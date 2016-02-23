Ложные воспоминания из детства. Часть 2

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:16

MrRedBarsik Просмотров: 301 Комментарии: 2 +9 Сегодня, 16:16 by

Воспоминания пользователей с указанных источников."Недавно вспомнил, что ходил гулять в какой-то парк, причем красивый такой, дорожки мощеные, все чисто, обустроено. А еще оттуда была видна какая-то широкая река и крепость со стенами. Причем помню отлично, даже помню примерно, как туда идти. Где-то час пешком.Только вот с рождения живу в мелком городке, его весь пройти за полчаса можно, городской парк - откровенная помойка, ну и никакой широкой реки, а уж тем более крепости - нет.Все-таки какая-то подстава с этими парками".***"Самая большая загадка для меня - изменение географического положения Новой Зеландии. Всю жизнь помнил, что она выше и левее на карте от Австралии. А однажды увидел, что она ниже и правее. Знатно офигевал, потом привык.И пару раз предметы исчезали. Учился в универе, снимали квартиру с пацанами. Я на сессии один остался в квартире. Сидел, готовился к экзамену, а на столе лежала стопка бумаги - ответы на билеты накидывал. Отошел покурить, вернулся и все - на столе ничего нет. Исчезли. И флешку как-то брал у друга на пару дней, а вернуть не смог - потерял. Опять никуда не выходил. Только была и нету. Так и не нашел, а друг сказал, что я не брал у него флешку.***"О себе: 29, никаких веществ с роду не употреблял, травм головы не имел, с памятью проблем нет, психически здоров.Австралия и Новая Зеландия. Абсолютно точно помню, как, будучи школяром, учил дома географию и запомнил, что Новая Зеландия была ЮЖНЕЕ И ВЫШЕ Австралии. Помню, как на уроке отвечал про климат, показывал на доске.Это 98-99 год. Очень удивился, взглянув на карту лет через 10.Из детского сада. Хорошо помню, что меня несколько раз из сада забирал какой-то бородатый дед и отводил домой. Родители напрочь этот факт отрицают, утверждая, что никто чужой забирать меня не мог, а мои деды бород никогда не носили. Был бородатый прадед, но к тому времени уже давно почил. Земля ему пухом.Со слов родителей: в детстве играл с каким-то дедушкой маленького роста, который, по моим словам, жил за шкафом.Есть воспоминания, относящиеся к периоду до моего рождения. По этим воспоминаниям, тела я не имел, имел нормальный чистый и взрослый разум. Родиться отправили принудительно, сказав, что последний раз и всё. Сказали, что в этот раз будет трудно, отработаешь и больше не тронем. Пришлось согласиться. Я боялся снова умирать тут, на что мне ответили: "Не бойся, душа бессмертна". Это я рассказал маме в четыре года.Помню, что ясно мыслить научился раньше, чем говорить. Не знал, как называются некоторые явления и предметы. Мало чему удивлялся из тех вещей, которые могут удивить ребенка".***"В детстве, после прогулки, мать привела меня не в ту квартиру. Там было как бы все свое, все привычное, и я даже помню совковый натюрморт на стене, только это все было какое-то другое, да и квартира находилась в другом дворе, этаж был второй, а не пятый. Освещение другое, но все какое-то смутно знакомое. Потом опять вернулся в свою, лол. Не помню, как.Еще был момент, что меня мелкого водили за ручку в какой-то детсад, причем я ясно помню, что чтобы туда попасть, надо было пролезть под забором из бетонных плит, либо обходить до калитки. И вот мы с матерью по очереди пролазили, потом она уходила, а я тусил там с детьми. Помню большую огороженную площадь, несколько корпусов - еще деревянных бараков, некоторые использовались, некоторые уже нет. Так вот, я пытался найти в осознанном возрасте это место, но его нет. На тех местах стоят другие здания и даже не новостройки. Спрашиваю, что это было. Нет, не было такого".