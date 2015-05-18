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Истории из жизни

Мне за это ничего не будет

Начну свою мистическую историю, пожалуй, с того, что жила и росла я в небольшом сибирском городе Кемерово. Моя прабабушка была чёрной ведьмой и свой дар должна была передать первой внучке, т. е. моей маме, но та на тот момент жила в другом городе да и особым желанием обладать чем-то подобным не горела.

Мою прародительницу в деревне, где она жила, все боялись, даже дом обходили стороной. Бабуля была довольно преклонных лет, когда собралась на покой. Умирала она очень долго и тяжело, потому что, как уверяла, не может передать свои способности. Даже небольшую дырку в потолке сделали, чтоб душе ведьмы было проще, согласно народным поверьям, покинуть этот мир.

Признаться, всё это я слышала с детства и никогда не придавала значения: мало ли что болтает тёмный деревенский суеверный народ. Не придавала значения, пока мистика не коснулась меня лично. Впрочем, случившееся со мной никак не связано с описанным выше, а, может, просто я мало что в этом смыслю.

Впервые я задумалась о потусторонних силах, когда мне было 16 лет. Со мной случилось банальное удушение среди ночи, как будто на грудь что-то положили и дышать не можешь. Ночь, темнота, полное отсутствие воздуха и желание кого-то позвать на помощь, но это невозможно, потому что все тело как будто парализовано.

Наутро, конечно же, начала себя успокаивать, мол, это всё сон, ничего подобного не существует, и все в этом роде. А полистав интернет, я поняла, что с этим сталкивалось довольно большое количество людей.

Прошло около 2-х лет. Я уже начала забывать о ночных удушьях, как со мной случилось нечто пострашнее.

В тот день я встала рано, поэтому к обеду меня потянуло в сон. Прилегла на диван, укрылась одеялом и вроде как начала засыпать... Тут слышу половица скрипнула. Мама, думаю, наверное, с работы пришла. А в следующую секунду: «Дверь заперта изнутри, и только я могу открыть её».

Сердце ушло в пятки, когда тихие шаги раздались совсем рядом. Кто-то невидимый подошёл к креслу и грузно опустился в него. Я замерла и со спокойствием фаталиста ждала, что будет дальше.

– Знаешь, если я сделаю тебе больно, мне за это ничего не будет, – раздался вдруг над моим ухом мужской голос.

В следующую минуту я почувствовала сильную боль в голове, как будто меня ударили чем-то тяжёлым, и провалилась в темноту. Не знаю, сколько я находилась в отключке, но как очнулась сразу начала звонить маме. Та внимательно выслушала мой сбивчивый рассказ, сказала, что нужно срочно сходить в церковь, что мы с ней и сделали в ближайшее время.

С тех пор я не столь категорична в своих высказываниях и мыслях относительно всего мистического и потустороннего. Стала верить и в истории о своей прабабке и почему-то даже бояться её.

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Новость отредактировал catberry - Сегодня, 09:44
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 09:44 by Сделано_в_СССРПросмотров: 1 208Комментарии: 12
+5

Ключевые слова: Прабабушка чёрная ведьма кто-то невидимый сильная боль мистическое

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Сегодня, 10:27
+3
Группа: Посетители
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Публикаций: 46
Комментариев: 2 624
А какая связь с прабабкой? Разве что её демон приходил, чтоб дать понять, что когда он жил с ней, она его в узде держала, а теперь, когда он не перешел во владения мамой - может безнаказанно делать всё, что угодно?
Зарегистрирован: 18.05.2015
        
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 10:34
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1310|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 392
Жуть какая! но как это все связано с бабушкой не поняла, вернее может конечно, но необязательно. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#3 написал: Lento
Сегодня, 10:44
+7
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 90
Ой, я вас умоляю. Какие там еще потусторонние силы. 16 лет, психосоматическая перестройка организма плюс сонный паралич и гипнагогические галлюцинации. Хотя куда там, это простое логичное объяснение автора и большинство читателей не устроит. Они жеж мистики жаждут.
Зарегистрирован: 4.12.2015
#4 написал: Стигандр
Сегодня, 10:52
+5
Группа: Посетители
Репутация: (185|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 45
История мне понравилась, (поставлю плюс), однако данным финалом позволю себе не удовлетвориться. Хотелось прочесть душераздирающую концовку! Ещё, свежим взглядом хочу обратить внимание, на абсолютно разные четыре поколения одной семьи: Прабабушка - ведьма. Её дочка (бабушка) не фигурирует никак в повествовании. Дочка (мама) - ничего общего с прабабушкой не имеет. Живёт где-то отдельно. Внучка (автор) - совсем не при делах. С мамой общается постольку - поскольку. Как-то не связаны они семейно. Жаль, что в наше время семейные ценности так ослабли. И каждый живёт сам по себе. А ведь сколько опыта можно получить, сколько знаний от своих предков. И не только, так называемого дара, а элементарных познаний, которые потом отзовутся, возможно, спасительной мудростью: "Предупреждён, значит вооружён".
Зарегистрирован: 31.10.2017
#5 написал: Шахерезада
Сегодня, 11:27
+3
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 429
Если Ваша прабабушка так и ушла вместе со своим Духом-помощником, так никому его не передав, то вполне вероятно, что может и с того света Вам его передать, а чтобы заставить Вас поверить в мистику, а ещё лучше начать изучать эту тему, этот прабабкин Дух будет Вас время от времени кошмарить, закручивать Вам гайки. Из всех моих коллег кого я знаю в магию никто добровольно сам не пришел и не горел таким желанием, исключительно на пинках, создавались условия при которых либо здохнешь, либо начнёшь изучать и практиковать это ремесло. И пусть лучше это будет залетная нечисть, чем прабабкин Дух, уж очень тяжёлая эта ноша. Хорошая история +++++++++
Зарегистрирован: 24.05.2014
 
#6 написал: Ernesta
Сегодня, 12:11
+3
Группа: Авторы
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Публикаций: 103
Комментариев: 984
Здесь бояться - бесполезно. Имя надо было спрашивать.
Зарегистрирован: 5.01.2016
     
#7 написал: Schwindler
Сегодня, 12:51
+4
Онлайн
Группа: Авторы
Репутация: (104|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 182
Цитата: Lento
Ой, я вас умоляю. Какие там еще потусторонние силы. 16 лет, психосоматическая перестройка организма плюс сонный паралич и гипнагогические галлюцинации. Хотя куда там, это простое логичное объяснение автора и большинство читателей не устроит. Они жеж мистики жаждут.

Ого, вон как 16 лет интересно проходят, оказывается... У меня всё больше прыщи да поллюции ночные были, помню...
Зарегистрирован: 3.02.2018
#8 написал: Долгопят
Сегодня, 13:04
+3
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У меня без второго, но тоже не так увлекательно smirk
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#9 написал: Joss
Сегодня, 13:16
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Я это уже года 3 назад читала ...
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#10 написал: Spirit Forester
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#11 написал: 361 Ольга
Сегодня, 15:24
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Предыстория типа как «Мою бабку все боялись, бойся и ты, смертный... Бойса и ставь только лайки, а иначе найду и накажу!»
Зарегистрирован: 8.12.2011
 
#12 написал: Pmariam
Сегодня, 16:54
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страшноватенько такое услышать. По башке не понятно от кого прилетело. а что дальше будет? с лестницы столкнет? ogo
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