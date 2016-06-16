Пёс из преисподней

Визит с того света

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:45

Причина: Изменён раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 839 Комментарии: 9 +12 Вчера, 15:33 by

Елена дрессирует собак уже полтора десятка лет. За время работы ей попадались четвероногие друзья с очень разным и порой с тяжёлым характером. Но такого странного поведения, как у Люции, она не встречала никогда.Обычно даже самые злобные псы запоминают людей, с которыми дружат хозяева, и относятся к ним довольно дружелюбно. Люция же ненавидела всё живое, причём особенную агрессию проявляла именно к лучшим друзьям своей хозяйки.Эта странная собака породы немецкая овчарка не была агрессивной только по отношению к своей владелице. Впрочем, она никогда не ластилась к хозяйке, и было такое впечатление, что она просто снисходительно позволяет человеку ухаживать за собой.Иногда Елене становилось даже немного не по себе рядом с этой собакой. Было в Люции что-то демоническое. И Елена часто ночами зажигала свет, и так и спала при свете ночника, потому что во мраке ей казалось, что в тёмном углу блестят глаза собаки, пристально глядящей на хозяйку из ночной тьмы.Вскоре щенок подхватил опасный вирус – чумку – и тяжело заболел. Через две недели заболевание достигло пика. Овчарку разбил паралич. Собака лежала без движения. Однако Елена, надеясь на чудо, продолжала лечить своего питомца: делала уколы, ставила капельницы, вводила внутривенно лекарства. Ещё через две недели собака перестала открывать глаза, и вообще было очень похоже, что она мертва. Зеркальце, поднесённое к чёрному кожаному носу, не запотевало. И, тем не менее, все, заходившие в комнату, где лежала собака, отчётливо слышали её дыхание.«Наверное, она в коме», – решила Елена. Опасаясь заживо похоронить своего питомца, она решила подождать. К вечеру все сомнения развеялись – даже лапы собаки застыли и похолодели. Елена с помощью друзей в тот же вечер захоронила собаку в ближайшей лесополосе. Тогда ещё в нашем городе не было кладбища домашних животных…На следующий день, слегка успокоившись после смерти любимицы, Елена пошла в клуб собаководства и присмотрела себе нового щенка. А чтобы он не заразился, живя в той же комнате, что и погибшая собака (вирус собачьей чумки очень стойкий), девушка не только тщательно несколько раз промыла полы хлоркой, но и покрасила их масляной краской.С наступлением вечера в доме повисла гнетущая атмосфера. Все почувствовали себя нехорошо. Решив, что виновен во всём запах краски, родители Елены с младшим сыном отправились ночевать на дачу. А Елена решила остаться дома. С наступлением темноты ей вдруг стало не по себе. Она позвонила подружкам и пригласила их в гости с ночёвкой.Около полуночи в доме всё стихло. Гости спали в дальней комнате, где почти не чувствовался запах краски. Елена легла в зале. Она долго вертелась без сна и только в третьем часу начала дремать…И вдруг она проснулась от лёгкого пофукивания, какое слышит человек, когда собака обнюхивает его лицо. Затем послышался еле слышный стук когтей по деревянным доскам пола. Елена лежала, боясь шевельнуться и открыть глаза.Утром, едва проснувшись, она рассказала гостям о своих ночных страхах. Подумав, что девушке всё это просто приснилось, подруги недоверчиво предложили показать им комнату, где жила демоническая собака.Едва Елена распахнула дверь, как все увидели на полу …собачьи следы, отчётливо отпечатавшиеся на свежевыкрашенных, ещё не просохших полах. Сперва гости подумали, что это глупый розыгрыш, – возможно, пока они спали, Елена привела в комнату какую-то собаку, чтобы она там наследила. Хотя в этом не было абсолютно никакого смысла, ведь такой розыгрыш обернулся бы испорченными полами. А главное – следы собачьих лап шли не от самого порога комнаты. Они вели от того места, где всегда лежала собака – прямо к закрытому окну! И только в одну сторону…Елена до сих пор не понимает, что это могло быть. Говорят, душа недавно умерших людей приходит проститься с родными местами. Может, душа умершей собаки тоже приходила проститься со своими бывшими владениями? Но никто никогда не слышал, чтобы от таких посещений оставались материальные свидетельства…Мы так мало знаем о тайнах жизни и смерти. И когда кто-то слышит подобные истории, первое, что приходит в голову – этого не может быть… А если кто-то сам сталкивается с чем-то подобным, то психика и разум начинают бунтовать, и со временем человек начинает убеждать себя в том, что он что-то додумал, нафантазировал. Ведь всему, даже самому таинственному и непостижимому, должно быть какое-то реальное объяснение…Но, может быть, просто человечеству ещё не всё известно о тайнах бытия?Автор - Галина Шефер.

Ключевые слова: Люция загадочный щенок демоническое паралич чумка смерть собачьи следы

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