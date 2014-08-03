Небо нас бережет

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:09

Причина: Изменен раздел

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1950 год. Прошло уже четыре месяца, как моя мама с родителями переехала в старый, полуразвалившийся дом, почти в самом центре эстонского города Тарту. Русских здесь не очень-то любили, а офицерские семьи и подавно.30 июня 1950 года моей маме, худенькой белокурой девочке Лене со страшно уродливым косоглазием, исполнилось 9 лет.Вечером должны были прийти гости, а утром она с авоськой в одной руке и продуктовой карточкой в другой мчалась вприпрыжку в ближайший магазин.– Ведьма косоглазая! – раздался неожиданный крик прямо над её головой.Девочка вздрогнула и подняла глаза. На каменном заборе сидела ватага местных мальчишек. Один из них сказал что-то сердито по-эстонски приятелям, а затем добавил, обратившись к ней:– Вас сюда не звали! Чтоб тебя небо убило!Сказанное очень сильно напугало мою маму, а когда она вернулась из магазина, небо, которое утром было безоблачным, уже затягивалось тучами. Вскоре началась гроза с сильнейшими раскатами грома и страшными паутинами молний на всё небо.Моя мама играла на полу с куклой, ее отец сидел на диване и читал газету. Раздался очередной раскат грома и вдруг… в комнату влетел небольшой огненный шар и завис на несколько мгновений. Это зрелище было одновременно и великолепным, и настолько страшным, что ни моя мама, ни мой дед даже не могли дышать, а только молча следили глазами за шаром.В голове девочки раздались слова мальчишки, и мелькнула мысль, что это конец. Но шар медленно и плавно облетел комнату и остановился напротив открытой форточки, а затем быстро вылетел и ударился в стоящее напротив большое дерево с таким взрывом, что у всех окон, выходивших на эту сторону, повылетали стёкла.Но самое интересное случилось в течение следующих нескольких дней. Мамин отец обнаружил, что шрамы после операций и ранений стали исчезать, пока не пропали совсем, будто их никогда и не было. Пройдя вскоре медосмотр, врачи нашли, что дед абсолютно здоров, с него сняли инвалидность, и он смог вернуться к полетам (был военным летчиком), тем самым обеспечивая семью. Но на этом история не закончилась.1975 год. Чернигов, Украина. Сегодня мне исполнилось 9 лет. Я лежала с дедом на диване, он читал мне книгу, а за окном шёл тихий летний дождь. Как вдруг раздался непонятный щелчок, и в открытую форточку влетел сиренево-сине-оранжевый шар. Такой яркой и ужасающей красоты я ни до, ни после никогда больше не видела. Шар на какое-то мгновение завис, а затем медленно облетел комнату и, не останавливаясь, тихо вылетел на улицу. А там с ним произошло то же самое, что и в истории моей мамы – шар с огромной силой ударился в дерево напротив наших окон. От дерева практически ничего не осталось, оно мгновенно сгорело.В течение недели у моего деда проявились все шрамы, которые исчезли 25 лет назад.Небо, вопреки проклятьям тех мальчишек, всегда берегло и защищало нашу семью и эта история – не единственное тому подтверждение.

Ключевые слова: Девочка мальчишки проклятье светящийся шар дерево взрыв небо

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