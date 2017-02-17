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Истории из жизни

Реанимация. История СМП

Работа на скорой помощи полна разных историй: какие-то комичные, какие-то трагичные. И тут главное в этой работе - закрыться от трагедии, быть циником, и быть достаточно черствым человеком. Ну, вы понимаете, проф.деформация, но мы не всегда можем абстрагироваться, и вот история моего коллеги, который для себя ответил на вопросы, есть ли жизнь после смерти и что там за чертой. С его слов:
- Да, вызов был вообще изначально ничего особенного, типа давления, а я ну пару месяцев на смене, и соло, то есть один на бригаде. Ну, думаю, чего уж там, на что-то серьёзное не пошлют, а так по мелочи. Так и было, ездил по бабушкам разным, магнезию колол, ЭКГ снимал - в общем, не пыльная работа, а тут знаешь! По рации вызов:
- 8-я бригада, ул. Ленина, 8 кв … Молодой человек, 21 год, жалобы на боль в груди, головокружение, диплопия (двоение в глазах).
Ну, выехали по адресу, я-то думал, ничего серьёзного, ну, что там у парня может быть-то в 21 год? В общем, приехали, я вошел в подъезд, поднялся на этаж и смотрю - квартира открыта.
Тут надо сказать, что мой коллега поперхнулся и очень сильно задумался:
- Слушайте, я понимаю то, что я дальше вам расскажу, не укладывается в здравый смысл, и я не прошу даже вас верить или нет. Просто это было, и все! БЫЛО! Знаете, это как в рассказе Мастер и Маргарита, когда Воланд общался в парке с писателем и его руководителем. « Бог есть, и точка, не надо никаких доказательств».
Пройдя в открытую дверь квартиры, врач окликнул пустоту:
- Скорая помощь! Вызывали? – ответом было молчание.
Больше не спрашивая я двинулся в квартиру дальше, и тут на встречу из сумрака квартиры вышла старуха, вся сморщенная как печеное яблоко.
- ЧегойсЬ тЭбЭ, службанный? – нахмурилась она, и говорила она именно так.
- Скорую вызывали?
Старуха сморщилась еще больше и отрицательно покачала головой
- Никогось мы не зваМши, ступай отсель.
И только я развернулся, как услышал хрип и стон:
- Помогииитттеее…. Пожалуйста….
Я посмотрел на старуху, ее лицо скривила маска злобы.
- Ступай отсель! – гаркнула та.
- Так, отойдите и не мешайте работать, а то я наряд вызову! – и отодвинул сумасшедшую.
Вбежав в комнату, где на кровати лежал бледный парень, я тут же развернул бурную деятельность, уже не обращая внимания на склоки старухи.
Я снял ЭКГ, который показал острую брадикардию с ЧСС не более 36, я стал вытягивать парня, а старуха крутилась рядом, и в тот момент как я понял, что один уже ничего не сделаю, я набрал свою подстанцию
- На 8-ю бригаду по последнему вызову вызываю реанимацию, острая брадикардия с изменением ритма на желудочковую, блокада правой ножки пучка гиса, переходящая в полную блокаду синотриального узла.
И в этот момент я понял, что больше не слышу тяжелого дыхания парня. Сказать, что меня как током пробило, - ничего не сказать. Но что было странно - старуха, которая крутилась рядом, сейчас стояла и мерзко улыбалась. Но мне уже было не до нее.
Я скинул парня с мягкой кровати на пол и произвел первый кардиоудар, за ним следующий, ввел адреналин 2 мл внутривенно и принялся производить реанимацию. 30-2, 30-2... Я качал, вдыхал, и снова колол адреналин. Мне уже было наплевать на все, что происходит вокруг, мир сузился в одну точку, где были я и этот несчастный. В голове билась мысль: только не так! Только не это! Черт! Да что с тобой, парень? Давай!
Я остановился и снова произвел кардиоудар, и вдруг понял, что больше не могу. Все, парень мертв. И тут мысль, можешь! Ты должен! Мои руки уже свисали плетью, и я опять набрал адреналин в шприц, разбавив его, и добавил кордиамин. Я знаю, что так нельзя, но и выбора у меня не было. Хуже ему уже не будет. Я ввел препарат и снова стал качать, как остервенелый, пот ластил глаза, сердце выдавало 200 ударов, не меньше, мир опять сузился, и тут, на очередном витке, когда я вдавил грудину, вдруг что-то мне ответило, мир рухнул и стал черно-белым, а потом в мозгу разорвалась разноцветная радуга: мне ответило сердце! Оно билось под моими ладонями, и этот стук казался самым громким звуком, который я бы слышал за всю свою жизнь. Это было громче, чем 1000 истребителей, чем сотни поездов, звук набирающего ритм сердца, прошел сквозь мои ладони и пальцы, проник в мой мозг, и я упал рядом с парнем, тяжело дыша.
Я, уже наплевав на все и на всех, достал сигарету и поджег её, из моих глаз текли слезы, они мешались вместе с болью и потом и скатывались на пол.
- Ну, чегоЖ, твоЯж взяла. Забирай! - услышал я звук голоса старухи, а когда повернул голову в её сторону, та просто растаяла на моих глазах, сигарета у меня так и выпала из рук и обожгла мне пальцы. "Моя взяла," - прошептал я беззвучными губами, нащупывая пульс парня на лучевой артерии. Пульс был ровным и синотриальным.
В этот момент в квартиру залетела реанимация.

