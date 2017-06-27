Женщина в черном

Женщина в черном.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:45

Lemur Просмотров: 668 Комментарии: 12 +4 Сегодня, 17:35 by

Это было 1 год назад. Моя тётя работала врачом на скорой помощи, а я часто у неё бывала, т.к. ей нужна была помощь (медсестра уволилась, а новую ещё не нашли).Как-то ночью один мужчина вызвал скорую в соседнее село, и я с тётей поехала на вызов. По пути водитель резко остановился, потому что на дороге сидела женщина, одетая во всё чёрное. Водитель вышел из машины и подошёл в женщине, которая сидела и плакала. Он у неё спросил:- Что вы тут делаете? И почему вы плачете?Женщина назвала какой-то адрес (сейчас я его уже не помню) и сказала, что там умирает двухмесячный ребёнок. Водитель предложил ей поехать с нами, но она отказалась, сказав:- Я не могу, тут мой дом.Уже отъехав от этой женщины, я увидела, что мы проезжали мимо кладбища. Мы долго ехали по тому адресу, который нам дала та женщина. Её лицо, я вспоминала её выражения лица на протяжении пути. Наконец, мы приехали по тому адресу, который нам сказала эта странная женщина. Мы зашли в дом, но мужчина, который открыл нам дверь, сказал, что он не вызывал скорую, и спросил:- Как вы узнали, что моя дочь больна? И кто вам дал адрес?Я посмотрела на стену – и там висел портрет этой женщины, которая нам дала адрес. Я вся посинела от страха и села на стул. Водитель увидел, что я очень странно смотрю куда-то, посмотрел тоже туда – и сел рядом со мной на диван. Хозяин квартиры не понял, что с нами произошло, и принёс нам воды. Выпив воды, водитель сказал, что женщина с портрета дала нам адрес и сказала, что тут умирает двухмесячный ребёнок, на что мужчина ответил:- Этого не может быть, моя жена скончалась 2 месяца назад во время родов.В этот момент портрет упал со стены.Потом я очнулась уже в машине, так как от страха я упала в обморок. Мы ехали в больницу и везли младенца, так как у неё было обезвоживание. Проезжая то самое кладбище, мы в зеркале заметили эту женщину. И не только мне, а всей бригаде было отчетливо слышно, как кто-то крикнул: «Спасибо».После этого случая мне очень жутко, и я тёте на работе больше не помогаю.Автор неизвестен.

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