***"Это было в 10 лет. Помню, мы с мамой и бабушкой ездили на Украину (не помню только, куда), и там было два разных берега моря. Мы постоянно ходили на один берег. Один раз мы пошли на другой берег, я ждал этот момент. Как мы туда дошли, я не помню, но то, что там было, забыть сложно. Всё было огненно-красным, вместо песка был бетон, вода была кровавого цвета, и все люди были очень радостные. Помню ещё, как я пошёл плавать, а вода была дико горячая. Я орал, а какие-то парни говорили: "Прыгай, мы поймаем", и потом меня кто-то толкнул. Мама сказала, что мы никуда не ходили, а второго берега нет".***"Есть у меня воспоминание о том, что в детстве к нам домой приходили друзья семьи, и мы все сидели в зале, общались. И я решил пойти в кладовку, чтобы взять гвоздики и поспрашивать о них у дяди Вовы (так звали мужика лет 50, который, если был у нас в гостях, то всегда помогал мне с конструкторами и математикой). Я помню дверь кладовки, какие вещи лежали на её полках. Металлические коробочки для соли и сахара, в которых хранились шурупы всякие.Потом у нас был ремонт, и где-то год назад я говорю мамке: "А мы что, замуровали кладовку, что ли (на месте двери сейчас шкаф)?". А она говорит, что не было никакой кладовки и в помине. Я не поленился отодвинуть шкаф и даже поковырять обои.К моему удивлению - гладкая стена, никакой двери, и в моей голове возник такой диссонанс, что эту стори я до сих пор помню".***"Вот иду я, к примеру, на премьеру фильма (это важно, анон, именно на премьеру. В первый же день, дальше поймёшь, почему) и не знаю ничего, кроме сюжета или инфы с трейлера.И вот я посмотрел фильм, и через несколько минут или часов я понимаю, что уже видел этот фильм, но видел так давно, что забыл об этом, то есть фильм только вышел, но это чувство не покидает меня".***"Был такой случай. Есть у нас в квартире небольшая кладовка 1х2. В детстве я думал, что где-то там, среди груды вещей и бесполезной херни, валяется игрушка, которая очень хочет ко мне. И так получилось, что я докопал так, что аж оказался в соседнем подъезде. Там было холодно, и я пополз обратно.Игрушки не нашел. Мама постоянно давала триндюлей, потому что там срач. Но до сих пор такое чувство, что она где-то в стене".***"Помню несколько разных фильмов, которые смотрел вместе с братом. Брат, разумеется, подобных фильмов не помнит, хотя мы не то чтобы часто с ним смотрели фильмы.1) Некая фантастика. Главный герой - длинноволосый парень, похожий на Диму Маликова (лол). Самый яркий момент - он на фоне взрыва летит на некоем подобии летающего мотоцикла.2) Ужасы или просто остросюжетка, несколько взрослых и детей спаслись где-то, вроде в шахте лифта, от НЕХ. В последний момент один из детей роняет в шахту свою игрушку - плюшевого мишку. Четко помню план с падающим плюшевым медведем, на фоне в темноте виднеются провода, по которым проскакивают молнии электрических разрядов.3) Боевичок. Мужики отстреливаются от киборга, называя его "чертова РОБОТА". Именно так, в женском роде, гуглинг подобного весьма характерного элемента сюжета результатов не дал.4) Отечественный или восточноевропейский фильм-сказка. Два враждующих королевства, но короли ВНЕЗАПНО под конец сражаются друг с другом в РОБОТАХ, огромных паровозоподобных роботах.Просто, может, местный анон смотрел хоть что-то из этого и подтвердит, что я не поехал головой и не напридумывал крутых фильмов. Алсо, все это должны были показывать по телику в 95-2000 годах, вряд ли позже".***"Когда мне было лет 7, родители сдавали квартиру, изредка я бывал в ней и четко помню местоположение комнаты, в которой не был сделан ремонт. Было пыльно, на стене висел какой-то кабель. Почему-то меня не пускали туда. Сейчас я живу в этой квартире, и, как вы понимаете, никакой комнаты там нет.