Новость отредактировал catberry - Вчера, 14:11
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 14:11 by ganПросмотров: 1 305Комментарии: 23
+44

Ключевые слова: Реанимация старуха адреналин авторская история

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Комментарии

#1 написал: ZelD
Вчера, 14:25
+2
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 198
Блииииин. Вот это жесть. Замечательнейшая история!! ++++++++++
Зарегистрирован: 17.02.2017
#2 написал: Lotus
Вчера, 14:28
0
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 21
Смерть то была?
Зарегистрирован: 25.01.2018
#3 написал: lisa-sp1982
Вчера, 14:30
+1
Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 112
Плюс.Спасибо за историю!!!
Зарегистрирован: 31.05.2016
#4 написал: Fleur Delacour
Вчера, 14:39
+1
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 39
Жаль, не получилось картинку вставить... Врач и его армрестлинг со Смертью. По-моему, было бы в тему, картинка давно по интернету гуляет.
Зарегистрирован: 18.07.2016
#5 написал: Tigger power
Вчера, 14:54
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1229|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 313
Класс история! Сто плюсов +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#6 написал: Gatta_Black
Вчера, 15:05
+2
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 361
Ух ты ж, отличная история! Я даже запереживала за парня. Только думаю, не смерть это была, а кто-то , кому нужны были его жизненные силы.
Зарегистрирован: 24.03.2015
 
#7 написал: Летяга
Вчера, 15:58
+4
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Репутация: (9353|-3)
Публикаций: 373
Комментариев: 6 845
Жесть. Врачу самому уже в пору неотложную медицинскую помощь оказывать. Но молодец, не сдался!
Жуткая история.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#8 написал: зелёное яблочко
Вчера, 16:02
+2
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (629|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 2 304
Кто же эта мерзкая старуха? Вопрос без ответа…
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#9 написал: Летяга
Вчера, 16:06
+3
Группа: Модераторы
Репутация: (9353|-3)
Публикаций: 373
Комментариев: 6 845
Цитата: Fleur Delacour
Жаль, не получилось картинку вставить... Врач и его армрестлинг со Смертью.

Эта?
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#10 написал: AlphaOme
Вчера, 16:30
+1
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 42
Я бы тоже 100 плюсов поставила за эту историю !
Зарегистрирован: 2.04.2017
#11 написал: Fleur Delacour
Вчера, 16:33
+1
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 39
Цитата: Летяга
Цитата: Fleur Delacour
Жаль, не получилось картинку вставить... Врач и его армрестлинг со Смертью.

Эта?

