Ночь в лесу

Lynx Просмотров: 620 Комментарии: 8 +24 Вчера, 19:45 by

Охотился осенью по боровой дичи в одном из дальних районов нашей области. Начало сентября, еще тепло, поэтому уходил в лес на 2-3 дня.В рюкзаке все необходимое, включая палатку, а рядом бежит верная собачонка.Был у меня тогда кобель карело-финской лайки, звали Волчек. До чего своеобразный был у пса характер - к людям добрейший - залижет до смерти, а по зверю очень злой - просто напрочь страх отсутствовал, по зверю характер был у него на манер ягдтерьера - не боялся никого вообще.Забрались мы с собакеном довольно далеко в леса и вышли на большую вырубку. Видимо, лес рубили здесь много лет назад, и делянка сплошь заросла густым ельником. Делянка настолько старая, что даже дорога к ней, на которую мы вышли практически, не угадывалась в массиве лесных зарослей.Решаю пройти по кромке делянки - там еще осталась чистая от ельника полоса.Через некоторое время, метрах в двадцати от меня, с невысокой елочки слетает глухарь. Стреляю. Вижу, что попал, но глухарь подранком тянет к середине вырубки. Волчек бросился на поиски. Я присел на поваленное дерево. Жду, пока собака принесет птицу.Минут через десять собака подала голос - лает на одном месте. Что такое? Обычно Волчек всегда подавал битую птицу, а если сидит на дереве подранок - так должен был от лая слететь.Подождав и послушав лай еще минут пять, решаю, что нужно лезть в крепь самому. По голосу нахожу собаку в зарослях ельника - как оказалось, глухарь утянул метров за 250 и в падении застрял в густой кроне елки. Пес его нашел и облаивал, показывая мне.Залез я на елку, маленько поободрался, маленько извалялся в смоле, но глухаря достал. Ну, что ж, хороший трофей - килограмм на пять потянет. Укладываю птицу в рюкзак и начинаю выбираться из зарослей.И вот тут-то начинается у меня топографический кретинизм - ну никак не могу выйти из центра делянки. Все поросло еловой крепью, лазаю по ней - ничего кругом не видно. Собакен на мои призывы вывести меня отсюда только недоуменно смотрит в глаза: "Зачем, хозяин? Тут же так хорошо!". Это ему хорошо - пока я лазил в течение часа по этому ельнику, собачка подняла еще пару тетеревов. Но мне не до охоты - уже вечереет и ночевать в таком месте не хочется, елки растут так густо, что даже негде расставить палатку.Наконец-то мои мучения закончились - неожиданно выхожу из крепи на дорогу - прямо посреди делянки идет просека. Ну и ладно, хоть куда-то вышли! Прикидываю по компасу направление движения и решаю до темноты пройти еще немного - в надежде найти подходящую полянку для ночлега.И вот мы с псом идем по заросшей дороге, по обе стороны крепкий, густой, непроглядный ельник. Начинает темнеть, прикручиваю к ружью фонарик.И вдруг Волчек, шедший впереди меня метрах в десяти, встает, шерсть дыбом, смотрит в густоту ельника и, оскалив зубы, рычит. Такого поведения я у него не видел никогда, потому что, если он зверя почуял, идет в атаку без команды.Заряжаю пулевой, потихоньку подхожу. Стоит пес, рычит и смотрит в одну точку, но в крепь не идет! Да что такое? Ведь он даже по медведю бы отработал без проблем! Командую тихонько: "Вперед!". Не идет! Стоит и рычит!Встаю на колено - так лучше видно под еловыми ветвями, включаю фонарик - освещаю ельник. На меня с нескольких десятков метров смотрят два глаза... На высоте примерно метр сорок, метр пятьдесят... Я не вижу, кто это, поэтому не стреляю - да и жутковато стало.Секунд через пять глаза исчезли, и я явственно услышал удаляющиеся мягкие шаги. Шаги ДВУХ НОГ! Что это было?! Собакен зашелся грозным лаем на звук шагов, но с места не двинулся!Адреналин со страху у меня зашкаливает, поэтому командую срочное отступление! Вернее, не отступление - назад нам не катит по направлению, поэтому в ускоренном темпе двигаем вперед! Собакен рад отступлению, похоже, не меньше меня, но бежит у ноги и постоянно оглядывается, при этом грозно рыча.Уже становится совсем темно, честно говоря, я был очень напуган, поэтому продолжал ломиться по заросшей дороге как слон. А продвижение стало замедляться - то тут, то там на дороге стали встречаться завалы из брошенных на делянке невывезенных деревьев и коряг.По поведению собаки вижу, что кто-то или что-то преследуют нас по левой стороне леса вдоль дороги - пес постоянно туда поглядывает и рычит. А ведь от места, где мы встретили ЭТО, прошли около километра!Неожиданно выходим на большую поляну почти на краю вырубки. Уже почти совсем темно, поэтому, как бы жутко мне не было, решаю ночевать на месте. Раскладываю палатку, развожу костер, благо дров кругом море. Страху я натерпелся в эту ночь - не передать. В палатку даже не залез ни разу - сидел у костра с ружьем. Пес всю ночь ходил кругами вокруг костра и рычал в темноту.Поутру вышел по дороге к деревне. Деревенька маленькая, заброшенная, живет в ней один старенький дед - у колодца встретил.Расспросил я его, что за чудные дела были ночью.Он и говорит:- Ты, милок, где был? Не на такой-то вырубке (названия не запомнил, как-то своеобразно он ее назвал)?- Да, - говорю, - там и был.- Ну, так это лешак был, - говорит дед. - Он в тех местах гулял, когда я еще молодой был. Ничего плохого никому не делал никогда, так что зря ты, милок, боялся.Ничего так - успокоил дед. Но жутко вспоминать до сих пор ту ночь, проведенную в лесу.

Ключевые слова: Делянка охота леший ночь дед

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