Начиная с 1 класса до 8 я каждое лето отдыхал в деревне у бабушки. Мне до сих пор лампово это место, и поэтому я запомнил его очень хорошо. Тропинка, примерно с 1 километр длиной, вела на огромное поле (оно находилось за лесополосой, то есть четко отделялось), где было море дикой земляники, поэтому я, бабушка и друг бывали там очень часто. Там были огромные многотонные валуны (около 6 шт), я с другом на них часто забирались, а бабушка запрещала со словами: "Под ними могут быть змеи, упадёте ...".Недавно я был там, был на том самом поле с тем самым другом, ел ту самую землянику, но! Никаких валунов там не было, но ведь их просто не могли как-либо убрать, да и зачем? Самое криповое то, что друг и бабушка утверждают, что никогда и не было. Я не могу в это просто поверить, совершенно не понимаю..."***"Вспомнил историю из глубочайшего детства (не более 3-х лет), даже, по-моему, отписывал в подобном треде.Гуляю я, значит, с мамкой во дворе зимой, уже вечер, темно. И вздумалось мне углубиться с дороги в сторону двора, в сугробы - там, где деревья и темнота. Прополз несколько метров и внезапно увидел, что в сугробе будто яма. Подошел к ней поближе, а там прямоугольная шахта, уходящая куда-то очень далеко вниз. Как лифтовая, с лампами дневного освещения, но вместо тросов и лифта тупо металлическая лестница, уходящая в темноту (внизу лампы горели тусклее). Я осторожно подполз к самому краю, заглянул, пошёл назад.Фиг знает, что это было, скорее всего, сон. Но он выглядел настолько явственно, что я вспоминая этот "случай" в последующем осознанном детстве, частенько считал его за реальность, но чем старше становился, тем больше убеждал себя, что это сон, лол. Может, просто личинистый мозг только-только развивался и из-за этого поймал трип в реале".***"Вот ещё стори вспомнил.В общем, когда был мелким, мы с мамой разбирали альбомы с фотографиями, и там была фотка моего брата, где он на фоне стены стоит и держит кукол. Со взглядом таким, типа, мачо.Суть в том, что я помню воспоминания брата, хотя я тогда даже не родился еще. Помню его мысли, о чем он тогда думал. Я ещё маме говорю, это ж не мой братнейм, а я.Что это может быть, господа аноны?"***"Когда я был маленький, я играл на какой-то крутой дороге со своим двоюродным братом и каким-то мальчиком. После я пару лет не ездил к своему брату домой и когда приехал, то я не видел этой же крутой дороги и мальчика, с которым мы играли. Максим (мой брат) мне сказал, что никакого мальчика и крутого склона никогда не было, который должен был находится в метрах 100 от его дома".***"В очень далёком детстве я, как и все обычные дети, ходил в детский сад в городе №1 (буду так называть). Вот, правда, в него я ходил не долго, так как родители развелись, и мы с мамой переехали в город №2, где я уже ходил в другой детский сад. Оба садика я немного визуально помню. В обоих - белые шкафчики, а также помню положение комнат.Ещё одним важным фактором является странная игрушка - серенькая собачка, которую мне подарили друзья папы до садика. Почему это важный фактор? Да потому что она являлось моей любимой игрушкой до того, как я пошёл в школу, и с ней я нигде и никогда не расставался, а ещё мне постоянно снились кошмары с ней, где во сне есть игрушка и её копия, и очень плохое ощущение, что мне её хотят подменить, и я должен найти оригинал, но это уже другая история.И вот, короче, есть в моей жизни воспоминания о другом детском саде, которые никак не вписываются в хронологию моей жизни. Я не помню, ходил я в него в городе №1 или №2, не помню, куда я уходил из него, но помню его отчётливо. Там моей любимой игрушкой был какой-то ослик, шкафчики были серыми с рисунками на них. Даже помню, как какой-то паренёк закинул моего осла наверх шкафов, и я плакал и не мог достать. Да-да, никакой серой собачки там не было, и вообще всё было другое. И почему-то эти воспоминания я считал нормой, но сейчас я понимаю, что что-то не так.