Да, она самая. Я пыталась вставить URL, но у меня выходит либо набор символов без картинки, либо пустое место.
Зарегистрирован: 18.07.2016
#12 написал: conjure one
Вчера, 17:25
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (4267|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 1 921
Эмоционально, что даже можно представить себя на месте врача скорой помощи. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#13 написал: RepTor
Вчера, 18:07
-3
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1
Мистики тут нет, совсем.
Как было на самом деле: мол. чел. 21 год, чего-то перебрал, взбаламутил бабку соседку, а так как делает это регулярно, возможно, каждый день сцены устраивает, соседка пришла к нему читать нотации, в плохом, естественно, настроении.
Про скорую не знала, а когда появился фельдшер то испугалась, что ее с наркоманским притоном потянут поэтому и пыталась фельдшера грубо спровадить, Такой фестиваль у парня я так понимаю часто происходит.
А потом когда фельдшер взялся за дело, соседка включила бдительность и крутилась приглядывала, чтобы ничего не стащил под шумок, тоже обычное дело.
Парню вкололи атропин и ему полегчало. Соседка увидела, что парня отпустило, выругалась назидательно и ушла к себе.
Потом фельдшер историю о борьбе за жизнь приукрасил.
Чтобы фельдшер скорой спасал человека - вот это мистика и вымысел, как ни печально =)
Зарегистрирован: 7.03.2018
#14 написал: семишна
Вчера, 18:50
+4
Группа: Посетители
Репутация: (115|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 124
Чтобы фельдшер скорой спасал человека - вот это мистика и вымысел, как ни печально =)[/quote]
Вы не правы , остались еще медики, которые спасают людей. У нас как - то на смене четверо одновременно решили отправиться к праотцам. Вот это было дело.... летали все без устали. А потом было такое ощущение , что не передать словами , а как пациенты были благодарны стали как родные. А истории огроменный ПЛЮСИЩЕ!!!!!!!
Зарегистрирован: 26.07.2015
#15 написал: Artanela
Вчера, 18:56
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 91
Цитата: RepTor
Мистики тут нет, совсем.
Как было на самом деле: мол. чел. 21 год, чего-то перебрал, взбаламутил бабку соседку, а так как делает это регулярно, возможно, каждый день сцены устраивает, соседка пришла к нему читать нотации, в плохом, естественно, настроении.
Про скорую не знала, а когда появился фельдшер то испугалась, что ее с наркоманским притоном потянут поэтому и пыталась фельдшера грубо спровадить, Такой фестиваль у парня я так понимаю часто происходит.
А потом когда фельдшер взялся за дело, соседка включила бдительность и крутилась приглядывала, чтобы ничего не стащил под шумок, тоже обычное дело.
Парню вкололи атропин и ему полегчало. Соседка увидела, что парня отпустило, выругалась назидательно и ушла к себе.
Потом фельдшер историю о борьбе за жизнь приукрасил.
Чтобы фельдшер скорой спасал человека - вот это мистика и вымысел, как ни печально =)

Мне понравился Ваш комментарий)
История тоже ничего. Не знаю правда или нет, но плюс
Зарегистрирован: 27.05.2017
#16 написал: Cdtnkfyf z
Вчера, 19:07
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 169
Ни чего себе , читала на одном дыхании! Слава богу что костлявая не забрала парня!!! Очень хорошая история!!!!
Зарегистрирован: 10.11.2012
#17 написал: gan
Вчера, 19:12
+3
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 69
Комментариев: 251
Цитата: RepTor
Мистики тут нет, совсем.
Как было на самом деле: мол. чел. 21 год, чего-то перебрал, взбаламутил бабку соседку, а так как делает это регулярно, возможно, каждый день сцены устраивает, соседка пришла к нему читать нотации, в плохом, естественно, настроении.
Про скорую не знала, а когда появился фельдшер то испугалась, что ее с наркоманским притоном потянут поэтому и пыталась фельдшера грубо спровадить, Такой фестиваль у парня я так понимаю часто происходит.
А потом когда фельдшер взялся за дело, соседка включила бдительность и крутилась приглядывала, чтобы ничего не стащил под шумок, тоже обычное дело.
Парню вкололи атропин и ему полегчало. Соседка увидела, что парня отпустило, выругалась назидательно и ушла к себе.
Потом фельдшер историю о борьбе за жизнь приукрасил.
Чтобы фельдшер скорой спасал человека - вот это мистика и вымысел, как ни печально =)

Глупости не пишите.
Зарегистрирован: 9.11.2010
  
#18 написал: Ksenya078
Вчера, 20:03
+1
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Репутация: (173|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 269
За душу задела стори, ай-да фельдшер молодец какой! Упорство, сила, храбрость. Плюс за историю+
Зарегистрирован: 6.01.2016
   
#19 написал: Космонасть
Вчера, 21:46
0
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Репутация: (307|0)
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Комментариев: 691
История мне понравилась насыщенностью и эмоциональностью ,такая самоотверженность в спасении человеческой жизни не может не подкупить.Но... Описание смерти как злобной,мерзкой и малограмотной старухи отталкивает,какие-то пережитки по-моему.Смерть древнейшее существо , это не злобной дух на побегушках.
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
#20 написал: odinokiy putnik
Вчера, 22:10
0
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Репутация: (40|-1)
Публикаций: 1
Комментариев: 208
Не дали костлявой поживиться. Плюс
Зарегистрирован: 29.01.2016
#21 написал: Crowned Clown
Вчера, 22:25
0
Онлайн
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Комментариев: 13
Мне понравилось)
Когда пишут выдумка или нет,это как с фокусами,нам нравится когда нас обманывают))
Вариантов куча но мне ближе старуха с косою)
Зарегистрирован: 5.03.2018
#22 написал: Шахерезада
Вчера, 23:53
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Комментариев: 409
Огромный плюс за врачебный подвиг Вашего коллеги!
Зарегистрирован: 24.05.2014
 
#23 написал: Космонасть
Сегодня, 00:13
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Комментариев: 691
Цитата: зелёное яблочко
Кто же эта мерзкая старуха? Вопрос без ответа…

Яблочко,ты чего? Это жи Смерть 45 была
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
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