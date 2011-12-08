Квартира сверху

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:41

Сделано_в_СССР Просмотров: 229 Комментарии: 4 -2 Сегодня, 13:41 by

Когда происходила эта история, мы жили в съёмной квартире в обычной хрущёвке. Это была пятиэтажка на окраине города. Цена была не такая большая, да и квартира нам была нужна на короткое время, поэтому мы взяли эту квартиру.Первую неделю все прошло без происшествий. Мы обустраивались на новом месте и спали без задних ног, по этому мы ничего не слышали по ночам. На вторую неделю мы уже все дела переделали и со спокойной душой ложились спать в 10 часов вечера. Вот тут то все и началось.Однажды вечером, когда мама читала мне сказку (мне было 4 года), мы услышали непонятные звуки, доносившиеся из квартиры сверху. Сначала это был топот ног — как будто ребенок моего возраста топал маленькими босыми ножками по полу. Потом был звук битья посуды. По-моему, они перебили всю посуду, но нет! Это продолжалось где-то полчаса. Затем из квартиры сверху раздались крики, глухой удар – и все замолкло.Так продолжалось по несколько раз за ночь.Через неделю нам это надоело, и я с мамой пошли к соседке спрашивать, не надоели ли ей эти ночные приключения.Когда мы зашли к ней в квартиру, спросили про соседей сверху, то на нас смотрели, как на сумасшедших – она ничего не слышала. Да и в квартире сверху давно никто не жил. Мы удивились и пошли домой.Через 2 недели, когда звуки стали невыносимыми, мы пошли к другой соседке. Она была пожилой женщиной 60 лет, так что она нас бы не прогнала. Мы позвонили в ее дверь. Когда она открыла нам, мы задали ей тот же самый вопрос, что и той соседке. Уже готовые к изгнанию из квартиры, мы получили совершенно неожиданный ответ:— Вы тоже слышали Наташу? Заходите. Хотите чаю?Она пустила нас в свой дом, проводила на кухню, налила чай и поведала страшную историю:— Это было 30 лет назад. Я еще совсем молодой была, в больнице работала. Рядом со мною и жила эта семья. Семья была благополучная. Катенька, Данила и Ритуля. Ритуля была их дочкой, озорной девчушкой 3 лет. Со всеми дружила. Была у Катюши сестра, а у нее дочка. Ужасная девушка. Весь день и всю ночь просиживала в клубах и борделях. По-моему, на наркотики подсела. И вот сестра Кати умирает. Похороны, поминки... а девушка несовершеннолетняя была. Пришлось Катюше опекуном стать. Жила Наташа (так звали девушку) в квартире Кати только по документам.Домой приходила к утру, пьяная, скандалы на весь подъезд устраивала. Не раз милицию вызывали, чтоб Наташу унять. Однажды Наташа пришла, как всегда, в 4 часа утра. Пьяная – вдребезги. Под наркотой, похоже, была. А Ритуля хотела дружить и с Наташей – она считала ее своей сестрой. Так что пришла Ритуля встречать у порога Наташу, сказала, мол: «Почему так поздно пришла? Пошли спать, Наташенька!». А она ей что-то типа: «Уйди с дороги, малявка!» и толкнула ее с большой силой. Ритуля, падая, ударилась головой об острый угол и умерла. Катя была безутешна. А Наташа как ни в чем не бывало ушла в загул на 3 дня. Когда вернулась глубокой ночью, Данила в порыве злобы избил девушку и кинул ее на тот самый острый угол. Она умерла. А потом выбросился из окна. Катя через неделю повесилась. Все они умерли страшной смертью в этой квартире. Теперь я каждую ночь слышу, как они там дерутся и ненавидят друг друга даже после смерти.Мы поблагодарили бабушку за чай и ушли домой. Через неделю мы съехали из этого проклятого дома.

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