Расспрашивая у родителей, я таки удостоверился, что ходил только в два сада, никакого ослика у меня не было...Возможно, это с моей памятью что-то не так. Но я играл с игрушками дома и запомнил бы хоть какие-то "кадры" с этим ослом дома, но таковых нет".***"Была странная штука из детства. Мама и бабушка спустились вниз, мы должны были идти гулять. Было мне лет 5, наверное. Лифта в доме нету, так что спускаться надо было вниз по ступенькам, по старому сталинскому дому. Опишу ситуацию. Мама и бабушка давно как спустились вниз, и я слышу их голоса, которые вроде как зовут, мол, ну где ты. А я по какой-то причине торможу наверху и не спешу вниз. И это при том, что я в детстве был зашуганным и послушным, всегда по первой просьбе что-либо делал и не любил быть один. А тут я не иду вниз. И на родителей ситуация не похожа, по идее, они тоже должны были подняться за мной, не оставляя одного.Короче, я понял, что прошло много времени, и вдруг начал не бежать вниз по ступенькам, а просто ПЕРЕПРЫГИВАТЬ каждый лестничный пролет огромными и ловкими прыжками.Это я запомнил очень отчетливо. Ну, пятилетний ребенок не мог перелететь достаточно большой пролет и ловко приземлиться, а затем проделать ту же процедуру с новым лестничным пролетом.Так я отскакал этажа 4. Это воспоминания до сих пор наводят очень странные ощущения, так как это какая-то паранормальная ерунда. И на меня эти действия не были похожи, так как я был трусоват. Но удивляет еще и невозможность выполнения такого трюка ребенком.Уверен, что это был не сон. Но что?"***"В детстве часто вспоминались пара ситуаций из ещё более раннего детства, существование которых отрицается другими участниками этих воспоминаний. И вспоминались отчётливо, вплоть до ощущений.В первой было так: мы с маман гуляем по мосту или просто ли переходим его, не суть. Уже стемнело. Я ною о том, что хочу посмотреть на реку, но сделать этого стоя на земле не могу, посему прошу взять меня на руки. Она берёт меня, и вот я чувствую ощущение полёта вниз спиной и холод. Потом это ещё долго снилось мне, но сама мать говорит, что ничего даже похожего не было. Да и если бы было, я бы явно не писал это, ибо высота там нефиговая.Во втором помнится, как с родителями довольно часто ходили в гости к соседям по этажу, они беседовали, постоянно смеялись, и мы пили чай. Мне ещё запомнилось, что сосед был похож на мужика из рекламы сока "Моя семья". Года четыре-три назад мне это внезапно вспомнилось, спросил родителей, но они сказали, что мы в ту часть этажа (по планировке этаж состоит из основной части, как в домах вроде хрущёвок и коридора с кучей квартир) и не заходили никогда, а по гостям тем более не ходили. И никаких соседей, похожих на моё описание, они тоже не знали".***"В детстве, недалеко от моего дома, был один магазин, деревянный, с облупившейся зеленой краской. Запомнился он тем, что сильно выбивался из антуража остальных магазинов, которые были рядом. Помню, как покупал в нем какую-то съедобную фигню, при том, что он был заброшенный. Каково же было мое удивление, когда я через некоторое время проходил мимо и никакого магазина там не оказалось, причем не было ни единого следа сноса, а был просто небольшой пустырь с давно вытоптанной тропинкой".***"Была у соседей напротив огромная пушистая рыжая собака, которая лаяла на меня, когда я мимо проходил (место действия - частный сектор).Когда кто из родственников приходил в гости, все эту собаку поминали. Даже шутка у нас была: "Слышу лай рыжей собаки, значит вы подходите, иду открывать калитку".