Снег да снег кругом...

Марьяша Просмотров: 719 Комментарии: 12 +20 Вчера, 19:33 by

С удовольствием вспоминаю свое детство, которое пришлось на начало восьмидесятых годов. В нашем поселке городского типа было тихо и безопасно. Родители отпускали детей на улицу без боязни, не спрашивая, когда те придут домой. И мы, предоставленные сами себе, гуляли с утра до вечера всей гурьбой. Особенно веселые дни были зимой. Снежные зимы были и, сойдя с тропинки, можно было провалиться по пояс в снег.В один из таких зимних и снежных вечеров, нагулявшись, мы (я и две подруги) стояли около дома и, собираясь расходиться по домам, о чем-то разговаривали. Надо сказать, что дома в поселке были построены вдоль дороги, а напротив домов, через дорогу - длинные сараи. Кончается один сарай и через метров 60-70 начинается другой сарай. Так вот, собираясь расходиться, мы не сговариваясь, как по команде поворачиваемся в сторону сараев и видим, как из-за сарая появляется темная фигура и двигается в сторону другого сарая. Двигалась она странно - оттолкнется от земли, пролетит немного и опять опуститься. Поднималась над землей примерно сантиметров на 20.И так пока не скрылась за другим сараем. Через много лет, когда стали показывать сюжеты из космоса, я поняла, что фигура двигалась как в невесомости. Настолько легко она поднималась над землей.Между сараями как раз по середине стоял фонарный столб (с работающей лампой), так что видеть мы могли все очень четко. Фигура была похожа на человеческую. Может быть чуть тонковаты были ноги и заканчивались они не ступней, а чем-то очень похожим на копыто. Несмотря на то, что фигура "пролетала" под фонарем, она была вся черного цвета, объемная, но черная. Было не понятно, толи фигура была без одежды, толи одежда плотно облегала тело. Голова по форме была чуть приплюснутая и вытянута по горизонтали. Профиль точнее описать не могу, со временем некоторые детали позабылись. И самое нелепое, на мой взгляд было то, что фигура была в плаще, тоже черного цвета. Этот плащ развевался за спиной как от сильного ветра, но ветра не было. Было очень тихо." Чееерт!" - заорав в один голос, мы рванули в ближайший подъезд. Заорали скорее от неожиданного видения чем от страха. Постояв немного времени в подъезде, мы решили, что нас пугают мальчишки и сейчас стоят за сараем и переодеваются (детская логика!). Чтобы успеть поймать их с поличным, мы выскочили из подъезда и помчались к сараю. Заглянуть за сарай нам не удалось, потому что утонули в сугробе, не добравшись и до середины пути.С тех самых пор меня мучает множество "почему". Почему мы решили, что это черт, почему он не проваливался в снег, хотя сугробы были огромные, почему так двигался, почему фигура была в плаще (самая яркая деталь в моем воспоминании), почему... В одном я уверена точно - мы случайно подглядели то, что было не для наших глаз.Да, забыла сказать, что чуть дальше располагался частный сектор. И подруга, которая не гуляла с нами в тот вечер, жила в этом частном секторе. Когда мы рассказали ей что видели, она поведала нам, что в соседнем с ними доме умерла бабушка, которую считали в поселке ведьмой.

Ключевые слова: Зима вечер дом черт сараи

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