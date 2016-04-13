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Истории из жизни

Снег да снег кругом...

С удовольствием вспоминаю свое детство, которое пришлось на начало восьмидесятых годов. В нашем поселке городского типа было тихо и безопасно. Родители отпускали детей на улицу без боязни, не спрашивая, когда те придут домой. И мы, предоставленные сами себе, гуляли с утра до вечера всей гурьбой. Особенно веселые дни были зимой. Снежные зимы были и, сойдя с тропинки, можно было провалиться по пояс в снег.

В один из таких зимних и снежных вечеров, нагулявшись, мы (я и две подруги) стояли около дома и, собираясь расходиться по домам, о чем-то разговаривали. Надо сказать, что дома в поселке были построены вдоль дороги, а напротив домов, через дорогу - длинные сараи. Кончается один сарай и через метров 60-70 начинается другой сарай. Так вот, собираясь расходиться, мы не сговариваясь, как по команде поворачиваемся в сторону сараев и видим, как из-за сарая появляется темная фигура и двигается в сторону другого сарая. Двигалась она странно - оттолкнется от земли, пролетит немного и опять опуститься. Поднималась над землей примерно сантиметров на 20.И так пока не скрылась за другим сараем. Через много лет, когда стали показывать сюжеты из космоса, я поняла, что фигура двигалась как в невесомости. Настолько легко она поднималась над землей.

Между сараями как раз по середине стоял фонарный столб (с работающей лампой), так что видеть мы могли все очень четко. Фигура была похожа на человеческую. Может быть чуть тонковаты были ноги и заканчивались они не ступней, а чем-то очень похожим на копыто. Несмотря на то, что фигура "пролетала" под фонарем, она была вся черного цвета, объемная, но черная. Было не понятно, толи фигура была без одежды, толи одежда плотно облегала тело. Голова по форме была чуть приплюснутая и вытянута по горизонтали. Профиль точнее описать не могу, со временем некоторые детали позабылись. И самое нелепое, на мой взгляд было то, что фигура была в плаще, тоже черного цвета. Этот плащ развевался за спиной как от сильного ветра, но ветра не было. Было очень тихо.

" Чееерт!" - заорав в один голос, мы рванули в ближайший подъезд. Заорали скорее от неожиданного видения чем от страха. Постояв немного времени в подъезде, мы решили, что нас пугают мальчишки и сейчас стоят за сараем и переодеваются (детская логика!). Чтобы успеть поймать их с поличным, мы выскочили из подъезда и помчались к сараю. Заглянуть за сарай нам не удалось, потому что утонули в сугробе, не добравшись и до середины пути.

С тех самых пор меня мучает множество "почему". Почему мы решили, что это черт, почему он не проваливался в снег, хотя сугробы были огромные, почему так двигался, почему фигура была в плаще (самая яркая деталь в моем воспоминании), почему... В одном я уверена точно - мы случайно подглядели то, что было не для наших глаз.

Да, забыла сказать, что чуть дальше располагался частный сектор. И подруга, которая не гуляла с нами в тот вечер, жила в этом частном секторе. Когда мы рассказали ей что видели, она поведала нам, что в соседнем с ними доме умерла бабушка, которую считали в поселке ведьмой.
Вчера, 19:33 by МарьяшаПросмотров: 719Комментарии: 12
+20

Ключевые слова: Зима вечер дом черт сараи

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Комментарии

#1 написал: Стаська
Вчера, 20:12
+2
Группа: Посетители
Репутация: (149|-2)
Публикаций: 2
Комментариев: 389
Значит за ведьмой приходило нечто в плаще! Плюс!
Зарегистрирован: 13.04.2016
 
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 20:58
+2
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Публикаций: 58
Комментариев: 2 527
Может там наложение реальностей было?
Зарегистрирован: 23.12.2013
       
#3 написал: conjure one
Вчера, 21:20
+2
Группа: Активные Пользователи
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Комментариев: 1 983
Мне история понравилась. Может, и нечисть то была, а может, и смерть в черном плаще за старухой приходила, если это события связаны между собой. Точно сказать трудно, но то, что вы видели, нагоняет страха. +++++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#4 написал: Летяга
Вчера, 21:23
+3
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Репутация: (9593|-4)
Публикаций: 418
Комментариев: 7 057
Цитата: conjure one
а может, и смерть в черном плаще за старухой приходила, если это события связаны между собой

Цитата: Стаська
Значит за ведьмой приходило нечто в плаще!

А мне почему-то подумалось, что это сама ведьма, в уже развоплощённом виде.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                      
#5 написал: conjure one
Вчера, 21:29
+3
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (4488|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 1 983
Цитата: Летяга
А мне почему-то подумалось, что это сама ведьма, в уже развоплощённом виде.


Так существо вроде как в сторону частного сектора полетело. Наверное, как раз чтобы старуху к рукам прибрать. 383
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#6 написал: Летяга
Вчера, 21:40
+2
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Репутация: (9593|-4)
Публикаций: 418
Комментариев: 7 057
Цитата: conjure one
Так существо вроде как в сторону частного сектора полетело. Наверное, как раз чтобы старуху к рукам прибрать.

Я так поняла, что "летело" оно вдоль сараев. А значит, и параллельно границе с частным сектором. Но я не настаиваю.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                      
#7 написал: kas11
Вчера, 21:52
+1
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Репутация: (836|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 271
может и совпадение со смертью той,кого ведьмой считали... я всё так и думаю,мало ли какая сущность "проскакало" ... на детей внимание не обратило и ладно
Зарегистрирован: 16.03.2013
#8 написал: Ni.m.fa
Вчера, 21:54
+3
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Публикаций: 0
Комментариев: 43
Мне тоже история понравилась. Думаю это сама ведьма и была тогда. У меня тоже пару историй есть из детства - из того же разряда - нелогичное и необьяснимое. Плюс
Зарегистрирован: 3.05.2014
#9 написал: FataMorgana
Вчера, 22:26
0
Группа: Друзья Сайта
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Комментариев: 2 710
Вполне возможно, что с ведьмой и связано. Плюс.
Зарегистрирован: 7.06.2012
           
#10 написал: Black Bagira
Вчера, 22:28
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Комментариев: 875
Если бы не инфа про то, что в частном секторе умерла бабушка, которую считали в поселке ведьмой, я бы была уверена, что это чупакабра, а развевающийся плащ-это крылья, потому т в снегу не увязла и прыжками передвигалась...Поставила плюс, хорошо и интересно написано!. Помню я те снежные зимы! Всё таки климат меняется ...
Зарегистрирован: 4.10.2013
  
#11 написал: Mina Harker
Вчера, 22:37
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Комментариев: 1 842
Да, жутковатое видение. Может, и смерть, а может просто НЕХ какая-то ))
+++++
Зарегистрирован: 1.06.2012
     
#12 написал: ана аю
Сегодня, 00:05
0
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Репутация: (1468|0)
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Комментариев: 1 397
Читала здесь подобную историю. Только там нечто по кругу очень быстро и странно передвигалось. И это взрослые люди наблюдали. Плюс за историю.
Зарегистрирован: 20.06.2016
    
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