А потом эта собака внезапно стала гладкой и чёрной. Голос остался прежним. Ну, мало ли, старая собака умерла, новую завели. Родственникам говорю, что соседи другую собаку завели, но лает она так же. А они говорят: "Собака всегда была чёрной и гладкошёрстной".Я столько раз в разговоре упоминал рыжую собаку, я видел её, но никто её не помнит!Тут надо ещё отметить, что чёрный пёс частенько встаёт на будку и оттуда лает, рыжий так никогда не делал. То есть, это не просто я перепутал окрас, пёс и ведёт себя по-другому".***"У самого есть до смешного яркое и реалистичное сон-воспоминание. В нём я ночью выглядываю в окно своей кухни и вижу, как мимо него проплывает по воздуху спутник, макет которого за несколько дней до этого наблюдал в городском планетарии. При этом почему-то уверен, что это инопланетный объект. Воспоминание сие было таким... полным. Лет до девяти я даже считал его истинным, пока не оценил весь градус абсурдности. И даже сейчас эта эмуляция не изгладилась из мозга. Походы в планетарий, которых было не меньше пяти, я помню гораздо слабее".***"До 16 лет жил в депрессивном промышленном городке, вроде бы, облазив его вдоль и поперёк, должен был знать его досконально, но...Две трети городка составляла промзона, где мы проводили всё свободное время. Знали все залазы под бетонными заборами, почти все крыши и дымовые трубы заводов. Ну, речь не об этом.Спустя почти 15 лет я снова побывал в родных краях. Многое, конечно, изменилось, но кое-что так резко расходится с моими детскими воспоминаниями, что мне становится не по себе.Во-первых, и это самое главное: исчезла в небытие одна из улиц. Она была очень неуместно расположена, прямо между заводом силикатных изделий и железнодорожным отстойником для грузовых составов. Я хорошо помню, что пройти на неё можно было только с одной стороны, между высоченным забором из бетонных плит и трубой угольной котельной. Дорога шла на спуск, улочка была короткая и тесная, состояла из четырёх уродливых двухэтажных бараков. Заселён был только крайний, а по остальным мы всё детство играли в войнушку, курили, отсиживались сбежав с уроков, а позже бухали и так далее. Так вот, этой улицы не стало, вместо неё - бетонный забор, и, если посмотреть спутниковые снимки, то за забором продолжаются корпуса завода, построенного ещё до моего рождения. А этой улицы вообще нет в городе.Второе несоответствие не так велико, но всё же. Рядом с моим домом, между ещё одной котельной и зданием школы, был открытый бетонный колодец с какой-то трубой и грудой мусора на дне. Верхнее кольцо было ниже колена и туда регулярно кто-нибудь падал ночью. Стоит ли говорить, что сейчас колодца там нет и никто, кроме меня, не помнит, что он там был?Третье несоответствие можно было бы списать на странные причуды памяти, если бы не первые два: кладбище на выезде из города переместилось с левой стороны от дороги на правую и отдалилось от неё ещё на пару километров. Как-то слишком много несоответствий в знакомых с рождения местах".***"Было нечто похожее. Когда был мелкий, ясно помню, как к нам в гости приходили два мужика, какие-то родственники. Один такой худой, в очках, другой -лысый и грузный. Подарили мне печенюшек и какую-то безделушку. Родители с родственниками сидели на кухне, я с кухни до комнаты бегал, игрался. Это еще до школы было. Потом, аккурат перед школой, я про них спрашивал и мне сказали, что они были какими-то танкистами и погибли в бою пару месяцев назад. После этого я про них как-то забыл и не особо парился. А где то в классе 5-6 они мне приснились, словно снова пришли в гости, но я был один и дома, и они просто поздоровались и ушли. В тот день я решил выяснить у родителей, кем они все-таки приходились нашей семье, на что узнал, что никаких танкистов у нас в роду не было, тем более живых за последние 10 лет. Такие дела".