие такие водоемы, наподобие пруда, называют их у нас старицами. Старицы эти есть и очень глубокие, и достаточно большие, в них много рыбы водится; и совсем маленькие, которые пересыхают в жару.Так вот, поехали мы в то место реки, где буквально в нескольких метрах от русла расположена большая как озеро, глубокая старица с темной от листвы и попавшего туда дерева водой. Рыбы в ней, говорили, много.Август в том году стоял на удивление жаркий, мы собирались купаться, хотя моя бабушка и сказала нам сердито перед отъездом, что после Ильина дня купаться нельзя. Эх, молодость, разве мы слушали тогда бабушек?Приехали мы большой компанией парней и девчат, поставили палатки, рыбалка и шашлык, день пролетел почти незаметно.Вечером веселая компания соскучилась в лесу и решила пойти на дискотеку в сельский Дом культуры соседнего поселка, расположенного на противоположном берегу реки, в километре примерно.Сказано - сделано, речку перешли вброд, благо был недалеко от нашей стоянки. Мы с моим любимым решили остаться - не виделись мы с зимы и наговориться и наглядеться друг на друга не могли, дискотека нас не интересовала. С нами решили остаться еще одна девушка Ирина со своим парнем Вадимом, и родной брат Вадима – Сергей.Еще не стемнело, и Вадим с Сергеем решили покупаться в старице, где вода была гораздо теплее, чем в речке. Я в шутку сказала им, что бабушка моя купаться не советует, водяной рассердится, и русалки утащат. Братья посмеялись и долго плескались в воде, шутили, звали русалок целоваться.Потом парни на ночь нарубили дров для костра, спать никто не собирался, вскипятили чай в котелке, сидели мы маленькой компанией вокруг костра.Ирина и Вадим решили прогуляться к речке, посидеть на пляже, а Серега залез в палатку и сказал, что будет спать. Мы наконец-то остались вдвоем и тихонько шептались о своём.Вдруг мы услышали, что в старице кто-то купается, да так весело и шумно плещется. Мы крикнули, позвали Ирину и Вадима, и они ответили нам совершенно с другой стороны, что они на пляже у речки!А дальше хуже - со стороны старицы донесся женский смех, и голос позвал:- Сережа-а-а-а, Сережа-а-а!Мы со страху и слова вымолвить не смогли, потом из палатки высунулся бледный Серега. Мы втроем жались поближе к костру и прислушивались к шуму леса.Обычно ночной лес живет своей жизнью, наполненной звуками и шорохами, но как мы ни прислушивались, вокруг стояла звенящая тишина.А потом со стороны старицы мы все трое отчетливо услышали шлепающие шаги, будто кто-то мокрый шел по траве к нашей поляне после купания!Серега сидел белый как снег, а мы сидели, вцепившись друг в друга. Где-то из глубины моего сознания пришло руководство к действию, и я подскочила и схватила пачку с солью. Многие помнят, думаю, что соль раньше продавалась в прямоугольном килограммовом бумажном пакете, вот его и купили наши парни, затариваясь в поход продуктами в поселковом магазине.Я стала сыпать соль, обводя круг возле костра, чтобы мы оставались внутри.Через некоторое время тот же женский голос мы услышали со стороны леса, звали Серегу, только в это раз голос был злой и перемежался нехорошим смехом.Сколько мы так просидели - я не могу сказать, но вдруг Серега подорвался, да как заорет в сторону леса:- Пошла ты на ...!В это же мгновение мы услышали тяжелый всплеск на старице, и всё стихло.Мы стали снова звать Вадима и Ирину, они нам ответили, что у них всё хорошо, и через полчаса они явились на поляну в слегка растрепанном виде, видимо, неплохо провели время вдвоем.Оба были нами допрошены, что видели или слышали, на что оба ответили, что ни всплесков, ни голосов, ни шагов не слышали, только шум быстрины на реке и перекаты воды.Потом заявилась с дискотеки и веселая часть нашей компании, стало всем спокойнее, но…Остаток ночи до утра мы трое просидели у костра, не сомкнув глаз, внутри солевого круга.Но история на этом не закончилась.Я рассказала об этом случае своей бабушке, которая жила в нашем поселке с рождения, а до нее еще 5 поколений моих предков жили на этой земле. Бабушка подробно расспросила меня, в каком месте мы были и на какой старице. А потом я услышала вот такой рассказ.Когда речка наша была полноводной и большой рекой по ней спокойно сплавляли лес, которым наш край славится и до сих пор, недалеко от реки располагалось тогда временное поселение, в котором жили сплавщики леса, некоторые с семьями.Один парень из нашего поселка полюбил девушку - дочку сплавщика леса, которые жили в бараке в поселении сплавщиков, от нашего поселка до этих бараков было километра три по лесной дороге. Пара встречалась, гулять ходили, и дело шло к свадьбе. Было это в 50-х годах еще. И вот однажды парочка ходила в поселке нашем на киносеанс, а потом парень пошел девушку до дома провожать, три километра - не расстояние для влюбленных.А в тот год в округе волков много видели, даже за отстрел какие-то деньги охотникам платили.В общем, в лесу стая волков пару влюбленных и встретила. Парень девушку успел на дерево подсадить, а его волки загрызли у нее на глазах. С рассветом и из поселка, и из бараков люди вышли искать их по тревоге родителей.Ее на дереве и нашли, волосы были все седые, и говорить она уже не смогла никогда. Потом ее долго лечили, и вроде уже на поправку она пошла. Но в один день пропала она из дому, нашли ее в старице через 4 дня, то ли сама утопилась, то ли случайно утонула. Бабушка моя хорошо помнила, девушку звали Леной, а парня ее Сергеем.И нас занесло в этот августовский на ту самую старицу, шашлычков покушать!С тех пор прошло много лет, в этом году мы с мужем отметим серебряный юбилей совместной жизни. И любим потусить иногда на природе, шашлычки и всё такое. Но как начинает вечереть - собираем манатки и домой! И с ночевкой нас на природы всякие калачом не заманишь!Друг наш, Серега, жив-здоров, счастливо женат, дослуживает капитаном 2 ранга в Мурманске, иногда мы встречаемся на нашей малой родине, в краю лесном, озерном!

Ключевые слова: Лесной дух соль волки русалка утопленница авторская история

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