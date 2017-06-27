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Истории из жизни

Женщина в черном

Женщина в черном.


Это было 1 год назад. Моя тётя работала врачом на скорой помощи, а я часто у неё бывала, т.к. ей нужна была помощь (медсестра уволилась, а новую ещё не нашли).

Как-то ночью один мужчина вызвал скорую в соседнее село, и я с тётей поехала на вызов. По пути водитель резко остановился, потому что на дороге сидела женщина, одетая во всё чёрное. Водитель вышел из машины и подошёл в женщине, которая сидела и плакала. Он у неё спросил:
- Что вы тут делаете? И почему вы плачете?

Женщина назвала какой-то адрес (сейчас я его уже не помню) и сказала, что там умирает двухмесячный ребёнок. Водитель предложил ей поехать с нами, но она отказалась, сказав:
- Я не могу, тут мой дом.

Уже отъехав от этой женщины, я увидела, что мы проезжали мимо кладбища. Мы долго ехали по тому адресу, который нам дала та женщина. Её лицо, я вспоминала её выражения лица на протяжении пути. Наконец, мы приехали по тому адресу, который нам сказала эта странная женщина. Мы зашли в дом, но мужчина, который открыл нам дверь, сказал, что он не вызывал скорую, и спросил:
- Как вы узнали, что моя дочь больна? И кто вам дал адрес?

Я посмотрела на стену – и там висел портрет этой женщины, которая нам дала адрес. Я вся посинела от страха и села на стул. Водитель увидел, что я очень странно смотрю куда-то, посмотрел тоже туда – и сел рядом со мной на диван. Хозяин квартиры не понял, что с нами произошло, и принёс нам воды. Выпив воды, водитель сказал, что женщина с портрета дала нам адрес и сказала, что тут умирает двухмесячный ребёнок, на что мужчина ответил:
- Этого не может быть, моя жена скончалась 2 месяца назад во время родов.

В этот момент портрет упал со стены.

Потом я очнулась уже в машине, так как от страха я упала в обморок. Мы ехали в больницу и везли младенца, так как у неё было обезвоживание. Проезжая то самое кладбище, мы в зеркале заметили эту женщину. И не только мне, а всей бригаде было отчетливо слышно, как кто-то крикнул: «Спасибо».

После этого случая мне очень жутко, и я тёте на работе больше не помогаю.

Автор неизвестен.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:45
Сегодня, 17:35 by LemurПросмотров: 668Комментарии: 12
+4

Ключевые слова: Женщина в черном мама помощь ребенок скорая помощь

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Комментарии

#1 написал: ПИК НИК
Сегодня, 17:45
+1
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Репутация: (98|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 309
Думаю творчество, но рад, что ребёнку помогли вовремя. Хотя куда смотрел отец? Да и зная, что скорая не кабриолет,да либо уаз либо ушатанная газель, слово " спасибо" скорее всего послышались! sad
Зарегистрирован: 27.06.2017
#2 написал: Маруся0311
Сегодня, 17:59
+4
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Публикаций: 8
Комментариев: 43
это все,конечно,хорошо, но как же тот человек,который вызывал скорую,может у него тоже кто-то умирал?
Зарегистрирован: 16.02.2017
#3 написал: семишна
Сегодня, 18:02
+3
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Публикаций: 4
Комментариев: 79
Где то я уже читала подобное .
Зарегистрирован: 26.07.2015
#4 написал: Ksenya078
Сегодня, 18:12
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 1 085
От такого точно в обморок упасть можно((( жуткая история. Спасибо, плюс+
Зарегистрирован: 6.01.2016
   
#5 написал: ПИК НИК
Сегодня, 18:15
0
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Группа: Посетители
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Публикаций: 0
Комментариев: 309
Цитата: Маруся0311
это все,конечно,хорошо, но как же тот человек,который вызывал скорую,может у него тоже кто-то умирал?

В рассказе написано, что по адресу данному женщиной в чёрном, поехали после посещения первого пациента.
Зарегистрирован: 27.06.2017
#6 написал: Баба Клава
Сегодня, 18:37
+6
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Репутация: (2277|-2)
Публикаций: 37
Комментариев: 1 733
Цитата: ПИК НИК
Моя тётя работала врачом на скорой помощи, а я часто у неё бывала, т.к. ей нужна была помощь (медсестра уволилась, а новую ещё не нашли).

Как-то ночью один мужчина вызвал скорую в соседнее село, и я с тётей поехала на вызов.

Как страшно жить на свете. В скорой на вызовы приезжает ни пойми кто.
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
#7 написал: ПИК НИК
Сегодня, 18:40
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Публикаций: 0
Комментариев: 309
Цитата: Баба Клава
Цитата: ПИК НИК
Моя тётя работала врачом на скорой помощи, а я часто у неё бывала, т.к. ей нужна была помощь (медсестра уволилась, а новую ещё не нашли).

Как-то ночью один мужчина вызвал скорую в соседнее село, и я с тётей поехала на вызов.

Как страшно жить на свете. В скорой на вызовы приезжает ни пойми кто.

Это уж точно ист. из жизни!
Зарегистрирован: 27.06.2017
#8 написал: Баба Клава
Сегодня, 18:45
+2
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Комментариев: 1 733
А вот мне интересно, в чем та помощь автора ейной тёте- врачихе заключалась? Наверно чемодан за ней носила не иначе.

Не знаю как в других губерниях, а у нас испокон веков на скорой фельдшеры ездят. А врачи и медсестры это в больнице да поликлинике.
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
#9 написал: ПИК НИК
Сегодня, 18:51
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Публикаций: 0
Комментариев: 309
Цитата: Баба Клава
А вот мне интересно, в чем та помощь автора ейной тёте- врачихе заключалась? Наверно чемодан за ней носила не иначе.

Не знаю как в других губерниях, а у нас испокон веков на скорой фельдшеры ездят. А врачи и медсестры это в больнице да поликлинике.

Рассказ надо было с чего-то начать! А так девушке, что за резонан по ночам шляться, чай лучше спать в тёплой кроватке.
Зарегистрирован: 27.06.2017
#10 написал: Летяга
Сегодня, 20:01
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Комментариев: 6 130
Цитата: семишна
Где то я уже читала подобное

Вот здесь. например: http://www.urban-legends.ru/umershaya-mat/.
2012 годом история датирована. Начитаются, друг другу пересказывают)))
Возможно, где-нибудь есть история. как было на самом деле))
Плюсанула)
Зарегистрирован: 3.08.2014
                 
#11 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 20:24
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Цитата: семишна
Где то я уже читала подобное .

Я тоже читала. И не раз, и не два.
А медсестрам совсем недавно разрешили на скорой трудится. После того, как санитаров сократили

Сегодня ИиЖ — день баянистых баянов
Зарегистрирован: 23.12.2013
    
#12 написал: ПИК НИК
Сегодня, 21:02
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Комментариев: 309
Цитата: зелёное яблочко
Цитата: семишна
Где то я уже читала подобное .

Я тоже читала. И не раз, и не два.
А медсестрам совсем недавно разрешили на скорой трудится. После того, как санитаров сократили

Сегодня ИиЖ — день баянистых баянов

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Зарегистрирован: 27.06.2017
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