***"Случилось это будто тогда, когда я учился во втором или третьем классе, точно не помню. Наш класс был в цоколе (это полуподвал, если кто не в курсе), а школа была трехэтажная, старая и большая, с толстенными стенами и деревянным полом. Возле нашего класса с пола сняли доски и что-то ремонтировали в трубах отопления, идущих под полом. Было это зимой, на продлёнке, некоторых детей родители уже забрали домой, а те, кто остались, дожидались, пока у мам-пап закончится рабочий день, и во всей школе уже было пусто. Мы делали домашние задания, рисовали или лепили пластилин под присмотром совсем молоденькой учительницы. Она сказала, что у нас перемена, и мы можем выйти по своим делам (туалет). Я остался в классе, а часть детей вышла в коридор, где обычно все тусовались возле подоконника, который был недалеко от дырки в полу. Через какое-то время в коридоре начался кипиш, стали звать училку. Все, кто был в классе, выбежали в коридор. Там мои одноклассники стояли возле дыры в полу и кричали наперебой, желая первыми сообщить о происшествии. В дырке метровой глубины они увидели грязного, заросшего и с длинными ногтями мальчика, одетого в какое-то тряпьё. Он смотрел оттуда на них, пока они игрались, а когда, заметив его, они подошли к дырке, мальчик шикнул, бросил в них куском щепки и забился в дыру, куда уходили трубы. Все повторяли это в один голос и это явно не был прикол. Учительница ушла позвать кого-то из хозяйственной части, и вернулась с техничкой.Техничка, явно недовольная, залезла в яму и сказала, что там никого нет и дырка очень узкая, туда пролезет только маленький ребенок, а также, что там очень душно, и она не знает, как бы там кто-то мог дышать, ему пришлось бы лезть километры, чтобы туда забраться. Ещё техничка, наверное, боясь, что её заставят лезть под пол, усомнилась, не придумали ли мы эту историю, саркастично глядя на молодую учительницу, которая на это повелась. Лично я не сомневаюсь, что училка могла понять, правда это или нет, она была чуткая, а мы совсем маленькие, плюс всегда есть зануды и отличницы, которые пресмыкаются перед учителями и забоялись бы обманывать. Но, видно, ей не хотелось выглядеть наивной дурочкой, и она забила на эту историю. Мы пару дней приглядывались к яме, а потом ремонт закончили, пол накрыли досками, и это происшествие быстро забылось...***"Я ярко помню случай того, что мои родители разрешили мне перейти по деревянной доске с окна балкона до окна кухни (расстояние от них примерно 1 метр), подо мной пять этажей свободного полёта. Когда я решил вспомнить эту историю, мне сказали, что её никогда не было. Это только самое яркое из того, что мне удалось вспомнить. Были так же замены названия магазинов, местности".***"Из детства помню мамину подругу - тётю Лену, к которой мы каждые выходные ходили в гости. У неё был сын Костик, на год меня помладше, с которым мы играли каждый раз, когда я приходила с мамой, потом нас двоих с этим Костиком звали пить чай с печеньем, а после чая мы с мамой шли домой. А потом я пошла в школу и как-то больше с мамой ни разу в гости к тёте Лене не ходила. Она каждые выходные приходила сама, но всегда одна, без сына. Однажды, через полгода-год, я её про Костика спросила, но оказалось, что детей у неё нет и никогда не было, да и в гостях у неё я была от силы раза 2 или 3. То, что это была та самая тётя Лена, что я ни с кем её не спутала, сомнений у меня не было, так как мама у меня довольно трудно с людьми сходится, и это была на момент моего детства её единственная подруга.Соседку на даче из детства я помню женщиной лет за 50, практически бабушкой, потом так случилось, что почти 10 лет лет я на даче не была, а когда наконец-то появилась уже в 17-18, то выяснилось интересное - соседка та младше моей мамы, которой ещё 40 не исполнилось. В целом, это можно списать на то, что детьми возраст взрослых воспринимается совершенно иначе, но не настолько иначе же!