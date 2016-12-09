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Истории из жизни

Дорога в Тарту

Вот, вспомнила историю.
Было это давненько, когда мои мальчишки были маленькие. Старшенькому было 5 лет, младшему чуть больше трех. А мне было мало лет, и мать я была достаточно безголовая. Жили мы в Эстонии. Была зима.

И приспичило мне поехать в гости на выходные к знакомым, на хутор в Южной Эстонии. Причем мысль пришла неожиданная такая: "А почему бы и не...". И через полчаса я, одев мальчишек и свистнув собаку, мчалась на автобусе на последний поезд до Тарту. Потом оттуда дизелем до маленькой станции. А оттуда нужно было еще 12 километров пешком идти. Снега там всегда много, мороз где-то -15, может, чуть холоднее, но не сильно холодно.
Прибыли мы на станцию уже к вечеру. Погода ясная, ветра нет, красота.

У меня и мысли не возникло, что может случиться что-то плохое. Дорогу туда я знала, как свою ладошку, предыдущий год "полировала" ее в оба конца бесконечно. Грейдером дорогу чистят, с этим все всегда в порядке, Янус следит за порядком. Заблудиться невозможно, дорога только одна. Два часа быстрого хода - и я уже там, где задумано.
С этими мыслями, болтая с мальчишками обо всем на свете, мы и вышли из дизеля, направились за деревню и пошли по дороге к хутору. Там я приладила упряжку к сбруе, прицепила санки (такие клевые пластиковые санки у нас тогда были!), посадила мальчишек, нацепила маленькие лыжи - и вперед.

Холодища, темно, луна взошла. Красиво, мальчишки в восторге, я тоже. Приключение!
Приблизительно через час вдалеке показался огонек. А его там быть не должно. Недоумеваю, но идем дальше. Дорога огибает странное поле. Никак не могу вспомнить, что за поле такое, всегда шла между холмами и лесом. Идем дальше. Вот точно вижу, что за полем как жилье какое-то. Несколько окошек светятся, дым из трубы серебрится в лунном свете. И тишина. Обалдеваю, потому как нет на этой дороге другого жилья, кроме нашего хутора. Потом, наконец-то, понимаю, что и заборов пастбищных, которые вдоль дороги стоят, я уже тоже давно не вижу. Мороз крепчает.

Постояла я, подумала. Может, уже обратно повернуть... Почему-то стало мне весьма боязно от такой мысли. И полное ощущение нереальности происходящего появилось. Ну, не может быть на этой дороге жилья! Бежим дальше.

И тут завыли волки. А я точно знаю, что здесь волков нет! Блин, я ж сама охотилась, браконьерила, все зверье наперечет знаю. Волков здесь уже лет тридцать никто не видел! И воют. Много, целая стая. Но при этом мой собак в панику не впадает, бежит себе резво, хотя уши торчком стоят.
Бежим вперед. Мальчишек подбадриваю, чтобы не боялись, какие-то истории рассказываю, веселю их как могу.

И вдруг за поворотом затормозила с разбегу от неожиданности... Огромная церковь с левой стороны дороги. Полуразрушенная. Рядом кладбище. Ну, не может здесь такого быть! Подошли ближе, остановились... Мальчишки тоже таращатся: "Ой, что это?". Не просто большая церковь, а огромный храм. Стрельчатые окна, как в готических соборах, но без стекол. Однако крыша на главном строении есть. Затейливые каменные переплеты, луна блестит на остатках стекол в бывших витражах. И поразила меня башня, а может, колокольня. Таких я никогда не видела. Не готическая и не православная. Непонятной формы, очень высокое сооружение с куполом наверху. Купол разрушен, остались только ребра, а через них видно звездное небо. Огромные деревья видны за храмом и какие-то обелиски, не оставляющие сомнений, что это кладбище.
Почему-то удивило, что там мало снега, совсем тонкий слой, хотя вдоль дороги около метра.

Стоим мы, смотрим на это все. Выглядит жутковато и необычно, хотя и красиво, ничего не скажешь - очень красиво! Особенно башня. Вся белая, с черно-серыми узорами в лунных тенях. Мальчишки из санок вылезли и пошлепали к обочине дороги с явной целью - полазить в развалинах. И вот тут завыл мой собак. Завыл, залаял, уцепил младшенького за комбинезон. Тут уж и я опомнилась, как проснулась. Посадила я обоих исследователей в санки, и рванули мы оттуда бодрой рысью. Пока бежали до поворота, я все оглядывалась на развалины - ну, очень красиво! Все сине-бело-черное, луна, звезды, снег блестит... Никогда не забуду. И мальчишки помнят отчетливо, как картинка перед глазами осталась. Потом мы свернули за поворот, и все скрылось.

Бежим дальше. И я уже совершенно отчетливо понимаю, что мы, видать, заблудились. И где мы сейчас - ни малейшего понятия. А обратно поворачивать... При этой мысли мне становилось нехорошо. Страх-не страх, но отчетливое нежелание идти в обратную сторону.
Упрямо летим вперед. Я внимательно смотрю на окрестности, ищу хоть малейшие признаки знакомого ландшафта. Почему-то это казалось жутко важным. Ну, хоть забор какой, характерное дерево, изгиб дороги... Нифига, все чужое!

