Мне за это ничего не будет

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 09:44

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 1 208 Комментарии: 12 +5 Сегодня, 09:44 by

Начну свою мистическую историю, пожалуй, с того, что жила и росла я в небольшом сибирском городе Кемерово. Моя прабабушка была чёрной ведьмой и свой дар должна была передать первой внучке, т. е. моей маме, но та на тот момент жила в другом городе да и особым желанием обладать чем-то подобным не горела.Мою прародительницу в деревне, где она жила, все боялись, даже дом обходили стороной. Бабуля была довольно преклонных лет, когда собралась на покой. Умирала она очень долго и тяжело, потому что, как уверяла, не может передать свои способности. Даже небольшую дырку в потолке сделали, чтоб душе ведьмы было проще, согласно народным поверьям, покинуть этот мир.Признаться, всё это я слышала с детства и никогда не придавала значения: мало ли что болтает тёмный деревенский суеверный народ. Не придавала значения, пока мистика не коснулась меня лично. Впрочем, случившееся со мной никак не связано с описанным выше, а, может, просто я мало что в этом смыслю.Впервые я задумалась о потусторонних силах, когда мне было 16 лет. Со мной случилось банальное удушение среди ночи, как будто на грудь что-то положили и дышать не можешь. Ночь, темнота, полное отсутствие воздуха и желание кого-то позвать на помощь, но это невозможно, потому что все тело как будто парализовано.Наутро, конечно же, начала себя успокаивать, мол, это всё сон, ничего подобного не существует, и все в этом роде. А полистав интернет, я поняла, что с этим сталкивалось довольно большое количество людей.Прошло около 2-х лет. Я уже начала забывать о ночных удушьях, как со мной случилось нечто пострашнее.В тот день я встала рано, поэтому к обеду меня потянуло в сон. Прилегла на диван, укрылась одеялом и вроде как начала засыпать... Тут слышу половица скрипнула. Мама, думаю, наверное, с работы пришла. А в следующую секунду: «Дверь заперта изнутри, и только я могу открыть её».Сердце ушло в пятки, когда тихие шаги раздались совсем рядом. Кто-то невидимый подошёл к креслу и грузно опустился в него. Я замерла и со спокойствием фаталиста ждала, что будет дальше.– Знаешь, если я сделаю тебе больно, мне за это ничего не будет, – раздался вдруг над моим ухом мужской голос.В следующую минуту я почувствовала сильную боль в голове, как будто меня ударили чем-то тяжёлым, и провалилась в темноту. Не знаю, сколько я находилась в отключке, но как очнулась сразу начала звонить маме. Та внимательно выслушала мой сбивчивый рассказ, сказала, что нужно срочно сходить в церковь, что мы с ней и сделали в ближайшее время.С тех пор я не столь категорична в своих высказываниях и мыслях относительно всего мистического и потустороннего. Стала верить и в истории о своей прабабке и почему-то даже бояться её.

Ключевые слова: Прабабушка чёрная ведьма кто-то невидимый сильная боль мистическое

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