На данный момент я опять не бывала на даче больше 5 лет, недавно посмотрела фильм про Бенджамина Баттона и теперь из принципа летом поеду взглянуть на эту соседку".***"Звучит странно, но помню из детства, что собирал около дома орехи, находил с чёрными пятнышками, ел и время замедлялось. Я мог даже летать (ну, скорее, высоко подпрыгивать) и вообще испытывал странные чувства. Через много лет выяснил, что того дерева с орехами даже не существовало никогда. Стремно стало".***"Гром над моей головой грянул, когда мне родители подарили розовый мобильник. Дело в том, что я в детстве не могла терпеть никакие оттенки красного, так что привычка не покупать мне вещей в этой гамме у них осталась, точнее, оставалась, и я отлично это помню, как помню и то, что в детстве у меня были синие (голубые) погремушки (ибо свое отношение к розовому я стала проявлять еще в коляске), куклы в голубых платьях, и главное, любимое мое платье было темно-синее, с узкой красной оборкой.На мой недоуменный вопрос о цвете подарка родители жмут плечами, мол, продавщица сказала, что розовый для девушки круто, но они ж меня с детства знают... И тут выясняется, что ничего подобного они за мной не помнят, и погремушки-игрушки у меня были, как у всех девчонок, преимущественно розовые да красные. Да была одна кукла в голубом платье, но, типа, не показатель. Фотки той поры черно-белые, так что и не проверишь, но тут нашла одну цветную, видимо, в детсад фотограф забрел, и, как говорится, вот вам советское фото - "ребенок с мячом и улыбкой". Так вот, я на нем в том самом платье, и оно красное, с темно-синей оборкой!"***"По теме обсуждения:1. В детстве была уверена в том, что в районе за школой есть большие квадратные ямы, а в этих ямах обыкновенные дворы с многоэтажками. Потом еще пыталась доказать бабушке, что они там действительно были. Естественно, никаких ям с домами там не оказалось.2. Мне около трех лет. Помню, что один раз сидела с кем-то из близких в автомобиле, а он ехал по дороге без водителя, но при этом руль крутили обычные человеческие руки, без тела. Потом выяснилось, что подобный случай действительно имел место: я сидела с бабушкой на заднем сидении машины, а той с чего-то вздумалось скатиться с горба вниз. До сих пор не могу понять, с какого такого перепугу я решила, что там были человеческие руки - фильмов ужасов в детстве я вообще не смотрела (только добрые мультки), а страшилок мне не рассказывали. То ли особенности детского восприятия, то ли смещение параллельных реальностей (тогда я не завидую бедному водителю, в автомобиле которого вдруг оказались незнакомые бабушка и маленькая девочка).3. В возрасте четырех-семи лет периодически видела странный сон одного и того же содержания: я лежу в кровати, в комнате горит ночник, родители спят (мы спали в одной комнате), и вдруг появляется женская черная маска, вроде из железа, матовая, на палке (как для карнавала). Сама по себе маска была очень красивая, изображала собой женское лицо с идеальными аристократическими пропорциями, но внушала дикий страх. В основном она летала по комнате и махала над моим лицом. Лет до семи я считала, что она действительно существует".***"У меня есть воспоминание один в один, как из одного рассказа в этом сообществе, что я помню возле дома четыре лиственницы (и помню, как пятилетней мне папа рассказывал, что это единственные хвойные, которые опадают осенью, как лиственные деревья, отсюда и название), а однажды просыпаюсь, смотрю в окно - а там клёны. И папа говорит, что всегда были клёны и рассказов про лиственницы в упор не помнит".To be continued...

Ключевые слова: Воспоминания смещение времени мама ложные воспоминания папа бабушка детство

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