Остановились сделать привал, поскольку пошел третий час пути. Достала я бутерброды, термос, вафли. Едим, болтаем о том, о сем.
Вдруг Пашка спрашивает:
- Мам, а мы точно сможем вернуться?
- Ха-ха, - говорю, а сама вся в растерянности. - Плевое дело! Как, говорю можно потеряться, когда на небе такие звезды! Смотри, вот Большая медведица, вон Кассиопея. Сейчас мы пойдем вот на ту звезду, и через два поворота будет жилье человеческое. Делов-то!
Сама совсем не уверена в том, что говорю, но детишечек надо успокаивать! Веселюсь как могу.
А Пашка говорит:
- Хорошо, мам, а то я уже начал бояться!
- Ну, тогда вперед!
И через два поворота мы выходим к жилью! Большая деревня, окна светятся, звуки какие-то появились. Я обалдеваю, дети радуются, собак начинает хвостом махать усиленно. Через 10 минут уже стучимся в крайний дом.

Хозяин, вышедший на стук, буквально обалдел: откуда почти в полночь мы взялись у него на крыльце? Мальчишки прыгают, греются, собак сидит на попе, глазами стреляет, ситуацию контролирует. В общем, нас всех забрали в дом, согрели, накормили и завели машину, чтобы отвезти нас туда, куда нам надо.

Пока машине ехали, я давай расспрашивать: что за огромная церковь здесь недалеко? Дядечка в недоумении, мол, нет тут никакой церкви. Ближайший костел в Тарту. Мальчишки ему на два голоса стали описывать: "Огро-о-омные окна, белые стены и кладбище". Дядя занервничал очень сильно. Сошлись на том, что все бывает. Может, показалось.
Дальше я уже расспрашивать не стала, и так уж мы произвели неизгладимое впечатление.

В целости и сохранности в первом часу ночи мы попали к месту назначения. Всех перебудили. Всыпали мне, конечно, по первое число за такой марш-бросок, но не так сильно, поскольку все закончилось хорошо.

Потом я несколько раз расспрашивала местных жителей насчет огромной заброшенной церкви. Никто не видел. А мальчишки помнят то же, что и я, - высокие окна, узорчатую крышу и странную башню с провалившимся куполом.
Дорогу, с которой мы вышли к деревне, я позже пыталась найти. Не нашла. И со временем были непонятки. По моим часам прошло чуть больше двух часов, мы и замерзнуть не успели, а со времени прибытия последнего дизеля и до нашего появления на крыльце прошло почти шесть часов.
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Вчера, 22:48 by LynxПросмотров: 603Комментарии: 8
+25

Ключевые слова: Тарту дорога церковь вой кладбище

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 23:00
+5
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1129|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 213
Безголовая мать, поезд, сбруя с собакой это все так невероятно, но бывает)) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#2 написал: Космонасть
Сегодня, 00:04
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (252|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 576
Подождите,правильно ли я понимаю ,мама с двумя маленькими детьми и собакой отправилась в -15 на хутор ,до которого две пересадки ,а потом ещё 12 км пешком? О_о Жуткая история.
Хочу заметить,что если бы не собака, вернулась бы эта мамаша одна ( в лучшем случае. ,ну или в худшем - для мамы наверное лучше совсем не вернуться,чем вернуться,но без детей)
Зарегистрирован: 2.11.2017
 
#3 написал: Ernesta
Сегодня, 00:35
+5
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Репутация: (1396|-2)
Публикаций: 102
Комментариев: 934
Ночью надо дома сидеть, а не по полям с детьми бегать. Вообще неизвестно где эта горе-мамаша оказалась и как выбралась назад. Вот так люди и пропадают. Мама-экстремал, это просто жесть.
Зарегистрирован: 5.01.2016
     
#4 написал: Asheera
Сегодня, 02:30
+1
Группа: Посетители
Репутация: (117|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 291
История- просто огонь!
Напомнила она мне Собачьи Ворота нашей Серебряной Пули, только здесь место светлое!
Героиня даааа, сорвиголова без тормозов, ее родители наверное тоже так воспитывали, брали в походы, раз не побоялась. Мальчишки вырастут бойкие.
Конечно в голове не укладывается, с детьми ночью через лес переться mmm

Жаль, что мы ничего не знаем о таких загадочных явлениях, остаётся лишь раздолье для воображения...
Зарегистрирован: 29.10.2016
#5 написал: conjure one
Сегодня, 08:23
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (4140|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 1 867
Хорошая зимняя сказка) Плюс поставлю за настроение) И всё-таки остался главный вопрос, интересно, как далеко от хутора была та деревня. Времени прошло вроде бы шесть часов, но можно было и кругами ходить, а всё остальное только морок. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#6 написал: Nadezhda9
Сегодня, 09:41
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 221
Страшненько вот так заплутаться зимой на единственной прочищенной от снега дороге, где и свернуть-то нигде нельзя- кругом снег! И что на мамочку накинулись?- до этого не один раз там ходила, да и собака большая рядом! Это городские боятся и морозца, и ночной дороги, а сельским всё это в норме- так и должно быть. За историю ++++++++++
Зарегистрирован: 4.10.2016
#7 написал: Штурман Жорж
Сегодня, 10:06
0
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Комментариев: 46
Ну блин... Интересно же, что за церковь такая...
Зарегистрирован: 13.12.2017
#8 написал: Fantom2015
Сегодня, 10:13
+1
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Репутация: (18|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 410
Смелая мама, главное, что не растерялась и не запаниковала. Не буду говорить как многие комментаторы о безрассудности и т.п. - все закончилось хорошо, а опасности с неприятностями могут и средь бела дня в квартире приключиться, а не только в безлюдном лесу.
+++
Зарегистрирован: 27.10.2015
 
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